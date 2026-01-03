ApexBTC EA

5
ApexBTC EA - 전문 비트코인 트레이딩 시스템

BTCUSD를 위한 고급 스캘핑 전략

비트코인을 위해 특별히 개발된 프리미엄 Expert Advisor로, 지능형 돌파 전략과 전문적인 리스크 관리를 결합합니다.

주요 특징

자동 돌파 전략

  • 스윙 고점과 저점의 지능형 감지
  • 전략적으로 배치된 대기 주문
  • 비트코인의 폭발적인 움직임 포착
  • 정상적인 시장 조건에서 하루 최소 2회 진입

완벽한 리스크 관리

  • 리스크 비율 기반 자동 로트 계산
  • 모든 거래에 손절매와 이익실현 설정
  • 수익 극대화를 위한 트레일링 스탑 로스
  • 통합 스탑아웃 방지 보호

지능형 필터

  • 설정 가능한 스프레드 필터
  • 거래 시간 제어
  • 주말 포함 24시간 운영

프리미엄 대시보드

  • 일일, 월간 및 전체 실적을 실시간으로 표시
  • 승률 및 거래 횟수
  • 포지션 및 대기 주문 상태
  • 전문적인 다크 테마 디자인

권장 설정

타임프레임: M10 (10분)

계좌 유형: RAW/ECN (낮은 스프레드)

최소 자본: 100 USD

최대 스프레드: 2200 포인트

운영: 주말 포함 24시간

리스크 관리:

  • 고정 로트 또는 리스크 비율 기반
  • 조정 가능한 이익실현 및 손절매
  • 설정 가능한 트레일링 스탑

호환성

  • 플랫폼: MetaTrader 5
  • 심볼: BTCUSD
  • 권장 타임프레임: M10
  • 계좌 유형: RAW/ECN (권장)
  • 최소 자본: 100 USD

중요 요구사항

  • 최소 자본 100 USD
  • 경쟁력 있는 스프레드를 가진 브로커 (RAW/ECN 권장)
  • 최대 스프레드 2200 포인트
  • 안정적인 연결 (더 나은 성능을 위해 VPS 권장)

특별 제안 - 단계별 가격 책정

주의: 5회 판매마다 가격이 인상됩니다. 지금 최저 가격으로 ApexBTC EA를 확보하세요!

독점 보너스: 구매 후 개인 메시지를 보내 다음을 받으세요:

  • 완전한 구성 및 최적화 가이드
  • 구매자 특별 보너스

전문 기술로 비트코인 트레이딩의 정점에 도달하세요.

참고: 모든 거래에는 위험이 따릅니다. 실제 자금으로 거래하기 전에 데모 계좌에서 테스트하세요.

지원: 구매 후 개인 메시지로 연락하여 완전한 가이드와 독점 보너스를 받으세요!


리뷰 2
Maksym Smyrnov
444
Maksym Smyrnov 2026.01.06 14:23 
 

The advisor works exactly as described. I installed it on a live account and it’s been profitable so far. Great support — the author is always helpful.

Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5 는  Matrix Arrow Indicator의 MT5  신호를 차트의 거래 패널과 수동 또는 100% 자동으로 거래할 수 있는 고유한 전문가 조언자입니다.  Matrix Arrow Indicator MT5 는 다음과 같은 최대 10개의 표준 지표에서 정보와 데이터를 수집하여 초기 단계에서 현재 추세를 결정합니다. 평균 방향 이동 지수(ADX) ,   상품 채널 지수(CCI) ,   클래식 하이켄 아시 캔들 ,   이동 평균 ,   이동 평균 수렴 발산(MACD) ,   상대 활력 지수(RVI) ,   상대 강도 지수(RSI) ,   포물선 SAR ,   스토캐스틱 오실레이터 ,   윌리엄스의 백분율 범위 . 모든 지표가 유효한 매수 또는 매도 신호를 제공하면 강력한 상승/하락 추세를 나타내는 다음 캔들/막대가 시작될 때 해당 화살표가 차트에 인쇄됩니다. 사용자는 사용할 표시기를 선택하고 각 표시기의 매개변수를 개별적으로 조정할 수 있습니다.  
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Experts
Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
Thor MT5
Dragan Drenjanin
5 (1)
Experts
Thor EA: 강력한 골드 트레이딩 알고리즘 (XAUUSD) Thor EA 트레이딩 로봇은 최첨단 자동화 기술과 정교한 지능형 시장 분석 메커니즘이 조화를 이루는 현대적인 자동 트레이딩 솔루션입니다. 이 전문가 어드바이저는 인기 있는 XAUUSD (금/달러) 상품을 H1 (1시간) 타임프레임에서 트레이딩하도록 신중하게 개발 및 사전 최적화되어, 이 시장을 위해 특화된 효과적인 도구로 만들어졌습니다. Thor EA의 주요 이점은 "즉시 사용 가능"한 준비 상태입니다. 복잡한 초기 설정, 세밀한 매개변수 최적화 또는 작동 로직에 대한 심층 연구에 시간과 노력을 들일 필요가 없습니다. 이 로봇은 시작 과정을 극대화하여 단순화합니다: 설치하고 기본적인 위험 관리 매개변수를 설정하면 완전 자동 모드로 분석을 수행하고 거래를 실행하며 트레이딩을 시작합니다. Thor EA의 개발 철학은 신뢰성과 투명성에 기반합니다. 이 로봇은 명확한 의사 결정 알고리즘을 사용하여 시장 노이즈를 필터링하고 전략
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
Experts
More informations at Telegram group: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA  uses a return-to-average strategy coupled with buying and selling exhaust zone detection. ️ Expert Advisor for Forex ️ Any Symbol, CDFs, etc.  ️ Developed for  Metatrader 5 ️ Swing/Position trading ️ Accuracy higher than 95% ️ Low Drawndown Indicators available for setups settings: EMA200  • moving average of 200 periods (other periods can be used with excellent results as well); RSI  • Checks the levels on sale for th
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“두 명의 전문 자문, 하나의 가격: 귀하의 성공을 촉진합니다!” 브렌트유 스캘핑 전문가 + 브렌트유 스윙이 전문가가 한 팀에 전문가 자문을 제공합니다.   Live signal 이 가격은 프로모션 기간 동안 일시적이며 곧 인상될 예정입니다. 최종 가격: 5000 $ 현재 가격으로 몇장 남지 않았으며, 다음 가격은  -->> 1120 $  브렌트유에 오신 것을 환영합니다 브렌트유 전문 고문은 변동성이 큰 에너지 시장을 정확하고 민첩하게 마스터하도록 설계된 강력한 기업입니다. 브렌트유는 단순한 시스템이 아닙니다. 이는 시장 흐름에 적응하는 성공적인 전략을 배포하도록 설계된 전략적 파트너입니다. 스캘핑 기술을 통해 빠른 시장 움직임을 활용하고 싶거나 스윙 트레이딩의 신중한 접근 방식을 선호한다면 브렌트유가 도와드립니다. 고급 알고리즘은 시장 동향을 분석하여 이익을 극대화하고 위험을 최소화하는 거래를 실행합니다. 주요 특징들: 고급 전략 구현: 스캘핑, 스윙 및 기타 맞춤형 전
Satoshi Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/149784 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/149785 사토시 나카모토 - BTCUSD M5 전문가 어드바이저 사토시 나카모토는 M5 시간대의 BTCUSD 전용으로 설계된 전문 전문가 어드바이저입니다. RSI 기반 진입 시점과 ADX 기반 청산 시점, 그리고 강력한 위험 관리 기능을 결합했습니다. 목표는 엄격한 계좌 보호를 유지하면서 비트코인의 미세한 움직임을 포착하는 것입니다. 주요 기능 특정 심볼 및 시간대: BTCUSD, M5에 최적화되었습니다. 진입 로직: • RSI 크로스오버는 모멘텀 폭발을 감지합니다. • 유연성을 위해 기간 및 레벨을 설정할 수 있습니다. 청산 로직: • ADX는 포지션 청산 시점을 확인합니다. • 빠르고 체계적인 청산을 위해 설계되었습니다. 위험 보호: • 스프레드, 최대 오픈 포지션 및 랏. • 일일
Bot3
Garfield Heron
Experts
Introducing the Ultimate Trading Solution: Bot3 – Your Edge in the Forex Market Are you ready to take your trading to the next level?  Bot3  is a cutting-edge Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5, combining advanced technical analysis, risk management, and harmonic pattern detection to deliver consistent results. Whether you're a beginner or an experienced trader, this EA automates your trading strategy with precision and reliability, helping you maximize profits while minimizing risks
SyntheticaFX Dex 900 Down EA
Hendrik Lodewyk Coetsee
Experts
SyntheticaFX Dex 900 Down EA The SyntheticaFX Dex 900 Down EA is a specialized trading tool designed exclusively for the Dex 900 Down index. This Expert Advisor is engineered to deliver steady, long-term account growth by leveraging a strategic approach tailored to this unique market. For optimal performance, it is recommended to run the EA on a Virtual Private Server (VPS) with a minimum account balance of $300 using default settings. Ideal for traders seeking consistent progress, SyntheticaF
VHV Trend U
Hadi Sadek
Experts
LAUNCH PROMO -- Buy One EA, if you like it, put feedback and get the second for Free This is the opposite EA of my other EA "VHV Trend D" This EA is based on Up Trends with a customized intelligent algorithm in combination with RSI .  Not too many parameters, it is very simple to use. Live Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Recommended Time Frame is H1. Recommended Currency Pair : any currency pair can work (Tested on EURUSD) Amount: 100 $ Fixed Lot, default 0.1 - you can change a
