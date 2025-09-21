Golden Hen EA

Golden Hen EAXAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다.

EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다.

EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss)이익실현(Take Profit)을 사용합니다.

라이브 신호 | 공지 채널 | 설정 파일 다운로드


8가지 전략 개요

EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다:

  1. 전략 1 (M30): 이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다.

  2. 전략 2 (H4): 이 전략은 지속적인 하락 추세 이후의 강력한 강세 모멘텀을 식별합니다. 분석을 위한 기준점으로 이전 H4 바의 저가를 사용합니다.

  3. 전략 3 (M30): 이것은 세션 기반 전략입니다. 이전 거래 세션의 저가와 관련된 가격 움직임을 모니터링하여 잠재적인 진입 지점을 식별합니다.

  4. 전략 4 (H2/H6): 이것은 추세 추종 전략입니다. 상위 타임프레임의 추세 지표를 기본 필터로 사용하고 하위 타임프레임에서 진입 신호를 찾습니다.

  5. 전략 5 (M5): 이것은 세션 돌파 전략입니다. 도쿄 세션의 고가 및 저가 범위를 식별하고 런던 세션 동안 이 레벨과 관련된 가격 돌파를 모니터링합니다.

  6. 전략 6 (H12/H4): 이 전략은 상위 타임프레임에서 극심한 과매도 조건을 모니터링하여 주요 추세 바닥을 식별하도록 설계되었습니다. 시장이 심각하게 과도하게 확장된 징후를 보일 때까지 기다린 다음, 매수(BUY) 진입을 위한 특정 강세 확인 패턴을 찾습니다. 이 전략은 넓은 이익실현 목표로 구성되어 있으며, 약 1:6의 위험/보상 비율을 목표로 합니다.

  7. 전략 7 (H2/H3): 이것은 '바닥 낚시(bottom-fishing)' 반전 전략입니다. 잠재적 시장 저점에서의 횡보 패턴에 대한 가격 움직임을 구체적으로 모니터링하여 새로운 상승 추세의 초기 단계를 포착하는 것을 목표로 합니다. 이 전략은 1:4의 높은 위험/보상 비율을 목표로 하여 위험 대비 잠재적 수익을 극대화하도록 구성되었습니다.

  8. 전략 8 (H2/H6): 이것은 시장 모멘텀을 활용하도록 설계된 추세 지속 전략입니다. 중요한 추세 돌파를 식별하고 진입 전 움직임을 검증하기 위해 조정 되돌림(retracement)을 인내심 있게 기다려 더 최적의 진입 지점을 확보합니다.

8가지 전략이 모두 EA에 포함되어 있으며 함께 작동합니다. 입력 변수를 통해 각 전략을 개별적으로 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.


할인 가격.  10번 구매될 때마다 가격이 $100씩 인상됩니다.


권장 설정:

심볼: XAUUSD

타임프레임: 모든 타임프레임

레버리지: 최소 1:30

예치금: 최소 $200

권장 브로커: IC Markets, Puprime, Eightcap, Pepperstone, FP Markets, FXOpen, Tickmill, Fxpro


 

VPS 및 지속적 운영 (중요)

최적의 성능을 위해 EA는 중단 없는 24/7 운영이 필요합니다. 일부 전략(예: 전략 4)은 시장 상황을 단계별로 추적합니다. MT5 또는 EA를 재시작하면 이 내부 메모리가 초기화되어 EA가 유효한 신호를 건너뛸 수 있습니다. 따라서 신뢰할 수 있는 VPS에서 EA를 실행하는 것을 강력히 권장합니다.


 

 설치: 여기를 클릭하여 .set 파일을 다운로드하세요. 간단히 로드하기만 하면 됩니다! 복잡한 설정이 필요 없습니다.

  • $201 - $500 잔고: 0.01 랏

  • $501 - $1,000 잔고: 0.01 - 0.02 랏

  • $1,000+ 잔고: 계좌 잔고 $1,000 당 0.01 - 0.02 랏

  • 프랍 펌(Prop firms)의 경우, 잔고 $5000 당 0.01 랏을 사용하세요.


