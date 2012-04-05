Vortex Turbo EA
- Experts
- Stanislav Tomilov
- 버전: 1.0
- 활성화: 10
보텍스 터보 — “폭풍을 거래하고, 보텍스를 제어하세요”
Vortex Turbo는 지능형 트레이딩의 다음 진화 단계를 제시하는 독보적인 플랫폼으로, 최첨단 AI 아키텍처, 적응형 시장 로직, 그리고 정밀한 리스크 관리 기능을 결합했습니다. 검증된 알고리즘 원칙을 기반으로 구축된 Vortex Turbo는 새로운 차원의 예측 인텔리전스를 통해 다양한 전략을 하나의 고속 생태계로 통합합니다. 금(XAUUSD(GOLD)) 스캘핑 전문가로 설계된 Vortex Turbo는 제어된 마틴게일 및 평균화 그리드 전략을 사용하며, 각 포지션은 내장된 손절매 기능으로 완벽하게 보호되어 강력함, 정확성, 그리고 안전성 사이의 완벽한 균형을 보장합니다.
정말 중요합니다! 전문가 서비스를 구매하신 후 개인 메시지를 보내주세요. 필요한 모든 권장 사항이 담긴 안내를 보내드리겠습니다.
선착순 20권은 375달러, 이후 가격은 455달러 (최종 가격 1999달러)입니다.
Vortex Turbo Expert Advisor 를 구매하시면 , 제가 개발한 다른 EA 중 하나에 대한 무료 라이선스를 받으실 수 있으며 , 선택하신 세 개의 거래 계좌 번호 에 연결해 드립니다. (보너스 EA는 .ex 형식의 파일로 직접 전송됩니다.)
개인 메시지로 조건을 문의하세요 . https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685
실시간 결과는 여기에서 확인하세요:
일반적인 위험 https://www.mql5.com/en/signals/2351471
1만 달러 실계좌 https://www.mql5.com/en/signals/2345752
ICMarkets https://www.mql5.com/en/signals/2345754
MyFx-book 신호 링크는 개인 메시지로 요청해 주세요(여기에 게시할 수 없습니다).
핵심 기술
3중 레이어 신경 논리 — 모멘텀 인식, 변동성 매핑 및 적응형 필터링을 통합하여 차트에 나타나기 전에 금 가격의 단기적인 기회와 미세한 움직임을 감지합니다.
진정한 다층 스캘핑 엔진 — XAUUSD 스캘핑 프레임워크를 기반으로 구축되었으며, 전략적 규율을 유지하면서 회복 잠재력을 극대화하기 위해 통제된 평균화와 신중한 마틴게일 구조를 결합합니다.
명확한 위험 보호 — 이 시스템은 평균화 및 마틴게일 전략을 사용하지만, 모든 포지션은 명확하게 정의된 손절매 주문으로 보호됩니다. 손절매 주문 간격은 안정적인 운영을 보장하고 변동성 속에서도 거래가 숨 쉴 수 있는 충분한 여유를 제공하기 위해 비교적 넓게 설정됩니다.
자동 적응 필터 — 전문가 시스템은 유동성, 변동성 및 거래 세션 역학의 변화에 대응하여 내부 매개변수를 지속적으로 조정함으로써 모든 시장 단계에서 최적의 성능을 유지합니다.
플러그 앤 플레이 구성 — 사전 최적화된 위험 프로필과 간소화된 사용자 매개변수를 포함합니다.
Vortex Turbo만의 차별점은 무엇일까요?
이전 버전들과 달리 Aura Ultimate는 단순히 개선된 버전이 아니라, 다중 컨텍스트 패턴 인식을 통해 시장 행동을 파악하도록 처음부터 재설계된 새로운 신경망 프레임워크 입니다 .
|핵심 중점 사항
|XAUUSD 의 단기 움직임과 미세 추세를 활용하도록 설계된 고급 신경망 스캘핑 인텔리전스입니다 . 효율적인 포지션 복구를 위해 제어된 평균화와 완화된 마틴게일 구조를 사용합니다.
| 건축학
| 심층 학습, 패턴 인식 및 변동성 매핑을 결합한 다층 하이브리드 신경망 앙상블을 통해 정확하고 적응력 있는 거래 타이밍을 구현 합니다 .
| 전략 엔진
| 계층형 위험 제어 기능을 갖춘 듀얼 코어 스캘핑 시스템이 동시에 작동하며, 진입 정확도와 거래 복구 로직을 더욱 향상시키기 위한 세 번째 적응형 모드가 현재 개발 중입니다.
| 시장 범위
| 금(XAUUSD ) 에 최적화되어 있으며 , 안정적인 좁은 범위부터 급격한 돌파 단계까지 다양한 변동성 환경에 동적으로 적응합니다.
