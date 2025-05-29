AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템



AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다.

AI 기반 기술

정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이밍과 적응형 드로다운 제어를 제공합니다. 이 시스템은 과도한 그리드 또는 마틴게일 전략과 같은 위험한 방법 없이 24/5로 작동합니다.

독점 스마트 손실 감소(SLR) 시스템은 포지션을 지속적으로 모니터링하며 시장 반전 시 손절매를 자동으로 조정합니다. 버전 2.2는 향상된 진입 신호 일시 정지 제어 및 개선된 복구 거리 관리를 도입하여 다양한 시장 조건에서 성능을 최적화합니다.

거래 사양

거래 쌍: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD...

첨부할 심볼: AUDCAD M15 (모든 쌍 제어)

포트폴리오: 16개의 주요 및 크로스 통화 쌍

최소 입금액: $100 (권장: $300+)

계좌 유형: ECN/Raw Spread

레버리지: 최소 1:30





Prop Firm 준비 완료

FIFO 준수, 통제된 드로다운 관리로 prop firm 챌린지에 완전히 최적화되었습니다.

기능 및 구성

AI 감정 분석 (선택적 활성화)

적응형 임계값을 가진 스마트 손실 감소

진입 신호 일시 정지 (0-10 캔들)

복구 거리 제어 (자동/수동)

심볼별 독립 작동

단일 차트 편의성





설치 및 지원

간단한 설정: 모든 16개 쌍이 마켓 워치에 있는지 확인하고, AUDCAD M15에 첨부하고, 리스크를 구성하고, 자동 거래를 활성화하세요. MQL5 메시징을 통한 개발자 지원으로 24시간 응답 시간을 제공합니다.

패키지 포함

AOT MT5 Expert Advisor, 포괄적인 사용자 매뉴얼, 최적화된 구성 템플릿, 평생 업데이트, 직접 개발자 지원.

전략 효과를 유지하기 위해 제한된 사본만 사용할 수 있습니다. 가격은 각 판매 이정표마다 증가합니다.

위험 면책 조항: 거래는 상당한 위험을 수반합니다. 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 라이브 거래 전에 데모에서 테스트하세요.