Mad Turtle

심볼 XAUUSD (골드/미국 달러)
기간 (타임프레임) H1-M15 (임의)
단일 거래 지원
최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액)
모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원)
사전 설정 없이 작동 가능

기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기!

Mad Turtle 프로젝트 주요 특징:

  • 진정한 기계 학습
    이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다.
    모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다. CLICK
    참조: ONNX (Open Neural Network Exchange).

  • 자금 보호
    사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다.
    그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다.
    또한, 장기간 작동하다가 하루 만에 모든 이익 또는 자금을 잃을 수 있는 전략은 절대 사용하지 않습니다.

  • 독창성
    EA는 저의 독자적인 특징 엔지니어링(Feature Engineering) 에 기반하며, 보상과 페널티를 활용한 맞춤형 학습 방식, 메타 모델의 계단식 필터링, 여러 앙상블 기법을 결합합니다.
    모델은 H4와 같은 큰 타임프레임에서 24시간 거래 형식에 맞춰 훈련되어, 수 시간에서 수 일 동안 포지션을 유지합니다.
    이익은 로트가 아닌 핍(Pips) 단위로 꾸준히 발생합니다.
    검증:
    신호 통계:
    > 이전 WT 신호: 1,250건의 거래에서 440만 핍, 거래당 약 3,500핍 (스크린샷).
    > 신규 ICM 신호: 103건의 거래에서 12.7만 핍, 거래당 약 1,200핍 (스크린샷).
    이는 다음을 의미합니다:

    1. 큰 로트를 사용할 필요가 없어 자금 부담이 적습니다.

    2. 손실에 대한 내성이 높습니다. 동일한 로트로 누적 이익을 잃으려면, 여러 번의 연속 손실이 필요합니다.
      수익을 얻는 기간이 길수록 이를 잃을 가능성은 낮아집니다. 이것이 전략의 핵심: 지금, 여기서 수익 실현.
      다른 신호와 비교하면 이 EA의 차별성을 확인할 수 있습니다.

프로젝트의 목표와 철학

Mad Turtle 프로젝트의 주요 목표는 은행 이자보다 매력적인 수익을 창출하면서, 자본을 과도하게 위험에 노출하지 않고 안정적인 거래를 가능하게 하는 도구를 만드는 것입니다.
자본을 빠르게 불리는 투기나 비현실적인 꿈이 아닌, 안전한 전략의 가치를 이해하는 진지한 트레이더를 위한 장기적 접근 방식입니다.
이 프로젝트는 계속 발전 중이며, 참여자는 업데이트에 영향을 주거나 아이디어를 제시할 수 있습니다. 좋은 아이디어는 실제로 반영됩니다.

권장하지 않는 사용자

부정적인 리뷰를 피하기 위해 다음과 같은 사용자에게는 권장되지 않습니다:

  • 빠른 수익을 기대하며 500달러를 5만 달러로 빠르게 늘리려는 사람;

  • 인내심 없이 EA의 거래에 자주 개입하여 리스크/보상 비율을 무너뜨리고, 결과를 EA의 탓으로 돌리는 사람;

  • 모델의 계수나 임계값을 수동으로 변경하여 손실을 초래하고 EA의 비정상적인 동작을 주장하는 사람.
    이 EA에는 완전 자동 모드가 있으며, 내부 모델 목록과 설정은 실계좌가 아닌 개인 테스트용 숙련 트레이더를 위한 것입니다. 개발자가 추천한 설정만 사용하십시오.

신호

구매 전 알아야 할 사항

  • 이 EA는 다중 클래스 모델에 기반하며, 각 모델은 2~4개의 서브모델로 구성됩니다. 일부는 BUY, 일부는 SELL(2x2)을 담당합니다. 이 모델들은 서로를 보완하지만, 선형 전략처럼 대칭적이지 않아 동작 방식이 다릅니다.
    골드의 장기 상승 추세로 인해 BUY 모델은 학습 중 긍정적 예시를 더 많이 받았으며, SELL 모델보다 더 나은 성능을 보이는 경향이 있습니다.
    일부 SELL 클래스는 “ONLY CLOSE” 모드로 작동하며, 새 포지션을 열지 않고 기존 포지션만 닫습니다.
    일부 SELL 모델은 잘 학습되었으나, 현재는 골드의 장기 상승세가 지속되고 있어 공식적으로 추천되지 않습니다.
    이는 단기 변동이 아닌 장기적인 글로벌 상승을 의미합니다. 지난 20년 동안 금 가격은 약 1000% 상승했으며, 큰 하락은 단 3년에 불과했습니다.

