Cheat Engine
- Experts
- Connor Michael Woodson
- 버전: 1.2
- 업데이트됨: 6 1월 2026
- 활성화: 10
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다.
Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 149 USD
- 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다.
- 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산
권장 설정
- 차트: XAUUSD
- 타임프레임: H1
입력값
- 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택
- 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기
- 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트
- 최대 스프레드 - 포지션을 열 때 허용되는 최대 스프레드 설정
- 자동 GMT 감지 - 브로커의 GMT 오프셋을 자동으로 계산
- 고정 스탑로스 - 스탑로스 입력
- 매직 넘버 - 각 주문에 대한 매직 넘버
- 코멘트 - 주문 코멘트
- 심리 필터 URL - API 요청에 사용
- 심리 매수/매도 필터 - 활성화 또는 비활성화
- 심리 필터 동작 방식
Although it has not yet been put into full operation, we have determined that there is nothing suspicious in the backtesting or operation. We look forward to the future.