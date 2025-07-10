VolumeHedger EA

권장 계좌: 고레버리지 스탠다드, ECN, Raw; 센트 계좌; 프랍펌(FTMO 등)

이 EA의 개발자는 다른 로봇들의 품질을 통해 이미 그의 전문성을 입증했습니다.



Volume Hedger EA와 함께

커스텀 인디케이터를 사용하여 진입 전략을 정의할 수 있기 때문에, 더 이상 추가 EA를 구매할 필요가 없습니다!

이 EA는 마틴게일 전략에 헤징과 스마트 리스크 관리를 결합한 고급 트레이딩 알고리즘으로, 변동성이 큰 시장에 최적화되어 있습니다. 추세 방향을 예측하려 하지 않고, 거래량을 분석하여 지능적인 전략으로 진입합니다. 적절한 세트 파일을 사용하면 Forex, Gold, 주식, Crypto와 같은 상품에서 효과적인 성과를 낼 수 있습니다. 급격한 변동이나 안정적인 추세가 있는 종목에서 더욱 뛰어난 성능을 보입니다. 거래 프로세스는 특정 거래량 임계값에서 트리거되는 양방향 루프 구조로 이루어집니다. 적절한 조건에서 이 루프를 시작하면 리스크를 줄이고 잠재 수익을 증가시킬 수 있습니다.

Buy와 Sell 양방향으로 체계적으로 포지션을 오픈합니다.

헤징이 활성화되면 오래된 포지션을 청산하여 손실을 최소화합니다.

슬리피지가 발생하면 이를 감지하고 자동으로 조정합니다.

첫 번째 루프 이후 시장을 다시 분석하여 리스크를 추가로 감소시킵니다 (첫 루프 이후 손실 리스크 감소).

최소 잔고: 10$ (맞춤형 세트 파일 사용 시)

권장 레버리지: 500배 이상 (더 낮을 경우 문의)

스프레드 범위: 제한 없음

서버 속도: 제한 없음 (500ms 지연에서도 우수한 성능)

첫 번째 거래가 루프를 시작합니다. 세트 파일 규칙은 이 첫 거래에만 적용됩니다. 루프는 수익이 실현되거나 포지션 제한에 도달할 때까지 종료되지 않습니다. 마지막 포지션이 수익으로 종료되면 루프가 끝납니다. 단, 증거금이 부족하거나 포지션 제한에 도달하면 손실로 종료됩니다.

--> 블로그 <--- 기본 입력값은 XAUUSD 스탠다드 계좌 (PU) 기준으로 준비되어 있습니다! (입금 $750, 레버리지 500배) 고품질 세트 파일 다운로드 여기. 기존 댓글의 세트 파일은 더 이상 사용되지 않습니다. BTCUSD, XAUUSD 및 FX 종목에 맞는 세트 파일 추천이 필요하면 개발자에게 문의하세요. 여러 차트에서 동시에 실행 가능한 기능은 EA의 향상된 기능입니다. 월간 수익 기대치를 높일 수 있습니다. EA를 실제로 사용하지 않고 리뷰를 작성하면 사기로 간주됩니다! 라이프타임 구매 옵션이 없다면 메시지를 보내주세요.



EA 기능

강화된 트레이딩 옵션:

첫 포지션 전용 Take Profit:

초기 진입 거래의 성공 확률을 높이기 위해 더 낮은 TP 설정 가능

초기 진입 거래의 성공 확률을 높이기 위해 더 낮은 TP 설정 가능 스프레드 제어:

최대 허용 스프레드를 정의하여 불리한 체결 방지

최대 허용 스프레드를 정의하여 불리한 체결 방지 크리티컬 스프레드:

루프 중 스프레드가 과도하게 확대되면 거래를 일시 중단하고 정상화 시 재개

루프 중 스프레드가 과도하게 확대되면 거래를 일시 중단하고 정상화 시 재개 슬리피지 제어 (자동):

브로커 슬리피지를 감지하여 활성/대기 주문의 TP, SL, 가격을 자동 보정

멀티 심볼 & 멀티 EA 호환성:

포지션이 열려 있을 때 신규 진입을 차단하려면 차단할 매직 넘버 목록을 입력하세요 (예: 12345,65431,34123).

이는 루프의 첫 거래에만 적용되며, 다른 EA들과 순차적으로 거래가 열리도록 하여 드로우다운을 최소화합니다.

향후 버전에서는 Buy 포지션이 다른 심볼의 Sell을 차단하지 않도록 필터링 기능이 추가될 예정입니다.

또한 Buy→Buy, Sell→Sell 허용/차단 설정도 가능해질 예정입니다.

차단된 매직 넘버: 동일한 매직 넘버 포지션이 열려 있으면 신규 진입 방지

반전 방향만 허용: 포지션 타입에 따라 진입

동일 방향만 허용: 포지션 타입에 따라 진입

스푸핑 공격 방어:

외환 시장에서 알고리즘 트레이더를 대상으로 한 조작을 방지하기 위해 개발된 방어 메커니즘입니다. 중앙 거래소나 브로커는 사용자의 정확한 청산 지점을 알면 안 됩니다. 이 기능은 인기 EA에 필수적이며, 백테스트 결과는 조작 및 시장 상황에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

실제 TP 숨김: 브로커의 조작 가능성 감소

히든 청산 전략 적용: 가격 도달 시 수동으로 포지션 종료

보다 공정한 트레이딩 환경 제공

슬리피지 처리: 급격한 청산 시 슬리피지를 반영하며, 일부 경우 트레이더에게 유리하게 작용

동적 볼륨 멀티플라이어:

잔고 증가 시 랏 크기 대신 거래 횟수를 늘리는 것이 목표입니다. 이는 브로커 제한을 피하고 포지션 관리 및 청산을 쉽게 합니다. 멀티 EA 환경에서는 Equity 기반 모드 사용을 권장합니다.

