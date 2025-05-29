Aot

AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템

Live Signal: [Main Account] | [Minor Account][Satellite Signal] | AOT Official Channel 

중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요:

설명
AOT의 거래 빈도 이해
 봇이 매일 거래하지 않는 이유
AOT 봇 설정 방법
 단계별 설치 가이드
AOT MT5는 AI 감정 분석적응형 최적화 알고리즘으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다.

AI 기반 기술

정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이밍과 적응형 드로다운 제어를 제공합니다. 이 시스템은 과도한 그리드 또는 마틴게일 전략과 같은 위험한 방법 없이 24/5로 작동합니다.

독점 스마트 손실 감소(SLR) 시스템은 포지션을 지속적으로 모니터링하며 시장 반전 시 손절매를 자동으로 조정합니다. 버전 2.2는 향상된 진입 신호 일시 정지 제어 및 개선된 복구 거리 관리를 도입하여 다양한 시장 조건에서 성능을 최적화합니다.

거래 사양

거래 쌍: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD...

첨부할 심볼: AUDCAD M15 (모든 쌍 제어)
포트폴리오: 16개의 주요 및 크로스 통화 쌍
최소 입금액: $100 (권장: $300+)
계좌 유형: ECN/Raw Spread
레버리지: 최소 1:30

Prop Firm 준비 완료

FIFO 준수, 통제된 드로다운 관리로 prop firm 챌린지에 완전히 최적화되었습니다.

기능 및 구성

AI 감정 분석 (선택적 활성화)
적응형 임계값을 가진 스마트 손실 감소
진입 신호 일시 정지 (0-10 캔들)
복구 거리 제어 (자동/수동)
심볼별 독립 작동
단일 차트 편의성

설치 및 지원

간단한 설정: 모든 16개 쌍이 마켓 워치에 있는지 확인하고, AUDCAD M15에 첨부하고, 리스크를 구성하고, 자동 거래를 활성화하세요. MQL5 메시징을 통한 개발자 지원으로 24시간 응답 시간을 제공합니다.

패키지 포함

AOT MT5 Expert Advisor, 포괄적인 사용자 매뉴얼, 최적화된 구성 템플릿, 평생 업데이트, 직접 개발자 지원.

전략 효과를 유지하기 위해 제한된 사본만 사용할 수 있습니다. 가격은 각 판매 이정표마다 증가합니다.

위험 면책 조항: 거래는 상당한 위험을 수반합니다. 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 라이브 거래 전에 데모에서 테스트하세요.

리뷰 60
Zappie
191
Zappie 2026.01.06 09:46 
 

I have been using the EA over month on different brokers live, and on demo, and very happy with results. Great EA and the developer is very helpful explaining each question in detail. Thank you kindly Thi Ngoc Tram Le

rtiwari6018
635
rtiwari6018 2025.12.31 03:23 
 

This is an honest review of Aot EA. I'm impressed and would like to thank its developer first. His professionalism and customer service were exceptional, and I encountered only a handful of developers who were supportive after I acquired over 63 EAs and indicators. Aot ea is an AI-based ea that requires patience to execute a trade because it first analyses the market. 

Mubashir Ali
124
Mubashir Ali 2025.12.28 12:31 
 

Excellent bot. I have tried many but this is something on next level. 5 stars from me.

이 제품의 구매자들이 또한 구매함
제작자의 제품 더 보기
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.1 (29)
Experts
특 별 가격  $109  (정가: $365) . 설정 및 사용 가이드 :  ABS Channel . 실시간 모니터링:   ABS Signal .  라이브 시그널 설정 파일 기본 설정 파일 ABS EA란 무엇인가요? ABS EA는 H1 시간대의 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 트레이딩 로봇입니다. 마틴게일 시스템 을 기반으로 하며 내장 위험 통제 기능 . 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 ABS EA는 설정이 쉽고 완전 자동화되어 있으며 다양한 거래 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 주요 기능 사용자 정의 안전 설정이 있는 마틴게일 전략 유연한 로트 관리: 고정 로트 또는 자동 로트 선택한 임계값에서 거래를 일시 중지하는 최대 손실 한도 간단한 설정: 차트에 첨부하고 설정을 구성한 후 거래 기술 사양 심볼: XAUUSD 시간대: H1 최소 입금액: $300 권장 입금액: $1,000 계좌 유형: ECN / Raw Spread 레버리지: 1:50
Titan Trade Panel
Thi Ngoc Tram Le
5 (1)
유틸리티
효율적인 수동 거래를 위한 맞춤형 트레이드 패널 이 트레이드 패널은 MT5에서 수동 거래를 위한 도구를 제공하며, 거래 관리를 돕는 다양한 기능을 포함하고 있습니다. 이 패널은 주문 실행, 주문 관리, 포지션 모니터링 기능을 컴팩트한 인터페이스를 통해 제공합니다. 왜 이 트레이드 패널을 선택해야 할까요? 여러 거래를 동시에 관리하거나 거래 과정을 간소화하고 싶다면, 이 맞춤형 트레이드 패널이 포지션을 효율적으로 관리할 수 있도록 필요한 모든 기능을 제공합니다. 리스크를 제어하고 거래 성과를 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 핵심 기능 이 패널은 사용자가 다음을 수행할 수 있는 시장 주문 관리 도구를 포함하고 있습니다: 사전에 설정한 스톱로스와 테이크프로핏 기준으로 시장가 주문 실행 지정한 가격 지점에 대기 주문(펜딩 오더) 배치 하나의 인터페이스에서 여러 주문 유형을 관리 현재 포지션과 대기 주문을 모니터링 주문 관리 기능 사용자는 다음과 같은 핵심 거래 관리 기능에 접근할 수 있습
FREE
Zappie
191
Zappie 2026.01.06 09:46 
 

