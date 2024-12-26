SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템

사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.

텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다.

가격이 현재 인하되었습니다.

이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다.

실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형 로트 크기 조정과 잘 정의된 리스크 관리 규칙을 사용하여 다양한 경험 수준과 리스크 성향을 가진 트레이더들에게 적합합니다.

주요 기능

신경망 기반 의사 결정

Martingale 없음

시장 조건, 자본, 트렌드 강도 등을 기반으로 하는 동적 로트 크기 조정

다양한 거래 모드와 조정 가능한 리스크 수준

선택적 지지/저항 및 캔들스틱 패턴 전략

손실 회복을 위한 고급 회복 시스템

내장형 트레일링 스톱 및 뉴스 필터 옵션

선택적 전략 (기본적으로 비활성화)

거래 빈도를 증가시키고 진입 논리를 다양화하려면 두 가지 추가 전략을 수동으로 활성화할 수 있습니다:

지지 & 저항 전략

최근 고점, 저점, 반응 구역을 사용하여 고확률 거래 진입을 식별합니다. 캔들스틱 패턴 전략

클래식한 반전 및 계속 패턴을 사용하여 트렌드 방향을 확인하고 수익성 있는 진입을 탐지합니다.

중요 사항

소규모 계좌는 회복 전략에 적합하지 않을 수 있습니다. 이들은 회복을 흡수할 여유가 적기 때문입니다.

백테스트 제한:

이 EA는 과거 시장 데이터를 사용하여 훈련되었습니다. 따라서 백테스트 결과는 실제 미래 성과를 반영하지 않을 수 있습니다. 백테스트는 논리와 행동을 보여줄 수 있지만, 신경망의 적응성 때문에 실제 결과를 보장할 수 없습니다. 이 이유로 항상 앞선 테스트 결과에 의존하는 것이 좋습니다.

소규모 계좌는 제한된 회복 용량으로 인해 회복 기반 거래에 적합하지 않을 수 있습니다.

소규모 계좌에는 하드 스톱 퍼센티지와 스톱 로스를 사용하는 것이 권장됩니다.

회복 전략은 시간에 따라 손실을 회복하는 것을 목표로 합니다. 이 EA는 장기적이고 안정적인 성장을 위한 설계입니다.

회복 시스템을 비활성화하거나 고정 로트 크기를 사용하면 EA의 작동 방식이 크게 변경되며 리스크가 증가합니다.

고정 로트 크기는 트렌드 강도를 기반으로 한 EA의 동적 로트 계산을 비활성화하며, 이는 리스크를 크게 증가시키고 회복 거래에는 적합하지 않습니다. 리스크를 신중하게 관리하지 않으면 위험할 수 있습니다.

소규모 하드 스톱은 회복 전략을 비활성화하여 EA를 간단한 TP/SL 봇으로 전환시킵니다. 이는 완전한 회복 시스템이 아닙니다.

추천 사용법

소규모 계좌

저위험 또는 중위험 수준을 사용

안정적이고 통제된 성능에 집중

대규모 계좌 / 경험이 있는 사용자

고위험 또는 극단적인 위험 설정을 탐색할 수 있음

더 높은 수익과 더 많은 시장 노출을 원하는 사용자에게 적합

기본 구성

리스크 수준: 낮음, 중간, 높음, 극단적

거래 스타일: 보수적(적은 거래, 낮은 리스크) 또는 공격적(많은 거래, 높은 리스크)

하드 스톱 %: 최대 일일 손실 한도 (예: 20 = 20%)

최대 스프레드: 변동성이 큰 기간 동안 진입을 제어하며, 현재 시장 및 브로커 조건에 맞게 자동으로 조정

가상(숨겨진) 트레일링 스톱 손실 - SL 레벨은 EA 내에서만 관리됩니다. 이로 인해 더 나은 보호가 제공되며 원치 않는 간섭을 피할 수 있습니다.

뉴스 필터

영향력 수준(낮음, 중간, 높음)에 따라 뉴스 일정에 맞춰 거래를 일시 정지

뉴스 이벤트 전후의 진입을 중지할 수 있는 버퍼 시간 사용자 정의

참고: 뉴스 필터링을 위해 WebRequest를 활성화해야 합니다

거래 코멘트 각 거래에는 사용된 전략을 식별하는 코멘트가 포함됩니다:

NN = 신경망

SR = 지지/저항

CD = 캔들스틱 패턴

R = 회복

예시: SmartChoise_4A_CD는 극단적인 리스크(4)와 공격적인(A) 설정으로 캔들스틱 전략을 사용하여 거래가 열렸음을 의미합니다.



실제 거래를 시작하기 전에

항상 데모 계좌에서 먼저 EA를 테스트하십시오. 이렇게 하면 선택한 설정에서 EA의 동작 방식을 이해하고 리스크가 예상에 부합하는지 확인할 수 있습니다.

리스크를 분산시키기 위해 다양한 매직 넘버를 사용하여 여러 차트를 실행할 수 있습니다.

소액 계좌를 위한 권장 설정:

EA가 거래를 효과적으로 관리할 수 있도록 센트 계좌를 사용하는 것을 강력히 권장합니다. 로트 크기가 너무 크면 EA의 복구 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있으며, 손실 폭이 크게 증가할 수 있습니다. 최적의 성능과 안전한 복구를 위해 항상 로트 크기나 위험 수준을 계좌 잔액에 맞게 설정하세요.