잔고 기반

에퀴티 기반

참고: 스마트 시작 잔고를 기억합니다. 다른 거래로 인해 잔고 또는 에퀴티가 변해도 최초 시작 잔고를 기준으로 랏 계산을 유지합니다. 이를 통해 자유로운 입출금이 가능합니다.

포지션 진입 전략:

루프의 첫 거래를 최적의 시점에 열기 위해 다양한 진입 전략을 제공합니다. 강한 추세에서 진입하면 리스크가 줄어들기 때문에, 이를 고려하여 설계되었습니다.

캔들 패턴 + ATR

ADX 인디케이터

커스텀 인디케이터

두 번째 인디케이터 크로스 사용: 위 전략 외에 두 번째 커스텀 인디케이터의 신호 크로스를 기반으로 진입을 활성화합니다.

“Second Custom Indicator” 섹션의 입력값을 사용해야 합니다.

커스텀 인디케이터 (당신만의 전략): 횡보가 아닌 수직 움직임을 감지하는 더 나은 방법을 알고 계신가요? 해당 인디케이터가 있다면 사용하여 테스트해보세요. 마켓플레이스 또는 개인 커스텀 인디케이터 모두 사용할 수 있으며, 정확한 경로만 입력하면 됩니다.



커스텀 인디케이터 선택 후 Buffer Index를 알아야 합니다. 일반적으로 데이터 창에 표시된 값은 0,1,2 순서의 버퍼입니다. 예외적인 경우에는 인디케이터 개발자에게 문의하세요. Shift 값은 신호를 받을 캔들을 의미하며, 0은 현재 캔들, 1은 직전 완료 캔들입니다.

시간 허용 제어:

하루 중 시간대에 따라 추세 강도가 달라지므로, 특정 시간/요일에만 거래하도록 제한할 수 있습니다. 차단할 요일을 숫자로 입력하세요 (예: 1,2,3,4,5,6,7 — 6,7은 토·일). 시간 형식: HH:MM–HH:MM (예: 03:30–21:30 또는 21:30–03:00)

참고: EA는 매 거래일 시작 후 첫 75분 동안 첫 거래 진입을 차단합니다.

갭 보호 설정:

주말 포지션 보유 시 반대 방향으로 헤지를 오픈하여 월요일 갭 손실을 방지합니다. 지정된 시간에 헤지를 해제하고 이전 상태에서 재개합니다. 헤지가 수익 또는 손실로 종료되면 원래 포지션의 TP와 SL을 업데이트합니다. 이를 통해 금요일도 안전하게 거래 요일에 포함할 수 있습니다.

시장 쿨다운 타이머:

급격한 변동 후 즉시 재진입을 방지하기 위한 대기 타이머:

마지막 거래 종료 후 대기 타이머:

마지막 거래가 종료된 후 지정된 캔들 수만큼 대기 (예: H1 차트에서 6캔들)

은행 휴일 보호:

휴일 기간에는 수급 균형이 깨져 예측 불가능한 횡보가 발생할 수 있습니다. 휴일 전후 X일 동안 신규 루프를 차단할 수 있습니다.

예: 휴일 전후 2일간 거래 차단



휴일 데이터베이스: USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY (2022–2026)

동적 핍 조정:

TP 및 거리 값이 시장 가격 변화에 따라 자동 조정됩니다. 특히 XAUUSD에 이상적이며, 장기 백테스트에 유용합니다. 5년 동안 1% 가격 변화는 현재 포인트 값과 일치하지 않기 때문에, 이 기능은 이러한 변화를 반영합니다.

기준 가격: 참조 가격

가격 간격: 가격 변화 임계값 (예: 200)

퍼센트: 임계값 도달 시 조정 비율 (예: 10%)

예: 금 가격이 $3,000에서 $3,300으로 상승하고 Distance가 1,300포인트, 퍼센트가 10%라면 자동으로 1,430포인트로 조정됩니다.

흥미로운 사실: 금 평균 생산 비용은 약 $1,600이며 현재 가격은 약 $3,200입니다 — 차이는 $1,600입니다. 200달러 가격 간격과 13% 퍼센트를 설정했을 때 가장 좋은 값을 얻었습니다.

사용 권장 사항

각 종목에 맞게 진입 파라미터를 최적화하세요:

Distance와 TP 비율을 고려하여 랏 사이즈 리스트 조정 “After Trade Timer” 활성화하여 시장에 6–12시간 휴식 제공 동적 볼륨 멀티플라이어 활성화로 복리 성장 장기 핍 매칭을 위해 Dynamic Pips 테스트 (고급 사용자) 불안정한 시장을 피하기 위해 은행 휴일 필터 사용 여러 페어에 EA 설치 후 차단 매직 리스트로 거래 빈도 증가 허용 매직 리스트와 다중 세트 파일로 수익 극대화 주말 갭 방지를 위해 갭 보호 기능 사용

참고: 필요한 최소 잔고는 차트에 표시됩니다.

프랍펌(펀디드 계좌) 관련 블로그를 참고하세요.

개발자 소개

그는 10년 이상의 소프트웨어 개발 경력을 보유하고 있으며, 금융과 수학에 대한 깊은 관심을 바탕으로 지난 3년 이상 알고리즘 트레이딩 로봇 개발에 전념해왔습니다. 다양한 알고리즘과 전략을 직접 설계해왔으며, 어떤 인디케이터든 알고리즘 전략으로 구현할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 무료 로봇 공유가 자신의 지식과 역량을 더욱 향상시킨다고 믿으며, 사용자 피드백과 제안을 중요하게 생각합니다.