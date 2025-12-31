Cheat Engine

5

Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다.

Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 149 USD

  • 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다.
  • 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산
글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다.

    권장 설정

    • 차트: XAUUSD
    • 타임프레임: H1

    입력값

    • 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택
    • 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기
    • 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트
    • 최대 스프레드 - 포지션을 열 때 허용되는 최대 스프레드 설정
    • 자동 GMT 감지 - 브로커의 GMT 오프셋을 자동으로 계산
    • 고정 스탑로스 - 스탑로스 입력
    • 매직 넘버 - 각 주문에 대한 매직 넘버
    • 코멘트 - 주문 코멘트
    • 심리 필터 URL - API 요청에 사용
    • 심리 매수/매도 필터 - 활성화 또는 비활성화
    • 심리 필터 동작 방식
    리뷰 1
    ROUTE
    47
    ROUTE 2026.01.01 07:02 
     

    Although it has not yet been put into full operation, we have determined that there is nothing suspicious in the backtesting or operation. We look forward to the future.

    추천 제품
    RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
    Niklas Templin
    Experts
    THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk,   Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Reco
    FREE
    EA Nation
    Joseph Anthony Aya-ay Yutig
    Experts
    Expert Advisors의 전략은 Facebook 그룹 EA Nation에서 나왔습니다. 그룹에는 40,000명이 넘는 회원이 있습니다. 모든 새 양초에 대해 헤지 거래를 열고 포지션이 거래에서 손실을 보는 쪽에 있을 때 그리드를 엽니다. 평균 그리드 = N                     = 현재 막대 앞의 6개 막대의 합/N 기간 = 새로운 막대가 나타날 때 새로운 헤지 거래를 엽니다. 자동 로트 = 1 로트는 $10,000 로트 크기가 0.01임을 의미합니다. NO MORE HEDGE = 한 쪽이 N 거래에 도달하면 TP가 될 때까지 헤지 거래를 열지 않습니다. CLOSING STRATEGY = TP 1은 거래 반대편의 그리드 크기입니다.                                = TP 2-6 = 백분율 매개변수:  - 평균 그리드  - AG 기간 확산 필터  - 최대 스프레드  - 기간 자산 관리  -
    Nexoria
    Daniel Suk
    5 (2)
    Experts
    In every market kingdom there are countless noisy peasants of indicators, but only a few queens that quietly rule the order flow – Nexoria is built to be one of them. ​ This fully automated trading system doesn’t beg the market for scraps; it demands structure, reading raw price action and volatility to decide when to strike and when to stand aside. ​ Nexoria watches closed candles like a cold‑eyed monarch, hunting for real impulses, breakouts and clean pullbacks instead of random flickers. ​ A
    FREE
    Two Factor Customizer
    Daniel Maximiliano Serkin
    Experts
    Two Factor Customizer is an fully custimizable Expert Advisor. You can choose multiple parameters that act as a trigger to execute a buy or sell order. Additionally you can choose a previous step (Two Factor), where you can also combine multiple parameters previous to those configured for the buy and sell orders. The parameters available to configure to your liking are: lots, stop loss, take profit, dynamic lots, order type,timeframe. Indicator combinations for triggering orders and for precondi
    Duel MT5
    Marta Gonzalez
    Experts
    YOU WANT TO WIN THE DUEL. Look the market in the eye, feel the trigger on your finger. Take a deep breath and shoot before anyone else. This system allows you to detect the right moment to attack the market. The whistles are already sounding in the air. Dare to win the duel at the market. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 0 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety
    Florencia
    Viktoriia Liubchak
    Experts
