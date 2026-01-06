Gold Atlas

  • 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다.
  • 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음
  • 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

골드 아틀라스란 무엇인가요?

골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다.

이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다.

골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다.

이 전략은 2006년부터 약 1만 건의 거래를 통해 검증되었으며, 다양한 시장 상황과 시장 환경을 포괄합니다.

추세 추종 시스템이므로 모든 거래에서 승리하지는 못하지만, 장기적으로 가끔씩 큰 수익을 내는 거래를 포착하도록 설계되었습니다.


설정

설치는  플러그 앤 플레이 방식  입니다 .

Gold Atlas는 복잡한 설정 없이도  사용하기 쉽고  간편하게  실행할 수  있도록 설계되었습니다 .

EA를 차트에 추가하고  위험 수준    낮음/중간/높음) 을 선택하기만 하면 됩니다.

설정이 완료되면 시스템을 바로 실행할 수 있습니다.

최소 계좌 잔액:  200달러
권장 잔액:  500달러 이상


“Prop Firm Gold EA” 사용자

Gold Atlas EA는 Prop Firm Gold EA  와 함께 사용하면 매우 효과적입니다  .
두 시스템은 완전히 다른 전략을 사용하며  상관관계가 매우 낮아  , 함께 실행하면 분산 효과를 높이고 더욱 안정적인 결과를 얻을 수 있습니다.


특징

  • 일일 손실 방지 장치 (프롭 운용사 친화적  , 예: FTMO  )

  • 내장형 랜덤화 기능 (소품 제작 업체 친화적)

  • 수동 위험 % 옵션

  • 고정된 부지 크기 옵션
  • 엔트리 모델 1~5를 활성화 또는 비활성화하는 옵션
  • 높은 스왑 수수료를 피하기 위해 금요일 밤에 모든 미결 거래를 청산할 수 있는 옵션

  • 사용자가 조정 가능한 거래 댓글

  • 사용자가 조정 가능한 매직 넘버

  • 선택 사항: 차트 정보 표시

    • 현재 일일 하락폭

    • 현재 일일 수익


경고

자동 거래 시스템은 흔히 AI, 인공지능, 머신러닝, ChatGPT, 심지어 양자 컴퓨터 시스템으로 둔갑하여 판매됩니다. 이는 거래자들이 주의해야 할 주요 이유 중 하나입니다.

시중에 나와 있는 많은 EA(Expert Advisor)는 오해를 불러일으키고 오직 한 가지 목적, 즉   구매자들이 돈을 찍어내는 기계를 찾았다고 믿게 만들도록 설계되었습니다.

실제로는 그렇지 않습니다. 이러한 시스템들은 대부분 시간이 지나면서 고장이 나고, 결국 막대한 손실이나 계정 붕괴로 이어지는 경우가 많습니다.

제가 제공하는 시스템은 유행어나 마케팅 문구에 의존하지 않습니다. 외환 시장에 존재하는 잘 알려진 기본적 및 기술적 아이디어를 기반으로 구축되었으며, 체계적이고 규칙에 기반한 방식으로 적용했을 때 장기적인 이점을 실제로 입증했습니다.

ICT 또는 SMC로 홍보되는 시스템에 대해서는 신중을 기해야 합니다. 이러한 접근 방식은 본질적으로 대부분 재량에 맡겨져 있으며, 자동화된 규칙으로 전환될 경우 명확하게 정의되거나 입증된 이점이 없는 경우가 많습니다.


