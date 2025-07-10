VolumeHedger

4.95

VolumeHedger EA

권장 계좌: 고레버리지 스탠다드, ECN, Raw; 센트 계좌; 프랍펌(FTMO 등)

이 EA의 개발자는 다른 로봇들의 품질을 통해 이미 그의 전문성을 입증했습니다.

Volume Hedger EA와 함께

커스텀 인디케이터를 사용하여 진입 전략을 정의할 수 있기 때문에, 더 이상 추가 EA를 구매할 필요가 없습니다!
 이 EA는 마틴게일 전략에 헤징과 스마트 리스크 관리를 결합한 고급 트레이딩 알고리즘으로, 변동성이 큰 시장에 최적화되어 있습니다. 추세 방향을 예측하려 하지 않고, 거래량을 분석하여 지능적인 전략으로 진입합니다. 적절한 세트 파일을 사용하면 Forex, Gold, 주식, Crypto와 같은 상품에서 효과적인 성과를 낼 수 있습니다. 급격한 변동이나 안정적인 추세가 있는 종목에서 더욱 뛰어난 성능을 보입니다. 거래 프로세스는 특정 거래량 임계값에서 트리거되는 양방향 루프 구조로 이루어집니다. 적절한 조건에서 이 루프를 시작하면 리스크를 줄이고 잠재 수익을 증가시킬 수 있습니다.

  • Buy와 Sell 양방향으로 체계적으로 포지션을 오픈합니다.
  • 헤징이 활성화되면 오래된 포지션을 청산하여 손실을 최소화합니다.
  • 슬리피지가 발생하면 이를 감지하고 자동으로 조정합니다.
  • 첫 번째 루프 이후 시장을 다시 분석하여 리스크를 추가로 감소시킵니다 (첫 루프 이후 손실 리스크 감소).

최소 잔고: 10$ (맞춤형 세트 파일 사용 시)
권장 레버리지: 500배 이상 (더 낮을 경우 문의)
스프레드 범위: 제한 없음
서버 속도: 제한 없음 (500ms 지연에서도 우수한 성능)

첫 번째 거래가 루프를 시작합니다. 세트 파일 규칙은 이 첫 거래에만 적용됩니다. 루프는 수익이 실현되거나 포지션 제한에 도달할 때까지 종료되지 않습니다. 마지막 포지션이 수익으로 종료되면 루프가 끝납니다. 단, 증거금이 부족하거나 포지션 제한에 도달하면 손실로 종료됩니다.

기본 입력값은 XAUUSD 스탠다드 계좌 (PU) 기준으로 준비되어 있습니다! (입금 $750, 레버리지 500배)

고품질 세트 파일 다운로드 여기. 기존 댓글의 세트 파일은 더 이상 사용되지 않습니다.

BTCUSD, XAUUSDFX 종목에 맞는 세트 파일 추천이 필요하면 개발자에게 문의하세요.

여러 차트에서 동시에 실행 가능한 기능은 EA의 향상된 기능입니다. 월간 수익 기대치를 높일 수 있습니다.

EA를 실제로 사용하지 않고 리뷰를 작성하면 사기로 간주됩니다!

라이프타임 구매 옵션이 없다면 메시지를 보내주세요.


EA 기능

강화된 트레이딩 옵션:

  • 첫 포지션 전용 Take Profit:
    초기 진입 거래의 성공 확률을 높이기 위해 더 낮은 TP 설정 가능
  • 스프레드 제어:
    최대 허용 스프레드를 정의하여 불리한 체결 방지
  • 크리티컬 스프레드:
    루프 중 스프레드가 과도하게 확대되면 거래를 일시 중단하고 정상화 시 재개
  • 슬리피지 제어 (자동):
    브로커 슬리피지를 감지하여 활성/대기 주문의 TP, SL, 가격을 자동 보정

멀티 심볼 & 멀티 EA 호환성:

포지션이 열려 있을 때 신규 진입을 차단하려면 차단할 매직 넘버 목록을 입력하세요 (예: 12345,65431,34123).
이는 루프의 첫 거래에만 적용되며, 다른 EA들과 순차적으로 거래가 열리도록 하여 드로우다운을 최소화합니다.
향후 버전에서는 Buy 포지션이 다른 심볼의 Sell을 차단하지 않도록 필터링 기능이 추가될 예정입니다.
또한 Buy→Buy, Sell→Sell 허용/차단 설정도 가능해질 예정입니다.

