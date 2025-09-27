NTRon 2OOO

XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합

이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금)30분 차트 전용으로 개발되었습니다.
일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은
최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다.

  • 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용)

  • 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션

이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다.

구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다.
검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000


[특징 & 권장 사항]

  • 거래 상품: XAUUSD (금)

  • 시간 프레임: 30분 (반응 속도와 신호 품질 간의 최적 균형)

  • 레버리지: 최소 1:50 (리스크 과대화 없이 움직임을 효율적으로 활용)

  • 초기 자본: 230 USD 이상 (보수적인 리스크 관리 하에 소규모 롯 단위 거래 가능)



[뉴스 헤드라인의 센티먼트 분석]

금은 인플레이션 리포트, 고용 지표, 미국 금리 결정 등 거시경제 데이터에 민감하게 반응합니다.
다른 시스템들이 이 시점을 피하는 반면, 본 전략은 실제 헤드라인에서 도출한 센티먼트를 적극적으로 의사결정에 활용합니다:

  • USD에 대한 긍정적 센티먼트 (매파적 연준 발언, 강한 경제 지표) ->  XAUUSD 숏 포지션 경향

  • USD에 대한 부정적 센티먼트 (약한 데이터, 비둘기파적 발언) ->  XAUUSD 롱 포지션 경향

GPT-5는 문맥 기반으로 헤드라인을 해석하는 의미 필터 역할을 하며,
예를 들어 “Fed cautious on inflation”이라는 표현이 제한적(USD 강세, 금 약세)인지 또는 중립적인지 구별할 수 있습니다.

따라서 표면적인 키워드에 휘둘리지 않고, 질 높은 센티먼트 평가를 제공합니다.



[오더북 불균형 / DOM 시뮬레이션]

MT4/MT5는 오더북 데이터를 제한적으로만 제공하므로, 틱 데이터를 기반으로 한 DOM 시뮬레이션이 구현됩니다. 여기서:

  • 거래량 중심 영역가격 클러스터를 분석

  • 강한 매수 또는 매도 관심 누적을 식별

  • Liquidity Wall (수요/공급 집중 가격대)을 탐지

진짜 유동성 장벽과 가짜 벽(Fake Walls)을 구분하는 것이 핵심 과제입니다. 이 지점에서 GPT-5가 다시 활용됩니다:
AI는 틱 흐름의 패턴을 인식하고 이상치를 걸러내어 잘못된 신호를 제거합니다.
이로써 EA는 시장이 특정 가격대를 돌파할 준비가 되었는지, 혹은 큰 자금이 소액 트레이더를 유인하기 위한 조작인지를 판단할 수 있습니다.



[시너지 효과 – 이 조합이 특별한 이유]

이 시스템의 진정한 강점은 상호보완적인 두 분석 방식의 지능적인 연결에 있습니다.
센티먼트 분석은 펀더멘털 기반의 명확한 매수/매도 방향성을 제공하며,
DOM 시뮬레이션은 미시적 수준에서 실제 기관 투자자들의 의도를 분석합니다.

예시: 최근 뉴스가 USD 약세를 시사한다면 이는 금에 대해 강세를 의미합니다. 동시에 DOM 분석에서 하단 가격대에서의 강한 매수 활동이 관찰된다면, 이는 신뢰도 높은 롱 시나리오를 의미합니다.
반대로, 뉴스가 금 강세를 시사하더라도 오더북 구조가 반대 방향의 전문 자금 흐름을 나타내면, 해당 시나리오는 무시됩니다.

이러한 결합은 이중 필터 메커니즘을 형성하여 오류 트레이드를 피하고, 명중률을 높이며, 드로우다운을 안정적으로 유지합니다.


[시장 잠재력 & 독창성]

이 전략은 기존 접근 방식과 확연히 구별되며, 이와 같은 형태는 시장에서 거의 찾아보기 어렵습니다.
대부분의 시스템이 기술 지표나 고정된 뉴스 필터에 의존하는 반면, 본 EA는 두 가지 강력한 구성요소를 결합합니다:
AI 기반 뉴스 센티먼트 분석 및 틱 데이터를 기반으로 한 DOM 구조 시뮬레이션 (오더북 불균형).

