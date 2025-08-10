Autorithm AI

4.5

Autorithm AI

기술 설명

 AUTORITHM은 MetaTrader 5용으로 설계된 첨단 인공지능 기반 거래 시스템으로, 10개의 전문 AI 레이어를 활용해 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 고급 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 처리하고, 거래 기회를 식별하며, 지능형 위험 관리 프로토콜을 통해 거래를 실행합니다.

[guide line]   [SET FILES]


핵심 기능 이 시스템은 10개의 개별 AI 레이어가 협력하여 시장 상황을 분석하고 거래를 실행합니다. 각 AI 레이어는 다음과 같은 시장 분석 분야에 특화되어 있습니다.

• 기술적 분석

• 패턴 인식

• 가격 행동 분석

• 추세 분석

• 변동성 분석

• 위험 관리

• 뉴스 분석

• 시간 분석

• 마틴게일 시스템 관리

• 최종 의사결정 EA에는 시간 기반 거래 세션 설정, 뉴스 이벤트 필터링, AI 기반 변동성 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다.


10대 AI 지능 레이어


1. 기술 분석 AI 여러 기술 지표와 오실레이터를 처리하여 고급 패턴 인식 알고리즘으로 시장 모멘텀, 과매수/과매도 상태 및 잠재적 반전 지점을 식별합니다.

2. 패턴 인식 AI 차트 패턴, 캔들스틱 패턴, 가격 구조를 식별 및 분석하며, 역사적 시장 데이터로 학습된 머신러닝 알고리즘을 사용합니다.

3. 가격 행동 분석 AI 전통적인 지표에 의존하지 않고 원시 가격 움직임, 지지/저항 수준, 시장 구조 변화를 분석합니다.

4. 추세 분석 AI 다중 타임프레임 데이터를 처리하는 정교한 알고리즘으로 시장 방향, 추세 강도 및 추세 변화를 파악합니다.

5. 변동성 분석 AI 시장 변동성 패턴을 모니터링하고 비정상적인 시장 상황을 식별하며, 자본 보호를 위해 거래 매개변수를 조정합니다.

6. 위험 관리 AI 최적 포지션 크기를 계산하고 손절매 수준을 관리하며, 현재 시장 상황과 계좌 자산에 따라 동적 위험 관리를 실행합니다.

7. 뉴스 분석 AI 경제 캘린더 이벤트를 처리하고 뉴스 영향 수준을 필터링하며, 고영향 뉴스 발표 시 거래 행태를 조정하여 위험을 최소화합니다.

8. 시간 분석 AI 최적 거래 세션, 시장 개장/마감 시간, 시간 기반 시장 행동 패턴을 분석하여 거래 효율성을 극대화합니다.

9. 마틴게일 시스템 AI 포지션 확장을 지능적으로 관리하고 추가 포지션의 최적 진입점을 계산하며 전체 포지션 시퀀스를 종료할 시점을 결정합니다.

10. 최종 의사결정 AI 이전 모든 레이어의 입력을 종합하고, 다양한 신호를 가중 평가하여 고급 의사결정 트리 알고리즘을 사용해 최종 거래 결정을 내립니다.


시스템 요구 사항

최소 잔액: 500 USD

계좌 유형: 스탠다드 또는 ECN

최소 레버리지: 1:100

추천 브로커: 저스프레드, 안정적 체결

플랫폼: MetaTrader 5


입력 매개변수 설정 스마트 스케줄 관리자

• TradingStartTime: 일일 거래 시작 시간 (기본: 06:00)

• TradingEndTime: 일일 거래 종료 시간 (기본: 20:00)

• AutoCloseOutsideHours: 거래 시간 외 포지션 자동 청산 AUTORITHM 코어 엔진

• EnableAIAnalysis: AI 분석 시스템 활성화/비활성화

• UsePersonalAPI: 개인 API 키 사용 여부

• PersonalAPIKey: 개인 API 키 입력 (해당 시)

• SelectedAIModel: AI 모델 선택 (기본: openai/gpt-5) AUTORITHM 거래 엔진

• AutoClearOldOrders: 오래된 미결 주문 자동 삭제

• EAMagicNumber: EA 고유 식별 번호 (기본: 808080)

• SpreadAdjustment: 스프레드 조정 계수 (기본: 2)

• TradeIdentifier: 거래 코멘트 식별자 (기본: AUTORITHM) 주말 보호 시스템

• ActivateWeekendShield: 주말 포지션 보호 활성화

• FridayCloseHour: 금요일 포지션 청산 시간(시) (0–23)

• FridayCloseMinute: 금요일 포지션 청산 시간(분) (0–59) 지능형 뉴스 필터

• EnableNewsProtection: 뉴스 이벤트 보호 시스템 활성화

• PreNewsStopMinutes: 뉴스 발표 전 거래 중지 시간(분)

• PostNewsStopMinutes: 뉴스 발표 후 거래 재개 시간(분)

• FilterLowImpactNews: 저영향 뉴스 필터

• FilterMediumImpactNews: 중간 영향 뉴스 필터

• FilterHighImpactNews: 고영향 뉴스 필터

• MonitoredCurrencies: 뉴스 모니터링 통화 (기본: USD, EUR, GBP, JPY, XAU) 동적 트레일링 시스템

• EnableTrailingStop: 트레일링 스탑 활성화 • TrailingTrigger: 트레일링 시작 이익 임계값(핍)

• TrailingDistance: 현재 가격과 유지할 거리(핍) 자본 보호 방패

• RiskPercentage: 거래당 계좌 위험 비율 (기본: 1.0%)

