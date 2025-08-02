심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예

기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기!

Mad Turtle 프로젝트 주요 특징:

진정한 기계 학습

이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다.

모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다. CLICK

참조: ONNX (Open Neural Network Exchange).

자금 보호

사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다.

그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다.

또한, 장기간 작동하다가 하루 만에 모든 이익 또는 자금을 잃을 수 있는 전략은 절대 사용하지 않습니다.

독창성

EA는 저의 독자적인 특징 엔지니어링(Feature Engineering) 에 기반하며, 보상과 페널티를 활용한 맞춤형 학습 방식, 메타 모델의 계단식 필터링, 여러 앙상블 기법을 결합합니다.

모델은 H4와 같은 큰 타임프레임에서 24시간 거래 형식에 맞춰 훈련되어, 수 시간에서 수 일 동안 포지션을 유지합니다.

이익은 로트가 아닌 핍(Pips) 단위로 꾸준히 발생합니다.

검증:

신호 통계:

> 이전 WT 신호: 1,250건의 거래에서 440만 핍, 거래당 약 3,500핍 (스크린샷).

> 신규 ICM 신호: 103건의 거래에서 12.7만 핍, 거래당 약 1,200핍 (스크린샷).

이는 다음을 의미합니다: 큰 로트를 사용할 필요가 없어 자금 부담이 적습니다. 손실에 대한 내성이 높습니다. 동일한 로트로 누적 이익을 잃으려면, 여러 번의 연속 손실이 필요합니다.

수익을 얻는 기간이 길수록 이를 잃을 가능성은 낮아집니다. 이것이 전략의 핵심: 지금, 여기서 수익 실현.

다른 신호와 비교하면 이 EA의 차별성을 확인할 수 있습니다.



프로젝트의 목표와 철학

Mad Turtle 프로젝트의 주요 목표는 은행 이자보다 매력적인 수익을 창출하면서, 자본을 과도하게 위험에 노출하지 않고 안정적인 거래를 가능하게 하는 도구를 만드는 것입니다.

자본을 빠르게 불리는 투기나 비현실적인 꿈이 아닌, 안전한 전략의 가치를 이해하는 진지한 트레이더를 위한 장기적 접근 방식입니다.

이 프로젝트는 계속 발전 중이며, 참여자는 업데이트에 영향을 주거나 아이디어를 제시할 수 있습니다. 좋은 아이디어는 실제로 반영됩니다.

권장하지 않는 사용자

부정적인 리뷰를 피하기 위해 다음과 같은 사용자에게는 권장되지 않습니다:

빠른 수익을 기대하며 500달러를 5만 달러로 빠르게 늘리려는 사람;

인내심 없이 EA의 거래에 자주 개입하여 리스크/보상 비율을 무너뜨리고, 결과를 EA의 탓으로 돌리는 사람;

모델의 계수나 임계값을 수동으로 변경하여 손실을 초래하고 EA의 비정상적인 동작을 주장하는 사람.

이 EA에는 완전 자동 모드가 있으며, 내부 모델 목록과 설정은 실계좌가 아닌 개인 테스트용 숙련 트레이더를 위한 것입니다. 개발자가 추천한 설정만 사용하십시오.

신호

WT: https://www.mql5.com/en/signals/2323073

ICM: https://www.mql5.com/en/signals/2335965

Turtle 채널: www.mql5.com/en/channels/mad_turtle

EA를 차트에 부착하면 개인 채팅 초대장이 전송됩니다.

구매 전 알아야 할 사항

이 EA는 다중 클래스 모델에 기반하며, 각 모델은 2~4개의 서브모델로 구성됩니다. 일부는 BUY, 일부는 SELL(2x2)을 담당합니다. 이 모델들은 서로를 보완하지만, 선형 전략처럼 대칭적이지 않아 동작 방식이 다릅니다.

골드의 장기 상승 추세로 인해 BUY 모델은 학습 중 긍정적 예시를 더 많이 받았으며, SELL 모델보다 더 나은 성능을 보이는 경향이 있습니다.

일부 SELL 클래스는 “ONLY CLOSE” 모드로 작동하며, 새 포지션을 열지 않고 기존 포지션만 닫습니다.

일부 SELL 모델은 잘 학습되었으나, 현재는 골드의 장기 상승세가 지속되고 있어 공식적으로 추천되지 않습니다.

이는 단기 변동이 아닌 장기적인 글로벌 상승을 의미합니다. 지난 20년 동안 금 가격은 약 1000% 상승했으며, 큰 하락은 단 3년에 불과했습니다.

손절매(SL)는 전략의 중요한 부분입니다. 신호에서 많은 SL이 활성화되는 이유는 EA가 실시간으로 작동하며 손실 포지션을 유지하지 않기 때문입니다.

이 EA는 하루 1달러를 벌기 위한 그리드 전략이 아닙니다. 이 전략을 통해 하루 만에 한 달치 이익을 얻거나, 여러 번의 연속 손실이 발생할 수도 있습니다.

손실 기간 중 프로젝트에 참여해도 괜찮습니다. 전략은 1~2주가 아닌 장기적으로 평가해야 합니다.

모델은 각 포지션에서 최대의 수익을 추구합니다. 따라서 트레일링 스탑이나 조기 이익 실현 기능은 없습니다. 수익을 낼 수 있어 보여도 개입하지 마십시오.

모든 진입에는 위험이 따릅니다. 조기 이익 실현은 리스크/보상 비율을 왜곡합니다. 작은 수익의 반복은 안정성의 착각을 만들지만, 한두 번의 손실로 모두 사라질 수 있습니다. 인내가 최고의 효율을 가져옵니다.

금은 고가 자산으로, 0.01로트 거래에도 최소 증거금이 필요합니다. 소액 계좌의 경우 센트 계좌 사용을 고려하십시오 — 이 EA는 센트 계좌를 지원합니다.

프로젝트의 투명성

모든 신호는 사전 부스트 없이 게시됩니다.

입출금 또는 숨겨진 자본 라인 조작은 없습니다.

학습 기간 정보는 댓글 첫 페이지에 공개되어 있습니다.

새로운 모델 추가 후 과적합이 발견되면 이를 공개하고 비활성화합니다.

일부 신규 모델에는 연간 계절성 클러스터가 있지만, 검증된 모델만 메인 앙상블에 남습니다.

사기 행위 없음: 가짜 백테스트나 리뷰 없이, 실제 신호와 결과를 기반으로 한 피드백만 존재합니다.

이 프로젝트는 수익을 보장하지 않으며, 안정적인 도구를 만들기 위한 시도입니다.

가격 정책

임대 옵션은 일시적으로 제거되었습니다. 이전에 임대한 후 라이선스가 만료된 경우, 메시지를 보내주시면 갱신해 드립니다.

구매자와 판매자 모두의 이익을 보호하기 위해, 10회 구매마다 가격이 점진적으로 상승합니다. 이후 구매 옵션은 제거되고 연간 임대만 제공됩니다.