 

주요 특징

  • 하나의 EA에 8가지 전략 – 단기, 중기 및 장기 반전 신호가 모두 독립적으로 작동합니다.
  • 스마트 오토 랏 시스템 – 잔고를 기반으로 랏 크기를 자동으로 계산하는 3가지 선택 가능한 위험 수준(낮음, 중간, 높음)이 있는 통합 자금 관리.
  • Prop Firm 일일 보호 – '최대 일일 손실' 한도에 도달하면 즉시 모든 오픈 포지션을 청산하고 다음 날까지 새로운 진입을 차단하여 드로다운 위반을 방지하는 내장 안전 메커니즘.
  • 고급 프라이스 액션 필터 – 잘못된 신호를 최소화하여 강력한 시장 반전을 식별합니다.
  • 더 나은 위험 관리를 위해 고정된 손절매 및 이익실현 수준을 사용하여 운영됩니다.
  • 완전 자동화 – 수동 개입이 필요하지 않습니다.
  • XAUUSD 최적화 – 골드 전용으로 개발 및 최적화되었습니다.
  • 브로커 친화적 – 4자리 또는 5자리 브로커, ECN 계정과 작동하며 FIFO 준수를 지원합니다.

 

위험 관리


 

내장된 증거금, 랏 크기 및 스톱 레벨 검증.

잔고 보호 필터: 계좌 잔고가 사용자가 정의한 최소 금액 아래로 떨어지면 모든 새로운 거래를 자동으로 비활성화하여 자본을 보호합니다.

안전한 실행을 보장하기 위한 자동 오류 처리 및 주문 확인. 

 

조절 가능한 이익실현, 랏 크기 및 더 많은 제어를 위한 선택적 SL 버퍼.

고위험 기간 동안 거래를 자동으로 일시 중지하여 필수적인 안전 계층을 제공하는 동적 변동성 필터. 


     

    왜 이 EA를 선택해야 합니까?

    단일 거래 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장 구조에 대한 8가지 다른 관점을 사용합니다. 이러한 다양화는 감정적인 의사 결정 없이 안정적이고 규칙에 기반한 거래 접근 방식을 제공하는 것을 목표로 하는 설계의 일부입니다. 
    제작자의 제품 더 보기
    Golden Hen Basic
    Taner Altinsoy
    Experts
    개요 Golden Hen Basic 은 XAUUSD (골드)를 위해 특별히 설계된 전문가 고문(EA)입니다. 서로 다른 시장 상황과 시간대(M5, M30, H2, H4, H6)에서 작동하는 5가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 운영됩니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen Basic은 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 개설된 모든 거래는 미리 정의된 손절매 (Stop Loss) 와 이익 실현 (Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호 S1-S8   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 5가지 전략 개요 EA는 여러 시간대에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   특정 캔들 패턴을 분석하여 정의된 하락 패턴 후의 잠재적인 상승 반전 신호를 식별합니다. 전략 2 (H4):   지속
    Andrew Lee
    2393
    Andrew Lee 2026.01.06 07:43 
     

    After reviewing the results and testing this EA myself, I can confidently say it lives up to the positive feedback it has received. The performance is consistent, trades are clean, and risk management is clearly well thought out with proper stop loss and take profit always in place. It does not rely on dangerous grid or martingale techniques, which gives me much more confidence running it on a live account. Multiple strategies are available (and being constantly developed and added) which cover a multitude of trading strategies making this a powerfully diverse tool for trading Gold. Customer support is excellent with fast responses, clear explanations, and Taner has genuine care for users and future development of the product.

    1228 TimYeh
    195
    1228 TimYeh 2025.12.30 11:21 
     

    Super awesome EA!

    5093786
    202
    5093786 2025.12.27 16:29 
     

    I respect this developer a lot, wishing him continued success in his journey

    Taner Altinsoy
    687
    개발자의 답변 Taner Altinsoy 2025.12.27 17:28
    Thank you so much for your kind words and respect! It really means a lot to me. I often get asked why I decided to list this EA on the market instead of keeping it privately to myself. The answer is actually very simple: We have built a wonderful community here, and honestly, I find much more joy and satisfaction in winning together with this community than doing it alone. Thank you for being part of this journey!
    Chawit Chirawat
    999
    Chawit Chirawat 2025.12.24 07:20 
     

    Try renting it for a month first. Withing a month I can buy the ea. Very porfitable. trades are exactly the same as signal. Look in the comment for my screenshot for last couple weeks

    sinan mutlu
    61
    sinan mutlu 2025.12.23 16:15 
     

    사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

    Taner Altinsoy
    687
    개발자의 답변 Taner Altinsoy 2025.12.23 16:21
    Thank you very much for such a comprehensive review! I truly appreciate that you took the time to test the strategy and risk management so thoroughly. I believe that having a detail-oriented trader like you will be a great contribution to the future development of the EA. Your feedback is always welcome. It is a pleasure to meet you!
    ppatel547
    20
    ppatel547 2025.12.23 14:02 
     

    I Purchased the EA and am running on Gold. So far 5 wins and one one loss. it is been running for about 3 weeks without any intervention. will provide more update end of January.

