Nova Gold X

5

중요 참고 사항:

완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다.

현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다.

Contact :  t.me/Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX

라이브 신호:

LIVE SIGNAL:   BITCOIN
 LIVE SIGNAL:   XAUUSD 
 

NOVA GOLD X 1H 

Broker: Exness

Server: Exness-MT5Real34

Account Number: 253171379

Investor Password:  111@Meta

  

NOVA GOLD X 5Min 

Broker: Exness

Server: Exness-MT5Real34

Account Number: 253198898

Investor Password:  111@Meta

NOVA GOLD X 5Min 

Broker: Exness

Server: Exness-MT5Real34

Account Number: 253183735

Investor Password:  111@Meta

NOVA GOLD X 1Min 

Broker: Exness

Server: Exness-MT5Real34

Account Number: 253198896

Investor Password:  111@Meta

Nova Gold X 구매 후 최적화된 설정과 전체 설치 지원을 받기 위해 저에게 직접 연락해 주세요.
신호 정확도와 리스크 관리의 최적의 균형을 위해 **5분 타임프레임(M5)**에서 금(XAUUSD) 거래를 권장합니다.

Nova Gold X — AI 기반 거래 시스템

Nova Gold X는 MetaTrader 5용으로 설계된 고급 Expert Advisor로, 가격 행동을 직접 읽고 실시간으로 진입 및 청산 지점을 결정하는 인공 지능 모델을 사용하여 금과 비트코인을 거래하기 위해 특별히 제작되었습니다. 이 시스템은 전문적인 위험 관리 메커니즘을 통해 자본을 보호하면서 일관된 결과를 제공하는 데 중점을 둡니다.

주요 약속 투자자 계정을 통해 모니터링할 수 있는 투명한 결과. 전통적인 지연 지표에 의존하지 않고 실제 가격 분석을 기반으로 한 의사 결정. 그리드나 마틴게일 없음. 모든 거래는 정의된 손절매와 함께 독립적입니다. 계정 잔액을 기반으로 한 지능형 로트 크기 계산을 통한 자동 위험 제어.

Nova Gold X를 선택하는 이유 신호 생성의 높은 정확도: AI 알고리즘은 캔들 읽기를 시장 구조 분석 및 움직임 강도와 결합하여 빠르고 정확한 진입을 제공합니다. 자본 보호 우선: 선호도에 따라 고정 또는 추적 손절매, 이익 달성 시 거래를 보호하는 손익분기점 기능. 규율을 가진 높은 거래 빈도: 엄격한 위험 통제를 유지하면서 작은 반복적인 기회를 포착하는 하루 백 건 이상의 거래. 모든 계정에 유연함: 마진 압력을 줄이는 자동 로트 계산 시스템으로 백 달러 잔액부터 작동합니다.

주요 기술적 특징 MetaTrader 5에서만 독점 운영. 최소 예치금: 300달러, 권장 +500달러. 지원 상품: XAUUSD 및 BTCUSD, 주요 통화쌍에 적응 가능. 제안 시간 프레임: 1분, 5분, 15분, 30분 및 1시간. 연속 작동을 보장하기 위해 VPS 사용 권장. 위험 수준, 거래 시간, 거래일 및 복구 옵션 활성화 또는 비활성화를 포함한 완전히 사용자 정의 가능한 설정.

내장된 위험 관리 시스템 스마트 손절매: 수익성 있는 거래를 따르는 조정 가능한 규칙을 가진 추적 손절매 옵션. 손익분기점 시스템: 거래가 사전 정의된 이익 수준에 도달하면 손절매가 자동으로 진입 지점으로 이동합니다. 선택적 제어 복구 모드: 손실 후 시스템은 복구를 위해 다음 로트 크기를 한 번만 증가시킨 다음 자동으로 정상 로트로 돌아갑니다. 이것은 마틴게일이 아니며 완전히 비활성화할 수 있습니다.

성능 및 전략 안정성 시스템은 매일 많은 수의 작업을 실행하여 반복을 통해 순이익을 개선하고 극단적인 손실을 최소화하는 것을 목표로 합니다. 완전한 투명성을 위해 여기에 MQL5 신호 링크를 배치하여 실시간 계정 성능 및 거래 세부 정보를 표시하십시오.

요구 사항 및 권장 사항 최소 백 달러의 예치금이 권장되며, 더 안전한 마진을 위해 이백 달러 이상이 권장됩니다. 신뢰할 수 있는 브로커의 모든 MT5 계정에서 작동합니다. 중단 없는 작동이 필요한 경우 VPS를 사용하십시오. 특정 설정을 구성하지 않은 경우 높은 영향을 미치는 뉴스 동안 거래를 피하십시오.

자주 묻는 질문 시스템이 마틴게일 또는 그리드 전략을 사용합니까? 아니요, 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 작은 계정에 적합합니까? 예, 자동 로트 제어로 백 달러 잔액부터 작동하도록 설계되었습니다. 하루에 몇 건의 거래가 있습니까? 다양한 상품에 걸쳐 백 건 이상의 거래. 정확도는 얼마입니까? 설정 및 시장 조건에 따라 80%에서 90% 사이.

지원 및 업데이트 24시간 기술 지원 가능. 무료 평생 소프트웨어 업데이트.


리뷰 10
alanonelbkjgh
31
alanonelbkjgh 2026.01.06 14:33 
 

Good EA performance and prefect profit, nice developer provide good after sell technical support and pressent the product profile and spect setting.

quoctoan2903bn
47
quoctoan2903bn 2026.01.02 04:45 
 

sublime

EPH1
45
EPH1 2026.01.01 15:50 
 

Hi guys, I bought the Nova Gold X EA two days ago and activated it only on December 31. This EA delivered remarkable results on the first day of activation. I have never seen results like this before, and I have been trading for a long time. In just 24 hours, it gave me almost 150 euros. The bot's maker, Hicham Chergui, has done a great job. These are results I have never seen before. Hicham gave me his best set files for the bot, and I installed them unchanged. If you want great results trading with an EA, buy this bot; you will not regret it. Highly recommended. I will give you further details after the first week of January! Regards, EPH1.

필터:
리뷰 답변