I have been using the EA over month on different brokers live, and on demo, and very happy with results. Great EA and the developer is very helpful explaining each question in detail. Thank you kindly Thi Ngoc Tram Le

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2026.01.06 09:53
Thank you very much for your kind feedback and for taking the time to share your experience.🙏
We really appreciate your support and are glad the explanations have been helpful.
If you have any questions in the future, feel free to reach out anytime.
rtiwari6018
635
rtiwari6018 2025.12.31 03:23 
 

This is an honest review of Aot EA. I'm impressed and would like to thank its developer first. His professionalism and customer service were exceptional, and I encountered only a handful of developers who were supportive after I acquired over 63 EAs and indicators. Aot ea is an AI-based ea that requires patience to execute a trade because it first analyses the market. 

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.31 07:14
Thank you very much for your kind and honest review.
We truly appreciate your support and the time you took to share your experience. If you ever need assistance in the future, we’re always here to help.🙏
Mubashir Ali
124
Mubashir Ali 2025.12.28 12:31 
 

Excellent bot. I have tried many but this is something on next level. 5 stars from me.

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.28 12:34
Thank you very much for the 5-star review and your kind words. We really appreciate your support and trust.🙏
Meronan Camillus
32
Meronan Camillus 2025.12.27 15:54 
 

Honestly, I've been using this bot a few weeks and it's been amazing. Good success from the trades it takes and the support from the developer has been great with replies in less than 24 hours! Highly recommend to other traders. It's all about patience with this bot so make sure you test it for a couple months on a demo before transitioning to a live to fine-tune your setup. 5* EA, especially for the price. Thanks!

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.28 10:12
Thank you very much for the kind review and for taking the time to share your experience.
We really appreciate your trust and your thoughtful feedback 🙏
Rajbanul Haque
45
Rajbanul Haque 2025.12.27 00:41 
 

Honest Opinion, Sorry to say this. After observing few weeks, It does not make sense to run that only open handfull trades and huge drawdowns too. I should not have gone through cheap EA.

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.27 00:57
Thanks so much for your feedback!
-
My point is: you’re still new to the bot. It’s December, and right now only the Gold market is moving strongly 😂💪
We all know every trader has different risk tolerance, different trading styles, and no single strategy or bot can fit everyone perfectly.
-
It’s a good idea to attach the bot to a demo account and let it run for a few months. Also, try some backtests when you have time — that way you’ll build a more realistic and objective expectation.
That said, I truly appreciate you joining us. Hopefully we’ll reconnect in the future. Wishing you strong growth ahead.
AHT TAR
406
AHT TAR 2025.12.26 07:28 
 

The Best EA I'm Used Thank you Mr.' Thi Ngoc Tram Le

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.26 09:09
Thank you so much for your kind words and support! We really appreciate it and are glad you’re having a good experience with AOT. 🙏
JadeBernard
36
JadeBernard 2025.12.24 15:42 
 

I am leaving this review to warn other buyers about misleading marketing, not about the EA’s technical performance - which I haven't had enough time to test it properly so far. When I purchased this EA, the main product image clearly presented it as a $1999 product discounted to $189. This created a strong sense of urgency and gave the impression that I was buying a premium, high-value Expert Advisor at a massive discount. After purchasing and researching further, I discovered that: This EA has never actually been sold at $1999 The real and only price has always been around $189 The “discount” appears to be purely marketing and manipulative, not a real price reduction Had the product been honestly presented as a $189 EA, I would have evaluated it very differently and likely would not have rushed into the purchase. I believe this kind of pricing presentation is misleading and unfair to customers, and buyers should be aware of this tactic before purchasing. I recommend that future buyers look carefully beyond the promotional images and evaluate the product strictly on real value, not claimed discounts.

EDIT: So why do you deceive people as it being a $1999 product?

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.24 16:14
Thank you sincerely for your thoughtful review 🫡.
To clarify, AOT has been offered at $189 to ensure accessibility for more traders. It has not been sold at $1,999 We wish you continued success in the year ahead and a joyful, Merry Christmas.
SEAN
226
SEAN 2025.12.18 20:10 
 

I've had a great experience with this bot over the last three weeks. It’s only taken 5 trades, but every single one was a win, and the last one paid for the bot itself! It’s a quiet, steady performer that doesn’t require constant monitoring. Mr. Le is a gentleman and was very patient in helping me get started. A trustworthy developer I'll definitely be back to support.

