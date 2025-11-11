Pivot Killer

4.62
장기 성장. 일관성. 회복력.

Pivot Killer EA는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘입니다.

XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다. 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다.

오래 지속되도록 설계된 전략. 그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음.

시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다.

일시적인 정체 구간은 정상적이며 예상되는 현상입니다. 그러나 시간이 지남에 따라 이 알고리즘은 항상 더 강하게 회복하며, 새로운 변동성 조건에 적응하여 꾸준한 상승세를 이어갑니다.

이것은 ‘단기간 부자가 되는’ 도구가 아닙니다. 통제, 안정성, 견고함을 핵심으로 하는 장기적인 자본 성장 엔진입니다.

핵심 원칙

  • 그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음.
    각 거래는 독립적으로 수행되며, 명확하고 제한된 리스크를 가집니다. EA는 손실을 만회하기 위해 포지션 크기를 늘리지 않습니다. 생존과 꾸준한 성장이 그 설계 철학에 내재되어 있습니다.
  • 적응형 시장 논리.
    XAUUSD H1에 맞게 설계되어, 수학적 정밀도로 변동성 피벗과 돌파 구간을 감지하며, 시장 상황 변화에 따라 동적으로 적응합니다.
  • 동적 리스크 관리.
    포지션 크기는 계좌 잔액과 변동성에 따라 지능적으로 조정되어, 일관된 리스크를 유지하면서 수익이 시간이 지남에 따라 자연스럽게 성장할 수 있도록 합니다.
  • 실전 테스트로 검증된 안정성.
    각 프리셋은 수천 번의 몬테카를로 시뮬레이션, 워크포워드 최적화, 그리고 여러 해에 걸친 샘플 외 테스트를 통해 장기적인 통계적 신뢰성을 입증했습니다.

꾸준한 복리 성장을 위한 설계

Pivot Killer의 설계는 불안정한 시장 상황에서 자본을 보호하고, 시장이 유리할 때 수익을 복리로 쌓는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 접근 방식은 시스템이 다른 EA가 실패하는 환경에서도 살아남고, 정체 구간 이후 강하게 회복할 수 있도록 합니다.

대부분의 자동화 시스템이 압박 속에서 무너질 때, Pivot Killer는 시장 환경에 관계없이 침착하고 구조화된 논리를 유지합니다.

시작 방법

  1. XAUUSD H1 차트를 엽니다.
  2. Pivot Killer EA를 차트에 적용합니다.
  3. 선호하는 리스크 비율을 설정합니다 (기본값 1%).
  4. OK를 클릭하면 시스템이 자동으로 거래를 수행합니다.

추가 설정이나 최적화가 필요하지 않습니다. 완전한 Plug & Play 방식입니다.

추천 설정

항목 권장값
심볼 XAUUSD (골드)
시간 프레임 H1
최소 잔액 $250
권장 잔액 $500+
브로커 유형 ECN / RAW 스프레드
거래당 리스크 0.5–2%
Prop Firm 호환 예 (엄격한 드로우다운 제어)

기술 검증

  • 워크포워드 최적화 (2018–2024)
  • 몬테카를로 강건성 테스트 및 파라미터 민감도 분석
  • 샘플 외 및 포워드 테스트 검증
  • 무작위 조건 하에서의 자본 곡선 안정성

이러한 다층 테스트는 Pivot Killer의 성과가 우연이 아니라, 데이터 기반의 재현 가능한 논리에 의한 것임을 보장합니다.

요약

특징 설명
전략 유형 돌파 + 변동성 피벗 감지
방법론 그리드 없음, 마팅게일 없음, 완전한 리스크 통제
철학 안정성과 인내를 통한 장기 성장
테스트 방식 워크포워드, 몬테카를로, 샘플 외 테스트
프리셋 XAUUSD H1 (기본값)
사용 편의성 Plug & Play
적합성 개인 트레이더 및 Prop Firm 호환
지원 전체 설치 가이드 + 프리셋 포함

리스크 고지

거래에는 항상 위험이 따릅니다. Pivot Killer EA는 안전성과 지속성을 목표로 설계되었지만, 손실을 완전히 제거할 수는 없습니다. 이 EA는 진정한 성공은 단기적인 흥분이 아니라 장기적인 일관성에 있다는 것을 이해하는 트레이더를 위한 것입니다.

적절한 리스크 관리를 적용하고, 시장 주기 동안 인내심을 유지하며, 전략이 설계된 대로 작동하도록 하십시오 — 꾸준히 성장하고, 변동성을 견디며, 시간이 지남에 따라 번영하는 것입니다.

