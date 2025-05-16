Ultimate Breakout System

중요한 : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.

최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다!

8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다.





Ultimate Breakout System은 단순히 또 다른 EA가 아닙니다. 이는 트레이더가 어떠한 시장이나 시간대에서도 무제한의 브레이크아웃 전략을 만들 수 있도록 지원하는 전문가급 도구입니다. 스윙 트레이딩, 스캘핑 또는 다각화된 포트폴리오 구축에 중점을 두고 있든, 이 시스템은 비교할 수 없을 만큼의 유연성과 사용자 정의 기능을 제공합니다.

가능성은 무한합니다!





부동산 회사 거래자를 위한 이 시스템을 사용하면 복제 거래로 표시되지 않고도 고유한 거래 전략과 포트폴리오를 만들 수 있습니다!

이 전문가 자문(EA)에 통합된 알고리즘은 8년 이상에 걸쳐 지속적인 개발과 개선을 거쳤습니다. 반복적인 개선을 통해 광범위한 기능을 통합하여 내가 확신하는 시스템을 만들었습니다. 효과적인 돌파 전략을 수립하기 위해 온라인에서 사용할 수 있는 가장 진보된 블랙박스 솔루션 중 하나입니다. 이 EA는 사용자가 자신만의 독특한 전략을 개발할 수 있도록 지원하며, 수백 가지의 고유한 변형을 만들어낼 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 블랙박스 시스템을 제공하는 것 외에도 전문가 수준의 전략을 설계하는 데 필요한 모든 필수 도구와 리소스를 제공해 드리겠습니다.





구매 시 포함 사항:

100개 이상의 사전 개발된 세트 파일 : MQL5 Breakout EA를 구동하는 전략을 포함하여 내가 직접 만든 전략 라이브러리에 액세스하세요.

향후 세트 파일 : 이 시스템을 사용하여 개발한 모든 새로운 세트 파일을 받습니다.

종합 가이드 : EA 매개변수, 최적화, 백테스팅, 스트레스 테스트를 다루는 자세한 매뉴얼과 비디오 튜토리얼로, 내 전략 개발 프로세스를 반영합니다.

최적화 템플릿 : MQL5 EA 전략 수립에 사용되는 미리 정의된 "시작", "단계", "중단" 값입니다. "플러그인하고 최적화"하세요!

전용 커뮤니티 접근 : 당사의 비공개 채팅 그룹에 가입하여 직접적인 지원과 지침을 받으세요.

포함된 세트 파일로 백테스트를 실행하는 방법: 기본 설정은 XAUUSD DAILY에 대한 간단한 예시입니다. 따라서 별도의 설정 파일을 로드하지 않고도 실행할 수 있습니다.

100개가 넘는 세트 파일이 포함되어 있습니다. 각 파일에는 사용할 기간과 쌍이 명시되어 있습니다.

간단히 설정 파일을 로드합니다("입력" 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 "로드"를 클릭한 다음 설정 파일을 선택합니다). 테스터에서 올바른 쌍과 시간 프레임을 설정합니다.

빠른 테스트를 위해 대부분의 세트를 "1분 OHLC" 품질로 실행할 수 있습니다.

스캘퍼 세트의 경우 가장 신뢰할 수 있는 결과를 얻으려면 실제 틱을 사용하는 것이 좋습니다.

중요: AUTO_GMT가 작동하려면 MT4/MT5 터미널(도구 -> 옵션 -> 전문가 자문)에서 "허용된 URL"에 URL "https : // www . worldtimeserver.com/"(공백을 제거하세요!!)을 추가해야 합니다.



EA의 전략은 어떻게 작동하나요?

EA에서 자동화된 전략은 브레이크아웃 전략입니다.

즉, EA는 중요한 지지선과 저항선의 돌파를 거래하게 된다는 의미입니다.

따라서 저항 수준이 상향 돌파되면 매수 거래에 진입하고, 지지 수준이 하향 돌파되면 매도 거래에 진입하게 됩니다.

어떤 수준이 중요한 지지 수준 또는 저항 수준으로 간주되어야 하는지를 결정하는 데에는 많은 매개변수가 있습니다(자세한 내용은 매뉴얼에 설명되어 있으며, 여기에서 다운로드할 수 있습니다 ).

이 수준에서 EA는 최상의 실행을 위해 보류 주문을 넣습니다.

각 거래에는 SL과 TP를 설정할 수 있으며, 더 중요한 것은 광범위한 추적 SL 및 추적 TP 옵션을 설정할 수 있다는 것입니다.

정의 가능한 거리, 시작 레벨, 종료 레벨 및 단계 크기가 있는 일반적인 후행 SL입니다.

시간 기반 후행 SL

최근 지지 및 저항 수준을 기반으로 한 추적 SL

"MagicTrail SL" -> 매우 공격적인 트레일링 SL로 스캘핑 전략에 유용합니다.

트레일링 TP -> TP는 가격이 TP에서 멀어질 때 이동합니다(전체 SL 대신 작은 TP 또는 작은 손실로 종료하려고 시도)

제가 자세히 설명한 단계별 가이드와 비디오 가이드를 활용하면, 여러분도 곧바로 자신만의 유효한 전략을 개발할 수 있을 거예요!

(또는 이미 포함된 100개 이상의 전략 중 하나를 사용할 수도 있습니다!)

!! 보너스!!

네, 더 있습니다! 최적화를 실행하고 견고한 전략을 찾는 일은 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 그래서 저는 이 EA를 통해 고객이 내놓은 가장 뛰어난 전략 중 일부에 대해 멋진 보상을 제공하기로 했습니다! 이 아이디어는 양측 모두에게 이로운 상황이 될 것입니다. 즉, 여러분은 제 EA를 사용하여 전략을 만들면 보상을 받고, 그 대가로 저는 그 전략을 직접 사용하거나 향후 EA에 통합할 수 있습니다. 좋은 소식은 참여가 완전 무료라는 것입니다!

보너스 제도에 대한 자세한 내용을 알고 싶으시면 개인 메시지로 문의해 주세요!













나에 대해:

저는 "신경망/머신러닝 AI/ChatGPT/양자 컴퓨터/완벽 직선 백테스트"에 대한 판매 이야기에 참여하지 않습니다.

오히려 저는 검증된 개발 및 실시간 실행 방법론을 기반으로 현실적이고 정직한 거래 시스템을 구축하는 데 집중하고 있습니다.

개발자로서 저는 자동화 거래 시스템을 만드는 데 15년 이상의 경험이 있으며, 높은 평가를 받은 MQL5 제품을 다룬 경력이 있습니다.

나는 무엇이 성공할 가능성이 있고 무엇이 성공할 수 없는지 알고 있습니다.

저는 부정행위 없이 백테스트에 따라 실제 결과가 나올 확률이 가장 높은 정직한 시스템을 만듭니다.



