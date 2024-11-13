Remstone

5
  • Experts
  • Remstone
  • 버전: 2.49
  • 업데이트됨: 27 11월 2025
  • 활성화: 5

렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다. 수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다.

Live: Remstone Club ICMarkets Darwin VHR

The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000

2018년부터 제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요!
약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다.

Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요!

Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

입증된 정확성으로 거래 우위를 강화하세요!

왜 Remstone을 선택해야 하나요?

  • 뛰어난 시장 적응력: 다양한 자산과 경제 뉴스를 처리하여 적절한 시기에 추세가 나타날 가능성이 있는 자산을 파악합니다.
  • 맞춤형 전략: 고유한 목표에 맞게 입력 매개변수를 맞춤화합니다.
  • 간편한 위험 관리: 거래당 위험 비율을 간편하게 선택하여 자본 보존을 최우선으로 고려하고, 모든 복잡한 계산을 자동으로 처리합니다. 계좌 기준 통화, 거래 자산 및 손절매 간격을 분석하여 위험 비율에 맞는 랏 크기를 계산합니다.
  • 사용자 친화적: 초보자와 전문가 모두를 위한 직관적인 인터페이스.
  • 검증된 성과: 수년간의 백테스팅과 실시간 결과를 통해 입증되었습니다.

렘스톤 철학

연구자들은 추세 추종을 지난 2세기 동안 금융 분야에서 나타난 가장 큰 통계적 이상 현상이라고 설명합니다!

추세 추종 전략이 앞으로도 수익성이 있을지 여부를 증명하려고 하기보다는, 우리는 이를 사실로 평가하고 그 가정에 따라 모든 결정을 내립니다.

초보자든 전문가든 모두 지는 것을 두려워합니다. 전문가들은 초보자의 편견을 이용해 수익을 창출합니다.

초보자 전문가
승률 > 60%, 마이너스 월은 없지만 보상/위험 비율이 나쁩니다. 승률 < 60%, 마이너스 달이지만 보상/위험 비율은 양호
손실을 발생시키고(손절매 없음) 이익을 제한합니다(이익 실현). 이익을 내도록 두고(이익 실현 없음) 손실을 제한합니다(손실 정지).
많은 작은 수입과 몇 가지 큰 손실   (평균 승리 < 평균 패배) 많은 작은 손실   그리고 큰 수익이 거의 없음(평균 승리 > 평균 손실)
추세에 반하는 거래(저가 매수, 고가 매도) 추세를 따르세요 (최고가 매수, 최저가 매도)
부정적 강화( 손실을 감수 하면서 위험을 추가, 전체 계정을 위험에 빠뜨림) 긍정적 강화(수익을 올리는 동안 위험을 추가하고, 이익만을 위험에 빠뜨림)
느린 회수로 이어지는 높은 위험 낮은 위험 으로 빠른 인출 회수 가능
자산 곡선(실행 포지션 포함)은 종종 잔액보다 낮습니다. 자산 곡선 (실행 포지션 포함)은 종종 잔액보다 높습니다.
수동 결정은 재현 불가능, 감정 기반 감정 없이 자동화된 의사 결정이 더 재현 가능
유효한 신호 없이 하루에 많은 거래가 이루어집니다. 중요한 신호가 나타날 때까지 거래가 없는 주는 정상입니다.
과거를 고려하여 결정을 내리세요 미래를 고려하여 결정을 내리세요
매달 작고 단기적인 전투에서 90% 승리하지만 전쟁에서는 지는 게 낫겠습니까? 아니면 몇 달 동안 손실을 보면서 거래에서 30%만 승리하지만 몇 년에 걸쳐 포트폴리오를 꾸준히 키우는 게 낫겠습니까?

이 표는 직관에 어긋나지만, 수익성 있는 트레이더의 작동 방식을 이해하는 데 매우 중요한 정보를 담고 있습니다. 수십 년 동안 수익을 내는 것을 고려하더라도 변하지 않는 유일한 것은 인간의 심리와 인지 편향입니다.

Remstone 포트폴리오

오늘 우리는 Remstone을 공유하여 모든 트레이더가 기관 투자자들이 사용하는 수익성 있는 시대를 초월한 다각화된 포트폴리오에 투자할 수 있도록 돕겠습니다.
Remstone은 완벽한 포트폴리오를 갖춘 다중 통화 전문 자문가입니다.

  • 금속 : 금, 은
  • 암호화폐: BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD

렘스톤의 장점

전략은 일반적이기 때문에 강력합니다. 모든 주요 자산에 적용 가능하기 때문에 언젠가 완전히 만기가 될 것이라고 상상하기 어렵습니다. 저희는 철저한 추세 추종자입니다. 큰 가격 변동을 최대한 활용하기 위해 추세에 반하는 진입이나 청산은 절대 하지 않습니다.
경제 발표는 관리되며, 발표 전후의 뉴스에 따라 거래 결정이 내려집니다.
큰 가격 변동이 드물기 때문에 자주 거래하지는 않지만, 매우 좁은 손절매 범위 내에서 정확하게 거래합니다. 이것이 바로 전문적인 방법입니다.
EA는 초보자와 전문 트레이더 모두에게 적합합니다. 헤지펀드 고객도 있습니다.
이 전문가 자문가로부터 향후 모든 개선 사항을 제공받게 됩니다.
오랜 기간의 보관으로 인해 저희 전문가는 모든 중개인과 협력할 수 있습니다.