  • 차단된 매직 넘버: 동일한 매직 넘버 포지션이 열려 있으면 신규 진입 방지
  • 반전 방향만 허용: 포지션 타입에 따라 진입
  • 동일 방향만 허용: 포지션 타입에 따라 진입

스푸핑 공격 방어:

외환 시장에서 알고리즘 트레이더를 대상으로 한 조작을 방지하기 위해 개발된 방어 메커니즘입니다. 중앙 거래소나 브로커는 사용자의 정확한 청산 지점을 알면 안 됩니다. 이 기능은 인기 EA에 필수적이며, 백테스트 결과는 조작 및 시장 상황에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

  • 실제 TP 숨김: 브로커의 조작 가능성 감소
  • 히든 청산 전략 적용: 가격 도달 시 수동으로 포지션 종료
  • 보다 공정한 트레이딩 환경 제공
  • 슬리피지 처리: 급격한 청산 시 슬리피지를 반영하며, 일부 경우 트레이더에게 유리하게 작용

동적 볼륨 멀티플라이어:

잔고 증가 시 랏 크기 대신 거래 횟수를 늘리는 것이 목표입니다. 이는 브로커 제한을 피하고 포지션 관리 및 청산을 쉽게 합니다. 멀티 EA 환경에서는 Equity 기반 모드 사용을 권장합니다.

  • 잔고 기반
  • 에퀴티 기반

참고: 스마트 시작 잔고를 기억합니다. 다른 거래로 인해 잔고 또는 에퀴티가 변해도 최초 시작 잔고를 기준으로 랏 계산을 유지합니다. 이를 통해 자유로운 입출금이 가능합니다.

포지션 진입 전략:

루프의 첫 거래를 최적의 시점에 열기 위해 다양한 진입 전략을 제공합니다. 강한 추세에서 진입하면 리스크가 줄어들기 때문에, 이를 고려하여 설계되었습니다.

  • 캔들 패턴 + ATR
  • ADX 인디케이터
  • 커스텀 인디케이터

두 번째 인디케이터 크로스 사용: 위 전략 외에 두 번째 커스텀 인디케이터의 신호 크로스를 기반으로 진입을 활성화합니다.
“Second Custom Indicator” 섹션의 입력값을 사용해야 합니다.

커스텀 인디케이터 (당신만의 전략):

횡보가 아닌 수직 움직임을 감지하는 더 나은 방법을 알고 계신가요? 해당 인디케이터가 있다면 사용하여 테스트해보세요. 마켓플레이스 또는 개인 커스텀 인디케이터 모두 사용할 수 있으며, 정확한 경로만 입력하면 됩니다.

커스텀 인디케이터 선택 후 Buffer Index를 알아야 합니다. 일반적으로 데이터 창에 표시된 값은 0,1,2 순서의 버퍼입니다. 예외적인 경우에는 인디케이터 개발자에게 문의하세요. Shift 값은 신호를 받을 캔들을 의미하며, 0은 현재 캔들, 1은 직전 완료 캔들입니다.

시간 허용 제어:

하루 중 시간대에 따라 추세 강도가 달라지므로, 특정 시간/요일에만 거래하도록 제한할 수 있습니다. 차단할 요일을 숫자로 입력하세요 (예: 1,2,3,4,5,6,7 — 6,7은 토·일). 시간 형식: HH:MM–HH:MM (예: 03:30–21:30 또는 21:30–03:00)

참고: EA는 매 거래일 시작 후 첫 75분 동안 첫 거래 진입을 차단합니다.

