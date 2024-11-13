렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다. 수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다.



Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

뛰어난 시장 적응력: 다양한 자산과 경제 뉴스를 처리하여 적절한 시기에 추세가 나타날 가능성이 있는 자산을 파악합니다.

다양한 자산과 경제 뉴스를 처리하여 적절한 시기에 추세가 나타날 가능성이 있는 자산을 파악합니다. 맞춤형 전략: 고유한 목표에 맞게 입력 매개변수를 맞춤화합니다.

간편한 위험 관리: 거래당 위험 비율을 간편하게 선택하여 자본 보존을 최우선으로 고려하고, 모든 복잡한 계산을 자동으로 처리합니다. 계좌 기준 통화, 거래 자산 및 손절매 간격을 분석하여 위험 비율에 맞는 랏 크기를 계산합니다.

거래당 위험 비율을 간편하게 선택하여 자본 보존을 최우선으로 고려하고, 모든 복잡한 계산을 자동으로 처리합니다. 계좌 기준 통화, 거래 자산 및 손절매 간격을 분석하여 위험 비율에 맞는 랏 크기를 계산합니다. 사용자 친화적: 초보자와 전문가 모두를 위한 직관적인 인터페이스.

초보자와 전문가 모두를 위한 직관적인 인터페이스. 검증된 성과: 수년간의 백테스팅과 실시간 결과를 통해 입증되었습니다.





렘스톤 철학 연구자들은 추세 추종을 지난 2세기 동안 금융 분야에서 나타난 가장 큰 통계적 이상 현상이라고 설명합니다! 추세 추종 전략이 앞으로도 수익성이 있을지 여부를 증명하려고 하기보다는, 우리는 이를 사실로 평가하고 그 가정에 따라 모든 결정을 내립니다. 초보자든 전문가든 모두 지는 것을 두려워합니다. 전문가들은 초보자의 편견을 이용해 수익을 창출합니다.

초보자 전문가 승률 > 60%, 마이너스 월은 없지만 보상/위험 비율이 나쁩니다. 승률 < 60%, 마이너스 달이지만 보상/위험 비율은 양호 손실을 발생시키고(손절매 없음) 이익을 제한합니다(이익 실현). 이익을 내도록 두고(이익 실현 없음) 손실을 제한합니다(손실 정지). 많은 작은 수입과 몇 가지 큰 손실 (평균 승리 < 평균 패배) 많은 작은 손실 그리고 큰 수익이 거의 없음(평균 승리 > 평균 손실) 추세에 반하는 거래(저가 매수, 고가 매도) 추세를 따르세요 (최고가 매수, 최저가 매도) 부정적 강화( 손실을 감수 하면서 위험을 추가, 전체 계정을 위험에 빠뜨림) 긍정적 강화(수익을 올리는 동안 위험을 추가하고, 이익만을 위험에 빠뜨림) 느린 회수로 이어지는 높은 위험 낮은 위험 으로 빠른 인출 회수 가능 자산 곡선(실행 포지션 포함)은 종종 잔액보다 낮습니다. 자산 곡선 (실행 포지션 포함)은 종종 잔액보다 높습니다. 수동 결정은 재현 불가능, 감정 기반 감정 없이 자동화된 의사 결정이 더 재현 가능 유효한 신호 없이 하루에 많은 거래가 이루어집니다. 중요한 신호가 나타날 때까지 거래가 없는 주는 정상입니다.

과거를 고려하여 결정을 내리세요 미래를 고려하여 결정을 내리세요

매달 작고 단기적인 전투에서 90% 승리하지만 전쟁에서는 지는 게 낫겠습니까? 아니면 몇 달 동안 손실을 보면서 거래에서 30%만 승리하지만 몇 년에 걸쳐 포트폴리오를 꾸준히 키우는 게 낫겠습니까?

이 표는 직관에 어긋나지만, 수익성 있는 트레이더의 작동 방식을 이해하는 데 매우 중요한 정보를 담고 있습니다. 수십 년 동안 수익을 내는 것을 고려하더라도 변하지 않는 유일한 것은 인간의 심리와 인지 편향입니다.

금속 : 금, 은

금, 은 암호화폐: BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD





전략은 일반적이기 때문에 강력합니다. 모든 주요 자산에 적용 가능하기 때문에 언젠가 완전히 만기가 될 것이라고 상상하기 어렵습니다. 저희는 철저한 추세 추종자입니다. 큰 가격 변동을 최대한 활용하기 위해 추세에 반하는 진입이나 청산은 절대 하지 않습니다.