• UseAutoLotSizing: 자동 로트 크기 계산 활성화

• FixedLotSize: 자동 계산 비활성 시 고정 로트 크기 시장 변동성 보호

• EnableVolatilityProtection: 변동성 기반 거래 필터링 활성화

• MaxVolumeMultiplier: 최대 거래량 급증 배수

• MaxPriceChange: 허용 가능한 최대 가격 변동(핍)

• VolumeLookbackPeriod: 거래량 분석 기간(봉 수)

• MaxExecutionSlippage: 허용 가능한 최대 슬리피지(포인트) 고급 AI 마틴게일 시스템

• MartingaleProfitTargetPips: 모든 포지션 청산 이익 목표(핍)

• MartingaleLossTargetPips: 모든 포지션 청산 손실 한도(핍)

• MartingaleMultiplier: 후속 주문 로트 크기 증가 배수

• MartingaleMaxOrders: 최대 연속 주문 수(권장: 3–8)

• MartingaleOrderSpacingPips: 마틴게일 주문 간격(핍)


Strategy Tester에 대한 중요 안내: MetaTrader의 기술적 제한으로 인해 Strategy Tester 환경에서는 인터넷 접속이 허용되지 않습니다. 따라서 백테스트 중 EA는 실시간 AI 데이터 대신 고정된 사전 학습 데이터 세트를 사용합니다. 이는 다음을 의미합니다: • 서로 다른 매개변수 조합에서 백테스트 결과가 정적이거나 동일하게 나타날 수 있습니다. • 동적이고 적응적인 AI 기능을 활용하려면 실거래가 필요합니다.

성공적인 설치를 위해 이 가이드를 따르세요.https://www.mql5.com/en/blogs/post/764247

리뷰 12
tee28k
19
tee28k 2025.12.29 13:49 
 

Outstanding performance, 10% profit in first two weeks trading XAUUSD, continuous so far.. Good support from the Developer team via Community Channel.

mattponce
21
mattponce 2025.12.06 07:20 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ I’ve been using Autorithm AI for one week starting with a $500 on Vantage and Fusion Markets in actual live trading, and after moving it to a VPS, the results became even more stable and consistent. The EA performs best on the higher timeframe and follows the developer’s recommended setup perfectly. Fusion Markets provides more trade opportunities, and now I clearly understand why the author recommends specific brokers because execution quality genuinely affects results. I am running both the Alpha and Gamma strategies, and they are intelligently structured with controlled risk, smart entries, and well-managed martingale logic. The EA completely removes emotional trading and maintains solid, responsible risk management. Based on my own real trading results, the performance has been stable, consistent, and has given me greater confidence in my trading journey. What truly sets this EA apart is the developer, Zaha Feiz is extremely supportive, responsive, and genuinely invested in helping users become profitable. I am truly grateful for her guidance, her dedication, and especially her vision in creating a tool that empowers traders to grow confidently and responsibly. Very easy to install and truly beginner-friendly. Perfect for anyone starting their automated trading journey. HIGHLY RECOMMENDED. #AutorithmAI #500to5000Challenge

printgold
112
printgold 2025.11.30 08:03 
 

Using personal API and a lot of models API is the best point. The author very kinds to advise, how to set up personal API and the cost of using models API. Also the author inform free API available. The strategy of this EA, layer aplha, layer betha and layer gamma are very good choice to fit user trading style. Thanks Author to create this EA. Five Star