갭 보호 설정:

주말 포지션 보유 시 반대 방향으로 헤지를 오픈하여 월요일 갭 손실을 방지합니다. 지정된 시간에 헤지를 해제하고 이전 상태에서 재개합니다. 헤지가 수익 또는 손실로 종료되면 원래 포지션의 TP와 SL을 업데이트합니다. 이를 통해 금요일도 안전하게 거래 요일에 포함할 수 있습니다.

시장 쿨다운 타이머:

급격한 변동 후 즉시 재진입을 방지하기 위한 대기 타이머:

  • 마지막 거래 종료 후 대기 타이머:
    마지막 거래가 종료된 후 지정된 캔들 수만큼 대기 (예: H1 차트에서 6캔들)

은행 휴일 보호:

휴일 기간에는 수급 균형이 깨져 예측 불가능한 횡보가 발생할 수 있습니다. 휴일 전후 X일 동안 신규 루프를 차단할 수 있습니다.

예: 휴일 전후 2일간 거래 차단

  • 휴일 데이터베이스: USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY (2022–2026)

동적 핍 조정:

TP 및 거리 값이 시장 가격 변화에 따라 자동 조정됩니다. 특히 XAUUSD에 이상적이며, 장기 백테스트에 유용합니다. 5년 동안 1% 가격 변화는 현재 포인트 값과 일치하지 않기 때문에, 이 기능은 이러한 변화를 반영합니다.

  • 기준 가격: 참조 가격
  • 가격 간격: 가격 변화 임계값 (예: 200)
  • 퍼센트: 임계값 도달 시 조정 비율 (예: 10%)

예: 금 가격이 $3,000에서 $3,300으로 상승하고 Distance가 1,300포인트, 퍼센트가 10%라면 자동으로 1,430포인트로 조정됩니다.

흥미로운 사실: 금 평균 생산 비용은 약 $1,600이며 현재 가격은 약 $3,200입니다 — 차이는 $1,600입니다. 200달러 가격 간격과 13% 퍼센트를 설정했을 때 가장 좋은 값을 얻었습니다.


사용 권장 사항

각 종목에 맞게 진입 파라미터를 최적화하세요:

  1. Distance와 TP 비율을 고려하여 랏 사이즈 리스트 조정
  2. “After Trade Timer” 활성화하여 시장에 6–12시간 휴식 제공
  3. 동적 볼륨 멀티플라이어 활성화로 복리 성장
  4. 장기 핍 매칭을 위해 Dynamic Pips 테스트 (고급 사용자)
  5. 불안정한 시장을 피하기 위해 은행 휴일 필터 사용
  6. 여러 페어에 EA 설치 후 차단 매직 리스트로 거래 빈도 증가
  7. 허용 매직 리스트와 다중 세트 파일로 수익 극대화
  8. 주말 갭 방지를 위해 갭 보호 기능 사용

참고: 필요한 최소 잔고는 차트에 표시됩니다.
프랍펌(펀디드 계좌) 관련 블로그를 참고하세요.


개발자 소개

그는 10년 이상의 소프트웨어 개발 경력을 보유하고 있으며, 금융과 수학에 대한 깊은 관심을 바탕으로 지난 3년 이상 알고리즘 트레이딩 로봇 개발에 전념해왔습니다. 다양한 알고리즘과 전략을 직접 설계해왔으며, 어떤 인디케이터든 알고리즘 전략으로 구현할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 무료 로봇 공유가 자신의 지식과 역량을 더욱 향상시킨다고 믿으며, 사용자 피드백과 제안을 중요하게 생각합니다.

