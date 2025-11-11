Pivot Killer EA는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘입니다.

XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다. 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다.

오래 지속되도록 설계된 전략. 그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음.

시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다.

일시적인 정체 구간은 정상적이며 예상되는 현상입니다. 그러나 시간이 지남에 따라 이 알고리즘은 항상 더 강하게 회복하며, 새로운 변동성 조건에 적응하여 꾸준한 상승세를 이어갑니다.

이것은 ‘단기간 부자가 되는’ 도구가 아닙니다. 통제, 안정성, 견고함을 핵심으로 하는 장기적인 자본 성장 엔진입니다.

핵심 원칙

그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음.

각 거래는 독립적으로 수행되며, 명확하고 제한된 리스크를 가집니다. EA는 손실을 만회하기 위해 포지션 크기를 늘리지 않습니다. 생존과 꾸준한 성장이 그 설계 철학에 내재되어 있습니다.

각 거래는 독립적으로 수행되며, 명확하고 제한된 리스크를 가집니다. EA는 손실을 만회하기 위해 포지션 크기를 늘리지 않습니다. 생존과 꾸준한 성장이 그 설계 철학에 내재되어 있습니다. 적응형 시장 논리.

XAUUSD H1에 맞게 설계되어, 수학적 정밀도로 변동성 피벗과 돌파 구간을 감지하며, 시장 상황 변화에 따라 동적으로 적응합니다.

XAUUSD H1에 맞게 설계되어, 수학적 정밀도로 변동성 피벗과 돌파 구간을 감지하며, 시장 상황 변화에 따라 동적으로 적응합니다. 동적 리스크 관리.

포지션 크기는 계좌 잔액과 변동성에 따라 지능적으로 조정되어, 일관된 리스크를 유지하면서 수익이 시간이 지남에 따라 자연스럽게 성장할 수 있도록 합니다.

포지션 크기는 계좌 잔액과 변동성에 따라 지능적으로 조정되어, 일관된 리스크를 유지하면서 수익이 시간이 지남에 따라 자연스럽게 성장할 수 있도록 합니다. 실전 테스트로 검증된 안정성.

각 프리셋은 수천 번의 몬테카를로 시뮬레이션, 워크포워드 최적화, 그리고 여러 해에 걸친 샘플 외 테스트를 통해 장기적인 통계적 신뢰성을 입증했습니다.

꾸준한 복리 성장을 위한 설계

Pivot Killer의 설계는 불안정한 시장 상황에서 자본을 보호하고, 시장이 유리할 때 수익을 복리로 쌓는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 접근 방식은 시스템이 다른 EA가 실패하는 환경에서도 살아남고, 정체 구간 이후 강하게 회복할 수 있도록 합니다.

대부분의 자동화 시스템이 압박 속에서 무너질 때, Pivot Killer는 시장 환경에 관계없이 침착하고 구조화된 논리를 유지합니다.

시작 방법

XAUUSD H1 차트를 엽니다. Pivot Killer EA를 차트에 적용합니다. 선호하는 리스크 비율을 설정합니다 (기본값 1%). OK를 클릭하면 시스템이 자동으로 거래를 수행합니다.

추가 설정이나 최적화가 필요하지 않습니다. 완전한 Plug & Play 방식입니다.

추천 설정

항목 권장값 심볼 XAUUSD (골드) 시간 프레임 H1 최소 잔액 $250 권장 잔액 $500+ 브로커 유형 ECN / RAW 스프레드 거래당 리스크 0.5–2% Prop Firm 호환 예 (엄격한 드로우다운 제어)

기술 검증

워크포워드 최적화 (2018–2024)

몬테카를로 강건성 테스트 및 파라미터 민감도 분석

샘플 외 및 포워드 테스트 검증

무작위 조건 하에서의 자본 곡선 안정성

이러한 다층 테스트는 Pivot Killer의 성과가 우연이 아니라, 데이터 기반의 재현 가능한 논리에 의한 것임을 보장합니다.

요약

특징 설명 전략 유형 돌파 + 변동성 피벗 감지 방법론 그리드 없음, 마팅게일 없음, 완전한 리스크 통제 철학 안정성과 인내를 통한 장기 성장 테스트 방식 워크포워드, 몬테카를로, 샘플 외 테스트 프리셋 XAUUSD H1 (기본값) 사용 편의성 Plug & Play 적합성 개인 트레이더 및 Prop Firm 호환 지원 전체 설치 가이드 + 프리셋 포함

리스크 고지

거래에는 항상 위험이 따릅니다. Pivot Killer EA는 안전성과 지속성을 목표로 설계되었지만, 손실을 완전히 제거할 수는 없습니다. 이 EA는 진정한 성공은 단기적인 흥분이 아니라 장기적인 일관성에 있다는 것을 이해하는 트레이더를 위한 것입니다.

적절한 리스크 관리를 적용하고, 시장 주기 동안 인내심을 유지하며, 전략이 설계된 대로 작동하도록 하십시오 — 꾸준히 성장하고, 변동성을 견디며, 시간이 지남에 따라 번영하는 것입니다.