추천 제품
AutoChannels
Thekeunpie
지표
"수동 채널 그리기? 더 이상은 아닙니다. 시장 구조가 자동으로 드러나게 하세요." "장기 가격대를 연중무휴 24시간 실시간으로 추적하세요." 실제 트레이더의 고충 피벗 포인트를 수동으로 식별하려면   시간과 노력이 많이 듭니다 . 적응하기 어려움   높은 변동성   및 정확한   신뢰할 수 있는 채널 아이디어 복사 "시장은 잠들지 않습니다. 왜 분석을 멈춰야 할까요?" "하루에 수십 개의 자산을 어떻게 관리하고 계신가요?" 핵심 주장 오토채널   시장 구조를 자동으로 읽어 수작업을 줄여줍니다. "기계의 정밀성과 인간의 직관으로 분석" 기술 분석 주요 기능 설명 자동 피벗 감지 지그재그 기반 실시간 분석 멀티 타임프레임 분석 강력한 신호를 위해 더 높은 시간대를 활용 채널 채점 시스템 볼륨, 각도, 길이, 중요도 등을 평가합니다. 유사성 필터링 깔끔한 UI를 위해 중복 채널 제거 동적 지그재그 감도 시장 범위 및 기간에 맞게 조정 시각적 하이라이트 중요도에
NDX 100 Swing EA MT5
Carlos Osvaldo Delgado
Experts
XAU Gold Trend Expert
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
The EA uses a sophisticated "Triple-Filter" logic to identify high-probability entries: Trend Alignment: Uses a Dual EMA (50/200) Crossover system to identify the dominant market direction. It only trades in the direction of the long-term trend. Momentum Filter: Incorporates the Relative Strength Index (RSI) to ensure the price has enough velocity to reach its target, avoiding "flat" or sideways markets. Bar Execution: Operates strictly on New Bar Openings, which filters out market noise and sp
The BTC Winner MT5
Xian Qin Ceng
Experts
The BTC Winner MT5 EA, built on a very successful trading record, uses a breakthrough approach to profit, which is a very effective method, especially in dealing with high volatility trading products, I am sure it will make a lot of profit. The BTC Winner MT5 EA provides an MT5 version, which allows you to use high-precision real Tick data for various tests to find better personalized settings. I provide a group for questions, as well as personalized support at every step. If you have any quest
Eyes Storm MT5
Vu Tuan Nguyen
Experts
Bot Description The trading bot is designed to follow market trends ( trend following ) and manage orders by setting stop-loss (SL) and take-profit (TP) points. It incorporates the following advanced features: Utilizes Engulfing Candles pattern : A powerful technical tool to determine entry points based on price action. Trend-based signal filtering : The bot can identify and filter trading signals according to the primary market trend, enhancing accuracy. Dynamic SL and TP adjustment based on ma
AI Rsi PRO
Saniyat Nabiyeva
Experts
AI RSI PRO — 클래식의 진화. 이것은 EA AI PRO 시리즈에 속하며, 이는 코드가 100% 인공지능에 의해 설계 및 작성되었음을 의미하고, 24가지 다양한 기관급 포지션 관리 기능을 갖추고 있습니다. AI RSI PRO — 평균 회귀 전략(Mean Reversion Strategy)의 진화 이것은 지능형 Price Action(가격 행동) 필터에 의한 추가 신호 확인 덕분에 전설적인 RSI(상대 강도 지수) 지표를 단순한 오실레이터에서 고정밀 스나이퍼 시스템으로 변환하는 전문 거래 알고리즘입니다. AI RSI PRO는 지표의 수학적 정밀도와 가격 변동의 현실 사이의 완벽한 균형입니다. 로봇의 광범위한 무기: 스마트 뉴스 필터, 4가지 SL(손절매) 옵션, 고급 High/Low 트레일링을 포함한 3가지 트레일링 SL 옵션, (볼륨 승수 금액)에 기반한 독특한 변형을 포함한 3가지 다른 변형의 부분 청산(Partial Close) 시스템, 그리고 예치금을 가속화하기 위한
DYJ Withdrawal Plan
Daying Cao
3 (4)
Experts
DYJ WITHDRAWAL PLAN: 추세 반전 자동매매 시스템 1. DYJ WITHDRAWAL PLAN이란 무엇인가요? DYJ WITHDRAWAL PLAN 은   시장 추세가 반전될 때 자동으로 매매를 시작하고 종료하는   스마트 자동매매 시스템입니다. 이 시스템은   외환(Forex), 합성지수(Synthetic Index)   등   모든 거래 종목 및 모든 브로커 에서 사용 가능합니다. 2. 시스템 주요 기능 시장 추세 반전 자동 감지 로 정확한 매수/매도 타이밍 포착. 모든 종목과 모든 플랫폼 완벽 호환 . 한눈에 보이는 주요 설정 항목 : 익절 (TP, Take Profit) 손절 (SL, Stop Loss) 그리드 간격 목표 수익 최소 유지 증거금 실시간 수익/손실 표시 , 거래 시작 후 각 종목별 실시간 수익 확인 가능. 자동 수익 추적 : 종목별 개별 수익 추적 전체 계좌 총 수익 통합 관리 3. 인공지능 수동거래 보조 기능 DYJ WITHDRAWAL PLAN은
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Experts
Fibonacci EA MT5 is an Expert Advisor for automating trading based on Fibonacci levels. It determines the minimum and maximum prices over a specified number of bars, builds Fibonacci levels, and opens trades when the current price reaches the selected levels. The EA can trade with the trend or against it, depending on the given parameters. It also allows you to configure levels for closing trades, risk management, and time filters. Features Automatic detection of local extremes and the construct
Bitcoin Martingal Moving Average
Luis Ruben Rivera Galvez
Experts
Send me a message so I can send you the setfile 다양한 구성이 가능한 견고한 로봇 아래 스크린샷의 설정에 따라 10분 기간으로 BTC를 사용하세요. 전문가 로봇을 구매할 경우, 로봇을 지속적으로 개선하기 위해 수정을 요청할 권리가 있습니다. 주요 특징 이동 평균 교차 전략: EA는 두 개의 이동 평균선(MA1과 MA2)을 사용하여 거래 신호를 생성합니다. 빠른 MA(MA1)가 느린 MA(MA2) 위 또는 아래로 교차하면 거래가 시작됩니다. 마팅게일 전략: 거래에서 손실이 발생하면 다음 거래의 로트 크기가 승수(마팅게일 승수)만큼 증가합니다. 마팅게일 시퀀스는 승리한 거래 후 또는 최대 마팅게일 단계 수(maxMartingale)에 도달하면 재설정됩니다. 위험 관리: 손절매(SL) 및 이익실현(TP) 수준은 구성 가능합니다. 수익을 확보하고 손실을 최소화하기 위해 추적 정지 및 손익분기점 기능이 포함되었습니다. 일일 이익/손
Aklamavo Pivot Points
Sylvester Aklamavo
지표
If you like this product, please give it a  5 star rating as a token of appreciation. This indicator calculates and draws pivot points and support/resistance levels for both daily and weekly timeframes: Pivot (central) level Support levels S1, S2, S3 Resistance levels R1, R2, R3 It allows showing daily, weekly, or both sets of pivots , giving traders visual references for potential support/resistance areas. Pivot mode: Choose which pivots to display (weekly, daily, or both). Colors and style: C
FREE
Account Risk Hedge Bot
Clinton Dennis Edem
유틸리티
Account Risk Hedge Bot                                                                                  ...hedge your trades with confidence. Safeguard Your Investments with Account Risk Hedge Bot, stay ahead of market volatility with our cutting-edge risk management solution. Account Risk Hedge Bot is designed to safeguard your investments with automated precision, helping you navigate market uncertainty, ensuring you minimize losses and maximize returns. Note: Account Risk Hedge Bot does