    추천사항:

    • 통화 쌍: EURUSD
    • 기간: H1
    • 최소 입금 금액 : $500
    • 계좌 유형: 헤지
    • 좋은 ECN 브로커: 내 MQL5 프로필을 확인하세요
    • 저지연 VPS: 내 MQL5 프로필 확인
    • 거래 쌍을 끄려면 입력 매개변수에서 name을 비워두면 됩니다.

      구매 후 연락 부탁드립니다.

      부인 성명:

      구매하기 전에   렘스톤,   관련된 위험을 인지하시기 바랍니다. 과거 실적이 미래 수익성을 보장하는 것은 아닙니다. (EA는 거래의 절반 이상을 잃고 있으며, 낮은 승률은 최고의 보상을 얻기 위한 대가입니다.)   잃을 여유가 없는 돈은 투자하거나 위험에 빠뜨리지 마세요. 인내심이 중요합니다. 1년 안에 결과를 기대하지 마세요 . 저희의 성공은 오로지 인내심과 시장 규칙을 받아들이는 데 달려 있습니다. 피해야 할 작은 가격 변동은 많지만, 활용할 수 있는 큰 가격 변동은 거의 없습니다!
      리뷰 10
      Shui Hua Li
      512
      Shui Hua Li 2025.12.25 01:37 
       

      我观察这个 EA 很久了，它在一个大账户上能够实现稳定的盈利，这是一件特别不容易的事情。 虽然 Remy 之前有个坏习惯，他会手动关闭一些订单，导致 EA 的实时信号没有 100% 的算法交易，这透露出他对自己的 EA 没有 100% 的信心。但幸好他改正了这个错误，EA 后续在 100% 算法交易的情况下仍然能够稳健地盈利，至少在另外两个实时信号上是这么显示的。 我终于还是在价格上涨到 $2500 前入手了这个 EA，期待它之后的表现，我后续也会根据 EA 的实际表现来更新我的评论和评分。

      kabitto
      46
      kabitto 2025.10.22 10:56 
       

      Excellent experience with this EA and the seller! Communication was very fast and friendly - the seller was always helpful and responsive. The EA is easy to set up and configure, even for someone without much technical experience. Backtests look very promising so far, showing solid and consistent results. Overall, I’m very pleased with both the product and the service. Highly recommended!

      Jason
      156
      Jason 2025.10.16 14:34 
       

      The backtest looks solid, and it’s clearly not manipulated. The signal also proves that it works well on different brokers. Remy is very quick to respond and helpful. I’m really looking forward to future trades!