이 혁신적인 접근 방식은 펀더멘털과 미시적 시장 정보를 단일 시스템에 통합하여, 정밀하고 근거 있는 트레이딩 결정을 가능하게 합니다.
XAUUSD는 뉴스에 민감하고 동시에 유동성 흐름에 크게 반응하는 상품이므로, 이 하이브리드 모델의 강점이 뚜렷하게 나타납니다:
매우 안정적이며, 변화무쌍한 시장 환경 속에서도 지속 가능한 성공을 목표로 설계되었습니다.



결론:
이 트레이딩 전략은 거시경제 기반 인텔리전스 + 시장 미시구조 정밀 분석을 결합합니다.
GPT-5는 단순한 신호 생성기를 넘어, 잘못된 신호를 걸러내는 지능형 필터로 활용되며, 이는 거의 사용되지 않는 조합이지만 막대한 잠재력을 지니고 있습니다.

리뷰 19
saputrap
29
saputrap 2026.01.05 19:13 
 

I am using this EA since beginning of December and results are really good. All my 3 broker accounts are in good profit. The EA trades very stable and not crazy. It looks like it adapts well to market and not taking stupid trades. I will keep using it and I can recommend this EA to others.

kazuto19851126
178
kazuto19851126 2025.12.27 12:54 
 

"The maximum loss is capped at $20 per position, meaning a total loss of $40 across 2 positions, which functions as the SL. One of the biggest advantages is that this EA is a lifetime asset; as long as you have an API key, you can use it forever. If the developer adds support for even more variety of API keys, the value of this EA will skyrocket. Since the developer covers the API costs, there are no running costs for the user. The transparency is also excellent because the live trading is visible to us." "Crucially, based on my real-world trading results, I highly recommend ThreeTrader over IC Markets. The performance gap is significant:" ThreeTrader: $1,000 → +$239 profit (Approx. 23.9% weekly return) ★Recommended! IC Markets: $880 → +$154 profit (Approx. 17.5% weekly return) "The results on ThreeTrader are clearly superior. Additionally, the developer's support is outstanding, which makes this a very reliable system."

liu000202
859
liu000202 2025.12.21 00:18 
 

The backtesting curve is very good! The key is that the retraction control is also good,

stormHRO
83
stormHRO 2026.01.06 16:42 
 

I would like to share my experiences with NTRON. I was warned that the EA cannot deliver what it promises. Unfortunately, people were right, and I really hoped that the results shown here were realistic. The opposite is true. The EA incurs large losses. There were a few small winners of $3-15. On the other hand, there were big losses of 190 euros, 113 euros, etc. I definitely cannot recommend this Expert Advisor and advise everyone to stay away from it. Unfortunately, I burned my money with this EA and the results. The author shows a Welttrade account that is no longer being updated. This should set off alarm bells for everyone. Screenshot in Comments...

Konstantin Freize
1242
개발자의 답변 Konstantin Freize 2026.01.06 19:10
Greetings, I’m sorry that you had a bad experience with my EA. During the holidays there were indeed some critical trades that the EA could not avoid. Today, some users also had trades that were filtered out on my side. I’m currently working on this issue and will release an update shortly. I’m confident that after the update the EA will perform as it did before the holidays and that you will be satisfied with the results.
saputrap
29
saputrap 2026.01.05 19:13 
 

I am using this EA since beginning of December and results are really good. All my 3 broker accounts are in good profit. The EA trades very stable and not crazy. It looks like it adapts well to market and not taking stupid trades. I will keep using it and I can recommend this EA to others.

Konstantin Freize
1242
개발자의 답변 Konstantin Freize 2026.01.06 19:06
Greetings, thank you very much for your feedback and for sharing your experience. I’m glad to hear that the EA is performing well across your broker accounts and that you’re satisfied with its stability and trade logic. I really appreciate your support and your recommendation, it means a lot and helps a lot. If you ever have any questions or need assistance I am here to help.
Pablo Sanz Moniche
167
Pablo Sanz Moniche 2025.12.31 18:03 
 

I have been running NTron 2000 on a live MT5 account (10k, XAUUSD M30, recommended settings and author’s setfile) since mid‑December. The EA is correctly installed on a VPS, WebRequest URLs are added as per the manual, algo trading is enabled and there are no errors in the Experts or Journal tabs. However, on my side the EA has not opened a single trade since 17 December (Risk: Medium1). When I mentioned this to the author, the replies were quite generic (holidays / defensive mode), and my request for a short paid screensharing session to verify the setup was not clearly addressed. It is possible that this behaviour is expected due to the internal logic, but as a user it is difficult to know whether the EA is working as intended or simply inactive. If the author later provides a clear explanation and helps me confirm that everything is correctly configured, I will be happy to update this review accordingly.