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Experts
**Prop Dominus** — Advanced Artificial Intelligence-Driven Expert Advisor for MetaTrader 5 --- ## **I. Executive Summary** Prop Dominus is a multi-layered, AI-augmented Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 platform. Its foundation is rooted in probabilistic modeling, dynamic inference systems, and advanced market regime recognition. Through a systematic architecture and robust real-time calibration, Prop Dominus seeks to bring structure and coherence to trade decision automatio
No Marti No Party MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/90395 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/99545 공격적인 트레이딩 전략의 전형인 "No Marti No Party" 전문 자문(EA)을 소개합니다. 이 EA는 상당한 이익 또는 상당한 손실로 이어질 수 있는 고위험, 고보상 원칙에 따라 운영되므로 소심한 사람을 위한 것이 아닙니다. 이름에서 알 수 있듯이 Martingale 전략은 이 EA의 핵심입니다. 이는 손실을 복구하고 그 과정에서 이익을 창출하는 것을 목표로 손실된 거래를 공격적으로 두 배로 늘리도록 설계되었습니다. 그러나 이 접근 방식에는 잠재적 손실을 견딜 수 있는 강인한 신경과 막대한 계정 잔고가 필요합니다. 이 EA 사용을 고려하기 전에 최소한의 자본 요구 사항이 있는 계정 유형인 Cent 계정에서 광범위하게 테스트하는 것이 중요합니다. 이를 통해 거래자는 성과를 측정
Voyager Trend Detector EA
Hong Chian Jack Yu
Experts
Voyager Trend Detector opens a position when it detects a new trend with the accompanying momentum from rising or falling candlesticks. A new trend happens when, after a period of consolidation, price performs a sudden rise or plunge. This is achieved with the crossover of moving averages, followed by a change in momentum arising from candlestick movements. Trailing stop is employed to protect profits. Voyager Trend Detector works well on EURUSD. A back test shows a realistic 13.9% profit over 2
HenGann
Ehsan Kariminasab
Experts
Hengann Sq, using artificial intelligence, mathematical algorithms, Fibonacci, 9 Gann and Fibonacci square strategy, which enables us to have win rate of 200% profit per month. Initial investment for minimum capital of $100 to $1000, you be able to adjust the volume, date, hour, day and profit limit. adjustable profit limit in both buy and sell positions. Able to place orders in all time frames from 5 minutes to a week. further adjustment enables you to open the position according your desir
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Range Breakout Trader Pro: 다중 주문과 자동 거리 계산이 포함된 혁신적인 거래 전략 설명 Range Breakout Trader Pro 는 자동 주문 배치 및 관리를 통한 가격 범위 돌파를 활용하는 MetaTrader 5용 최신 거래 전략입니다. 이 고급 전문 어드바이저는 최대 자동화로 범위 돌파 전략을 효과적으로 적용하고자 하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 이 어드바이저는 다양한 시장 조건과 리스크 관리 매개변수를 고려하여 주문을 배치하므로 주요 통화쌍, 금, 석유 및 암호화폐에서 활발한 거래를 위한 최적의 도구입니다. 주요 기능 및 장점: 다중 수준 주문 배치 시스템: 어드바이저는 시장 범위를 기반으로 여러 주문을 처리하여 시장 변동성을 최대한 효과적으로 활용할 수 있습니다. 자동 거리 계산: 주문 간의 거리는 현재 시장 범위를 기반으로 자동으로 조정되거나 사용자 정의 피보나치 공식에 따라 설정됩니다. 유연한 포지션 규모 계산: 트레이더는 고정 로트, 잔
Myfxpaddy Binary Options Predictor
Joseph Wonder Obasi
유틸리티
Introduction Our system is more than just a tool—it’s your personal guide in the dynamic trading landscape. Expertly developed and optimized using advanced strategies, this groundbreaking predictor gives traders a powerful edge. It’s not just about the features; it’s about a trading journey that stands out from the crowd. Get ready for an enhanced trading experience like never before! What It Does Next Candle Prediction: Imagine gaining insights into the market’s next move before it happens. Our
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Experts
Send me a message so I can send you the setfile 소개비는 498달러, 매달 100달러씩 증가하여 1298달러에 도달합니다. XAUUSD(GOLD)를 위한 자동 거래 봇. 이 봇을 XAUUSD(GOLD) H1 차트에 연결하고 검증된 전략으로 자동 거래를 실행해보세요! 간단하면서도 효율적인 자동화를 원하는 트레이더를 위해 설계된 이 봇은 기술적 지표와 가격 움직임을 조합하여 거래를 실행하며, 낮음에서 중간 스프레드에 최적화되어 있습니다. 봇은 어떻게 작동하나요? 권장 시간대: 균형 잡힌 신호 정확도와 노이즈 감소를 위해 H1(1시간)을 권장합니다. 주요 자산: XAUUSD(GOLD)는 명확한 기회가 있는 매우 변동성이 큰 시장입니다. 진입 및 종료: 봇은 가격 패턴, 주요 수준, 모멘텀 확인을 분석하여 거래를 시작하거나 종료합니다. 위험 관리 기능 내장: 포지션 크기를 자동으로 조정하고 동적 손절 보호 기능을 사용합니다. 간편한 설정
Aurifer Precision 100
Issam Kadhi
Experts
Aurifer Precision 100 – Expert Advisor for MT5 Unlock the power of gold trading with a finely-tuned algorithm built for consistency, not just spikes. Aurifer Precision 100 is crafted exclusively for the XAUUSD (Gold) market on the MetaTrader 5 platform, engineered to aim for up to 100% annual return while keeping maximum drawdown around 10% . Key Features: Dedicated to gold: trading XAUUSD M15 only, benefiting from gold’s unique volatility and trend characteristics. Dynamic risk management: adap
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Experts
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
You shall not pass MT5
Marta Gonzalez
Experts
You shall not pass - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. This system detects the ranges between the end of the American session and the beginning of the Asian session, operating thinking that the volume of the market will not be able to maintain the break of the support or resistance, thinking that this break. To adapt to the different schedules of the different brokers, you have to set the closing time of the American session of your broker in the configuratio