  • 손절매(SL)는 전략의 중요한 부분입니다. 신호에서 많은 SL이 활성화되는 이유는 EA가 실시간으로 작동하며 손실 포지션을 유지하지 않기 때문입니다.

  • 이 EA는 하루 1달러를 벌기 위한 그리드 전략이 아닙니다. 이 전략을 통해 하루 만에 한 달치 이익을 얻거나, 여러 번의 연속 손실이 발생할 수도 있습니다.
    손실 기간 중 프로젝트에 참여해도 괜찮습니다. 전략은 1~2주가 아닌 장기적으로 평가해야 합니다.

  • 모델은 각 포지션에서 최대의 수익을 추구합니다. 따라서 트레일링 스탑이나 조기 이익 실현 기능은 없습니다. 수익을 낼 수 있어 보여도 개입하지 마십시오.
    모든 진입에는 위험이 따릅니다. 조기 이익 실현은 리스크/보상 비율을 왜곡합니다. 작은 수익의 반복은 안정성의 착각을 만들지만, 한두 번의 손실로 모두 사라질 수 있습니다. 인내가 최고의 효율을 가져옵니다.

  • 금은 고가 자산으로, 0.01로트 거래에도 최소 증거금이 필요합니다. 소액 계좌의 경우 센트 계좌 사용을 고려하십시오 — 이 EA는 센트 계좌를 지원합니다.

프로젝트의 투명성

  • 모든 신호는 사전 부스트 없이 게시됩니다.

  • 입출금 또는 숨겨진 자본 라인 조작은 없습니다.

  • 학습 기간 정보는 댓글 첫 페이지에 공개되어 있습니다.

  • 새로운 모델 추가 후 과적합이 발견되면 이를 공개하고 비활성화합니다.

  • 일부 신규 모델에는 연간 계절성 클러스터가 있지만, 검증된 모델만 메인 앙상블에 남습니다.

  • 사기 행위 없음: 가짜 백테스트나 리뷰 없이, 실제 신호와 결과를 기반으로 한 피드백만 존재합니다.
    이 프로젝트는 수익을 보장하지 않으며, 안정적인 도구를 만들기 위한 시도입니다.

가격 정책

  • 임대 옵션은 일시적으로 제거되었습니다. 이전에 임대한 후 라이선스가 만료된 경우, 메시지를 보내주시면 갱신해 드립니다.

  • 구매자와 판매자 모두의 이익을 보호하기 위해, 10회 구매마다 가격이 점진적으로 상승합니다. 이후 구매 옵션은 제거되고 연간 임대만 제공됩니다.


S.Krit
35
S.Krit 2026.01.04 12:22 
 

base on my experiences using and testing the top 5 10 rated EA in market, MT is the most stable one and keep winning in long run. It is not the fast profit generated one in short time but even during fluctuated market situation, MT still did well by proven low DD and good logic on opening/closing positions or let it flows to TP/SL.

betokasu
140
betokasu 2025.12.19 07:33 
 

Hello, using MT now for over two month on live account. I think this is one of the best EAs for me since 4 years of trading. Please please keep it update!

Fares3D
396
Fares3D 2025.12.06 05:57 
 

Hello, I don't usually write reviews, but I was surprised when I read the comments. For me, this EA is the best in terms of risk and growing income. I loved it from day one. When you use it, you realize you're using a combination of strategies, not just one. Within two months, I recouped my investment in the strategy, and I'm very grateful to the developer for this amazing work. Don't pay attention to the negative people, the results speak for themselves. Keep doing your work and ignore them. Thank you so much for everything you've done. Hats off to you for completing this project so perfectly.