Update 04/01/2026.

The author replied publicly saying support was offered and he is awaiting my response. For the record, I have already sent detailed screenshots (inputs, leverage, VPS, no other EAs), and even offered a paid 30-minute screensharing session to review the setup live.

As of today, NTron is still not opening any trades on my account since 17 December. I remain open to resolving this and, once the EA is verifiably working on my side, I will update the rating accordingly. I keep on working from my end to find the issue until further information from the developer.

Konstantin Freize
1242
개발자의 답변 Konstantin Freize 2026.01.02 20:22
Greetings and Happy New Year.
I’m happy to assist, however I do need the opportunity to review the situation with you.
Support has already been offered and I’m currently awaiting your response.
There is very likely a straightforward explanation. Please get back in touch so we can resolve this together.
kazuto19851126
178
kazuto19851126 2025.12.27 12:54 
 

"The maximum loss is capped at $20 per position, meaning a total loss of $40 across 2 positions, which functions as the SL. One of the biggest advantages is that this EA is a lifetime asset; as long as you have an API key, you can use it forever. If the developer adds support for even more variety of API keys, the value of this EA will skyrocket. Since the developer covers the API costs, there are no running costs for the user. The transparency is also excellent because the live trading is visible to us." "Crucially, based on my real-world trading results, I highly recommend ThreeTrader over IC Markets. The performance gap is significant:" ThreeTrader: $1,000 → +$239 profit (Approx. 23.9% weekly return) ★Recommended! IC Markets: $880 → +$154 profit (Approx. 17.5% weekly return) "The results on ThreeTrader are clearly superior. Additionally, the developer's support is outstanding, which makes this a very reliable system."

Konstantin Freize
1242
개발자의 답변 Konstantin Freize 2025.12.27 15:41
Greetings, thank you very much for the great review and your valuable suggestions. I truly appreciate it, and I’m always here to support you and continue improving the EA.
Thank you as well for the great support.
liu000202
859
liu000202 2025.12.21 00:18 
 

The backtesting curve is very good! The key is that the retraction control is also good,

Konstantin Freize
1242
개발자의 답변 Konstantin Freize 2025.12.21 11:53
Greetings, thank you very much for your feedback.
I’m glad to hear that you find the backtesting curve very good and that the drawdown control meets your expectations. Risk and drawdown management are a key focus of the strategy, so it’s great to see this reflected in your experience.
I will continue improving the EA to ensure the best possible performance.
Lee Wai Chong
2427
Lee Wai Chong 2025.12.19 02:00 
 

Such a unique strategy! I am super happy with it so far, and Konstantin has been very supportive as well!! I really hope the strategy will maintain its performance when too many people use it :) I believe Konstantin is a very experienced developer, looking for more products from him in the future.

Konstantin Freize
1242
개발자의 답변 Konstantin Freize 2025.12.19 08:42
Thank you very much for your kind review and your trust.
I’m glad to hear you’re happy with the strategy so far. Scalability is something I keep in mind to ensure stable performance over time.
Thanks again for your support
125206.A
70
125206.A 2025.12.15 18:25 
 

I have been using NTron since the beginning of November '25 (which was 6 weeks ago), and I must say, this EA is just amazing: ONLY WINNERS, not even one loser! The EA provides the option to either set a manual lot size or to activate one of the following risk modes: low1, low 2, medium 1, medium 2, high 1, high 2, aggressive 1 and aggressive 2. After starting with a manual lot size of 0.01, I soon changed to risk mode "medium 1", after a few days I changed to "medium 2", and since the NTron shows such a great performance and reliablity, I finally set the risk mode to "high 1" which starts with a SL of about 12%. And as the EA will go on performing with such a success rate, I will probably "climb" further up to "high 2". I have to admit that I would never have expected such a high quality!

