먼저 이것을 읽어주세요 (매우 중요) 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다.

마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음

장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과: 실시간 신호 | 주요 포트폴리오 | FTMO 결과 출시 기념 특별 할인! 현재 가격은 한정 수량에 한해 적용됩니다. 수량 소진 후에는 가격이 인상됩니다.

골드 아틀라스란 무엇인가요?



골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다.

이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다.

골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다.

이 전략은 2006년부터 약 1만 건의 거래를 통해 검증되었으며, 다양한 시장 상황과 시장 환경을 포괄합니다.

추세 추종 시스템이므로 모든 거래에서 승리하지는 못하지만, 장기적으로 가끔씩 큰 수익을 내는 거래를 포착하도록 설계되었습니다.





설정



설치는 플러그 앤 플레이 방식 입니다 .

Gold Atlas는 복잡한 설정 없이도 사용하기 쉽고 간편하게 실행할 수 있도록 설계되었습니다 .

EA를 차트에 추가하고 위험 수준 ( 낮음/중간/높음) 을 선택하기만 하면 됩니다.

설정이 완료되면 시스템을 바로 실행할 수 있습니다.

최소 계좌 잔액: 200달러

권장 잔액: 500달러 이상





“Prop Firm Gold EA” 사용자



Gold Atlas EA는 Prop Firm Gold EA 와 함께 사용하면 매우 효과적입니다 .

두 시스템은 완전히 다른 전략을 사용하며 상관관계가 매우 낮아 , 함께 실행하면 분산 효과를 높이고 더욱 안정적인 결과를 얻을 수 있습니다.

라이선스를 구매하시면 저희 비공개 커뮤니티에 접속하실 수 있습니다. 구매 후 저희에게 연락 주시면 초대장을 보내드리겠습니다. 커뮤니티에 참여 하세요 : https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01





특징