| 위험 관리
| 각 거래는 고정된 손절매 로 보호되어 자본 손실을 방지합니다. 이 EA는 평균화 및 마틴게일 전략을 사용하지만 , 변동성이 큰 상황에서도 거래에 필요한 여유를 주기 위해 손절매 간격을 의도적으로 넓게 설정했습니다.
| 자기 최적화
| 지속적인 자체 학습 메커니즘은 유동성, 변동성 및 세션 활동의 변화에 따라 내부 매개변수를 재조정하여 시간이 지남에 따라 안정성과 일관성을 유지합니다.
| 실행 속도
| 고속 실행 및 안정성을 위해 설계된 초경량 비동기 아키텍처 .
| 유연성
| 사전에 정의된 위험 프로필 (보수적, 균형적, 공격적)을 통해 트레이더는 Vortex Turbo의 로직을 모든 거래 스타일 또는 자본 관리 계획에 맞게 조정할 수 있습니다.
| 통합 준비 완료
|미래 지향적인 신경망 프레임워크로, 새로운 예측 레이어, 변동성 모델 및 외부 AI 모듈의 발전과 함께 이를 통합하도록 설계되었습니다.
| 투명도
|모든 거래 결정은 기록되고 추적 가능합니다. 숨겨진 논리 없이 검증 가능한 신경망 분석과 실시간 거래 투명성만 제공됩니다.
Vortex Turbo 는 신경망 알고리즘을 기반으로 장기간 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 혁신적인 설계 덕분에 위험한 전략을 사용하지 않아 자동 거래에 안전한 선택이 됩니다.
정보:
- 거래 가능한 쌍 : XAUUSD(금)
- 기간: H1
- 최소 권장 예치금: 1,000달러 이상
- 최소 레버리지 1:30 (저위험 거래에만 해당)
- 권장 레버리지 : 1:100 이상
- 어떤 브로커와도 호환되지만, ECN 저스프레드 브로커를 사용하는 것을 권장합니다.
특징:
- 모든 거래에 대해 손절매 및 이익실현 설정을 엄격하게 적용하십시오.
- 99.9%의 높은 품질 견적으로 안정적인 결과를 제공합니다.
- 대부분의 브로커에서 작동하지만, 속도와 정확도를 높이려면 스프레드가 낮은 ECN 브로커에서 사용하는 것이 가장 좋습니다.
- 설치 및 사용이 간편합니다.
- 선입선출(FIFO) 규칙을 준수합니다.
구매 전 중요 사항:
- 손절매는 전략의 정상적이고 필수적인 부분이며 오류가 아닙니다. 이 시스템은 마틴게일 그리드를 사용하지만, 제한적이고 완벽하게 보호되는 그리드를 사용합니다. 추가 포지션을 개설하지만 그리드는 제한되고 통제되어 위험이 관리되며, 기존 마틴게일 시스템처럼 무제한적인 손실 위험에 계좌가 노출되지 않습니다.
- 따라서 손절매 없이 거래를 기대하는 분이라면 이 EA는 적합하지 않습니다. 손실은 발생할 수밖에 없으며, 이는 손절매 보호 기능을 갖춘 안전한 그리드 트레이딩의 일부입니다.
- 성과는 며칠간의 결과가 아니라 한 달 또는 그 이상의 전체 기간을 기준으로 평가해야 합니다 .
- 단기적인 손실이나 2~3일간의 거래 중단은 정상적인 현상입니다 . EA(Expert Advisor)는 거래가 없는 기간을 가지는데 , 이는 의도적인 것입니다. 모델이 불확실성이나 불안정한 시장 구조를 감지하면 거래를 중단하고 기다립니다.
- 실제 신호에 의존하는 것이 중요 하며 , 백테스팅에 의존해서는 안 됩니다 . 전략 테스터는 최적화에만 사용되며, 미래 성과 예측에는 사용할 수 없습니다.
- 위험도가 중간 정도인 경우, 권장 최소 예치금은 1,000달러입니다.
- 온라인 지원은 제공하지 않습니다. 24시간 이내에 답변드리겠습니다. 주말에는 최대 48시간까지 지연될 수 있습니다. 따라서 실시간 온라인 지원이 필요하신 경우, 죄송하지만 제공해 드릴 수 없습니다.
가격 정책:
전문가용 자료의 희소성을 유지하기 위해 판매 수량은 한정될 예정입니다!
위험 경고: 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다. 어떠한 거래 시스템도 손실로부터 완전히 자유롭지 않습니다. 백테스트 및 과거 실적은 예시 목적으로만 제공됩니다. 적절한 위험 관리를 수행하고 실전 배포 전에 데모 계정에서 EA를 테스트하십시오.