SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템

사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.

텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다.

가격이 현재 인하되었습니다.

이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다.

실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형 로트 크기 조정과 잘 정의된 리스크 관리 규칙을 사용하여 다양한 경험 수준과 리스크 성향을 가진 트레이더들에게 적합합니다.

주요 기능

  • 신경망 기반 의사 결정

  • Martingale 없음

  • 시장 조건, 자본, 트렌드 강도 등을 기반으로 하는 동적 로트 크기 조정

  • 다양한 거래 모드와 조정 가능한 리스크 수준

  • 선택적 지지/저항 및 캔들스틱 패턴 전략

  • 손실 회복을 위한 고급 회복 시스템

  • 내장형 트레일링 스톱 및 뉴스 필터 옵션

선택적 전략 (기본적으로 비활성화)
거래 빈도를 증가시키고 진입 논리를 다양화하려면 두 가지 추가 전략을 수동으로 활성화할 수 있습니다:

  1. 지지 & 저항 전략
    최근 고점, 저점, 반응 구역을 사용하여 고확률 거래 진입을 식별합니다.

  2. 캔들스틱 패턴 전략
    클래식한 반전 및 계속 패턴을 사용하여 트렌드 방향을 확인하고 수익성 있는 진입을 탐지합니다.

중요 사항

  • 소규모 계좌는 회복 전략에 적합하지 않을 수 있습니다. 이들은 회복을 흡수할 여유가 적기 때문입니다.

  • 백테스트 제한:
    이 EA는 과거 시장 데이터를 사용하여 훈련되었습니다. 따라서 백테스트 결과는 실제 미래 성과를 반영하지 않을 수 있습니다. 백테스트는 논리와 행동을 보여줄 수 있지만, 신경망의 적응성 때문에 실제 결과를 보장할 수 없습니다. 이 이유로 항상 앞선 테스트 결과에 의존하는 것이 좋습니다.

  • 소규모 계좌는 제한된 회복 용량으로 인해 회복 기반 거래에 적합하지 않을 수 있습니다.

  • 소규모 계좌에는 하드 스톱 퍼센티지와 스톱 로스를 사용하는 것이 권장됩니다.

  • 회복 전략은 시간에 따라 손실을 회복하는 것을 목표로 합니다. 이 EA는 장기적이고 안정적인 성장을 위한 설계입니다.

  • 회복 시스템을 비활성화하거나 고정 로트 크기를 사용하면 EA의 작동 방식이 크게 변경되며 리스크가 증가합니다.

  • 고정 로트 크기는 트렌드 강도를 기반으로 한 EA의 동적 로트 계산을 비활성화하며, 이는 리스크를 크게 증가시키고 회복 거래에는 적합하지 않습니다. 리스크를 신중하게 관리하지 않으면 위험할 수 있습니다.

  • 소규모 하드 스톱은 회복 전략을 비활성화하여 EA를 간단한 TP/SL 봇으로 전환시킵니다. 이는 완전한 회복 시스템이 아닙니다.

추천 사용법

소규모 계좌

  • 저위험 또는 중위험 수준을 사용

  • 안정적이고 통제된 성능에 집중

대규모 계좌 / 경험이 있는 사용자

  • 고위험 또는 극단적인 위험 설정을 탐색할 수 있음

  • 더 높은 수익과 더 많은 시장 노출을 원하는 사용자에게 적합

기본 구성

  • 리스크 수준: 낮음, 중간, 높음, 극단적

  • 거래 스타일: 보수적(적은 거래, 낮은 리스크) 또는 공격적(많은 거래, 높은 리스크)

  • 하드 스톱 %: 최대 일일 손실 한도 (예: 20 = 20%)

  • 최대 스프레드: 변동성이 큰 기간 동안 진입을 제어하며, 현재 시장 및 브로커 조건에 맞게 자동으로 조정

  • 가상(숨겨진) 트레일링 스톱 손실 - SL 레벨은 EA 내에서만 관리됩니다. 이로 인해 더 나은 보호가 제공되며 원치 않는 간섭을 피할 수 있습니다.