Konstantin Freize
1242
개발자의 답변 Konstantin Freize 2025.12.15 22:24
Thank you very much for your great review and your trust in NTRon 2000
I’m happy to hear that the EA is performing so good for you and that you appreciate the different risk modes and flexibility. Your step-by-step approach is exactly how NTRon 2000 is intended to be used.
Thanks again for your support, I wish you continued success!
Kanson lau
60
Kanson lau 2025.12.14 19:20 
 

你好，我购买了你这个智能交易系统，接下来应该如何设置EA呢？

Konstantin Freize
1242
개발자의 답변 Konstantin Freize 2025.12.14 19:48
Warm greetings to you, thanks for purchasing.
I have already sent you everything you need.
If you have any questions, please feel free to contact me at any time.
Michael John Malkinson
705
Michael John Malkinson 2025.12.14 00:08 
 

Early impressions - 3 trades - 3 wins so far. However it does seem you need somewhere between 4-10 wins to cover one loss, depending how much some of the winners trail. However live signal showing 0 losses at time of writing this - lets see how next few weeks go! so far so good

Konstantin Freize
1242
개발자의 답변 Konstantin Freize 2025.12.14 10:25
Greetings, thank you for sharing your early impressions and for the review.
It’s great to hear that the first trades have been successful so far. As with any strategy, performance is best evaluated over a longer period.
If you need anything or have questions, don’t hesitate to get in touch.
Pieter de Jager
82
Pieter de Jager 2025.12.13 06:07 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ “Best support ever on MQL5! Konstantin is super patient, helpful and professional. I bought NTRon 2000 for a prop firm account (1:30 leverage) and placed my first trade today – already off to a great start on Gold! He answered every question instantly, sent me the set-file and manual right away, and even logged into my VPS to fix setup issues and adjust risk settings – all done quickly and with a smile. That kind of after-sales care is extremely rare. The EA is clean, well-coded, the live signal speaks for itself, and I can see the price is going up because it’s a quality product – act now before it increases! Highly recommended!” — Pieter

Konstantin Freize
1242
개발자의 답변 Konstantin Freize 2025.12.14 10:21
Thank you very much for your great review, Pieter
I’m glad to hear that everything is working well and that you’re off to a strong start on Gold with NTRon 2000. Your feedback is greatly appreciated. Should you require any further assistance, I’ll be happy to support you. I wish you continued success.
labtrade
311
labtrade 2025.12.05 08:15 
 

Looks like a promising and robust EA and a supportive developer. Need more time to run it in live but the authors signal is promising and backtests look good.

UPDATE: The developer has added the facility to use my own API key as requested so thanks to him for this, I feel it was an essential feature and I'm now testing it.

Konstantin Freize
1242
개발자의 답변 Konstantin Freize 2025.12.05 10:27
Greetings, thank you very much for your review. I appreciate It.
Please feel free to reach out anytime if you need assistance.
I will continue improving the EA to ensure the best possible performance.
aj10722
51
aj10722 2025.12.04 13:22 
 

I have purchased NTRon2000 around 40-50 days back. The author was very generous to provide manual and set files promptly upon a pm. For the initial 15-20 days the EA didn't make much trades, so I again contacted the author and asked for solution. Konstantin Frieze replied promptly with the suggestions and necessary changes. After doing necessary changes in settings, the EA started working perfectly. So far now it has given me around 20-25% returns. Looking forward for consistency now. Overall great product by a kind and generous author.

Konstantin Freize
1242
개발자의 답변 Konstantin Freize 2025.12.04 13:52
Greetings, and thank you for the review.
I’m glad the adjustments helped and that the EA is performing well for you.
If you or anyone else ever needs assistance, please feel free to contact me anytime.
hiteshdaoya
40
hiteshdaoya 2025.12.02 04:42 
 

I purchased NTRon 2OOO about three weeks ago, starting with a $500 live balance. So far it has delivered +$100 profit — a 20% gain — which I find promising for a “buy-and-hold / long-run” usage. The EA appears stable and consistent under live market conditions, which gives me confidence to consider it as a long-term trading tool rather than a short-term experiment. What stands out for me: It works on the XAUUSD pair (Gold), using a hybrid approach combining news-sentiment analysis and order-book imbalance logic — something that seems rare compared to typical indicator-based EAs. Given my small starting capital, the moderate profit without severe drawdown so far feels like a good balance of risk vs reward. The author appears professional and committed: the profile of Konstantin Freize claims focus on stability, risk control, and real-market robustness while developing EAs. If you are looking for an automated EA for Gold (XAUUSD) and want something built for long-term performance rather than aggressive high-risk strategies, NTRon 2OOO deserves serious consideration. My early results encourage me to keep it running and monitor performance over the coming months. I will update this review later once more data (e.g. drawdown, consistency across months) is available — but for now I’m satisfied and optimistic.