로봇이 마음에 들고 업데이트를 받고 싶다면 채널에 참여하세요: Furkan's Robots

제작자의 제품 더 보기
HedgingMartingale
OMG FZE LLC
4.8 (102)
Experts
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,  [ Blog ] 권장 계좌: 고레버리지 스탠다드, ECN, Raw; 센트; 프롭펌 이 EA는 마틴게일 전략과 헤징 및 지능적 위험 관리를 결합한 거래 알고리즘입니다. 트렌드 방향을 예측할 수 없는 강한 시장 상황에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 적절한 세트 파일을 사용하면 모든 금융상품에서 작동할 수 있습니다. 최적화 결과는 Fx, 골드, 주식 및 암호화폐와 같은 금융상품에서 성공적인 성능을 제공했습니다. 횡보하는 경향이 있는 금융상품은 악몽입니다. 사이클로 거래를 시작합니다. 사이클을 시작할 첫 번째 거래를 올바른 위치에서 여는 것은 위험을 제거할 수 있습니다. 따라서 다양한 사이클 시작 진입 전략이 개발되었고 계속 개발되고 있습니다. 매수와 매도 양방향에서 체계적으로 포지션을 엽니다. 손실 후 미리 정의된 시퀀스에 따라
FREE
HedgingMartingale MT4
OMG FZE LLC
4.5 (14)
Experts
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,   [ Blog ] 권장 계좌: 고레버리지 스탠다드, ECN, Raw; 센트; 프롭펌 이 EA는 마틴게일 전략과 헤징 및 지능적 위험 관리를 결합한 거래 알고리즘입니다. 트렌드 방향을 예측할 수 없는 강한 시장 상황에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 적절한 세트 파일을 사용하면 모든 금융상품에서 작동할 수 있습니다. 최적화 결과는 Fx, 골드, 주식 및 암호화폐와 같은 금융상품에서 성공적인 성능을 제공했습니다. 횡보하는 경향이 있는 금융상품은 악몽입니다. 사이클로 거래를 시작합니다. 사이클을 시작할 첫 번째 거래를 올바른 위치에서 여는 것은 위험을 제거할 수 있습니다. 따라서 다양한 사이클 시작 진입 전략이 개발되었고 계속 개발되고 있습니다. 매수와 매도 양방향에서 체계적으로 포지션을 엽니다. 손실 후 미리 정의된 시퀀스에 따라
FREE
Lydians Indicator
OMG FZE LLC
5 (6)
지표
[ 내 채널 ] , [ 내 제품 ] 이 인디케이터는 전체 추세가 상승 또는 하락하는 동안 순간적인 압력으로 인해 캔들의 추세가 변하는 지점을 보여줍니다. 인디케이터에 표시되는 화살표는 이전 캔들이 특정 조건을 충족할 때 그려집니다. 전략을 설계할 때, 연속된 3~4개의 화살표를 잠재적인 돌파 신호로 해석할 수 있습니다. 예를 들어, 네 번째 화살표가 나타날 때 진입을 고려할 수 있습니다. 이는 주요 시장 움직임을 예측하고 거래 결정을 최적화하는 데 신뢰할 수 있는 도구입니다. 요약하면, 이 인디케이터는 캔들 패턴을 기반으로 신호를 생성합니다: 캔들이 bearish이지만, 윗꼬리가 이전 캔들을 초과함. 캔들이 bullish이지만, 아랫꼬리가 이전 캔들보다 낮음. 강력한 신호, 신호가 강할 때를 인식할 수 있습니다. 진입 전에 "Data Window"에서 이를 확인하면 승률을 높일 수 있습니다.  이 인디케이터를 VolumeHedger EA 와 함께 사용하면 매우 좋은 결과를 얻을
FREE
AI ML Lorentzian
OMG FZE LLC
지표
[ 내 채널 ] , [ 내 상품 ] 개요 Lorentz 거리 분류기는 근사 최근접 이웃(ANN) 프레임워크 내에서 Lorentz 거리를 핵심 지표로 사용하는 머신러닝 기반 트레이딩 지표입니다. 기존의 유클리드 거리에 의존하는 대신, 금융 가격 움직임을 “왜곡된” 가격-시간 공간에서 발생하는 것처럼 취급합니다(상대성이론에서 질량이 시공간을 휘게 만드는 것과 유사). 이 접근 방식은 분류기를 시장 노이즈, 이상치, 이벤트 기반 왜곡(FOMC, 지정학적 충격 등)에 훨씬 더 강하게 만들어, 유클리드 기반 방법이 시간이 지나며 놓치기 쉬운 역사적으로 유사한 가격 움직임을 인식할 수 있게 합니다. 이 지표는 캔들 종료 후 **리페인트되지 않는** 명확한 신호를 제공하며, 바로 사용할 수 있는 버퍼를 제공합니다. 왜 트레이딩에서 Lorentz 거리를 사용해야 하는가 연구 결과에 따르면, Lorentz 거리는 특히 노이즈가 많은 환경에서 시계열 분류에 적용될 때 유클리드, 맨해튼, 코사인 등
chacha
22
chacha 2025.11.30 12:38 
 