      추천 제품
      Forex Mentors Bot5
      Andriy Sydoruk
      Experts
      Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
      MSC Line EA MT5
      Bui Huy Dat
      Experts
      Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
      Ksm mt5
      Andriy Sydoruk
      5 (1)
      Experts
      Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
      Gold Crazy EA MT5
      Nguyen Nghiem Duy
      Experts
      Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
      The Gold Buyer
      Moses Aboliwen Aduboa
      Experts
      Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
      Fractal Trend Master
      Marcus Vinicius
      Experts
      The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
      Venom Us30 Scalp
      Antoine Melhem
      5 (9)
      Experts
      Venom US30 Scalp – VENOM LABS에서 개발한 정밀한 US30 스캘핑 EA 절대로 계좌를 터뜨리지 않는 EA SIGNAL   : https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Exness와 같은 다른 시간대를 사용하는 브로커의 경우, 브로커가 GMT+3이 아니면 마지막 입력을 TRUE 로 설정하십시오. 30분 타임프레임만 사용하세요. ️ 경고 : 시간대 또는 타임프레임 설정이 잘못되면 EA가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 출시 가격은 단 24시간! 지금 바로 구매하세요! Venom US30 Scalp란? Venom US30 Scalp은 US30 (다우존스 지수)의  H1 타임프레임에 최적화된 완전 자동화된 전문가 어드바이저(EA)입니다. 이 EA는 오직 독자적인 수학 알고리즘에 기반하며, 인디케이터, 뉴스 트레이딩, 그리드 또는 마틴게일 전략은 전혀 사용하지 않습니다. VENOM LABS에서 설계한 이 EA는, 단기 수익이나 유행보
      Gyroscopes mt5
      Nadiya Mirosh
      5 (2)
      Experts
      Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
      TrendFollowMT
      King Lok Leung
      Experts
      TrendFollowMT is a fully automated trading system which is using large time frame to determine the trend and use small time frame to find the entry point. Once the trend changed to opposite side, the system will wait for another entry point to recover with bigger lot size. Moreover, the target profit will be moved up when more position had been opened. The aim is to cover the cost of waiting time and risk. Trend filter: ADX and zzFibo (suggest time frame: H4) Entry: RSI and Pin bar (use current
      Fuzzy Logic Trend EA
      Percival David
      Experts
      Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
      EA Trend Following Passed FTMO Challenge
      Dao Thanh Tan
      Experts
      Dear users! - This is a Forrex trading expert advisor following the trend trading method. It has proven its effectiveness in overcoming 2 rounds of FTMO fund challenges. This is a modified and optimized version after completing the process of passing 2 rounds of FTMO challenges. - Max drawndown auto caculate by risk initial setting. Telegram instruction for backtest and using: https://t.me/ +0lDs0UXiJUVjM2Jl  I. Application Highlights: 1. Safe and easy to use. 2. Martigale and grid are not app
      Cordoba mt5
      Mikhail Mitin
      Experts
      Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Use on EURUSD; Use on M5. Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators: Ichimoku and Alligator  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on curr
      EA Gold Reaper MT5
      Amazing Traders
      Experts
      Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
      PipFinite EA Breakout EDGE MT5
      Karlo Wilson Vendiola
      5 (3)
      Experts
      The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
      Gordian Knot 1
      Hidenori Tanaka
      Experts
      This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
      Sydney MT5
      Ruben Octavio Gonzalez Aviles
      3.26 (19)
      Experts
      시드니는 전통적인 기술적 분석과 함께 인공 지능을 사용하여 GBPUSD 및 USDJPY 심볼의 미래 시장 움직임을 예측하는 복잡하고 새로운 알고리즘입니다. 이 전문가용 어드바이저는 기술적 분석 지표의 데이터를 사용하여 훈련된 순환신경망, 특히 장단기 기억 셀을 사용합니다. 이 방법을 통해 EA는 향후 가격 변동과 가장 관련성이 높은 지표를 학습하고 이에 따라 행동 할 수 있습니다. 또한 LSTM 네트워크는 단기 및 장기 과거 데이터를 모두 고려할 수 있으므로 시계열 분석에 특히 적합합니다. 참고: 이 혜택은 한정된 소개용 혜택 입니다: 이 EA는 현재 가격으로 10장 중 1장만 판매됩니다. 다음 가격: $799 이 EA의 가격은 이 시스템으로 거래하는 사용자 수를 제한하기 위해 꾸준히 인상될 것입니다. 실시간 신호: https://www.mql5.com/en/signals/2223419 중요: 추가 정보 및 추가 혜택을 받으시려면 제품 구매 후 PM을 통해 직접 문의하시기 바랍니다.
      Willain72ATM
      He Ping Qing
      Experts
      This strategy is mainly suitable for audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) and other currencies. It uses batch closing and hedging strategies, with a maximum position of 9 orders.The maximum floating loss of 10 years is about $1,000, and the average monthly return is about 5-10%.It is recommended to operate 2-3 currencies with 3000usd. Parameter description: Clots: initial single quantity; NoTrade1: No trading time 1, it is recommended to avoid the data release time at night. Except for Clots,
      Gold Heaven
      Hiroaki Mitsuta
      Experts
      *self-introduction Hey guy's, myname is Hiroaki Mitstuda. I'm one hundred milione trader. and finace wizard class engineer. I was also interviewed as an investor. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Advisor's advantages: Expert Advisor trades during testing fully correspond to the trades in real trading, which is very important.  Does not use parasitic strategies.  Suitable for   PROP FIRMS   ( Works automatically with just one button switch).  Suitable for both beginners and prof
      Orderflow Scalper EA
      TitanScalper
      Experts
