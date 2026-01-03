ApexBTC EA
- Experts
- Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
- 버전: 1.0
- 활성화: 20
ApexBTC EA - 전문 비트코인 트레이딩 시스템
BTCUSD를 위한 고급 스캘핑 전략
비트코인을 위해 특별히 개발된 프리미엄 Expert Advisor로, 지능형 돌파 전략과 전문적인 리스크 관리를 결합합니다.
주요 특징
자동 돌파 전략
- 스윙 고점과 저점의 지능형 감지
- 전략적으로 배치된 대기 주문
- 비트코인의 폭발적인 움직임 포착
- 정상적인 시장 조건에서 하루 최소 2회 진입
완벽한 리스크 관리
- 리스크 비율 기반 자동 로트 계산
- 모든 거래에 손절매와 이익실현 설정
- 수익 극대화를 위한 트레일링 스탑 로스
- 통합 스탑아웃 방지 보호
지능형 필터
- 설정 가능한 스프레드 필터
- 거래 시간 제어
- 주말 포함 24시간 운영
프리미엄 대시보드
- 일일, 월간 및 전체 실적을 실시간으로 표시
- 승률 및 거래 횟수
- 포지션 및 대기 주문 상태
- 전문적인 다크 테마 디자인
권장 설정
타임프레임: M10 (10분)
계좌 유형: RAW/ECN (낮은 스프레드)
최소 자본: 100 USD
최대 스프레드: 2200 포인트
운영: 주말 포함 24시간
리스크 관리:
- 고정 로트 또는 리스크 비율 기반
- 조정 가능한 이익실현 및 손절매
- 설정 가능한 트레일링 스탑
호환성
- 플랫폼: MetaTrader 5
- 심볼: BTCUSD
- 권장 타임프레임: M10
- 계좌 유형: RAW/ECN (권장)
- 최소 자본: 100 USD
중요 요구사항
- 최소 자본 100 USD
- 경쟁력 있는 스프레드를 가진 브로커 (RAW/ECN 권장)
- 최대 스프레드 2200 포인트
- 안정적인 연결 (더 나은 성능을 위해 VPS 권장)
특별 제안 - 단계별 가격 책정
주의: 5회 판매마다 가격이 인상됩니다. 지금 최저 가격으로 ApexBTC EA를 확보하세요!
독점 보너스: 구매 후 개인 메시지를 보내 다음을 받으세요:
- 완전한 구성 및 최적화 가이드
- 구매자 특별 보너스
전문 기술로 비트코인 트레이딩의 정점에 도달하세요.
참고: 모든 거래에는 위험이 따릅니다. 실제 자금으로 거래하기 전에 데모 계좌에서 테스트하세요.
지원: 구매 후 개인 메시지로 연락하여 완전한 가이드와 독점 보너스를 받으세요!
The advisor works exactly as described. I installed it on a live account and it’s been profitable so far. Great support — the author is always helpful.