    Florencia — Expert Advisor Based on Trendline Breakouts for XAU/USD Florencia is an intelligent trading Expert Advisor designed specifically for trading the XAU/USD pair (gold vs. US dollar). It uses a breakout strategy based on trendlines, automatically identifying key levels and entering trades when those levels are broken, with built-in filtering for false signals. Flexible settings for time, risk, and trade management make Florencia a powerful tool for both beginners and experienced trader
    Gold Blaster Smart Scalper EA
    Himanshu Mukeshbhai Bhatt
    Experts
    Blaster Gold EA is a hybrid gold robot combining RSI-based precision entries with a smart scalper for extra profit. It opens controlled main trades with fixed DCA layers, auto-profit closing, gap protection and optional news filter. Ultra-safe with preset risk modes and strict 1-main + 1-scalper trade control. Designed for stable XAUUSD automation with strong recovery and consistent profit flow. How it work, RSI Two-Layer EA   is a refined, high-precision automated trading system built for tra
    SimpleTrade by Gioeste
    Giovanni Scelzi
    4 (3)
    Experts
    Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
    FREE
    Progressive Moving MT5
    Andriy Sydoruk
    Experts
    The Progressive Moving bot uses a strategy based on classic and reliable Moving Average. A significant advantage of MA is trading in the direction of the current trend. This can be seen on the terminal screen after breaking the Moving Average line. Moving average trading is understandable even for a beginner. One of the most common methods is crossing two or more moving averages. In one indicator, a shorter period is configured, in the other, a longer one. You have always wanted a reliable stra
    Ultimate
    Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
    4 (1)
    Experts
    Dashboard, TP line and Profit/Loss labels are set to false by default for speeding up the optimization. Switch them to True before you start. There are many strategies inside this EA as follows: - Entry based on indicator signal "as shown on the trend indicator " - Opposite to trade entry with opposite martingale - Entries based on " support and resistance indicator ". - Normal martingale - Normal martingale with distance multiplier - Normal martingale with volatility index - Opposite martingal
    Pullback ATR
    Sergio Tiscar Ortega
    2 (1)
    Experts
    Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
    FREE
    Smart Golden MT5
    Yi Hsiu Tsai
    4 (3)
    Experts
    “Smart Golden”은 골드 시장을 위해 특별히 설계된 제품으로, 스캘핑 전략을 사용합니다. 마틴게일, 그리드, 헤징과 같은 관리 방법은 사용하지 않습니다. 우리는 AI 도구(기계 학습)를 사용하여 역사적인 금 데이터를 기반으로 강력한 특징을 추출한 후, 이를 직접 "Smart Golden"에 코딩합니다. 특정 역사적 데이터(과적합) 또는 ChatGPT 예측에 대해 지속적인 훈련을 하지 않기 때문에, 과적합의 가능성을 최대한 줄일 수 있습니다. 거래 신호 현재 가격은 199 USD 입니다. 다음 가격은 299 USD 이며, 남은 수량은  5개  뿐입니다. 특징: 스캘핑 전략 마틴게일, 그리드, 헤징 등 자금 관리 방법을 사용하지 않습니다. 백테스트 최대 드로우다운 < 5% 모든 거래에는 예상치 못한 손실을 방지하기 위해 손절매가 설정되어 있습니다. 설정: 거래 대상: XAUUSD 시간 프레임: M1 최소 예치금: $200 계좌 유형: ECN/Raw/Razor 레버리지: 1
    Xeloria Expert MT5
    Ruengrit Loondecha
    Experts
    Xeloria Expert MT5 Working best with GOLD - H1 Require minimal 100-300$ for 0.01 (AutoLot feature inside) --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Indicators and Concepts Williams %R: Williams %R is a momentum oscillator that measures the closing price in relation to the highest high over a specific period. It ranges from -10
    Zenithor Expert MT5
    Ruengrit Loondecha
    Experts