      ORDERFLOW SCALPER EA 4.5 [Real time high accurate absorption/exhaustion detection] Advanced Delta Merge Trading System for Professional Traders Full Documentation: [ Download PDF ] Instrument : US30 [DJ30] Time Frame : 15Min Myfxbook Chart: [myfxbook.com/members/DeltaMerge/] Recommended Brokers : icmarkets, fpmarkets [This EA is fully optimized for ICMARKETS US30 conditions] ️ Original Price: $2,399 Limited-Time Offer: $899 Revolutionary Order Flow Analysis Technology with Sma
      HFT SP500 Master
      EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
      Experts
      Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
      Momo botbot
      Or Franco
      Experts
      Momo botbot  is an automated trading bot designed to maximize profit potential in Forex trading, specifically for the EUR/USD currency pair. The bot operates based on a smart combination of technical indicators and an advanced averaging strategy, with a focus on the 5-minute timeframe (M5). Key Advantages: Advanced Technology: Combines precise data from multiple technical indicators for accurate market analysis and optimal trade execution. Sophisticated Averaging Method: Enables smart risk manag
      Indices Pulse
      Md Abdul Manann
      Experts
      프랍 트레이딩 회사 및 개인 투자자를 위한 최고의 로봇 (US30, NAS100, US500) - 월 $34의 간단한 구독. 주요 지수에서 수익성 있는 움직임을 놓치는 데 지치셨나요? 프랍 회사의 드로우다운 규칙 때문에 어려움을 겪고 계신가요? 전문적인 도구가 힘든 일을 대신하게 하세요. Indices Pulse 는 글로벌 지수의 변동성을 정복하기 위해 세심하게 설계된 MetaTrader 5용 강력하고 완전 자동화된 익스퍼트 어드바이저(EA)입니다. 이것은 단순한 또 다른 EA가 아닙니다. 높은 확률의 전략을 견고한 위험 관리로 실행하는 단 하나의 목적을 위해 설계된, 규율 있는 24/5 트레이딩 파트너입니다. 이러한 어려움을 겪고 계신가요? 프랍 회사 챌린지 실패? 엄격한 일일 및 최대 손실 제한 규칙은 힘듭니다. 하루의 나쁜 결과가 몇 주간의 노력을 망칠 수 있습니다. 보복 매매? 손실 후 감정이 결정을 지배하게 하여 더 큰 손실로 이어집니다. 화면 볼 시간이 부족한가요? 최고의
      Rex MT5
      Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
      Experts
      User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
      Investopedia FIVE
      Joseph Anthony Aya-ay Yutig
      Experts
      Investopedia FIVE EA는 다음 기사를 기반으로 합니다. https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 거래 조건 - X 기간 EMA 및 MACD 아래에서 통화 쌍 거래가 음의 영역에 있는지 확인하십시오. - 가격이 X 기간 EMA 위로 교차할 때까지 기다린 다음 MACD가 음수에서 양수로 교차하는 과정에 있는지 또는 5개 막대 내에서 양수 영역으로 교차했는지 확인하십시오. - 20기간 EMA 위로 10핍 매수하세요. - 진입 시점의 포지션 X에 위험 금액을 더한 금액을 매도하십시오. 후반부에 스톱을 손익분기점으로 이동합니다. - 후행 정지 사용 위험 경고 ADX PRO를 구입하기 전에 관련된 위험을 인지하십시오. 과거 실적은 미래 수익성을 보장하지 않습니다(EA도 손실을 입을 수 있음). 표시된 백 테스트(예: 스크린샷)는 최상의 매개변수를 찾기 위해 고도로 최적화되어 있지만 결과
      Gold Catalyst EA MT5
      Malek Ammar Mohammad Alahmer
      Experts
      고급 자동화 골드 트레이딩 시스템 Gold Catalyst EA MT5 는 XAU/USD(골드) 에 특화된 완전 자동화 트레이딩 솔루션입니다. 추세 추종 전략 , 가격 행동(Price Action) 기반 진입 필터링 , 그리고 동적 리스크 관리 를 결합하여 1년 이상의 실거래 시장 테스트에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 입증했습니다. 1. 전략 개요 Gold Catalyst EA MT5 는 체계적 인 접근 방식을 취하며, 다음 요소를 포함합니다: 추세 분석: 사전에 정의된 시장 조건을 바탕으로 유망한 매매 기회를 식별 가격 행동 필터링: 낮은 성공 확률의 시그널을 배제하고, 승률이 높은 세트업만 실행 동적 주문 실행: 실시간으로 진입/청산 지점을 조정하며 시장 변동성을 적극 활용 구조화된 리스크 통제: 모든 포지션에 대해 스톱로스와 테이크프로핏을 설정하며, 마틴게일, 그리드, 재정거래 전략은 사용하지 않음 이를 통해 지속적인 수익 성장 과 자본 보호 를 조화롭게 실현하면서 전체
      Stormer RSI 2
      Ricardo Rodrigues Lucca
      Experts
      This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
      TeamolMDMYPro
      Wei Jie
      Experts
      해당 EA 전략은 2016년 6월부터 2017년 6월까지 BTC로 테스트한 결과 수익률이 매우 우수했습니다. 본 EA 전략은 단일 전략이 아닌 장기적인 개인调试(디버깅)과 독자적 개발을 통해 완성되었습니다. 본 EA 전략의 초기 자본은 3,000~10,000 USD로 운용 가능하며, 우수한 위험 관리 기능을 갖추고 있어 적절한 시장 조건에서 시장 수익을 효과적으로 창출할 수 있습니다. I hope you can make money from the market by using my EA strategy.Keep one eye on your own trade.Just go ahead and trytry. So just enjoy the trading!With best regards. by TEAMOL
      Kabuto Golden Balls 4
      Tham Horanop
      Experts
      Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
      PipFinite EA Trend PRO MT5
      Karlo Wilson Vendiola
      3.67 (9)
      Experts
      The Official Automated Version of the Powerful Indicator PipFinite Trend PRO EA Trend PRO trades the signal of PipFinite Trend PRO and manages the trade depending on the user's preference. The EA includes many customizable features that can further enhance the Trend PRO trading strategy. Features like Entry and Exit Filters, Higher Timeframe Filter, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, News Filter and MORE! The Innovative Solution EA Trend PRO was created to make your trading more
      이 제품의 구매자들이 또한 구매함
      Syna
      William Brandon Autry
      5 (17)
      Experts
      BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
      Waka Waka EA MT5
      Valeriia Mishchenko
      4.13 (40)
      Experts
      EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
      Pound Breakout MT5
      Daniela Elsner
      Experts
      Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
      Bonnitta EA MT5
      Ugochukwu Mobi
      3.3 (20)
      Experts
      Bonnitta EA는 보류 포지션 전략(PPS)과 매우 진보된 비밀 거래 알고리즘을 기반으로 합니다. Bonnitta EA의 전략은 비밀 사용자 지정 지표, 추세선, 지원 및 저항 수준(가격 조치) 및 위에서 언급한 가장 중요한 비밀 거래 알고리즘의 조합입니다. 실제 돈으로 3개월 이상 테스트하지 않고 EA를 구입하지 마십시오. 실제 돈으로 BONNITTA EA를 테스트하고 아래 링크에서 결과를 확인하는 데 100주 이상(2년 이상)이 걸렸습니다. BONNITTA EA는 사랑과 권한 부여로 만들어졌습니다. 불법 복제 알고리즘의 가격 및 구현의 이유는 소수의 구매자에게만 해당됩니다. Bonnitta EA는 테스트를 거쳤으며 22년 동안 99,9% 품질의 실제 진드기를 사용하여 실제 시장 조건에 가까운 슬리피지 및 수수료로 스트레스 테스트를 성공적으로 통과했습니다. Expert Advisor에는 완전한 통계 제어를 통해 통계 수집 및 미끄러짐 제어 알고리즘이 포함되어 있습니다.
      Traders Toolbox
