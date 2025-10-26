새로운 도약 | AI 기반 정밀함이 시장 논리와 만나다

Argos Rage는 내장된 DeepSeek AI 시스템을 통해 시장 움직임을 실시간 분석하며, 새로운 수준의 자동매매를 구현합니다.

Argos Fury의 강점을 바탕으로 하지만, 이 EA는 더욱 높은 유연성, 폭넓은 시장 해석, 그리고 강한 시장 참여를 목표로 합니다.



Live Signal 시간프레임: M30

레버리지: 최소 1:20

입금액: 최소 $100

거래종목: XAUUSD, EURUSD

브로커: 제한 없음 Argos Rage를 구매하시면 Argos Fury를 무료로 받으실 수 있습니다.

구매 후 저에게 연락해 주세요.

Argos Rage는 시장의 구조, 리듬, 압력을 분석하여 확률이 맞아떨어질 때만 거래를 실행합니다.

이는 불확실한 시장 상황에서도 똑똑한 보호를 유지하면서 Argos Fury보다 더 많은 기회를 제공합니다.

Argos Fury가 명확한 반전 구조에 집중하는 반면, Argos Rage는 거래 범위를 넓힙니다.

더 많은 거래 기회와 변화를 원하면서도, 명확한 전략적 통제를 잃고 싶지 않은 트레이더를 위해 설계되었습니다.





내장형 DeepSeek AI

통합된 AI 모델은 시장 상태를 동적으로 평가합니다.

변동성이 변화할 때, 유동성이 쌓일 때, 모멘텀이 거래 가능해질 때를 이해합니다.

AI의 핵심 강점:

고정된 인디케이터 한계 없이 압력과 구조를 해석

현재 시장 단계에 따라 신뢰도를 조정

약한 추세 지속 신호를 피하기 위해 활성 거래를 재평가

AI 시스템 진입 타이밍 적응형 로직 시장 해석 반응 유연성 Argos Rage 탁월함 높음 심층적 매우 높음 Argos Fury 매우 좋음 중간 전략적 구역 중간 일반 EA 평균 낮음 지표 기반 낮음

(내부 성능 비교 – 실제 시장 시뮬레이션 기반)

전략적 다층 구조

Argos Rage는 다층 로직 모델을 통해 운영됩니다:

임펄스 매핑 – 단기 모멘텀 이탈 감지

– 단기 모멘텀 이탈 감지 구조-모멘텀 균형 – 압력 구역을 통해 신호 필터링

– 압력 구역을 통해 신호 필터링 컨텍스트 확인 – 여러 로직 레이어에서 모든 거래를 교차 검증

Argos Rage가 다른 이유

이 EA는 경직된 차트 패턴에 의존하지 않습니다. 시장의 진짜 본질에 반응합니다. 전략과 인공지능을 결합하여,

Argos Rage는 기회가 나타나는 즉시 활용할 수 있는 스마트하고 빠르며 적응력 있는 시스템이 됩니다.

단순한 패턴 탐지가 아니라 시장 해석

조용한 장세와 변동성 장세 모두 효과적으로 대응

적응형 학습 로직으로 약한 신호 반복 방지

지능, 속도, 다양성을 원하는 트레이더에게 - Argos Rage는 그 기대에 정확히 부응합니다.