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.92 (76)
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 HFT MT5 챌린지 성능 모니터 (실계정용 아님): 브로커: Fusion Market 로그인: 89600 비밀번호: Greenman89$ 서버: FusionMarkets-demo 이전에 출시된 MT4 버전의 700개 이상의 진정한 5성 리뷰: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews 공개 채널: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 주요 기능 HFT 챌린지를 위해 특별히 설계: Prop Firms 챌린지를 낮은 드로우다운과 스톱 로스로 효율적으로 통과하도록 맞춤화되었습니다. 지원: 설정 파일 제공 외에도 VPS 설정, MT 설정, EA 다운로드, 봇 설정
Martingale EA Trading Forex
Ba Tinh Ho
Experts
IKAN MFX In the volatile world of financial markets, finding the best trading opportunities and minimizing risks is always a significant challenge for every investor. That’s why we developed IKAN (Intelligent Knowledge Automated Navigator) , an advanced automated trading system. IKAN is not just a tool but a perfect combination of artificial intelligence and years of trading experience. With the ability to analyze millions of data points per second, IKAN can identify market trends, predict price
Phoenix Dual Engine
Jonathan Mboya Kinaro
Experts
Brief Description Advanced dual-strategy Expert Advisor combining grid trading and position management techniques with comprehensive risk management across major currency pairs. Trading Strategy Phoenix Dual Engine is an automated trading system that operates two independent trading engines simultaneously - one for Buy positions and one for Sell positions. This approach allows the EA to execute trades in both market directions while implementing risk control measures. Core Strategy: The EA emp
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Synthesia EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experts
Advanced VWAP & Volume Order Block EA Copyright 2025, Abbas Ahmed Overview VolVoleur 2.1 is a next-generation Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines institutional-grade VWAP (Volume Weighted Average Price) logic with advanced order block and volume confirmation to deliver highly selective, trend-following trade execution. Designed for both scalping and swing trading, this EA brings together sophisticated entry filtering, multi-timeframe adaptability, and dynamic risk management for consis
Fibonacci On Time
Matus German
지표
Simple indicator to calculate fibonacci retracement levels on time. Add to chart and move trend line to set the fibonacci retracement levels. Inputs Levels  - levels for which to calculate values, separated by space, default are fibonacci levels Show time  - if true, time will be shown on levels Show date  - if true, date will be shown on levels Show fibonacci level  - if true, value of levels will be shown Fibonacci lines color  - color of levels Trend line color  - color of trend line which de
FREE
Supply and Demand Tracker MT5
Denis Joel Fatiaki
지표
Automated Supply and Demand Tracker MT5. The following videos demonstrate how we use the system for trade setups and analysis.US PPI, Fed Interest Rates, and FOMC Trade Setup Time Lapse: U.S. dollar(DXY) and Australian dollar vs U.S. dollar(AUD/USD)  https://youtu.be/XVJqdEWfv6s  The EUR/USD Trade Setup time lapse 8/6/23.  https://youtu.be/UDrBAbOqkMY . US 500 Cash Trade Setup time lapse 8/6/23  https://youtu.be/jpQ6h9qjVcU .  https://youtu.be/JJanqcNzLGM ,  https://youtu.be/MnuStQGjMyg,&nbsp ;
SMA Fibonacci EA
Christoph Kreher
Experts
Simple EA with 1 SMA and Fibonacci. The Expertadvisor opens positions in the direction of the trend when price levels have exceeded or fallen below the Fibonacci levels. It depends on the market in question and which parameters to use. The EA is programmed in such a way that optimization runs consume little time. A news filter and filter by day of the week are built in.
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.68 (25)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (27)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
새로운 도약 | AI 기반 정밀함이 시장 논리와 만나다 Argos Rage 는 내장된 DeepSeek AI 시스템 을 통해 시장 움직임을 실시간 분석하며, 새로운 수준의 자동매매를 구현합니다. Argos Fury의 강점을 바탕으로 하지만, 이 EA는 더욱 높은 유연성, 폭넓은 시장 해석, 그리고 강한 시장 참여를 목표로 합니다. Live Signal 시간프레임: M30 레버리지:  최소 1:20 입금액:  최소 $100 거래종목:  XAUUSD, EURUSD 브로커:  제한 없음 Argos Rage를 구매하시면 Argos Fury 를 무료로 받으실 수 있습니다. 구매 후 저에게 연락해 주세요. Argos Rage 는 시장의 구조, 리듬, 압력을 분석하여 확률이 맞아떨어질 때만 거래를 실행합니다. 이는 불확실한 시장 상황에서도 똑똑한 보호를 유지하면서 Argos Fury보다 더 많은 기회를 제공합니다. Argos Fury 가 명확한 반전 구조에 집중하는 반면, Argos Ra
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.95 (38)
Experts
VolumeHedger EA [ 라이브 시그널 ]  ,  [ 내 채널 ]   ,  [ 세트 파일 ]  ,   [ 블로그 ]   , [ AI 사용 ]  ,  [ PDF Guide ] 권장 계좌: 고레버리지 스탠다드, ECN, Raw; 센트 계좌; 프랍펌(FTMO 등) 이 EA의 개발자는 다른 로봇들의 품질을 통해 이미 그의 전문성을 입증했습니다. Volume Hedger EA와 함께 커스텀 인디케이터를 사용하여 진입 전략을 정의할 수 있기 때문에, 더 이상 추가 EA를 구매할 필요가 없습니다! 이 EA는 마틴게일 전략에 헤징과 스마트 리스크 관리를 결합한 고급 트레이딩 알고리즘으로, 변동성이 큰 시장에 최적화되어 있습니다. 추세 방향을 예측하려 하지 않고, 거래량을 분석하여 지능적인 전략으로 진입합니다. 적절한 세트 파일을 사용하면 Forex, Gold, 주식, Crypto와 같은 상품에서 효과적인 성과를 낼 수 있습니다. 급격한 변동이나 안정적인 추세가 있는 종목에서 더욱 뛰어난
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된 정확성으로 거래 우위
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