      Jason Kisogloo
      3 (2)
      Experts
      Traders Toolbox Premium 은 올인원 도구입니다. 이러한 전략 및 계산을 자동화하기 위해 일반적인 거래 전략에 대한 광범위한 교육을 기반으로 생성되었습니다. (Jason Kisogloo가 설계하고 프로그래밍함) 특징: 19 개별 신호 - 이러한 신호 각각은 최종/전체 결과를 구성하기 위해 신경망 스타일 구성에서 바이어스될 수 있습니다. 각 신호에는 필요한 경우 사용자 정의하거나 최적화할 고유한 설정이 있습니다. 포괄적인 화면 디스플레이 - 포괄적인 정보와 도구 설명이 포함된 6개의 스냅 패널. (패널 테두리를 클릭하여 접거나 펼침... 설정은 기기별로 자동으로 저장됨): 신호 패널 - 바이어싱 정보 및 신호 세부 정보와 함께 신호 분석을 표시합니다. 뉴스 패널 - 이벤트까지 카운트다운이 포함된 현재 악기에 대한 예측 효과가 있는 최신 뉴스 이벤트. (내부 Mt5 경제 캘린더 대 Forex Factory Scraper 옵션 - 이 기능을 사용하려면 Metat
      NorthEastWay MT5
      PAVEL UDOVICHENKO
      4.5 (8)
      Experts
      NorthEastWay MT5는 완전히 자동화된 "풀백" 거래 시스템으로, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD와 같은 인기 있는 "풀백" 통화쌍 거래에 특히 효과적입니다. 이 시스템은 외환 시장의 주요 패턴인, 특정 방향으로 급격한 움직임 이후 가격이 되돌아오는 특성을 활용합니다. 시간 프레임: M15 기본 통화쌍: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD 추가 통화쌍: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD EA 구매 후, 반드시 개인 메시지를 보내주세요. 비공개 그룹에 초대하고, 설정 파일 및 추가적인 상세 지침을 보내드립니다. 모든 구매자가 EA를 설치하고 설정하는 것을 도와드립니다. EA를 처음 사용하는 경우, 사용 방법을 자세히 알려드립니다. EA 설정: OneChartSetup을 사용하면 단일 차트에서 모든 통화쌍을 실행할 수 있습니다 (M15 시간 프레임만 해당). 이 EA는 스프레드, 슬리피지 또는 기타 브로커 관련
      Golden US Session MT5
      Daniela Elsner
      Experts
      Golden US Session MT5 is based on a classic, popular breakout strategy and does not use any Martingale or Grid mechanisms. Golden US Session MT5 places a pair of buy/sell stop orders at the daily opening of the US stock exchanges. As soon as one of the stop orders is triggered and placed in the market, the stop order is deleted. If an order is closed at the stop loss, the loss is limited to $5/0.01 lot. To offset such a loss more quickly, a recovery factor can be used to increase the order size
      Golden US Nights MT5
      Daniela Elsner
      Experts
      Golden US Nights MT5 first places a virtual buy-stop order after the daily close of trading on US stock exchanges, using a sophisticated price action algorithm to determine the optimal price for market entry. No Martingale or grid strategies are used, and all orders are equipped with stop-losses. Installation is simple on an XAUUSD chart of any timeframe, which can be changed at any time without affecting the expert's workflow. The onscreen panel provides important parameters and status informa
      AussiKiwi MT5
      Daniela Elsner
      Experts
      Aussi Kiwi MT5 trades the classic trio of AUDCAD, AUDNZD, and NZDCAD on one chart, like other Expert Advisors on the MQL5 market. The basic strategy differs little from these and is based on a combination of indicators such as Moving Average, Standard Deviation, RSI, and ATR. However, the key difference with AussiKiwi MT5 is its sophisticated correlation technology, which determines which pair to place next and with what volume, depending on the currently open pair(s). No AI algorithms are used,
      Gold Donkey MT5
      Daniela Elsner
      Experts
      Gold Donkey MT5 Gold Donkey MT5 is a fully automated Expert Advisor with powerful order and recovery management. Optimized by default for trading gold (XAUUSD), it is adaptable for other financial instruments. Key trading parameters can be flexibly adjusted on the onscreen panel to adapt to current market situations. Two basic strategies are available, characterized by different trading activities. The "Night" strategy trades exclusively long orders during periods of low market activity betwee
      Ai General EA MT5
      Indra Maulana
      Experts
      30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
      BenefitEA Mt5
      Vsevolod Merzlov
      Experts
      Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
      GoldPulser EA
      Mohamed Hamdi Kaaniche
      Experts
      GoldPulser EA - 고급 멀티 커런시 스캘핑 및 트렌드 팔로우 자동매매 시스템 GoldPulser EA 는 스캘핑의 정밀함과 트렌드 팔로우의 안정성을 결합한 정교한 알고리즘 트레이딩 시스템(Expert Advisor)입니다. 꾸준한 수익 추구를 원하는 Forex 트레이더를 위해 설계된 이 EA는 독자 개발된 알고리즘을 활용하여 여러 통화쌍에 걸쳐 높은 확률의 트레이딩 기회를 포착합니다. 【주요 특징】 멀티 타임프레임 분석:   M5(5분)부터 H4(4시간)까지 여러 시간 봉을 동시에 분석하여 가장 정확한 진입 시점을 찾아냅니다. 시장의 노이즈를 필터링하고 진정한 트렌드 전환점과 돌파 구간을 포착합니다. 고급 위험 관리:   고정 로트뿐만 아니라, 계좌 잔고의 일정 비율에 기반한 동적 로트 사이징 계산 기능을 탑재했습니다. 최대 낙폭 제한, 일일 최대 손실 한도, 트레이드별 위험 설정 등 다층적인 방어 메커니즘으로 자본을 보호합니다. 내장형 경제 뉴스 필터:   중요 경제 지
      TecBot
      Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
      Experts
      Scalper EA Pro - 고정밀 자동 트레이딩 로봇!   FOR GOLD - XAUUSD 버전 3.0의 새로운 기능은? 몇 달간의 개발과 엄격한 테스트를 거쳐 가장 진보적이고 신뢰할 수 있는 Scalper EA Pro 버전을 선보입니다! 새로운 지능형 필터, 개선된 리스크 관리, 더 정확한 진입으로 이 EA는 시장에서 최대 효율성으로 작동하도록 설계되었습니다. 주요 업데이트: 조정 가능한 트렌드 필터 이제 사용자 정의 가능한 EMA(기본 21/50)로 최상의 트렌드만 식별 변동성 필터(ATR) 움직임이 없는 시장에서의 거래를 피해 진정한 잠재력이 있는 거래만 보장 RSI 확인 과매수/과매도 영역에서 신호를 필터링하여 승률 향상 가격 행동(선택적 핀 바) 캔들스틱 패턴으로 추가 확인하여 더 정확한 진입 스마트 리스크 관리 고정 로트 또는 계좌 잔액 % 옵션으로 자동 리스크 계산 동적 트레일링 스탑 이익을 보호하고 승리
      Neurolite EA gbpusd
      Aliaksandr Salauyou
      Experts
      The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
      Neurolite EA eurusd
      Aliaksandr Salauyou
      Experts
      The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
      Eagle Scalper MT5
      Yang Wu
      Experts
      A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stoploss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on EURAUD . It is recommended to use Eagle Scalper on M15 chart. It is recommended to run it on a real ECN broker with very low spread . It is recommended