Konstantin Freize
1242
개발자의 답변 Konstantin Freize 2025.12.02 15:09
Warm greetings and thank you very much for your feedback.
I’m glad to hear that NTRon 2000 is performing well and meeting your expectations.
If you need anything or have questions, don’t hesitate to get in touch.
Dmitriy Mashkarin
730
Dmitriy Mashkarin 2025.11.28 07:18 
 

Советник работает 2 месяца на реальном счете, низкий уровень риска, я доволен его работой.

Konstantin Freize
1242
개발자의 답변 Konstantin Freize 2025.11.28 11:35
Спасибо за отзыв.
Отлично, что советник уже два месяца уверенно показывает себя на реальном счёте при низком риске.
Благодарю вас за доверие
kushketty
141
kushketty 2025.11.17 16:53 
 

This EA is literally gold...excellent support from the developer and the EA performs as described.I have been using it just over a month and its been performing exceptionallly well with profitable trades.

Konstantin Freize
1242
개발자의 답변 Konstantin Freize 2025.11.17 17:26
Thank you for your great review. I’m happy to hear the EA is performing well for you and that my support has been helpful. I appreciate your trust and will continue working to keep the results consistent.
Takaki Gustavo Delho
194
Takaki Gustavo Delho 2025.11.17 13:47 
 

Excellent EA — highly recommended. The Ntron2000 has a stable and reliable performance, and the developer provides clear instructions, great guidance, and very supportive communication. I’m extremely satisfied with the results and excited for future updates. Amazing work, Konstantin!

Konstantin Freize
1242
개발자의 답변 Konstantin Freize 2025.11.17 17:25
Warm greetings and thanks for your positive feedback and for trusting the Ntron2000. I’m very happy to hear that both the EA’s performance and my support have met your expectations. Your review means a lot, and I’ll keep working on valuable updates.
yoshiyuki shoji
505
yoshiyuki shoji 2025.10.09 18:26 
 

Purchasing this EA was like winning the lottery out of all the options available.

Konstantin Freize
1242
개발자의 답변 Konstantin Freize 2025.10.09 21:39
Thank you very much, I’m really glad to hear that you are happy with the EA, your support means a lot!
1liam
26
1liam 2025.10.07 17:26 
 

EA-en fungerer utmerket så langt. 5 handler, og alle nådde take profit med presisjon. Det er virkelig imponerende. Jeg skal fortsette å teste EA-en og gi en ny oppdatering senere.

Konstantin Freize
1242
개발자의 답변 Konstantin Freize 2025.10.07 22:36
Tusen takk for tilbakemeldingen, det gleder meg veldig!
Jeg ønsker deg fortsatt gode resultater med EA-en.
cyberhiga
1129
cyberhiga 2025.09.30 05:37 
 

I purchased NTRon 2OOO. The author, Konstantin Freize, was very kind. I made my first trade using it, and it was profitable. I've purchased and tested various EAs, but this one feels truly excellent. I plan to document the results after running it for a while. I feel the author is trustworth

Entered on 2005/10/10.

It has been in operation since 2025/9/29, and it has won every single trade. No losses. It's a very precise trader. The order direction is perfect, snapping up profits quickly, and even after closing, it feels like the price keeps moving in the order direction. I truly felt it was identifying the market direction with remarkable accuracy.

I am grateful to Konstantin Freize for allowing me to encounter such an outstanding EA.

It's been about three months since I purchased it, and it's truly an amazing EA.

Its stability is outstanding, and it's nearly undefeated. It's incredible.

Cheers to Konstantin Freize.

Konstantin Freize
1242
개발자의 답변 Konstantin Freize 2025.09.30 09:22
Warm greetings and thanks for the review. A great way to start.
리뷰 답변