퀀텀 비트코인 EA   : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다! 최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작,   Quantum Bitcoin EA   로   비트코인   거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다. 중요!   구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요. 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 비트코인/퀸 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! Quantum Bitcoin EA는   H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는   추세 추종 전략을  
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Experts
이 플랫폼 최초 공개 | 시장을 이해하는 EA 이 플랫폼에서 처음으로, Expert Advisor(EA)가 Deep Seek의 전체 기능을 활용합니다. Dynamic Reversal Zoning 전략과 결합하여, 시장 움직임을 단순히 인식하는 것을 넘어 실제로 **이해하는** 시스템을 만듭니다. 실시간 시그널 __________   세팅 보기 시간 프레임: H1 레버리지: 최소 1:30 예치금: 최소 $200 종목: XAUUSD 브로커: 모든 브로커 지원 Deep Seek와 리버설 전략의 조합은 새로운 방식이며, 바로 그것이 이 시스템을 특별하게 만듭니다. 새로운 접근 방식을 찾고 있다면, 이 EA를 놓치지 마세요. 이 플랫폼에서 최초로 선보이는 제품이며, 자동매매의 새로운 방향을 제시할 수 있습니다. 고정된 패턴이나 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장의 변화를  실시간으로 인식하고 – 이에 맞춰 스스로 적응합니다.  반전 영역과 가격 압력 분석에 집중하여 기존 도구들보
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (38)
Experts
Aura Bitcoin Hash EA는 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura BTC는 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은 통화 쌍 BTCUSD(비트코인)를 거래하도록 설계되었습니다. 2017년부터 2025년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일이나 그리드 거래와 같은 위험한 자금 관리 기술을 피합니다. Aura Bitcoin Hash는 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층, 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사용합니다. 네트워크
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4.25 (8)
Experts
가격: 606$ -> 808$ 사용 설명서 :  Manual ENEA mt5 – 레짐 전환 + 은닉 마르코프 모델(HMM)과 GPT5 ENEA mt5 는 인공지능(ChatGPT-5)의 강력한 기능과 은닉 마르코프 모델(HMM)의 정밀한 통계 분석을 결합한 최첨단 완전 자동화 트레이딩 알고리즘입니다. 이 시스템은 실시간으로 시장을 모니터링하며, 복잡하고 감지하기 어려운 시장 상태(레짐)까지 식별하고 그에 맞춰 거래 전략을 동적으로 조정합니다. 목표는 명확합니다: 추세, 횡보, 높은 변동성 등 모든 시장 국면에서 최적의 거래 로직을 적용하여 기회를 최대한 활용하고 리스크를 효과적으로 관리하는 것입니다. 주요 특징: 실시간 레짐 감지 : 추세, 범위, 변동성 & 횡보 국면 동적 전략 전환   시장 레짐에 따라 전략 변경 AI 모델 GPT5   (HMM) – 과거 데이터로부터 비지도 학습 자동 TP, SL 조정 기능 활성화 M30 타임프레임 지원, XAUUSD 기반 은닉 마르코프
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
제작자의 제품 더 보기
GoldenHour
Zaha Feiz
3.28 (18)
Experts
GoldenHour Expert Advisor -------------------------------- 개요: XAUUSD(금)를 위한 정밀 스캘핑 시스템으로, 높은 확률의 단일 포지션 거래에 중점을 둡니다. EA는 최적의 시장 조건에서 하루에 2~3번의 신중하게 선택된 거래를 실행하며, 위험한 다중 포지션 또는 마틴게일 전략을 피합니다. *백테스트에서 EA가 제대로 작동하지 않는다면, 언제든지 저에게 메시지를 보내주세요. 최적의 결과를 얻을 수 있도록 설정을 도와드리겠습니다.* 거래 접근 방식: - 단일 포지션 거래(다중 포지션 없음) - 단기 스캘핑으로 위험 통제 - 평균 보유 시간: 15~45분 - 월간 40~60회 거래 - 그리드, 마틴게일 또는 헤지 전략 사용 안 함 - 거래당 보수적인 위험 관리 거래 접근 방식: - 단일 포지션 거래(다중 포지션 없음) - 단기 스캘핑으로 위험 통제 - 평균 보유 시간: 15~45분 - 월간 40~60회 거래 - 그리드, 마틴게일 또
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
지표
AtBot: 작동 방식 및 사용 방법 ### 작동 방식 MT5 플랫폼용 "AtBot" 지표는 기술 분석 도구의 조합을 사용하여 매수 및 매도 신호를 생성합니다. 01:37 단순 이동 평균(SMA), 지수 이동 평균(EMA), 평균 진폭 범위(ATR) 지수를 통합하여 거래 기회를 식별합니다. 또한 Heikin Ashi 캔들을 사용하여 신호의 정확성을 향상시킬 수 있습니다. 구매 후 리뷰를 남기면 특별 보너스 선물을 받게 됩니다. ### 주요 기능: - 비재표시: 신호는 플로팅 후 변경되지 않습니다. - 비재작성: 신호는 일관되며 변경되지 않습니다. - 지연 없음: 지연 없이 시기적절한 신호를 제공합니다. - 다양한 시간대: 거래 전략에 맞게 모든 시간대에서 사용할 수 있습니다. ### 운영 단계: #### 입력 및 설정: - firstkey (TrendValue): 추세 감지의 민감도를 조정합니다. - Secondkey (SignalValue): 매수/매도 신호 생성의 민감도를 정의
AT Ai Bot
Zaha Feiz
3.7 (23)
Experts
ATAI: AI 기반 금 거래 전문가 상담사 가격은 10번 구매할 때마다 250달러씩 증가합니다. 최종 가격: 1250달러. 이 진술은 이 AI 기반 거래 시스템의 백테스트 결과가 신뢰할 수 없음을 설명합니다. 이는 거래 신호를 받기 위해 인터넷 연결과 AI 서버와의 통신이 필요하지만, 백테스트 환경에서는 불가능합니다. 설명 ATAI는 금 및 금 관련 통화 쌍 거래를 위해 설계된 고급 전문가 상담사입니다. ------ 설정 및 가이드   ATAI는 금 및 금 관련 통화 쌍 거래를 위해 설계된 고급 전문가 상담사입니다. 시장 데이터를 분석하고 거래 신호를 생성하기 위해 인공지능, 특히 Groq AI 모델을 사용합니다. 이 EA는 전통적인 기술 분석과 최첨단 AI 기술을 결합하여 정보에 기반한 거래 결정을 내립니다. 주요 특징 • Groq AI를 사용한 AI 기반 거래 신호 • 금 및 금 관련 통화 쌍과 호환 • ATR 기반 트레일링 스톱 메커니즘 • 동적 로트 크기 및 위험
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
지표
ATREND: 작동 방식 및 사용 방법 ### 작동 방식 MT5 플랫폼을 위한 "ATREND" 지표는 기술 분석 방법론의 조합을 활용하여 트레이더에게 강력한 매수 및 매도 신호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 지표는 주로 변동성 측정을 위해 평균 진폭 범위(ATR)를 활용하며, 잠재적인 시장 움직임을 식별하기 위한 트렌드 탐지 알고리즘과 함께 사용됩니다. 구매 후 메시지를 남기면 특별 보너스 선물을 받게 됩니다. ### 주요 특징: - 동적 트렌드 탐지: 이 지표는 시장 트렌드를 평가하고 신호를 조정하여 트레이더가 현재 시장 상황에 맞춰 전략을 조정할 수 있도록 돕습니다. - 변동성 측정: ATR을 사용하여 시장의 변동성을 측정하며, 이는 최적의 손절매(SL) 및 이익 실현(TP) 수준을 결정하는 데 중요합니다. - 신호 시각화: 이 지표는 차트에 매수 및 매도 신호를 시각적으로 표시하여 트레이더의 의사 결정을 향상시킵니다. ### 운영 단계 #### 입력 및 설정 - TimeFr
AT Break
Zaha Feiz
지표
AT Break - Smart Breakout Points Indicator  General Description The AT Break indicator is an advanced technical analysis tool for the MetaTrader 5 platform, designed based on detecting breakouts of resistance and support levels. This indicator uses sophisticated algorithms to identify potential entry and exit points and displays them visually on the chart.  Main Settings Parameter Description Range/Options Default  Price Type Determines the price type used for calculations Close, Open, High, Lo
ATlogic
Zaha Feiz
5 (3)
지표
ATLogic ATLogic 지표: 모든 거래 도구에 적합한 다재다능한 도구 ATLogic은 모든 통화 쌍, 지수 및 암호화폐를 포함한 다양한 금융 상품을 위해 설계된 포괄적이고 사용자 친화적인 기술 분석 도구입니다. 이 다재다능한 지표는 다양한 시장에서 거래자에게 강력한 통찰력을 제공합니다: 구매 후 메시지를 남기면 특별한 보너스 선물을 받으세요 "AI 튜터와 연결하여 이 지표를 더  3 효과적으로 사용하는 방법을 배우려면 메시지를 보내세요!" 주요 특징 - 범용 호환성: ATLogic은 외환 쌍, 주식 지수 및 암호화폐를 포함한 모든 거래 도구에서 원활하게 작동합니다. - 다중 시간대 분석: 이 지표는 단기 스캘핑부터 장기 투자까지 다양한 시간대에서의 분석을 지원합니다. - 직관적인 인터페이스: 사용자 친화적인 디자인으로 초보자와 경험 많은 거래자 모두가 다양한 시장에서 접근할 수 있습니다. - 고급 경고 시스템: 사용자 정의 알림을 데스크톱 시스템과 모바일 기기로 보내
필터:
Mochamad Ilham Fatahillah
122
Mochamad Ilham Fatahillah 2025.12.31 16:58 
 