I've been using this EA on my live account for two months now, and the results have been excellent. This is an excellent EA, and the developer's support is also top-notch. The developer is constantly releasing updates and feature development, and this EA has us even more excited.

MohamedRashedy
19
MohamedRashedy 2025.11.24 17:18 
 

Amazing respect to the developer. This EA performs incredibly well, and the results have exceeded my expectations. I’m genuinely impressed and plan to purchase all of your trading robots. Thank you for your support, dedication, and brilliant work, Looking forward for new setfiles with Lorentzian indicator and the new upcoming version of your great EA.

Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.11.23 11:48 
 

Best EA on the market. Huseyin’s support is genuinely next level — he’s responsive, knowledgeable and actually takes the time to make sure you’re set up correctly. Follow his recommended setup and you’ll be off to a strong start. Once you explore the EA properly and understand how it thinks, the performance will honestly blow your mind. Smooth execution, smart logic, and consistent results. Highly recommend.

Cristian Salute
209
Cristian Salute 2025.11.21 21:18 
 

I will never buy any other EAs again. Because this one is the best. This isn't just about the product itself, but the person behind it. This is a truly special, one-of-a-kind case. The authentic value here isn't just in the EA, which is truly extraordinary, meticulously crafted in every detail, complex yet made simple, completely customizable! The real value is the person behind all of this. He loves what he does, and it shows; he loves his clients, and it shows. He is not only a genuine GENIUS, a true GENIUS in his field, and precisely for this reason, sometimes misunderstood and unfairly discriminated against, but he is also an authentic, genuine, generous person (see HedgingMartingale), who does not compromise his values and his clients for profit. This market, and more generally the entire trading robot sector, let's be clear... is full of garbage, scams, trickery, people who want to sell you a bot to make easy money and who will then abandon it at the first difficulty. One might ask: "If it's truly so extraordinary, why isn't it first in the market?" The answer is simple (besides the fact that HedgingMartingale, the younger brother of VolumeHedger, is absolutely first among free EAs): the world isn't truly meritocratic. The masses want smoke and mirrors, appearances, promises. But true value doesn't need any of this; it doesn't need marketing. So here we have a rare gem... a truly excellent EA from a technical standpoint, created by a GENIUS, with the best intentions, with his clients' best interests at heart, and with love for what he does. This is a recipe that guarantees assured success. He will never leave his clients behind and will always continue to improve this EA until he deems it perfect. Seriously, if you haven't realized what we have before us... open your eyes. How many here in the market are so scrupulous as to follow the progress of every single client?! How many are always kind and honest, and instead of promises and chatter, help you find solutions to problems?! How many constantly provide you with updates and an embarrassing amount of customized Set files for every single broker?! And how many provide you with tailor-made ones?! Huh?! Long live this man, because his EA is extraordinary, but he is the true strength behind all of this. I wish this man that all his dreams come true and that he always has the strength to remain genuine without being brought down by malicious tongues. I recently started my journey with VolumeHedger, but I can already say that it will be extraordinary, because the vision of this man is extraordinary. Keep striving in what you love, and know that there are those who have seen your value and genuinely and deeply appreciate it. THANK YOU

