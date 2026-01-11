AI Aurum Pivot

AI Aurum Pivot — 장기적 일관성과 엄격한 리스크 관리를 위해 설계된 프로페셔널 골드(XAUUSD) 트레이딩 EA

할인된 수량은 얼마 남지 않았습니다 — 모두 판매되면 가격은 즉시 $299.99로 인상됩니다.

LIVE SIGNAL: https://www.mql5.com/en/signals/2352634

AI CORE DETAIL: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725

Download Setfile

AI Aurum Pivot골드(XAUUSD) 전용으로 설계된 완전 자동화 Expert Advisor입니다.

장기적인 일관성, 통제된 드로우다운, 그리고 프로페셔널 수준의 리스크 관리에 명확히 초점을 맞추고 있습니다.

  • 이 EA는 마틴게일이 아닙니다.
  • 그리드 또는 복구(Recovery) 시스템이 아닙니다.
  • 또한 단기 성과를 과시하기 위한 “90–99% 승률” 상품도 아닙니다.

AI Aurum Pivot는 프로 트레이더의 관점으로 개발되었습니다.

통제된 손실, 고품질 트레이드, 그리고 장기적으로 지속 가능한 성과.


핵심 트레이딩 개념: 확인형 피벗 브레이크아웃 (Confirmed Pivot Breakout)

AI Aurum Pivot는 확인형 피벗 브레이크아웃 전략을 기반으로 합니다.

이 EA는 고점이나 저점을 예측하지 않으며,

충동적으로 진입하지도 않습니다.

실행 로직은 단순하고 규율에 충실합니다.

  • 먼저 확인된 Pivot HighPivot Low를 식별

  • 시장 구조가 명확히 형성된 이후에만 트레이드를 고려

  • 무작위 시장가 진입이 아닌 **보류 주문(Pending Orders)**으로 거래 실행

이 접근 방식은 다음을 가능하게 합니다.

  • 노이즈 및 횡보장 노출 감소

  • 약하거나 시기상조인 브레이크아웃 회피

  • 시장이 명확한 방향성을 보일 때만 진입


“AI”는 실제로 무엇을 하는가 (중요한 설명)

AI Aurum Pivot의 AI는 트레이딩 신호를 생성하지 않습니다.

트레이딩 로직 자체는 결정론적이며 고정되어 있습니다.

AI는 내부 리스크 매니저와 유사한 품질 필터 및 리스크 의사결정 레이어로 작동합니다.

모든 트레이드 전에 AI는 다음을 평가합니다.

  • 브레이크아웃 발생 시점의 시장 환경

  • 리스크 대비 보상 효율(Risk-to-Reward)

  • 세팅의 구조적 강도

품질 점수가 요구 기준에 도달하지 못하면,

유효한 피벗 브레이크아웃이 존재하더라도 트레이드는 실행되지 않습니다.

이는 대부분의 EA와의 결정적인 차이점입니다.

  • 기존 EA: 신호 = 트레이드

  • AI Aurum Pivot: 신호 → 품질 검증 → 의사결정


승률이 중간 수준임에도 수익성이 유지되는 이유

AI Aurum Pivot는 승률 극대화를 목표로 하지 않습니다.

대신 양(+)의 기대값에 집중합니다.

  • 일반적인 승률: 45–55%

  • 평균 리스크 대비 보상 비율: 1.8–2.0 이상

이는 다음을 의미합니다.

  • 손실 트레이드는 -1R로 제한

  • 수익 트레이드는 종종 +2R 이상 달성

승률이 중간 수준이더라도,

엄격한 리스크 관리와 유리한 보상 구조 덕분에 장기적으로 수익성을 유지할 수 있습니다.

이는 프로 트레이더들이 사용하는 방식이지,

소매(리테일) 도박 시스템이 아닙니다.


리스크 관리 및 Prop Firm 적합성

리스크 관리는 AI Aurum Pivot의 핵심 기반입니다.

주요 특징:

  • 진입 시점부터 Stop Loss 설정

  • 스탑 확장 없음

  • 그리드 및 포지션 누적 없음

  • 마틴게일 로직 없음

  • 감정적인 복구 트레이드 없음

그 결과:

  • 드로우다운은 통제된 수준 유지

  • 자본 곡선은 부드럽고 논리적

  • 일일/최대 드로우다운 규정을 포함한 Prop Firm 규칙에 적합


AI Aurum Pivot가 골드(XAUUSD)에 최적화된 이유

골드는 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.

  • 높은 변동성

  • 갑작스러운 스파이크와 페이크 브레이크아웃

  • 불안정한 상황에서의 스프레드 확장

AI Aurum Pivot는 골드의 모든 움직임을 거래하려 하지 않습니다.

대신 다음을 수행합니다.

  • 저품질 변동성 필터링

  • 구조적으로 깨끗한 브레이크아웃만 거래

  • 트레이드 빈도보다 품질을 우선

이러한 이유로 EA는 상위 타임프레임, 특히 **D1(일봉)**에서 최고의 성과를 보입니다.


골드(XAUUSD) 권장 설정

  • 종목: XAUUSD

  • 타임프레임: D1 (Daily)

  • 설정: 기본값 사용

설치 단계:

  1. XAUUSD 차트 열기

  2. 타임프레임을 D1으로 변경

  3. AI Aurum Pivot 적용

  4. Algo Trading 활성화

복잡한 최적화는 필요하지 않습니다.


리스크 설정 (가장 중요한 항목)

AI Aurum Pivot는 리스크 퍼센트 모드고정 로트(Fixed Lot) 모드를 지원합니다.

권장: 리스크 퍼센트 모드

  • 계좌 잔고에 따라 포지션 크기 자동 조정

  • 장기적으로 일관된 리스크 노출 유지

권장 수치:

  • Prop Firm 계좌: 트레이드당 0.25% – 0.75%

  • 개인 계좌: 트레이드당 0.5% – 1.0%

이 방식은 계좌가 증가하거나 감소해도 안정적인 리스크 관리를 보장합니다.

고정 로트 모드

  • 테스트 또는 숙련된 사용자에게만 적합

  • 리스크 스케일링이 불균형하므로 Prop Firm에는 비추천


운영 권장 사항

  • 계좌당 EA 1개

  • 차트 1개 (XAUUSD D1)

  • 잦은 파라미터 변경 지양

  • 안정적인 실행을 위해 VPS 사용 권장


리스크 경고

외환(Forex) 및 CFD 거래는 높은 위험을 수반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다.

과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.

AI Aurum Pivot는 트레이딩 도구이지, 수익을 보장하는 상품이 아닙니다.

시장 환경은 변할 수 있으며 손실이 발생할 수 있습니다.

항상 적절한 리스크 관리를 수행하고, 감당할 수 없는 자금으로 거래하지 마십시오.