      Snake EURUSD
      Thurau Baerbel
      Experts
      Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
      SAWA BlackBox Alpha MT5
      Alejandro Funes
      Experts
      #Multicurrency #Hedging #Martingale #28Symbols  @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP  In the globalisation process that the world economy has undergone in the last two decades, financial markets have played a leading role. The easy and fast access to information, together with the growing economic interdependence between the different commercial blocks, have caused more and more economic agents to participate in non-national financial markets. Even small investors, thanks to the Internet and
      On Control EA MT5 V2
      Hany Ali
      Experts
      On Control EA MT5 V2 Game-Changing Software For The Forex Market  On Control EA was created to help traders like you maximize their income. How would you like to gain access to a world-class proprietary piece of software designed for one purpose, to improve your Forex strategy? Let’s be honest, it can be hard to understand which technical analysis & trading signals you should follow. With On Control EA, you now have a powerful tool that will enhance your Forex trading strategy & elevate your in
      EA Rx Five MT5
      Ruslan Pishun
      Experts
      The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
      MoneyMaker StableATM Lite
      Zi Jie Gu
      Experts
      MoneyMaker stableATM Lite is an automatic intelligent trading system for foreign exchange! Lite edition just support MetaTrader 5! The purpose of MoneyMaker stableATM Lite is to stabilize profits, not to give you the ability to get rich overnight! MoneyMaker stableATM Lite is only applicable to EUR / USD currency trading, and cannot be used for other currency exchange trading, other CFD product trading, and commodity tradingor futures commodity trading! MoneyMaker stableATM Lite is only suitabl
      FiboPlusWaveRunner MT5
      Sergey Malysh
      Experts
      Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
      Shadow Legends MT5
      Zarui Ogannisian
      Experts
      Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
      Reactor EA MT5
      Berat Cakan
      Experts
      Reactor MT5   is a fully automatic Expert Advisor for   Intraday   Trading.  it is   based on  m any indicators . The Expert was tested on the whole available historical period on   EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD and USDJPY M15  currency pair with exceptional results. You can download the demo and test it yourself. My tests were performed with the real tick date with   99,90% accuracy , actual spread, and additional slippage. The basic strategy starts with Market order in counter trend and tren
      QuantXProTrader EA
      Netlux Digital Kft.
      Experts
      QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader is an Expert Advisor based on Profitable Price Action strategy. It is compatible with our QXS Trend indicator and work automatically by Trend detection on Multiple assets. Each and Everything in this EA is perfect Just you need to set input parameters. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Adjust it as per your account capital and equity. Recommended TIMEFRAMES are: M15, M30 and H1  Before Installing Expert Advisor on chart
      TickToker
      Oxana Tambur
      Experts
      >>>>>>>>>>>>>> more then 90% discount ($ 3750 >>> $ 345), Special offer is valid for 3 months from the start of sales <<<<<<<< <<<<<<<< The trading robot has been trading on a real account since 2018. We will show our account to everyone who plans to buy a trading robot. To do this, contact us. TickToker is a fully automatic Expert Advisor designed for the    EUR/GBP,EUR/SGD,AUD/NZD,EUR/CHF   currency pairs.  Does not use Martingale and Grid, all trades are covered by Stop Loss and Take Profit.
      PriceTracker MT5
      Stanislau Siatsko
      4.38 (13)
      Experts
      2024 - the return of a legend and a major update and modernization of PriceTracker EA!  PriceTracker EA is specially designed for real trading, taking into account all real market conditions and factors. This is not a test grail where you get profit is only in the strategy tester.    PriceTracker EA is a multi-currency, high-yield system with an incredible account trading diversification strategy that shows results in REAL trading, in LIVE Accounts! PriceTracker EA wiil be great work on any real
      Tendency Expert Trader
      Jing Yi He
      Experts
      Strategy: 1.This EA is a trend trade, used for USDCHF H1 charts. 2.This EA is  using indicators such as the Bolling band and moving average. 3. The initial amount of this EA is only $1000.This EA has a profit of over $3000. 4.The EA has detailed test data from January 2018 to June 2021, which is stable and profitable. 5.If you just want to put a small amount of money to get double reward, this EA trader is your best choice！
      Night Hunter Pro MT5
      Valeriia Mishchenko
      3.92 (37)
      Experts
      EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
      필터:
      Shui Hua Li
      512
      Shui Hua Li 2025.12.25 01:37 
       