리뷰 25
BeKo96
19
BeKo96 2026.01.05 16:45 
 

Hello, the EA is pretty good until now, congrats on your finding. I have only live tested on XAUUSD and for the past month it's profitable. I will continue to search on other forex pairs and indices. Backtesting on the DAX index yields 50% for the last year, I will live test it on a prop firms probably and get back. Warning for others. It's not magical and will have losing days so don't overtrade, overleverage, revenge trade and risk too much. Good fortune!

bill8888
23
bill8888 2025.12.12 11:26 
 

这周因为行情的原因会出现短期的不佳，但是这是一个长期不断增长的EA所以我认为从长时间来看他的表现会非常不错

José Ferrari
57
José Ferrari 2025.12.11 18:48 
 

Buen producto, el cuál busca el momento exacto para entrar en acción. Trabaja con SL y TP muy bien configurados. Hasta el momento voy en ganancias. Pablo es muy servicial y está a disposición cuando surgen dudas.

제작자의 제품 더 보기
Growth Killer
Pablo Dominguez Sanchez
5 (10)
Experts
수년간의 검증된 수동 거래와 개발을 거쳐, 저의 고급 전략들이 이제 전문가용 자동매매 프로그램(EA)으로 제공됩니다! Growth Killer EA 를 소개합니다. 이는 포트폴리오 구축, 다중 종목 분산 거래, 고급 자금 관리 기능을 위해 설계된 전문급 거래 시스템입니다. 유연성을 고려해 제작되어, 트레이더는 이 EA 하나만으로 완전한 거래 포트폴리오를 구축 할 수 있습니다. 싱글 샷 옵션 + 그리드 + 스마트 복구 + 부분 청산 + 고급 리스크 제어 .   완전 맞춤 설정 가능. 출시 기념 할인 – 판매 10건마다 +50 USD 인상! 중요! 구매 후, 설치 안내 및 권장 프리셋을 받기 위해 반드시 저에게 개인 메시지를 보내주세요. 주요 기능: 멀티 모드 트레이딩: 싱글 샷 모드 (그리드 없음) 또는 고급 그리드 시스템 을 활성화하여 스마트 복구와 부분 청산 가능. 그리드 유연성: 시장가 주문 또는 지정가 주문 선택 가능, 그리드 간격, 최대 레벨, 로트 배수, 진입 조건 설정
BeKo96
19
BeKo96 2026.01.05 16:45 
 

Hello, the EA is pretty good until now, congrats on your finding. I have only live tested on XAUUSD and for the past month it's profitable. I will continue to search on other forex pairs and indices. Backtesting on the DAX index yields 50% for the last year, I will live test it on a prop firms probably and get back. Warning for others. It's not magical and will have losing days so don't overtrade, overleverage, revenge trade and risk too much. Good fortune!

Alex Holloway
137
Alex Holloway 2025.12.13 09:48 
 

bill8888
23
bill8888 2025.12.12 11:26 
 

这周因为行情的原因会出现短期的不佳，但是这是一个长期不断增长的EA所以我认为从长时间来看他的表现会非常不错

José Ferrari
57
José Ferrari 2025.12.11 18:48 
 

Buen producto, el cuál busca el momento exacto para entrar en acción. Trabaja con SL y TP muy bien configurados. Hasta el momento voy en ganancias. Pablo es muy servicial y está a disposición cuando surgen dudas.

Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
828
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.12.11 12:12 
 

Pablo Dominguez Sanchez
3080
개발자의 답변 Pablo Dominguez Sanchez 2025.12.11 12:41
Thank you for your feedback. However, I must respectfully point out that you’ve had the EA for less than a week. As clearly stated multiple times in the product description, this is a long-term trading system — not a scalper or a get-rich-quick solution.
Judging any trading strategy by a few hours or days is simply not a valid approach to evaluating performance. The live signal has been running for over a month, remains solidly in profit with low drawdown, and demonstrates exactly what this EA is designed to do.
I encourage you to give the system the time it requires to perform as intended. If you have any questions about proper settings or expectations, I’m always available to help.
zhou xiaoqiang
101
zhou xiaoqiang 2025.12.10 15:27 
 

After installing this EA, it triggered four trades in 10 days,, all of which resulted in stop-loss orders. I will update my review if it performs better in the future.

Pablo Dominguez Sanchez
3080
개발자의 답변 Pablo Dominguez Sanchez 2025.12.11 12:42
I appreciate your willingness to update the review, but I want to address some important points.
Four trades hitting stop-loss in 10 days does not define a strategy’s performance — one winner can easily offset those losses, as the risk-reward ratio is designed for long-term profitability. This is precisely why I’ve emphasized repeatedly in the description that this is a long-term EA.
The live signal, running for over a month, remains in profit with controlled drawdown. That’s the reality, not 4 trades in isolation.
I understand the frustration of seeing consecutive losses, but evaluating any serious trading system requires patience and proper expectations. I’m happy to assist with any configuration questions.
fery379
118
fery379 2025.12.05 20:01 
 

My Updated Review after 10 days:

It hit sl 4 times with small losses, I gave it time and it hit 3 tps with big gains. Now in 7% profit. screenshot in comments.

You should be PATIENT with this one. If you are bored, get Growth Killer too. These two eas complement each other perfectly.