    Zeithor Expert MT5 Working best with GOLD - M5 Require minimal 100-200$ for 0.01 (AutoLot feature inside) --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Indicators and Concepts Rate of Change (ROC): ROC is a momentum indicator that measures the percentage change in price over a specified period. It helps identify the speed and dire
    Pick and Roll
    Marta Gonzalez
    Experts
    Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
    KT COG Robot MT5
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    Experts
    KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the   KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market ac
    Ashen Mirage Protocol AI
    Huu Loc Nguyen
    Experts
    ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Ashen Mirage Protocol [Subtitle: False Breakout Sniper | Bollinger Reversion | Prop Firm Ready] Introduction Ashen Mirage Protocol is a specialized algorithmic trading system developed to capitalize on "False Breakouts" and "Liquidity Grabs" in the market. Unlike trend-following systems that often enter late, Ashen Mirage adopts a Contrarian approach. It waits for the market to overextend into extreme zones (The Mirage), identifies mome
    MNG Mt5
    TDINVEST LLP
    4.3 (10)
    Experts
    IMPORTANT : When testing the EA or running it live, make sure to set "Activate MNG Martingale" to "True" Hello & Welcome To MNG MNG is a martingale EA that allows you to configure a lot of features that I'll detail below. But first, I'd like to insist on the fact that a martingale EA is never safe, no matter if it has a good track record for 5+ years, if it shows incredible backtest results, if it's marketed as the best EA or whatever its price is ($30,000 or $50). A martingale EA might blow
    FREE
    Brent Trend Bot
    Maksim Kononenko
    4.46 (13)
    Experts
    The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
    FREE
    MA Fly EURUSD mt5
    Sebastian Furmanek
    Experts
    Backtest from   2003-2019 MetaQuotes Data Every Tick Mode EA created for EURUSD H1 Open  transaction based on MA and Volume Close transaction based on RSI or take profit One transaction at the time. No adding position, no martingale, no grid. My recommendations: For "safe mode" i recommend 0.1 lot per 10000USD For "risky mode" i recommend 0.5 lot per 10000USD Personally i use 0.3 lot per 10000 USD Fell free to increase lot size while you earn. This EA does not open transaction everyday, b
    Macd Rsi Expert
    Lakshya Pandey
    5 (1)
    Experts
    MACD RSI Optimized EA is a free, fully automated trading robot designed to capture trends using a classic combination of indicators. By merging the trend-following capabilities of the MACD (Moving Average Convergence Divergence) with the momentum filtering of the RSI (Relative Strength Index), this EA aims to filter out market noise and enter trades with higher probability. This version has been specifically optimized for the month of October on the M15 (15-minute) timeframe and performs best on
    FREE
    Grey Wolf
    Alexander Oropesa Marrero
    Experts
    Put to work now Grey Wolf, this amazing EA was made and carefully tested for the USD/CAD, AUD/USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is that you get more than 25% monthly profit and your account never reach 0$.   This EA can be used with little capital 100$ and work perfectly, I tested with 50$ and work perfectly but it is advisable to start with 100$ minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your
    Babel Assistant
    Iurii Bazhanov
    4.5 (8)
    Experts
    Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
    FREE
    Recovery Grip Meta 5
    Marta Gonzalez
    Experts