Bon Lee
81
Bon Lee 2025.11.19 17:03 
 

Best EA I’ve ever used – highly recommended! After testing many EAs, this is by far the most reliable and profitable one. Great strategy, solid risk management, consistent results, and excellent developer support. The developer is clearly very experienced and actually cares about the product. Updates are regular, the code is clean, and support is fast and helpful whenever I had questions. To anyone reading the negative reviews: please keep in mind that no EA can win 100% of the time in all market conditions, and most bad reviews come from users who either overuse leverage, trade on bad brokers, or simply don't follow the very clear instructions and recommended settings. Used properly, this EA performs exactly as described. Author, please don’t let unfair 1-star reviews discourage you. Your EA is exceptional and many of us truly appreciate it. Keep up the fantastic work! 5 stars without any hesitation.

Carmelo Monaco
296
Carmelo Monaco 2025.11.18 21:04 
 

Often reviews are written just for the sake of writing them; I believe they are an important way to truly highlight a product. These are my honest impressions: 1) Strategy Volume Hedger is clearly the result of a brilliant vision. It’s based on a system that I would describe as almost infallible: growth is steady, controlled, and only rarely does a significant loss occur (it may happen, or sometimes not even once a year) — something completely normal for a strategy of this type. 2) Consistent and honest backtests The backtests are completely transparent. The rule is always the same: your yearly profit will match your maximum drawdown. If you want a 20% profit, you must accept a 20% drawdown. With the right settings, you can achieve around 240% per year, and the only real risk is possibly facing one loss over the course of a year, equal to the drawdown you selected. To me, this is an exceptional compromise: many months of steady growth and, in the worst case, sacrificing only one month. 3) Genuine reviews There are no rewards or incentives here, unlike 90% of what you see on MQL5. Nobody gave me anything. I’m writing this review to reward the developer for his outstanding work and to genuinely recommend this EA to those looking for a real additional income. 4) The developer He is a kind, helpful, and incredibly supportive person. He will assist you all the way with impressive patience. 5) A personal note He once said he dreams of building a hotel to host his clients. I honestly can’t wait to meet him in person one day and congratulate him.

Emo84
29
Emo84 2025.11.16 13:21 
 

I purchased this product after long consideration and research. Last week, I bought it and installed 3 set files from a folder named 'BTC_GOLD_B1k_L350_TrCatcher_Lydians' onto my MT5 demo account with a balance of 5,000 euros from PU Prime (as recommended and 500x leverage). After just 3 days, the EA generated 370 euros, which is an incredible result! Unfortunately, the weekend has now intervened, so I have turned the EA off. I will turn it back on on Monday. The support provided by Mr. Öztürk is simply unique, and I am profoundly grateful for it. I plan to test many more folders containing different set files on several MT5 terminals using demo accounts in the coming weeks before I go live. I am very confident that the EA will continue to deliver excellent results. So far, I can definitely recommend the product. The effort required to install it is absolutely worth it and, thanks to the support from Mr. Öztürk, it wasn't difficult at all! I give it a clear buy recommendation! I have put screenshots from the trading results of the EA in the "diskussion" area. you can check it! thx!

Update 18.11.2025:

I will give a Update, I started the EA on Sunday evening at 6:00 PM (18:00), on six different MetaTrader 5 platforms with six different SET files (Setfile folders) and with a starting balance of 5000 Euros for each MT5 account (and a leverage of x500). This morning (Tuesday) at 3:00 AM, the EA had generated 590 Euros. Screenshots will follow soon. The result is very good from my perspective; I am truly excited to see how the EA will perform in the coming days!

