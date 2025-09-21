Golden Hen EA

개요

Golden Hen EA는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다.

EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다.

EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit)을 사용합니다.





8가지 전략 개요

EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다:

전략 1 (M30): 이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전략 2 (H4): 이 전략은 지속적인 하락 추세 이후의 강력한 강세 모멘텀을 식별합니다. 분석을 위한 기준점으로 이전 H4 바의 저가를 사용합니다. 전략 3 (M30): 이것은 세션 기반 전략입니다. 이전 거래 세션의 저가와 관련된 가격 움직임을 모니터링하여 잠재적인 진입 지점을 식별합니다. 전략 4 (H2/H6): 이것은 추세 추종 전략입니다. 상위 타임프레임의 추세 지표를 기본 필터로 사용하고 하위 타임프레임에서 진입 신호를 찾습니다. 전략 5 (M5): 이것은 세션 돌파 전략입니다. 도쿄 세션의 고가 및 저가 범위를 식별하고 런던 세션 동안 이 레벨과 관련된 가격 돌파를 모니터링합니다. 전략 6 (H12/H4): 이 전략은 상위 타임프레임에서 극심한 과매도 조건을 모니터링하여 주요 추세 바닥을 식별하도록 설계되었습니다. 시장이 심각하게 과도하게 확장된 징후를 보일 때까지 기다린 다음, 매수(BUY) 진입을 위한 특정 강세 확인 패턴을 찾습니다. 이 전략은 넓은 이익실현 목표로 구성되어 있으며, 약 1:6의 위험/보상 비율을 목표로 합니다. 전략 7 (H2/H3): 이것은 '바닥 낚시(bottom-fishing)' 반전 전략입니다. 잠재적 시장 저점에서의 횡보 패턴에 대한 가격 움직임을 구체적으로 모니터링하여 새로운 상승 추세의 초기 단계를 포착하는 것을 목표로 합니다. 이 전략은 1:4의 높은 위험/보상 비율을 목표로 하여 위험 대비 잠재적 수익을 극대화하도록 구성되었습니다. 전략 8 (H2/H6): 이것은 시장 모멘텀을 활용하도록 설계된 추세 지속 전략입니다. 중요한 추세 돌파를 식별하고 진입 전 움직임을 검증하기 위해 조정 되돌림(retracement)을 인내심 있게 기다려 더 최적의 진입 지점을 확보합니다.

8가지 전략이 모두 EA에 포함되어 있으며 함께 작동합니다. 입력 변수를 통해 각 전략을 개별적으로 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.



할인 가격. 10번 구매될 때마다 가격이 $100씩 인상됩니다.

권장 설정: 심볼: XAUUSD 타임프레임: 모든 타임프레임 레버리지: 최소 1:30 예치금: 최소 $200 권장 브로커: IC Markets, Puprime, Eightcap, Pepperstone, FP Markets, FXOpen, Tickmill, Fxpro

VPS 및 지속적 운영 (중요) 최적의 성능을 위해 EA는 중단 없는 24/7 운영이 필요합니다. 일부 전략(예: 전략 4)은 시장 상황을 단계별로 추적합니다. MT5 또는 EA를 재시작하면 이 내부 메모리가 초기화되어 EA가 유효한 신호를 건너뛸 수 있습니다. 따라서 신뢰할 수 있는 VPS에서 EA를 실행하는 것을 강력히 권장합니다.

설치: 여기를 클릭하여 .set 파일을 다운로드하세요. 간단히 로드하기만 하면 됩니다! 복잡한 설정이 필요 없습니다. $201 - $500 잔고: 0.01 랏

$501 - $1,000 잔고: 0.01 - 0.02 랏

$1,000+ 잔고: 계좌 잔고 $1,000 당 0.01 - 0.02 랏

프랍 펌(Prop firms)의 경우, 잔고 $5000 당 0.01 랏을 사용하세요.



주요 특징



하나의 EA에 8가지 전략 – 단기, 중기 및 장기 반전 신호가 모두 독립적으로 작동합니다.

스마트 오토 랏 시스템 – 잔고를 기반으로 랏 크기를 자동으로 계산하는 3가지 선택 가능한 위험 수준(낮음, 중간, 높음)이 있는 통합 자금 관리.

Prop Firm 일일 보호 – '최대 일일 손실' 한도에 도달하면 즉시 모든 오픈 포지션을 청산하고 다음 날까지 새로운 진입을 차단하여 드로다운 위반을 방지하는 내장 안전 메커니즘.

고급 프라이스 액션 필터 – 잘못된 신호를 최소화하여 강력한 시장 반전을 식별합니다.

더 나은 위험 관리를 위해 고정된 손절매 및 이익실현 수준을 사용하여 운영됩니다.

완전 자동화 – 수동 개입이 필요하지 않습니다.

XAUUSD 최적화 – 골드 전용으로 개발 및 최적화되었습니다.

브로커 친화적 – 4자리 또는 5자리 브로커, ECN 계정과 작동하며 FIFO 준수를 지원합니다.



위험 관리





내장된 증거금, 랏 크기 및 스톱 레벨 검증. 잔고 보호 필터: 계좌 잔고가 사용자가 정의한 최소 금액 아래로 떨어지면 모든 새로운 거래를 자동으로 비활성화하여 자본을 보호합니다.

안전한 실행을 보장하기 위한 자동 오류 처리 및 주문 확인.





조절 가능한 이익실현, 랏 크기 및 더 많은 제어를 위한 선택적 SL 버퍼. 고위험 기간 동안 거래를 자동으로 일시 중지하여 필수적인 안전 계층을 제공하는 동적 변동성 필터. 고위험 기간 동안 거래를 자동으로 일시 중지하여 필수적인 안전 계층을 제공하는 동적 변동성 필터.





왜 이 EA를 선택해야 합니까?

단일 거래 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장 구조에 대한 8가지 다른 관점을 사용합니다. 이러한 다양화는 감정적인 의사 결정 없이 안정적이고 규칙에 기반한 거래 접근 방식을 제공하는 것을 목표로 하는 설계의 일부입니다.