    MANUAL OF RECOVERY GRIP The recovery grip system can recover both an isolated loss and a loss produced by a grip or multiple orders, the algorithm gradually compensates the losses until the equity returns to zero. The time it takes for the algorithm to reverse the loss is proportional to the volatility of the pair and the size of the loss.This system allows you to test the algorithm prior to purchase.For this, it has a powerful simulation system in which you can choose whether your loss is a
    Reversal Composite Candles
    MetaQuotes Ltd.
    3.67 (15)
    Experts
    The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
    FREE
    TrendEA FourAverage
    Mikhail Sergeev
    3 (2)
    Experts
    트렌드 전문가는"평균"지표에 대한 최적의 매개 변수를 찾기 위해 특별히 만들어졌습니다. 자문가는 항상 거래 모드(구매 거래를 닫고 반대 거래를 즉시 열)에서 거래합니다. 이 접근 방식을 사용하면 지표가 추세를 가능한 한 정확하게 결정할 수있는 능력을 식별 할 수 있습니다. 전문가 고문은 완전 자동이며 마틴 방법을 사용하여 자본을 관리 할 수있는 능력을 가지고 있습니다. 기본 설정은"골드"입니다. 표시기: hhttps://www.mql5.com/ko/market/product/597 전문가 고문은 다른 기호 및 시간대에 대한 매개 변수 세트를 추가했습니다. 현재 모스크바 증권거래소에서 금,비트코인,유로달러,스베르뱅크 주식과 같은 기호가 준비된 세트에 추가되었습니다. 그들은"평균"지표의 매개 변수 세트와 완전히 일치합니다. 새로운 설정 세트를 추가해야하는 경우"평균 5"표시기에 대한 리뷰에 대해 작성하십시오. 전문가 고문 테스트 및 개방 가격에 따라 최적화 할 수 있습니다. 빠른 최
    FREE
    MysticTrader
    Leonardo Cubillas Massana
    Experts
    # MysticTrader - Seeking Excellence ## A Project in Evolution   I'm developing MysticTrader and looking for traders to help me improve it. If you test the EA and give me genuine feedback, I'll be extremely grateful. ## ️ Current Features - Pair: EURUSD | Timeframe: H1   - Modes: Normal/Offensive - Use only on DEMO accounts - Integrated risk management ## What I'm Specifically Looking For - Which mode felt more comfortable? - Was the EA easy to install and use? - What would you improve
    FREE
    Megalodon EA MT5
    Jan Isaac Rodriguez Castro
    Experts
    Introducing Megalodon EA – A New Era of Smart Automated Trading Megalodon EA is not just another Expert Advisor — it’s a revolutionary trading concept designed for the new generation of Forex traders who want precision, speed, control, and consistent performance . Built for MetaTrader 5, Megalodon EA combines: High-accuracy scalping logic Independent Buy/Sell systems Dynamic risk management and auto lot sizing Intelligent filters by session, weekday, and market conditions Optio
    Arrow Strategy Builder
    Konstantin Chechnev
    Experts
    Arrow Strategy Builder — 사용자가 차트에 배치한 상승/하락 화살표를 기억하고 동일한 조건이 반복될 때 거래 신호를 생성하는 전문가용 어드바이저(EA)입니다. 초보자와 숙련자 모두에게 적합하며, 직관적인 인터페이스와 자동 매매 기능을 통해 모든 금융 상품에서 사용할 수 있습니다. 메타 레이더 5 에 대한 다중 통화 거래 고문의 전체 버전은 여기에있다. 주요 특징 간단한 전략 생성: 차트에 화살표(매수/매도)를 배치하여 진입 지점을 표시하고 거래 전략을 구성합니다. 지표 기반 신호: RSI, CCI, DeMarker, WPR 네 가지 인기 지표를 사용해 사용자 정의 패턴에 따라 거래 신호를 기록·재현합니다. 다국어 지원: EA 인터페이스는 터미널 언어(영어, 러시아어, 독일어, 일본어, 중국어)에 맞춰 자동으로 적용됩니다. 유연한 신호 매칭: 현재 시장 조건이 기록된 신호와 지정된 최소 일치율 이상으로 일치하면 포지션을 엽니다. EA 작동 방식 신호 설정: 제어
    FREE
    이 제품의 구매자들이 또한 구매함
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (385)
    Experts
    안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    4.83 (24)
    Experts
    실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    4.8 (10)
    Experts
    중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.7 (43)
    Experts
    AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    4.68 (19)
    Experts
    XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (94)
    Experts
    Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Experts
    실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (19)
    Experts
    X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $179, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Experts