OMG FZE LLC
64919
개발자의 답변 Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.18 20:49
Thank you so much for your amazing feedback and for taking the time to test multiple set files! I’m really happy to see your results, and your excitement motivates me even more. 🙏
Also, I’ve shared an Excel sheet where everyone can see my clients’ performances — anyone can check it 🌟
Abel Liu
1189
Abel Liu 2025.11.11 04:51 
 

This EA takes a very systematic approach — using real volume spike triggers to activate hedge positioning, then managing exposure with controlled logic rather than chasing price direction blindly. The mechanics are transparent and easy to follow, which gives confidence during live forward testing and avoids emotional confusion. Most importantly, the author is extremely responsive, patient in explaining logic, and genuinely helpful when it comes to optimization questions. You can clearly see effort, passion and professionalism behind this product. Overall, this is a solid volume-based hedging engine with good support from the developer.

OMG FZE LLC
64919
개발자의 답변 Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.13 04:12
Thank you so much for this thoughtful review! 🙏
I’m really glad to read that you appreciate how the system uses volume (rather than guessing price direction) and that you’ve found the logic clear and professional ❤️
wyoung2025
24
wyoung2025 2025.11.09 00:18 
 

Developer support is attentive and proactive. Updates roll out smoothly, responding to market conditions and user feedback. Documentation is clear, making it easy for even moderately experienced traders to implement and optimize the EA. Unlike most EAs, which promise much and deliver little, this system is remarkably consistent. Day after day, the profit curve climbs, with average daily returns and fully reinvested cycles showing both steady growth and low variance. Weekly and monthly projections routinely exceed initial backtest expectations.

OMG FZE LLC
64919
개발자의 답변 Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.09 23:09
Thank you so much for your fair and thoughtful feedback! 🙏
As long as there are users like you who appreciate and value my work, I’ll keep improving the product continuously. 🚀
maakufx
254
maakufx 2025.11.07 13:22 
 

been running great for 6 weeks, giving an average of maybe 0.5% a day, then 1 loss and you get 70% down. maybe because it's friday? i would never know because i'm removing this on my account.

OMG FZE LLC
64919
개발자의 답변 Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.08 17:46
There are countless set files available, and I’ve already shared all possible combinations with you. Since your balance is relatively small, it’s unfortunately not possible to create a lower-risk setup for 300$. I’m still fully confident that you’ll continue using this powerful system. To show my commitment, I plan to cover your losses if you contact with me.
You can also view my live trading signals and see the overall performance of all users in the publicly shared spreadsheet. Thank you sincerely for your understanding and trust.
Tomi Luv
694
Tomi Luv 2025.11.03 02:59 
 

I took some time with the EA before this review. In the beginning we had a rough start. Huseyin has been very patient with me. I'm new to Mt5, it's been a learning curb and I'm far from done. (I still like MT4 better) he has been patient with my horrible choice of brokers since I live in USA. Bottom line is Huseyin customer service is amazing. The ea is on demo and has make 260 USD demo dollars in its first week or trading. I feel bad I need a set file for 8.1 with a horrible broker but I'm thankful he's willing to do it. I look forward to the day I can go live.

OMG FZE LLC
64919
개발자의 답변 Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.03 15:49
Wishing you continued success and steady profits! ❤️ I hope we can work together in the long run 🙏
hubergut
114
hubergut 2025.10.27 08:21 
 

Highly recommended to use this EA. The support is outstanding and very professional. I have already made some profits with "safe" settings. I am excited to have more updates and more profits with profitable settings. This EA is the number 1 in the market for me and an absolute 5star rating.