뉴스 필터

  • 영향력 수준(낮음, 중간, 높음)에 따라 뉴스 일정에 맞춰 거래를 일시 정지

  • 뉴스 이벤트 전후의 진입을 중지할 수 있는 버퍼 시간 사용자 정의

  • 참고: 뉴스 필터링을 위해 WebRequest를 활성화해야 합니다

거래 코멘트 각 거래에는 사용된 전략을 식별하는 코멘트가 포함됩니다:

  • NN = 신경망

  • SR = 지지/저항

  • CD = 캔들스틱 패턴

  • R = 회복

예시: SmartChoise_4A_CD는 극단적인 리스크(4)와 공격적인(A) 설정으로 캔들스틱 전략을 사용하여 거래가 열렸음을 의미합니다.

실제 거래를 시작하기 전에

항상 데모 계좌에서 먼저 EA를 테스트하십시오. 이렇게 하면 선택한 설정에서 EA의 동작 방식을 이해하고 리스크가 예상에 부합하는지 확인할 수 있습니다.

리스크를 분산시키기 위해 다양한 매직 넘버를 사용하여 여러 차트를 실행할 수 있습니다.

소액 계좌를 위한 권장 설정:

EA가 거래를 효과적으로 관리할 수 있도록 센트 계좌를 사용하는 것을 강력히 권장합니다. 로트 크기가 너무 크면 EA의 복구 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있으며, 손실 폭이 크게 증가할 수 있습니다. 최적의 성능과 안전한 복구를 위해 항상 로트 크기나 위험 수준을 계좌 잔액에 맞게 설정하세요.

리뷰 75
ConflictAngel
99
ConflictAngel 2026.01.02 19:06 
 

I’ve been using SmartChoise for a few months now, I originally bought it when it was version 8.2, at the time of writing, after various updates it is now on version 8.7. From a user perspective, it can be quite difficult to understand. There are a lot of user-configurable settings. That said, the user manual is probably one of the best available to help you understand how to set-up the EA according to your own preferences. To be honest the Neural Network entries aren’t always the best, and sometimes the recovery system just doesn’t seem to like to kick in, so drawdown becomes inherent with SmartChoise. However, with proper risk management and a good general understanding of how the gold market behaves the EA can be very effective if used correctly. Personally, I’ve used it to assist manual trading techniques, and recovery of my own trades by using magic number set to ‘0’ zero. That’s my preferred way of using SmartChoise. I even use a tradepad to allow me to enter pending trades with additional magic numbers, so I can have multiple trades been recovered. I know friends of mine that choose to run Smartchoise set-up on multiple charts running the Neural Network strategy and this also appears to work well, which I believe is how the developer also uses his own EA. This way, you increase your exposure to the Gold market for additional trades. It stands out to me how each person I know chooses to work with Smartchoise in a different way. I think Gabriel has really created a unique EA and worthy of a 5 star review. He is responsive to questions, and obviously works hard to make the best of this EA for his users.

small river p.f.
148
small river p.f. 2025.12.18 07:59 
 

very good

Zsigus
29
Zsigus 2025.11.29 12:59 
 

After renting it for a month, I decided to buy this EA. It works perfectly, and the seller helped me with everything — whenever I wrote to him because something wasn’t clear, he always assisted me and even created a set file for me. That’s why I decided to purchase it. It works great even if you start with a small amount of money. Small profits add up over time. If you follow everything that is written in the strategy or what the seller advises, there should be no problems. I can confidently recommend it to everyone.

SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
5 (1)
Experts
SmartChoise Battery EA 클래식 SmartChoise Expert Advisor(v8.2)의 정교하고 안정적인 후속 버전입니다. 사용 설명서는 내 프로필 페이지에 있는 링크를 통해 확인할 수 있습니다. 이 에디션은 이전의 뉴럴 로직과 클래식 필터 시스템을 그대로 유지하여, 안정적이고 예측 가능한 동작으로 많은 트레이더에게 인정받았습니다. 끊임없는 변화보다는 원래의 트레이딩 흐름, 즉 명확함과 단순함을 선호하는 사용자들을 위해 설계되었습니다. Battery EA에는 SmartChoise의 모든 보안 레이어, 리스크 관리, 복구 메커니즘이 포함되어 있어 어떤 시장 상황에서도 규율 있는 트레이드 관리를 가능하게 합니다. Hard Stops, Daily and Weekly Limits, Equity Controls, Safe Mode와 같은 동일한 보호 로직을 계속 지원하여, 계좌의 안전성과 안정성을 장기적으로 유지합니다. 새로운 버전들과 달리 이 브랜치는 내부 로직을 고
SmartChoise MT4
Gabriel Costin Floricel
5 (1)
Experts
SmartChoise MT4 EA – Neural Network 기반 XAU/USD (Gold) M15 거래 시스템 사용자 매뉴얼: 내 프로필 페이지의 링크에서 확인 가능 현재는 MT5 버전과 동일하며, 일부 옵션은 MT4에서 제거되었지만 모든 현재 설정은 해당 매뉴얼에 설명되어 있음 전용 MT4 매뉴얼은 추후 제공 예정 SmartChoise MT4는 시장 상황 변화에 적응하는 신경망 엔진으로 구동되며, 장기적이고 안정적인 성장에 중점을 둠. 지능적인 진입, 통제된 노출, 안정적인 DD(드로우다운) 회복을 목표로 하며, 마틴게일 전략은 사용하지 않음. 이 EA는 일관성, 투명성, 위험 관리의 유연성을 중요시하는 사용자를 위한 것임. 핵심 기술 신경망 기반 결정: 실시간 데이터를 지속적으로 분석해 거래 행동 조정 마틴게일 없음: 리스크를 복리로 늘리지 않음 동적 로트 크기: 자본, 변동성, 추세 강도 및 시장 상황에 따라 자동 조절 주요 기능 다양한 위험 수준: Low, Medium,
SmartBid
Gabriel Costin Floricel
3.92 (12)
Experts
SmartBid – XAU/USD M10 타임프레임용 신경망 기반 거래 시스템 시장 상황에 따라 진입 및 청산을 최적화하기 위해 신경망을 활용한 고급 거래 시스템입니다. 이 시스템은 지능형 거래 관리, 위험에 맞춘 포지션 크기 조정, 그리고 전체 손실 관리용 통합 복구 전략을 제공합니다. 사용자 정의 가능한 위험 수준, 스프레드 필터, 손절매 설정 및 거래 시간을 통해 데이터 기반의 자동 거래 방식을 원하는 트레이더에게 적합한 EA입니다. 주요 기능: 위험 관리 및 거래 필터링 위험 수준 선택: 낮음 – 보수적인 접근 방식으로 노출을 줄임. 높음 – 잠재적 수익을 높이기 위한 공격적인 전략. 최대 스프레드 제어: 스프레드가 미리 설정된 임계값을 초과할 경우 거래 실행을 제한하여 슬리피지 영향을 최소화합니다. 손절매 및 복구 메커니즘 고정 손절매 비율: 계좌의 최대 손실 비율을 설정합니다. 포지션 단위의 손절매와 달리 계좌 자산 전체에 적용됩니다. 손절매 수준: 거래 보호층을 추가하기
SmartLimits
Gabriel Costin Floricel
유틸리티
SmartLimits - 시각적 예약 주문 관리자 SmartLimits 는 차트에서 직접 예약 주문을 완전한 시각적 제어로 관리할 수 있는 전문 트레이딩 도구입니다. MetaTrader의 주문 창을 열지 않고도, 직관적인 온차트 패널을 통해 Buy 또는 Sell Limit/Stop 주문을 생성, 조정 및 확인할 수 있습니다. 이 도구는 반복적인 작업을 최소화하고 입력 오류를 줄이면서, 빠르고 체계적으로 주문을 시각적으로 관리하고자 하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 주요 기능 “New Order” 버튼을 사용하여 차트에서 직접 새 예약 주문을 생성합니다. 라인을 드래그하거나 패널의 값을 수정하여 진입가(Entry), 손절매(SL), 이익실현(TP) 수준을 조정합니다. 한 번의 클릭으로 즉시 주문을 수정하거나 삭제할 수 있습니다. 각각의 제어 패널을 가진 여러 예약 주문을 동시에 관리할 수 있습니다. 가격, 거리, 손익비(R:R) 등 실시간 데이터를 표시하는 시각적 인터페이스. 가격
FREE