    라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (10)
    Experts
    개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.57 (76)
    Experts
    심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (7)
    Experts
    Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experts
    소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (88)
    Experts
    Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.62 (21)
    Experts
    장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (3)
    Experts
    live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experts
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experts
    Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (89)
    Experts
    소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
    Goldwave EA MT5
    Shengzu Zhong
    5 (6)
    Experts
    실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.69 (52)
    Experts
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (28)
    Experts
    볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
    SmartChoise
    Gabriel Costin Floricel
    4.22 (72)
    Experts
    SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 가격이 현재 인하되었습니다. 이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다. 실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.72 (32)
    Experts
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    The Techno Deity EA MT5
    Solomon Din
    Experts
    The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Experts
    How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.5 (12)
    Experts
    Autorithm AI 기술 설명   AUTORITHM 은 MetaTrader 5용으로 설계된 첨단 인공지능 기반 거래 시스템으로, 10개의 전문 AI 레이어 를 활용해 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 고급 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 처리하고, 거래 기회를 식별하며, 지능형 위험 관리 프로토콜을 통해 거래를 실행합니다. [guide line]       [SET FILES] ⸻ 핵심 기능 이 시스템은 10개의 개별 AI 레이어 가 협력하여 시장 상황을 분석하고 거래를 실행합니다. 각 AI 레이어는 다음과 같은 시장 분석 분야에 특화되어 있습니다. • 기술적 분석 • 패턴 인식 • 가격 행동 분석 • 추세 분석 • 변동성 분석 • 위험 관리 • 뉴스 분석 • 시간 분석 • 마틴게일 시스템 관리 • 최종 의사결정 EA에는 시간 기반 거래 세션 설정, 뉴스 이벤트 필터링, AI 기반 변동성 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다. ⸻ 10대 AI
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    3.5 (6)
    Experts
    세계 최초의 금과 비트코인 간 공개 차익거래 알고리즘! 매일 진행되는 특가 행사! 라이브 시그널 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 추천 브로커 (지속적으로):   IC Markets 거래쌍:   XAUUSD, BTCUSD 첨부 파일 기호:   XAUUSD H1 거래되는 통화쌍이   시장 감시   창에 추가되었는지 꼭 확인하세요! 계좌 유형: ECN/로우 스프레드 접두사 설정: 브로커에   XAUUSD_i   와 같이 심볼 접두사가 있는 통화쌍이 있는 경우 그런 다음 설정에서 접두사   "   _i   "   를 입력하세요. 금 vs 비트코인 차익거래: 이 전략은 일반적으로 직접 거래되는 쌍이라기보다는 서로 경쟁하는 "안전 자산"으로 작용하는 이러한 자산 간의 가격 차이를 이용하는 데 기반을 두고 있습니다. 트레이더들은 시장 불확실성이나 추세 반전 시기에 금 가격이 비트코인 대비 저평가되거나(또는 그 반대로) 가격이 비트코인 대
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experts
    PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
    Marvelous EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    Experts
    Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
    제작자의 제품 더 보기
    Two Sided Scalp MT4
    Connor Michael Woodson
    5 (2)
    Experts
    Two Sided Scalp은 거래할 두 개의 통화쌍을 선택할 수 있으며, 두 쌍 모두 하나의 차트에서 동시에 스캘핑됩니다. 추천 통화쌍 예시 (GBPUSD와 USDCHF, EURUSD와 USDCHF, AUDUS 와 GBPUSD) Two Sided Scalp 실시간 시그널이 이제 이용 가능합니다! 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 75 USD 그리드 없음, 마틴게일 없음 추천 차트: 하나의 차트에서 두 개의 심볼 거래 (단일 차트 설정) 시간 프레임: H1 입력 항목 로트 크기 계산 방식 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정된 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 이 금액당 0.01 로트 최대 스프레드 - 포지션 오픈 시 허용되는 최대 스프레드 설정 고정 스탑로스 - 고정 핍 수의 스탑로스 NFP 필터 활성화 - 활성화 시 NFP 뉴스 발표 중 거래하지 않음 자동 GMT 감지 - 브로커의 GMT 오프셋 자동 계산 매직 넘버 - 각 주문의 매