I do not think people realize how great it is that an ea's backtest is exactly the same as live signal and live trading. Great developer too.

Samir Mustafa Abdulrahman Muhammad Al-kurdi
126
Samir Mustafa Abdulrahman Muhammad Al-kurdi 2025.12.01 14:48 
 

Lynard Glenn
69
Lynard Glenn 2025.12.01 11:25 
 

I ran this EA for the last 3 years and recorded its performance and I was amazed with the results so I decided to purchased it and started with a $530 capital and got my first TP (3 TPs were hit) and I was able to secure a $100+ win. I am so grateful to Pablo for this wonderful EA. More power Pablo and cheers to more TP's to come!

Tom Bardo
109
Tom Bardo 2025.11.30 22:16 
 

It's actually too early for a proper assessment, but what the Pivot Killer did last week was impressive: for about two months now, I've been running two Expert Advisors (EAs) live trading the market. So far, the bottom line has been a loss with a stake of 0.01-0.03 lots. About a week ago, I also activated the Pivot Killer. Initially, it opened two small losing positions, which I almost expected, given the EA's very good risk-to-reward ratio of approximately 1:3. Then, on Friday, the surprise: the Pivot Killer closed two positions in the evening, offsetting its own two losing positions plus almost the losing positions of the other two EAs with the smallest possible position size of 0.01 lots!

Wieger De Wit
302
Wieger De Wit 2025.11.29 11:06 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ferran Lopez Navarro
3053
Ferran Lopez Navarro 2025.11.29 10:50 
 

Pivot Killer EA is one of the few systems on the market that truly delivers what it promises. It is not a robot built on hidden risks or aggressive strategies disguised as safe. Its structure is clear, transparent, and designed to offer long-term consistency. It operates with a solid logic based on pivot levels and real market volatility, without relying on martingale, grids, or averaging. Every trade is managed with controlled risk and a focus on sustainability, which is especially valuable in an environment flooded with high-risk EAs. Behind the project is Pablo, one of the very few authors who genuinely stands out for his honesty and professional approach. He does not sell illusions or unrealistic results. Instead, he offers well-designed products, clearly explained and supported by coherent behavior in both backtests and live conditions. His portfolio consists of two consistent and stable EAs, developed with real technical criteria rather than empty marketing. He is one of the few MQL5 developers who demonstrates transparency, responsibility, and a true commitment to protecting the end user. For anyone looking for a reliable EA, built with a solid structure and backed by a serious developer, Pivot Killer EA and Pablo’s work are among the most trustworthy and professional options available on the market.

Husain Fareed Abbas Alasfoor
183
Husain Fareed Abbas Alasfoor 2025.11.29 09:43 
 

pivot killer is the best decision I made . The ea is running as it should it’s built with a successful strategy that will never put you down . Pablo Is the best always following up and best support from him I’ll update with my net profit month by month very soon Don’t miss get yours soon

Aboad jasim
134
Aboad jasim 2025.11.29 09:43 
 

Highly recommended to use this EA. The support is outstanding and very professional. I have already made some profits with "safe" settings. I am excited to have more updates and more profits with profitable settings. This EA is the number 1 in the market for me and an absolute 5star rating

Mercier Guillaume Patrick
549
Mercier Guillaume Patrick 2025.11.29 09:18 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Great EA So Far After one week of using Pivot Killer EA MT5, the results have been great and matched what I expected from my research. I’m still waiting a few more weeks to fully validate its long-term performance, but so far it looks very promising.

elias_rsh
185
elias_rsh 2025.11.29 09:16 
 

This is easily one of the best MQL5 EAs available. It boasts an excellent R/R, SNIPER entries. The Expert Advisor employs a genuine, sound strategy backed by superb risk management. Highly recommended

Leonstevey20
377
Leonstevey20 2025.11.29 09:04 
 

What an impressive performance for the past few days, i'm confident this EA will be among the best longterm, looking forward for more great days ahead but ofcourse patience is key during stagnation periods, well done Pablo!

sanji 55
293
sanji 55 2025.11.28 18:48 
 

10/10 Ea , very safe and sniper entry . This ea is like a manual trading but in automation. It’s new but the results and the way it works is just perfect, no stressful DD or losses. The RRR is just the best . I’m glad I was one of the early buyers.

Andichan
193
Andichan 2025.11.28 18:16 
 

I have been using the EA Pivot Killer for about two weeks, and the results have been outstanding. The EA doesn’t open trades very frequently, but when it does, the profits are quite impressive and consistent. The developer, Pablo, is also very friendly and always willing to help whenever I have questions. I really appreciate his support and professionalism. Overall, I’m very satisfied with this EA and I truly hope this EA can continue to perform well in the long term.

Keokone
564
Keokone 2025.11.25 20:08 
 

Good entry points; the account grows with very little risk of ruin, but you have to be patient—it's impossible to get rich in a week. Pablo is very helpful.