    Taner Altinsoy
    687
    개발자의 답변 Taner Altinsoy 2025.12.23 14:06
    Thank you so much for the review! I really appreciate your support. 5 wins and 1 loss is a great ratio. Small losses are part of the trading game, but consistency is what matters. Glad it is going well! 🚀
    Muhammad Imran Sarwar
    70
    Muhammad Imran Sarwar 2025.12.18 17:01 
     

    ⭐ Best User Experience – GOLDEN HEN EA ⭐ My experience with GOLDEN HEN MT5 EA has been truly outstanding. In just one week of usage, the algorithm delivered excellent performance, showing strong consistency and impressive trade execution. The past performance results are really awesome, which immediately built my confidence in the system. What makes this experience even better is the exceptional support behind the product. I would like to sincerely thank Mr. Taner Altinsoy for his continuous availability and dedication. His support is always prompt, professional, and extremely helpful, which adds tremendous value to using this EA. GOLDEN HEN EA is not only a powerful and well-designed trading algorithm, but it is also backed by genuine commitment and care for users. Based on my experience so far, I highly appreciate both the performance of the EA and the support provided. Highly recommended for anyone looking for a reliable MT5 Expert Advisor with excellent support. Regards : Muhammad Imran Sarwar

    Taner Altinsoy
    687
    개발자의 답변 Taner Altinsoy 2025.12.18 17:04
    Thank you for the great review.
    rafael carassa
    65
    rafael carassa 2025.12.10 00:48 
     

    Initially, I rented this EA just to test it, and the performance was excellent, exactly the same as the backtest results. At that time, it came with 6 very good strategies, and now the author has already added 2 more (8 in total), which has made the product even better. The EA does not use grid or any kind of lot-doubling/martingale to recover losses. It is very safe, because take profit and stop loss are always placed in the market, and some of the strategies work with a risk–reward ratio around 5:1 and 4:1. The developer is very attentive and responds quickly. It is clear that he loves what he does — delivering 8 profitable and safe strategies in a single EA, with an extremely simple setup to use, without any unnecessary complications.

    JiangGui
    68
    JiangGui 2025.11.12 16:01 
     

    Incredible execution on this XAUUSD trade! The 'S6' setup clearly delivered a fantastic result, turning a small 0.02 lot position into a handsome $190.86 profit.

    Taner Altinsoy
    687
    개발자의 답변 Taner Altinsoy 2025.11.19 10:20
    S6💪💪
    delmas Ollivierre
    192
    delmas Ollivierre 2025.10.23 15:12 
     

    currently testing on live. so far so good. must say the creator is pretty awesome. response quickly with any questions and offers very good support. everything is in the clear open with the bot the RRR is nicely done, seen to many ea that makes good profit then 1 s.L wipe all profit out clean. this bot have clean t.p and s.L and the t.ps are set to nice risk to reward. i will recommend.

    Kalinskie Gilliam
    644
    Kalinskie Gilliam 2025.10.23 10:09 
     

    The performance of the live signal and backtest look absolutely incredible. I am currently running this live with lower risk settings and will update this review in the future. For now though, things look very promising. The developer is also very responsive, considerate, and talented. I'm very much looking forward to future use of this EA!

    Taner Altinsoy
    687
    개발자의 답변 Taner Altinsoy 2025.10.23 14:19
    Thank you so much, Kali. It truly makes me happy that this first detailed review came from you. Having spoken with you, I already knew what a kind and honest person you are, and your feedback means the world to me. My main duty is to keep those who trust this EA profitable, especially despite the wild market conditions we've seen. You're right, I genuinely don't look at this as just a commercial product; it's a passion. If I did, I would never have combined 5 strategies—each excellent on its own—into one single EA. My priority is to deliver real value. Your trust and this wonderful review are incredibly valuable to me. Thank you again for taking the time to share your experience!