    Bitcoin Cross Hedge
    Connor Michael Woodson
    Experts
    비트코인 크로스 헤지는 BTCUSD에 포지션을 잡는 동시에 EURUSD와 GBPUSD에 반대 포지션을 취하고 이를 동시에 관리합니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 50 USD 그리드나 마틴게일을 사용하지 않으며 동일한 차트에서 2개의 통화쌍을 거래합니다. 그리드나 마틴게일을 사용하지 않으며 동일한 차트에서 2개의 통화쌍을 거래합니다. 추천 차트: BTCUSD 단일 차트 설정 시간 프레임: H1 입력 크로스 페어 선택 - 골드 크로스 페어 선택 로트 크기 계산 방식 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 금액당 0.01 로트 최대 스프레드 - 핍 단위로 최대 스프레드 지정 자동 GMT 감지 - 브로커의 GMT 오프셋을 자동 계산 매직 넘버 - 각 주문의 매직 넘버 코멘트 - 주문 코멘트
    Synaptica MT4
    Connor Michael Woodson
    Experts
    Synaptica는 일관된 신뢰성을 제공하면서 고급 AI 기반 전략으로 귀하의 이익을 보호하도록 설계되었습니다. 자율적인 리스크 관리 시스템은 변화하는 조건에 동적으로 적응하며 항상 자본을 최적으로 보호합니다. 실시간 적응형 모니터링을 통해 Synaptica는 잠재적인 위협을 예측하고 대응하며 예측할 수 없는 변동성 속에서도 안정성을 유지합니다. 지능형 피드백 루프는 리스크 모델을 지속적으로 미세 조정하여 자본의 보안을 강화합니다. 중요! 구매 후 지침 및 보너스를 받으려면 저에게 연락하십시오! 동적 예측 모델링 : 복잡한 데이터 스트림을 지속적으로 분석하여 고급 예측력으로 트렌드와 결과를 예측합니다. 인지 데이터 융합 : 다양한 데이터 소스를 통합하여 다차원 분석을 통해 의사 결정을 강화합니다. 양자 영감을 받은 최적화 : 차세대 최적화 알고리즘을 활용하여 전례 없는 속도와 정확도를 제공합니다. 다차원 패턴 인식 : 방대한 데이터 세트를 통해 복잡한 패턴을 식별하고 처리하여 전
    Bitcoin Fear and Greed Scalper MT4
    Connor Michael Woodson
    5 (1)
    Experts
    Bitcoin Fear & Greed Scalper - 인터넷 기반의 실시간 비트코인 심리 분석 역사상 가장 위대한 트레이더 중 한 명은 "다른 사람들이 두려워할 때 매수하고, 욕심낼 때 매도하라"는 원칙을 따랐습니다. Bitcoin Fear & Greed Scalper는 이 격언을 바탕으로 작동합니다. Bitcoin Fear and Greed Index 는 비트코인 시장에 영향을 주는 사회적 요인들을 종합하여 하나의 읽기 쉬운 숫자로 표현한 분석 도구입니다. 시장의 모멘텀과 변동성, 소셜 미디어 게시물, Google 검색 트렌드 등 신뢰할 수 있는 펀더멘털 기반 정보들을 자동으로 스캔합니다. 이 분석 방식은 기술 지표만으로는 절대 얻을 수 없는 고도화된 접근 방식입니다. 어드바이저가 여는 모든 포지션은 단독으로 진입되며, 그리드나 마틴게일 같은 위험한 자금 관리 방식은 사용되지 않습니다. 완전히 사용자 설정 가능한 스톱로스와, 이익 실현을 위한 동적 트레일링 스톱이 제공됩니다. 설
    Rise of the Planet of the Apes MT4
    Connor Michael Woodson
    Experts
    Rise of the Planet of the Apes는 저변동성 스캘핑 시스템입니다. 중요! 구매 후 연락 주시면 설명과 보너스를 제공합니다! Rise of the Planet of the Apes 라이브 신호가 곧 제공됩니다! 현재 가격이 인상될 예정입니다. 한정 시간 가격 50 USD 단일 샷, 그리드 없음, 마팅게일 없음. 모든 거래에 스톱로스가 있음 추천 차트: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD 시간대: M30 입력 로트 크기 모드 - 자동 로트 또는 고정 로트를 선택 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 크기 - 이 잔액당 0.01 로트 주문 수 - 주문할 주문 수 최대 이익 실현 - 최대 이익 실현 포인트 스마트 TP - 스마트 TP 활성화 스톱로스 - 최대 스톱로스 포인트 최대 드로우다운 - 최대 드로우다운 설정 슬리피지 - 허용된 최대 슬리피지 이익으로 마감 - 거래 세션 종료 후 이익으로 마감 활성화 GMT 오프셋 - GMT 오프셋 선택 거래 시간 -
    Cheat Engine MT4
    Connor Michael Woodson
    Experts
    Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. 중요! 구매 후 안내와 보너스를 위해 저에게 연락하세요! Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 80 USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통
    Rise of the Planet of the Apes MT5
    Connor Michael Woodson
    Experts
    Rise of the Planet of the Apes는 저변동성 스캘핑 시스템입니다. 중요! 구매 후 연락 주시면 설명과 보너스를 제공합니다! Rise of the Planet of the Apes 라이브 신호가 곧 제공됩니다! 현재 가격이 인상될 예정입니다. 한정 시간 가격 50 USD 단일 샷, 그리드 없음, 마팅게일 없음. 모든 거래에 스톱로스가 있음 추천 차트: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD 시간대: M30 입력 로트 크기 모드 - 자동 로트 또는 고정 로트를 선택 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 크기 - 이 잔액당 0.01 로트 주문 수 - 주문할 주문 수 최대 이익 실현 - 최대 이익 실현 포인트 스마트 TP - 스마트 TP 활성화 스톱로스 - 최대 스톱로스 포인트 최대 드로우다운 - 최대 드로우다운 설정 슬리피지 - 허용된 최대 슬리피지 이익으로 마감 - 거래 세션 종료 후 이익으로 마감 활성화 GMT 오프셋 - GMT 오프셋 선택 거래 시간 -
    필터:
    ROUTE
    47
    ROUTE 2026.01.01 07:02 
     

    Although it has not yet been put into full operation, we have determined that there is nothing suspicious in the backtesting or operation. We look forward to the future.

    리뷰 답변