Honest Review: High Win Rate but Low Profitability (1 Month Experience) Pros: 1. Impressive Win Rate: 98 wins out of 105 entries. 2. Supportive Developer: Helpfully guided a beginner through a 4-day setup. Cons: 1. Small Profit, Big Losses: A major concern where a few losses can easily wipe out many small gains. 2. Negative Cash Flow: A monthly profit of $3.79 vs. a $15 VPS cost means I am currently losing money monthly, excluding the $299 EA cost (price when i bough). 3. Result Gap: Significant difference in entry frequency and profit compared to the developer's "Challenge" results, despite using the same settings. Full Review: I have been using this EA from Nov 29 to Dec 31, 2025. To be honest, it’s a bit of a rollercoaster; the win rate is fantastic, but the "small profit, big losses" reality makes it hard to see a real return on investment so far. My profit doesn't even cover the VPS fee, let alone the $299 purchase price. However, I am choosing to stay optimistic. I believe (and hope) that future results will be much better as the developer promises continuous, free updates. I truly hope these "free lifetime updates" are a genuine commitment to the users’ success and not just clever marketing language. I am posting this honest and factual review to claim the promised 3-month free VPS bonus. I expect to receive this reward despite my transparency, as it will help me keep the bot running while waiting for the "big profits" shown in the developer's challenge to finally manifest in my account. I look forward to seeing the EA evolve.