OMG FZE LLC
64919
개발자의 답변 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.27 22:34
Thank you so much for the amazing 5-star review! 🌟 Your success is our priority, and I am here to support you every step of the way. Happy trading! ❤️❤️
junedkk
24
junedkk 2025.10.24 18:14 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

OMG FZE LLC
64919
개발자의 답변 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.26 23:16
Thank you for your amazing feedback! 🚀 I’m happy to see you getting great results — even more powerful updates are on the way!
halil özarslan
82
halil özarslan 2025.10.23 05:30 
 

Foreks uzun yıllar boyunca karmaşadan uzak standartlarda gelir sağlıyorum. Ekranın başında takibe gerek kalmadan bitkilerin bir tanesi olmuş. Üreticinin hızlı etkileşimi ve anında yanıt vermesi kişiye özel dosyaların saklanması. Bu ea'nın ve üreticinin profesyonelliğidir. mutlaka bu benzersiz ea ile işlem yapılması önerilir

OMG FZE LLC
64919
개발자의 답변 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.23 16:14
Teşekkür ederim kıymetli yorumun için 🙏 Bol kazançlar dilerim
Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.10.22 13:08 
 

I’ve been using this EA for about two weeks with the settings provided by the author. The account performance has been stable, and whenever I have any questions, the author is always willing to provide assistance.

OMG FZE LLC
64919
개발자의 답변 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.23 16:13
Looking forward to hearing your profits in long term ❤️
Michal
269
Michal 2025.10.21 16:50 
 

Good evening, for me it's the best you can buy. Stable results, great support and simply a robot as it should be.

OMG FZE LLC
64919
개발자의 답변 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.21 17:02
Thank you for your valuable review.🙏 I hope to keep improving this more and more for my clients’ stable results 🚀
Thomas Maehrel
733
Thomas Maehrel 2025.10.21 09:19 
 

I've been using it for a few days and so far everything is going well. The developer has created a set for my broker and has great after-sales customer service.

OMG FZE LLC
64919
개발자의 답변 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.21 15:21
Wishing you continued success and steady profits! ❤️❤️
nobbie
51
nobbie 2025.10.15 22:10 
 

Well.. I've bought this EA about month ago. I started with 10k demo account at first, to get to know how it works and the logic of opening trades. After one week I've opened a live account at recommended broker and made a deposit. So, the EA have been working on my VPS since three weeks now. The most important for me is the right money management, to protect the funds on live account and.. surely I'm impressed. After one month I still have the demo and live accounts going together and the results for me are very good for now. The contact with Huseyin is also very good, he puts some new stuff everyday on chat and privat messages, like new set files for different instruments and using different indicators. There are also new updates coming, so.. yeah, I'm excited with the things to go on :-)

OMG FZE LLC
64919
개발자의 답변 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.17 23:23
Thank you so much for your thoughtful and detailed feedback — I really appreciate it! ❤️
It’s great to hear that you took the time to test the EA properly and that both your demo and live results have been positive so far. the upcoming versions will bring even more exciting features and smarter improvements 🚀
Fabio Quantumless
308
Fabio Quantumless 2025.10.14 11:44 
 

I’ve been using this EA for a while now and I have to say — it’s easily one of the best experiences I’ve ever had on the MQL5 marketplace. The developer is not only extremely professional but also a genuinely kind and supportive person. He truly stands out as a rare pearl in this space. What really impressed me is how he provides personal settings for each user, carefully tuning the EA based on individual goals and broker conditions. He knows exactly how different brokers work, which makes a huge difference in performance and consistency. The support is simply amazing — fast, detailed, and always helpful. You can feel that he actually cares about his users’ success, not just selling a product. So far, this has been the best experience I’ve had in the entire MQL5 marketplace. I 100% recommend both the EA and the developer — true professionalism and passion combined!

OMG FZE LLC
64919
개발자의 답변 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.17 23:22
Your feedback gives me even more motivation to keep improving and pushing the limits.
Thanks again for your trust and support — it’s a real pleasure to have you in the community ❤️
rojith
121
rojith 2025.10.13 02:49 
 

I just bought and used it for three week - one word, great. And as expected good support from developer to start using it. Thanks. Highly appreciate Huseyin Furkan Ozturk for your real time support.

OMG FZE LLC
64919
개발자의 답변 Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.13 16:09
Glad I could help. I hope you make all the profits you're hoping for ❤️