Clifton Creath
1001
Clifton Creath 2025.12.03 02:08 
 

i've been using Mad turtle for going on 3 months now. I'd say i have a good grasp on its performance through multiple market movements. Will this EA lose trades? absolutely! Will its wins offset this? Absolutely! i'll post my results in the comments page they speak for themselves. You can boost Mad Turtles profits if you keep an eye on the market in choppy conditions or just leave it be since its an EA after all and check your portfolio at the end of the month and be happy! I run full auto Low. :)

hdhdf 6urur6rt
38
hdhdf 6urur6rt 2025.12.02 09:03 
 

nc

De Wet Nel
1195
De Wet Nel 2025.11.28 03:58 
 

Ok, after 2 months I made $921 profit. What i like is that Gennady keep investing into this EA. He do not simply put out new EA's to market all with different strategies, he develops this EA and keeps adding more trading strategies to Mad Turtle. There is few authors who can justify price increases, this product can, there is a value add to the gradual increase in price. Potentially you are buying new strategies for life, or I hope so :-) . Good job, tx for the continued support and development.

mad7signal
20
mad7signal 2025.11.26 12:04 
 

I think some reviewers expect a car to fly and then blame it for falling off a cliff. This EA isn’t magic—it’s a tool. Used properly, it works. I started with a small account and, about a month later, I’ve already recovered nearly 50% of the purchase price. The community has real momentum and the support team is quick to respond—when users flagged a ranging market, the team even released an extra EA. Big thanks to the developers for building this, and to support for helping new users onboard and stay on track.

Most importantly, results come from proper use and risk management. For transparency, my max drawdown during this period was 30%. I began small, I manage risk, and I’m confident I’ll recoup the full cost soon and move into profit. For me, it’s been worth it.

Ádám Nagy
51
Ádám Nagy 2025.11.26 09:20 
 

i made a lot of BT and after find what is good for me. the EA makes profit!!!

jacques60
41
jacques60 2025.11.25 23:25 
 

honestly, I don't know how that EA got a lot of good reviews I lost around $500

Bill Mz
95
Bill Mz 2025.11.20 22:03 
 

🧾 My Personal Experience with Mad Turtle EA

I would like to share my personal comments. These lines are written from my direct experience (I do not speak on behalf of other users).

I rented Mad Turtle EA on October 10, 2025, and that’s when my journey with this robot began. I started with the minimum funds recommended by the developer ($500.00). Initially, I used the XM broker, but after noticing limitations, I decided to open an account with IC Markets so the EA could operate properly.

To date, the EA has only executed three trades. Although it is designed to trade in bullish trends, in my particular case, it was not effective. The developer claimed the algorithm had been improved to also execute short trades, but in practice, at least in my experience, this behavior was not reflected.

In total, I invested an additional $130.00 (including some of my profits), but I understand that’s the nature of this business: it involves risk. If you ask me:

Is Mad Turtle EA good?

My answer would be: it wasn’t for me.

Perhaps it worked better for others, and if so, I’m glad for them. I reached out to the developer, who offered some support, although not to the extent I expected.

From my perspective, this is an overrated EA. There are better-performing, more stable, and more transparent alternatives on the market. Therefore, I recommend exercising caution before making any payment.

📌 About Reviews: Are They All Genuine?

If you have any doubts about this robot or want to compare opinions, I invite you to visit the discussions section. I will attach a PDF file with proof so you can judge for yourself how accurate or genuine some of the comments about this EA might be.

⚠️ If my comment is silenced or removed, please contact me directly. I’m happy to share all the information and screenshots with anyone interested.

**************************************************************************************************

🧠 A Developer Behind the “Successful” Reviews of His EA: Paid Off or Just Carefully Managed?

A few days ago, the developer Gennady Sergienko contacted me privately after I left an honest and critical review of Mad Turtle EA on November 20, 2025.

In his proposal, he offered me $1,000 USDT and a lifetime version of the robot in exchange for modifying or deleting my public review. At the time, I let him express his intentions without judgment, but over time, serious questions emerged:

How many of the positive reviews we see here may have been influenced by similar deals?

Is it fair for an overrated EA to gain prestige through hidden incentives?

How trustworthy can a product be if its feedback is managed this way?

That is why today I choose to share this reality — not to attack, but to protect those who want to invest honestly and transparently.

📷 I have all the screenshots: the conversation, the agreement terms, the payment, and the later refusal.

📩 If any user or moderator would like to review the evidence, please feel free to contact me directly. I’ll be glad to share everything.

🚨 I’m not here to create drama, but I do want to leave a clear warning:

Let’s be critical of reviews. Be cautious with appearances.

Not everything that glitters is gold… and an extra star might have only cost a few dollars.