      我观察这个 EA 很久了，它在一个大账户上能够实现稳定的盈利，这是一件特别不容易的事情。 虽然 Remy 之前有个坏习惯，他会手动关闭一些订单，导致 EA 的实时信号没有 100% 的算法交易，这透露出他对自己的 EA 没有 100% 的信心。但幸好他改正了这个错误，EA 后续在 100% 算法交易的情况下仍然能够稳健地盈利，至少在另外两个实时信号上是这么显示的。 我终于还是在价格上涨到 $2500 前入手了这个 EA，期待它之后的表现，我后续也会根据 EA 的实际表现来更新我的评论和评分。

      Remstone
      693
      개발자의 답변 Remy Aime Rene Louat 2025.12.25 16:41
      Thank you for your trust in Remstone. Yes exactly, it is able to manage very large amounts of money (up to 100 M) so the price is still very cheap, even at $2,500 in 2026. Backtests are reliable, especially because Expert Advisor was not modified since 2025-11-13 and since this date it already surfed a big trend on Silver with huge reward risk ratio 🦾
      elias_rsh
      185
      elias_rsh 2025.12.18 21:58 
       

      사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

      Remstone
      693
      개발자의 답변 Remy Aime Rene Louat 2025.12.18 22:17
      Merci Elias, en effet les résultats ont été très solides cette année, en live également !
      kabitto
      46
      kabitto 2025.10.22 10:56 
       

      Excellent experience with this EA and the seller! Communication was very fast and friendly - the seller was always helpful and responsive. The EA is easy to set up and configure, even for someone without much technical experience. Backtests look very promising so far, showing solid and consistent results. Overall, I’m very pleased with both the product and the service. Highly recommended!