FFF Forts
Denis Chebatarev
Experts
FFF Forts is a fully automated trading robot designed to trade on futures on the Russian derivatives market FORTS (RTS, Sberbank, Gazprom, the Ruble, etc.). The robot trades only with the trend. Trade entry occurs on roll-backs. The size of the roll-back is determined manually (in points) or automatically based on the volatility of the instrument. Settings Type of trade - trade direction Topping up on a trend - enable/disable adding a trend Use Times Filters - enable/disable time limit for trad
CloudPiercer EA
Jhay Are Budomo
Experts
CloudPiercer EA Ichimoku-Based Expert Advisor for MetaTrader 5 Product Information Price: 30 USD Symbol: USDJPY Recommended timeframe: M5 Overview CloudPiercer EA is an Expert Advisor for MetaTrader 5 based on the Ichimoku Kinko Hyo trading system. It is designed to identify trend-following opportunities on USDJPY by analyzing price interaction with the Ichimoku components. The EA applies predefined rules for entry, exit, and trade management, allowing fully automated operation without manual in
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
Mitsuha MT5
Noriyuki Suzuki
Experts
This EA takes advantage of anomalies in USDJPY and executes around 12 trades per month. Therefore, the recommended currency pair is USDJPY , and there is no specific recommended timeframe (it can trade on any chart). Performance tends to be better with brokers that offer a tight USDJPY spread and positive swap on BUY positions . Since the EA uses time-based trading, please use a broker where GMT offset is +3 during Daylight Saving Time (DST) and +2 during Standard Time . If you use a broker wit
FREE
Reversion Core H1 MT5
Fernando Dario Fuentes
Experts
ReversionCore H1 – USDCAD Mean Reversion Expert Advisor ReversionCore H1 is a professional-grade trading algorithm that applies a robust mean reversion logic on the USDCAD pair using the H1 timeframe. It is engineered for long-term capital preservation with moderate growth, ideal for traders who prefer reliability over hype. This EA identifies extreme price deviations using Bollinger Bands and confirms entries with RSI and EMA filters. Designed to operate once per day during key market hours, it
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
Experts
Smart Edge Analyzer — Edge Your Risk. Master Your Market. Smart Edge Analyzer is a powerful fully automated trading robot designed for traders who want intelligent, precision-driven market entries — without lifting a finger. Originally created as a manual signal tool, Smart Edge Analyzer has been fully upgraded to place real trades automatically based on advanced technical conditions. It combines robust market analysis with a smart execution engine that protects your capital while capturing
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Rice Martingale
Quang Dang Tong
Experts
Rice Martingale is an EA, which uses the Martingale algorithm with a low DD rate (not for XAUUSD, not TimeFrame M1) Rice Martingale can open two sides:   buy and sell at the same time. We can set the maximum number of orders, the number of Martingale, and the number of the first orders. Especially, if the number of orders reach the point that users want to start the risk parameters, Rice Martingale can manage risks. It will cut loss at the point of the nearest average price which users set befor
The Last Pharaon
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Experts
Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
Maksym Smyrnov
444
Maksym Smyrnov 2026.01.06 14:23 
 

The advisor works exactly as described. I installed it on a live account and it’s been profitable so far. Great support — the author is always helpful.

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
2106
개발자의 답변 Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2026.01.06 14:32
Thanks my friend 👊🏼✅
Strike1983
576
Strike1983 2026.01.04 19:12 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
2106
개발자의 답변 Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2026.01.04 20:18
thanks for the trust bro!
