AI Gold Trading MT5

AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익률 곡선 변동성, 실질 금리 기대치, 지정학적 위험 프리미엄을 통합하여 추세 지속 가능성을 평가합니다. 계층적 위험 관리 프레임워크는 추세 강도 정량화 및 변동성 체제 분류를 기반으로 비대칭적 포지션 규모를 구현합니다. 이 시스템은 광범위한 워크포워드 분석과 체계 조정 백테스팅을 통해 강력한 성과를 입증했으며, 다양한 시장 환경에서 일관된 위험 조정 수익률을 유지하고 있습니다.
EA는 변동성 조정 손절매, 상관관계 기반 포지션 한도, 드로다운 제어 알고리즘을 포함한 다층적 보호 기능을 구현합니다. AI Gold Trading은 그리드, 마틴게일, 평균화 등 모든 고위험 전략을 회피합니다. 이 EA는 수년간의 연구와 실제 펀드 운용 경험을 바탕으로 개발되었습니다. 현재 버전에는 최첨단 위험 관리 추세 감지 방법론이 통합되어 있습니다. 시스템은 여러 시간대(M15~H4)의 데이터를 집계하지만, 최적의 신호 처리 및 매개변수 보정을 위해 H1 차트를 기본 차트로 권장합니다.
고급 거래 기능:

정교한 추세 추종 시스템(레짐 감지 기능 포함)

- 다중 시간대 모멘텀 수렴 분석

- 추세 강도에 따른 동적 포지션 크기 조정

- 변동성 조정 손절매 및 위험 매개변수

- 추세 확인을 위한 베이지안 확률 모델

MT4 버전: 곧 출시
AI Gold Trading은 XAUUSD(GOLD) 시장을 위해 독점적으로 설계된 전문 전문가 자문 서비스로, 완전 자동화되어 운영됩니다.

- EA 구성:

심볼 XAUUSD
시간 프레임 H1(권장)
테스트 시작일 2003
설정 기본 최적화된 매개변수
브로커 모든 (ECN 선호)
최소 예치금 $200/0.01 랏
권장 예치금 $400/0.01 랏 (최대 10% 하락)
- 체제 감지를 통한 고급 추세 추종

- 다층 위험 관리 시스템

- 동적 매개변수 최적화

- 변동성 기반 포지션 크기 조정

- 상관 관계 인식 거래 로직
  • 저는 MQL5.com을 통해서만 EA를 배포합니다.
Steven A Terrell
203
Steven A Terrell 2025.12.27 09:44 
 

I've been running AIGoldSniper and now AIGoldTrading since mid2025. The performance is outstanding. 100% success rate on both EAs. I run them on the MQL VPS and Pepperstone Australia broker. Drawdowns are under 10%. Unlike other busy EAs with grids or hands, this is very boring! Expect 5 - 8 single positions each week, usually quick in and out trades, not greedy, just confidently profitable every time. The author Thang is extremely well educated in his field, his articles and updates are clear and wise. Customer service is second to none! I have not experienced anything like it and Thang keeps innovating and improving all the time. He is genuinely amazing. I have stopped using all my other risky EAs and now only use these two in tandem. I have about AUD$40000 in account and letting it build until it generate steady$1500/wk income. Based on current performance I'll hit my target late in 2026. Warning! Be careful of imposters! @Thangforex is the only Telegram identifier you can trust. Just tonight I was being approached by a scammer imposter. Check the username! @Thangforex

infos1982
100
infos1982 2025.12.20 12:06 
 

AI Gold Trading is a very well-designed automated system that focuses on consistency, stability, and intelligent trade management. From my experience, it is clear that this EA was built by someone who truly understands both Gold market behavior and real-world trading conditions. The strategy adapts smoothly to changing market environments and does not rely on reckless risk or excessive lot scaling. Drawdowns are controlled, execution is clean, and the overall behavior of the EA feels calm and professional. What I appreciate most is that the EA performs in live trading exactly the way it is presented. No surprises, no unrealistic promises—just solid, disciplined automation. Support and communication from the developer are also excellent, which adds a lot of trust when running an EA long-term. A high-quality Gold trading system that I’m very happy to use and can recommend without hesitation.

AKM B
22
AKM B 2025.12.19 11:26 
 

Thanks, this bot really works. I have been using it for around a week, and it's given some good results. Hope it will give a positive result in the future. Also, support answering all my questions promptly.