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.19 02:32
Thank you very much for your thoughtful review and support.
We’re glad to hear the EA is performing steadily and that your experience has been positive. Your trust truly means a lot to us.
Zen3.14
19
Zen3.14 2025.12.18 15:48 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.19 02:20
Hi! I reached out to you in a private message — please check it.
Violette
458
Violette 2025.12.18 10:35 
 

I use it since 19th November and here are the stats: 14 trades, 100% profit, 9.42% gain. Very satisfied ! Sometimes it doesn't trade during few days but i'm patient :) Also, the seller is very friendly and answers very fast ! Thank you for this nice bot :)

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.18 10:52
Thank you very much for your detailed feedback and support.
We’re glad to hear you’re satisfied with the performance and understand the EA’s trading rhythm. Your patience and trust are truly appreciated.
fery379
118
fery379 2025.12.17 20:41 
 

TOP EA. very good with entries and position management. Developer is competent and helpful. I feel safe with this ea. 3% profit in less than two weeks which is good enough for me. good price too. just be patient with it. Also, backtest results are real and accurate similar to live signal.

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.18 09:52
Thank you very much for the great feedback.
We’re glad to hear the EA is working as expected and that you’re comfortable with the risk and performance. We really appreciate your trust and support.
Hassetheone
36
Hassetheone 2025.12.17 16:54 
 

Very happy with this EA so far! If there is anything you are wondering about, you always get a quick response from Thi Ngoc Tram Le which is appreciated. Keep up the good work!

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.18 09:51
We’re happy to know you’re satisfied so far, and we’ll continue doing our best to provide stable performance and timely support.
Damien_Baroi
22
Damien_Baroi 2025.12.15 15:32 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.15 15:38
Hi! I reached out to you in a private message — please check it.
Moreno Dainese
1599
Moreno Dainese 2025.12.15 11:54 
 

Excellent seller, excellent support, and from what I can see, excellent results. Recommended, very favorable price. Congratulations to the author.

Ottimo venditore, ottimo supporto, e da quello che vedo, ottimi risultati. consigliato, prezzo molto favorevole. complimenti all'autore.

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.15 12:02
Thank you very much for your kind review and support.
Your feedback motivates us to keep improving AOT.
Thank you for supporting AOT!
natalja1
19
natalja1 2025.12.14 12:13 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.14 12:14
Hi! I just sent you a message to assist you.
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
828
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.12.10 22:59 
 

Well, I can say that it's the best trading robot so far, in my opinion. Well done, author!

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.10 23:49
Thank you so much for your kind review — really appreciate it!
We’re glad the EA is working well for you.
Dany Steyaert
1005
Dany Steyaert 2025.12.09 08:46 
 

This EA is for the patient ones, but since I'm already trading with EA's since years, the patience is with me. Seeing the first results it's looking good and already in profit. Only been running it for a week now, so things can change, but until now, no complaints. Support is also very professional and friendly.

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.09 09:47
Hi there!
Thank you so much for your kind words and for taking the time to leave a review — we truly appreciate it. AOT is indeed designed for patient traders, and you’re using it exactly the right way 👍 If you ever need anything or want help, feel free to reach out.
Thank you for supporting AOT!
dimitrovhristiyan Belagio
56
dimitrovhristiyan Belagio 2025.12.08 13:28 
 

I was impressed by the positive reviews and by the low price but it turns out this EA is complete trash. I guess that if you want something cheap... you will get something cheap. I would not recommend this to anyone.

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.08 13:45
Hi Belagio!
Thank you for supporting the product, and I’m sorry to hear about your experience with the bot. It’s either a good bot or trash—time will tell through live signal accounts.
AOT is affordable, but it’s not for everyone. It requires patience and strong risk management skills. It’s not a golden ticket. 😊🙏 Wish you all the best on your trading journey. PS: You contacted us on December 5th (Friday) asking for the installation setup, and the market was closed during the weekend.
We replied immediately with the full instructions, but there has been no message from you since then. Today is the first market day after your purchase, and we were still waiting for your reply so we could help you finish the setup. We are always happy to assist every user step-by-step, but in this case we have not received any follow-up message from you before this review.
Abram Nkune
26
Abram Nkune 2025.12.07 20:03 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.08 00:36
Hi! I just sent you a message to assist you.
Gravity Tool
339
Gravity Tool 2025.12.07 15:40 
 

Great bot with real AI integration. Also great risk management options. I used it for a while now on my live accounts and it generates profit. I really like its strategy and use of AI. Highly recommended!

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.08 00:35
Thank you so much for your wonderful review! We truly appreciate your support
If you ever need help or have any questions, feel free to reach out anytime.
Thank you for supporting AOT!
123
리뷰 답변