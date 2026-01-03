BTCUSD를 위한 고급 스캘핑 전략

ApexBTC EA - 전문 비트코인 트레이딩 시스템

비트코인을 위해 특별히 개발된 프리미엄 Expert Advisor로, 지능형 돌파 전략과 전문적인 리스크 관리를 결합합니다.

주요 특징

자동 돌파 전략

스윙 고점과 저점의 지능형 감지

전략적으로 배치된 대기 주문

비트코인의 폭발적인 움직임 포착

정상적인 시장 조건에서 하루 최소 2회 진입

완벽한 리스크 관리

리스크 비율 기반 자동 로트 계산

모든 거래에 손절매와 이익실현 설정

수익 극대화를 위한 트레일링 스탑 로스

통합 스탑아웃 방지 보호

지능형 필터

설정 가능한 스프레드 필터

거래 시간 제어

주말 포함 24시간 운영

프리미엄 대시보드

일일, 월간 및 전체 실적을 실시간으로 표시

승률 및 거래 횟수

포지션 및 대기 주문 상태

전문적인 다크 테마 디자인

권장 설정

타임프레임: M10 (10분)

계좌 유형: RAW/ECN (낮은 스프레드)

최소 자본: 100 USD

최대 스프레드: 2200 포인트

운영: 주말 포함 24시간

리스크 관리:

고정 로트 또는 리스크 비율 기반

조정 가능한 이익실현 및 손절매

설정 가능한 트레일링 스탑

호환성

플랫폼: MetaTrader 5

심볼: BTCUSD

권장 타임프레임: M10

계좌 유형: RAW/ECN (권장)

최소 자본: 100 USD

중요 요구사항

최소 자본 100 USD

경쟁력 있는 스프레드를 가진 브로커 (RAW/ECN 권장)

최대 스프레드 2200 포인트

안정적인 연결 (더 나은 성능을 위해 VPS 권장)

특별 제안 - 단계별 가격 책정

주의: 5회 판매마다 가격이 인상됩니다. 지금 최저 가격으로 ApexBTC EA를 확보하세요!

독점 보너스: 구매 후 개인 메시지를 보내 다음을 받으세요:

완전한 구성 및 최적화 가이드

구매자 특별 보너스

전문 기술로 비트코인 트레이딩의 정점에 도달하세요.

참고: 모든 거래에는 위험이 따릅니다. 실제 자금으로 거래하기 전에 데모 계좌에서 테스트하세요.

지원: 구매 후 개인 메시지로 연락하여 완전한 가이드와 독점 보너스를 받으세요!