Steven A Terrell
203
Steven A Terrell 2025.12.27 09:44 
 

I've been running AIGoldSniper and now AIGoldTrading since mid2025. The performance is outstanding. 100% success rate on both EAs. I run them on the MQL VPS and Pepperstone Australia broker. Drawdowns are under 10%. Unlike other busy EAs with grids or hands, this is very boring! Expect 5 - 8 single positions each week, usually quick in and out trades, not greedy, just confidently profitable every time. The author Thang is extremely well educated in his field, his articles and updates are clear and wise. Customer service is second to none! I have not experienced anything like it and Thang keeps innovating and improving all the time. He is genuinely amazing. I have stopped using all my other risky EAs and now only use these two in tandem. I have about AUD$40000 in account and letting it build until it generate steady$1500/wk income. Based on current performance I'll hit my target late in 2026. Warning! Be careful of imposters! @Thangforex is the only Telegram identifier you can trust. Just tonight I was being approached by a scammer imposter. Check the username! @Thangforex

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.28 15:43
Thank you so much for your incredibly warm and detailed feedback. It truly means a lot to hear about your positive experience and the confidence you've built using AI Gold Sniper and AI Gold Trading.
We're thrilled that you appreciate the strategy's clarity, Thang's expertise, and the quality of support. Staying focused and "boringly" consistent is often the key, and it's wonderful to see it aligning with your goals.
It's an honor to be part of your trading journey. Wishing you continued success and steady progress toward your income target. We are here to support you all the way.
Warm regards,
Abraham Hz
159
Abraham Hz 2025.12.22 09:14 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.22 18:31
Thank you so much for your continued trust and for choosing to add another EA from our ecosystem to your trading toolkit. We are truly honored to have you as a returning member of our community.
We greatly appreciate your note about the promising performance. While we always strive for excellence, we also believe in transparency—trading involves inherent market risks, and even the most robust systems can face periods of adjustment. Your understanding and forward-looking perspective are truly valued.
infos1982
100
infos1982 2025.12.20 12:06 
 

AI Gold Trading is a very well-designed automated system that focuses on consistency, stability, and intelligent trade management. From my experience, it is clear that this EA was built by someone who truly understands both Gold market behavior and real-world trading conditions. The strategy adapts smoothly to changing market environments and does not rely on reckless risk or excessive lot scaling. Drawdowns are controlled, execution is clean, and the overall behavior of the EA feels calm and professional. What I appreciate most is that the EA performs in live trading exactly the way it is presented. No surprises, no unrealistic promises—just solid, disciplined automation. Support and communication from the developer are also excellent, which adds a lot of trust when running an EA long-term. A high-quality Gold trading system that I’m very happy to use and can recommend without hesitation.

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.20 16:37
Thank you so much for this incredibly thoughtful and detailed review. Reading about your experience with AI Gold Trading truly means a lot to us. I am deeply grateful that you took the time to highlight what we value most: consistency, stability, and intelligent trade management. Your recognition that the system is built with a genuine understanding of Gold market behavior and real trading conditions is the highest compliment we could hope for. It’s exactly what drives our development—to create a tool that is calm, adaptive, and professional, even in shifting markets. Knowing that the EA performs in live trading exactly as presented, with no surprises and solid discipline, reaffirms our commitment to transparency and realism. We’re also delighted to hear that our support has contributed to your trust and long-term confidence.
Feedback like yours is what inspires us to keep improving and maintaining the quality of the system. We’re honored to be part of your trading journey and look forward to continuing to support your success.
Wishing you continued consistency and growth in your trading.
89606436
64
89606436 2025.12.20 06:31 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.20 16:34
Your trust and support are our greatest motivation. We always strive to maintain transparency and a willingness to help, because we believe that success is only truly sustainable when built on collaboration and mutual understanding. I deeply appreciate that you recognize and value these efforts. Thank you so much my friend.
AKM B
22
AKM B 2025.12.19 11:26 
 

Thanks, this bot really works. I have been using it for around a week, and it's given some good results. Hope it will give a positive result in the future. Also, support answering all my questions promptly.

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.19 17:27
Thank you so much for your feedback. Feel free to ask me any questions. I'm always happy to help you.
5093786
202
5093786 2025.12.17 23:06 
 

I respect this developer a lot, wishing him continued success in his journey

XFEI086125
111
XFEI086125 2025.12.12 06:21 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:01
感谢您信任EA。如果您遇到任何问题，请随时联系我；我随时为您提供及时的支持。 Thank you for trusting EA. If you encounter any problems, please feel free to message me; I'm always here to provide timely support.
Craig Stewart Venn
191
Craig Stewart Venn 2025.12.11 14:33 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.11 15:08
Thank you for taking the time to share this wonderful experience! It's heartwarming to know that EA not only met but exceeded your expectations – from its simple setup and dedicated support to its robust back-testing results and high-quality trading signals. I deeply appreciate your trust and support. Feedback like this is a great motivation for me to continue improving and delivering lasting value. I wish you continued success and hope you'll always share your future experiences!
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
828
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.12.11 12:13 
 

this robot is ONE of the best robots currently available here. This is an honest opinion, far removed from the fake reviews from a trader who owns most of the robots here. Bravo!