      Remstone
      693
      개발자의 답변 Remy Aime Rene Louat 2025.10.22 12:21
      Thank you, I tried to create an asset management portfolio inside a single Expert Advisor to make it accessible to most people, including beginners who usually don't have the technical knowledge to build a complete portfolio of strategies by themselves!
      e3108
      40
      e3108 2025.10.21 19:14 
       

      사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

      Remstone
      693
      개발자의 답변 Remy Aime Rene Louat 2025.10.22 05:42
      Hello, you can use one single chart for all symbols, just specify symbol you want to trade as input parameters.
      Jason
      156
      Jason 2025.10.16 14:34 
       

      The backtest looks solid, and it’s clearly not manipulated. The signal also proves that it works well on different brokers. Remy is very quick to respond and helpful. I’m really looking forward to future trades!

      Remstone
      693
      개발자의 답변 Remy Aime Rene Louat 2025.10.16 15:04
      Sure, backtest is not manipulated, oldest systems are even live since 2015 !
      Lin Tianming
      529
      Lin Tianming 2025.10.16 13:16 
       

      After some time observing, I finally decided to purchase this EA. Remy is a great guy — he responds quickly, addresses all my questions, and clears up any doubts. That level of support is rare on MQL5!

      Remstone
      693
      개발자의 답변 Remy Aime Rene Louat 2025.10.16 13:21
      Thank you very much, when you are passionate by what you do, it doesn't feel like working !
      Eric Vivas Ocampo
      305
      Eric Vivas Ocampo 2025.10.10 06:36 
       

      Acabo de adquirirlo, Remy es muy amable y responde todas las dudas, iré actualizando mi reseña con el tiempo y los resultados

      Remstone
      693
      개발자의 답변 Remy Aime Rene Louat 2025.10.10 06:45
      Gracias por el amable comentario, bienvenido, eres el primer comprador mexicano.
      liganss
      577
      liganss 2025.10.07 07:15 
       

      The seller was very patient and promptly answered all my questions. I really look forward to future trades. Highly recommend!

      Remstone
      693
      개발자의 답변 Remy Aime Rene Louat 2025.10.07 07:20
      Thank you Liganss for your nice words !
      Bruno Marques
      90
      Bruno Marques 2025.09.26 10:43 
       

      I'm renting the EA in the eventuality to purchase it in the future. The support from Remi is amazing. He is passionned and you can definitely tell that he spent a lot of work the past 10 years to use his strategy through this EA. This is not a EA for abundant profit for the very short term. But if you live it a while, you could expect very interesting profits in the medium term. It is a totally different EA that does not use martingale or other grid trading positions. it follows the trend. The non profitable trades are cut very shortly and the profitable ones are opened till the trend changes (with trailing stops). It is the few or even the only EA that I have seen that the equity is way above the balance 8as the profitable trades tend to last as long as they can). the drawdowns are limited/controlled. I have such confidence that i put this EA in live directly (because the ocurrency of trades are lower and it s worth leave in for medium-long term). Good to have it with other EAs to mitgate risks. I think we exchanged like a hundred messages with Remi who explains you very carefully to every doubt you may have. He is targeting institutional funds as well, so you may understand that he is professional in that way and looks for different strategy, other view on risk and on medium term profitability than what i have seen in the market place. I hope to update with results in 6-9 months. I think this EA is totally undervalued due to the price. That's why I'm renting it for some moths to test. but i m pretty sure it is worth it. Thx Remi for your support

      Remstone
      693
      개발자의 답변 Remy Aime Rene Louat 2025.09.26 10:51
      Wow, thank you for such nice words ! Hope you will like it so we can grow our funds together.
      Aleksandr Ryzhkov
      915
      Aleksandr Ryzhkov 2025.09.11 06:50 
       

      I took an advisor, the results are impressive, the author is always in touch, answers all questions

      I would like to add to my review; I have currently earned $2,000 on two successful gold transactions.

      Remstone
      693
      개발자의 답변 Remy Aime Rene Louat 2025.12.03 07:37
      Thank you Aleksandr, I'm here if you have any questions. Support is important to understand a special strategy.
      Edit: Congrats for your early trust, I can see you had very nice trades with Remstone : https://www.mql5.com/en/signals/2249585
      리뷰 답변