Bona Touch
38
Bona Touch 2025.11.20 04:41 
 

I have been using this EA for a month with profit, I like the way that this EA enter and exit and how its handle when the market reverse. the support team were great with very responsive to the question. Less trades but with qualities.

dimitrovhristiyan Belagio
56
dimitrovhristiyan Belagio 2025.11.16 08:50 
 

SCAM EA with fake backtests. The results in my account do not match the signals and the backtests. I have lost my entire eaccount in just a few trades. be aware! Edit: You are in denial, calling your customers scammers haha

Gennady Sergienko
18120
개발자의 답변 Gennady Sergienko 2025.11.23 18:15
the scam is your review.
Davide Napoli
114
Davide Napoli 2025.11.10 07:49 
 

I've been using this EA for about a month now, and I have to say the results are really good. Aside from a period when it didn't make any trades (but it's better to stay put than lose money), the rest of the time I've seen a lot of profits. Furthermore, the group chat is a very useful tool for comparing notes with other traders.

florinnaparca100
509
florinnaparca100 2025.11.10 06:32 
 

Very good EA.Good job brother.

Peps
29
Peps 2025.11.09 23:08 
 

I have been using MT for close to a month now and it’s been quite amazing. It’s use of advanced machine learning is quite a technological breakthrough. For years, traditional EAs operated on a set of rigid, pre-programmed rules. They were effective in specific market conditions but would inevitably struggle when volatility, trends, or market dynamics shifted. They lacked the one thing a human trader relies on most: adaptability. This ML-powered EA is a different beast entirely.

aalsayeh
25
aalsayeh 2025.11.09 18:30 
 

I've been using Mad Turtle for a while now, and I’m genuinely impressed by how stable and intelligent this EA is. Unlike many bots that stop working after a few weeks, Mad Turtle stays consistent and adapts well to changing market conditions. The risk management is excellent, and I really appreciate that it doesn’t use dangerous strategies like grid or martingale its very good and the support is good also

Chun Kin Kan
652
Chun Kin Kan 2025.11.09 16:42 
 

I've been using this EA for two months, and overall I quite like it. Usually, other EAs become unusable after about a month, either resulting in significant losses or failing to generate any profit. This EA has a better risk-reward ratio; it's more like manual trading, preventing huge losses from small gains. However, this kind of trading requires very low risk to be acceptable. I really like this EA and hope it continues to be profitable. Temporary losses are normal; improvements should be made where necessary.

Tom MIMI
32
Tom MIMI 2025.11.09 12:52 
 

MT is an outstanding Expert Advisor (EA). It doesn't use fake AI; the team is able to eliminate market interference and persistently refines the models within MT. I spent a month testing it before deciding to choose it. If you've done similar work, you should be very familiar with the turtle's habits, knowing when it will rest and when it will take off. It perfectly matches market cycles and fluctuations. Thanks to the Gennady Sergienko team for their dedication, patience, and kindness. If trading had no risk, would you become the world's richest person? If you don't understand MT, please spend more time testing and learning everything about it. I'm a beginner, and I'm so glad I chose MT. I hope all traders gain more from MT, have more fun, and grow and develop together with this community. I look forward to more surprises from the team; they don't sell new products separately, but rather as a customer experience. Love you all, let's fight for profits from market makers together and battle Wall Street together! Haha, I'm a bit crazy. when join you'll know just how crazy the turtle really is. I'm happy to communicate with friends; love you all. Peace is the beginning of making money.😄

vkernel
65
vkernel 2025.11.09 10:53 
 

Bought on the 5th of October and i'm very pleased with the EA. With a deposit of 6k i have gained a profit of 970 euro. The developer replies quick on questions and is very supported. The team behind mad turtle are also supportive in the community channel of this product. i recommend!

Shko
22
Shko 2025.11.09 10:52 
 

I’ve been using MT for about a month and a half now, and honestly, it’s been a great experience. The only time I had some losses was during the past two weeks, which is totally normal. Let’s be real, no system is perfect and no EA can predict every trade 100% accurately. If you’re looking for a safe, low-risk EA that can help you grow your account steadily over the long term, MT is definitely one of the best out there. But if you’re expecting to become a millionaire overnight or win every single trade, then you’re just dreaming, buddy. Like the developer always says, the EA is trained in its own way, nobody fully knows how it “thinks,” but does it work? Absolutely, yes. In short, MT is the best EA I’ve come across so far, built by a smart and experienced developer who clearly knows what he's doing. Highly recommended!

1234