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.11 17:00
Thank you so much for this sincere and valuable review! What we appreciate most is the objective and transparent feedback from experienced traders like you. The compliment "one of the best robots" from a true professional is a huge recognition of the development team's efforts. We especially appreciate your emphasis on honesty and real-world quality. Our goal is always to create products with real value, and your feedback is the most meaningful proof of that. Thank you so much, and we will continue to strive to live up to your trust. We wish you continued success and many great results with EA!
Ming Zhe Lu
245
Ming Zhe Lu 2025.12.05 00:25 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.11 15:44
Thank you for your feedback. Hoping you have a nice day
Lee Wai Chong
2427
Lee Wai Chong 2025.11.30 01:33 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.05 04:01
Thank you for sharing your experience.
Fares3D
391
Fares3D 2025.11.29 12:44 
 

I Just purchased the EA today. The developer is very easy to communicate and hopefully its as good as Gold sniper.

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.11.29 16:23
Thank you my friend. I believe AI Gold Trading will be a great addition to AI Gold Sniper to help your account grow sustainably.
Andichan
193
Andichan 2025.11.28 17:06 
 

I have been using the EA Ai Gold Trading for only a few days, and the results are already absolutely outstanding. This EA is incredibly impressive and performs exactly as advertised. What amazes me the most is that my real trading results are fully consistent with the developer’s live results — no discrepancy at all. Ho Tuan Thang has created a truly remarkable EA. The strategy is solid, the execution is smooth, and the performance so far has exceeded my expectations. I’m very satisfied and excited to continue using it. Highly recommended!

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.11.28 17:24
Thank you so much for taking the time to share your incredible feedback! Reading your review truly made my day. I'm thrilled to hear that AI Gold Trading has exceeded your expectations in just the first few days of use. Your comment about the real trading results being fully consistent with my live signals is particularly meaningful to me - this transparency and reliability are exactly what I strive to deliver to every user.
It's customers like you who make this journey so rewarding. Knowing that the EA is performing exactly as designed and helping you achieve your trading goals is the greatest satisfaction I could ask for.
Wishing you continued success and profitable trading!
Zsolt Onodi
215
Zsolt Onodi 2025.11.27 15:50 
 

GREAT EA! I recommend it to everyone!

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.11.28 16:40
Thank you. For me, customer satisfaction is always the top priority.
Vikram Joshi
41
Vikram Joshi 2025.11.26 12:19 
 

Thang’s EAs are always reliable and deliver consistent profits. This is my second EA from him, and his customer support is quick, responsive, and dependable—he resolves any doubts immediately.

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.11.26 18:23
Thank you for your feedback Vikram Joshi, and for your continued trust! We are thrilled to hear that you find our EAs reliable and our support team quick and dependable. Loyal customers like you are truly valued. We are committed to maintaining this standard and appreciate your recommendation.
Ben Martin
31
Ben Martin 2025.11.24 03:45 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.11.24 04:03
Thank you so much Ben Martin. Feel free to ask me any questions anytime
220072256
4691
220072256 2025.11.23 22:26 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.11.24 04:02
Thank you 220072256. My goal is always total customer satisfaction.
Citer27
342
Citer27 2025.11.23 16:38 
 

Hi guys - here's a report on my experience with Thang Ho Tuan's EA. I've been using his EAs for several months now. Here's what I'd like to say about them: 1 - I've tried many EAs and tools, but Gold Sniper is, in a word, fantastic. All my trades have closed profitably. 2 - That's why I confidently purchased the latest EA - AI Gold Trading. 3 - Thang Ho Tuan's support is fantastic. He helps whenever possible. 4 - The analyses he provides on his websites are also invaluable, and I gratefully use them. 5 - He also openly and honestly provides insight into his personal life as a programmer and trader. He's not afraid to share his mistakes, but also to explain his current position. 6 - Finally, I'm impressed by his professionalism in the field of AI! I'm also curious to see what else he has to offer in the future. In short, I'm glad I got to meet Thang Ho Tuan and gratefully use his EAs. Bro - keep it up, congratulations!! Hey guys, one last thing. I'd like to encourage you all to give Thang Ho Tuan some extra publicity in your trading circles. I bought a new EA today, but I want to tell you right now: if he releases another EA in the near future and this one fits my trading game, I'll buy it without hesitation. Let's work together to spread the word about this top professional to our trading circle! Thang Ho Tuan - KEEP IT UP!! Piet

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.11.23 16:53
Thank you so much for your honest review
Fujikyo 市場アナリスト
142
Fujikyo 市場アナリスト 2025.11.22 23:39 
 

Always trust the EA that the Developer makes, because this is the newest EA and will definitely make good money.

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.11.23 15:55
Thank you for your honest review Fujikyo
리뷰 답변