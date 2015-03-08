The Techno Deity EA MT5

The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스

The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다.

주요 장점

유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다.

신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다.

제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다.

기술 사양

종목: 골드 (XAUUSD)

타임프레임: H1

추천 예치금: 500 USD 이상 (최소 200 USD)

실행 타입: 모든 브로커 호환 (낮은 스프레드 권장)

면책 조항 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실계좌 운용에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.