tee28k
19
tee28k 2025.12.29 13:49 
 

Outstanding performance, 10% profit in first two weeks trading XAUUSD, continuous so far.. Good support from the Developer team via Community Channel.

mattponce
21
mattponce 2025.12.06 07:20 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ I’ve been using Autorithm AI for one week starting with a $500 on Vantage and Fusion Markets in actual live trading, and after moving it to a VPS, the results became even more stable and consistent. The EA performs best on the higher timeframe and follows the developer’s recommended setup perfectly. Fusion Markets provides more trade opportunities, and now I clearly understand why the author recommends specific brokers because execution quality genuinely affects results. I am running both the Alpha and Gamma strategies, and they are intelligently structured with controlled risk, smart entries, and well-managed martingale logic. The EA completely removes emotional trading and maintains solid, responsible risk management. Based on my own real trading results, the performance has been stable, consistent, and has given me greater confidence in my trading journey. What truly sets this EA apart is the developer, Zaha Feiz is extremely supportive, responsive, and genuinely invested in helping users become profitable. I am truly grateful for her guidance, her dedication, and especially her vision in creating a tool that empowers traders to grow confidently and responsibly. Very easy to install and truly beginner-friendly. Perfect for anyone starting their automated trading journey. HIGHLY RECOMMENDED. #AutorithmAI #500to5000Challenge

SREE KUMAR
23
SREE KUMAR 2025.12.03 07:14 
 

I have been testing this Expert Advisor (EA) for one week across multiple environments, specifically using Vantage and Fusion Markets (Also tried Exness), and the initial results are promising. I’ve focused my testing primarily on the H1 timeframe, where the EA operates effectively (15M timeframe works as well, but generally H1 timeframe is recommneded). Performance and Strategy Analysis: The EA’s performance has been consistent on both brokers, although I noted a distinct increase in trade frequency when running it on Fusion Markets, which aligns well with the developer's recommendation for that broker. While I haven't yet deployed it on a VPS, given the stability and current results, I anticipate even better performance and reliability once hosted on a recommended server setup. I thoroughly tested both the Gamma and Alpha strategies (Didn't test Beta strategy though, but i assume it is also good): Gamma Strategy (Hedged Swing): This strategy is designed around placing two opposite limit/stop orders (Buy and Sell). If one side is triggered and closes in profit, the corresponding untriggered order is automatically closed. This provides a robust mechanism for capturing market swings and preventing prolonged exposure on the opposing side. It also uses the AI to determine the primary direction, placing a normal-sized order there, and a smaller martingaled order on the counter-side for hedging. Alpha Strategy (Retracement Grid): This strategy operates by placing multiple orders during a market retracement. Each successive order placed deeper into the retracement increases its lot size by a defined Martingale factor. While these orders do not utilize a conventional stop loss, the EA employs a dynamic risk management feature that automatically closes the entire sequence of trades if the total accumulated loss reaches a specific, defined pips target. The EA’s overall risk management feels sound, especially given the controlled nature of the martingale multiplier applied to the counter-trade. Seller Support and Recommendations A crucial factor in any MQL5 purchase is seller support, and in this regard, the developer has been excellent. They were kind enough to include a discounted promotion and a gift of their separate TradingView indicator, “ATbot.” The ATbot TradingView indicator is a great complementary tool, providing clear buy/sell signals. When these signals are used in conjunction with manual supply and demand analysis, they can yield highly favorable risk/reward (RR) ratios. However, as with any indicator, it is essential to use it as a complement to your own analysis rather than relying on it solely to filter out poor signals. Conclusion The EA is a powerful tool, particularly when following the developer's strict usage guide and leveraging the recommended Fusion Markets broker. My initial week of testing confirms its potential on the H1 timeframe. It's worth noting that the product is actively maintained and receives regular updates, each bringing significant improvements over the last version. This commitment to continuous development is excellent, though prospective buyers should be aware that the price tends to increase with each new feature release, reflecting the growing value of the product. The combination of well-defined strategies and responsible risk management makes this a strong candidate for automated trading. Highly Recommended for traders looking for an automated solution that provides multiple strategies and maintains responsible risk parameters.

printgold
112
printgold 2025.11.30 08:03 
 

Using personal API and a lot of models API is the best point. The author very kinds to advise, how to set up personal API and the cost of using models API. Also the author inform free API available. The strategy of this EA, layer aplha, layer betha and layer gamma are very good choice to fit user trading style. Thanks Author to create this EA. Five Star

Steffen Schmidt
870
Steffen Schmidt 2025.11.13 00:06 
 

$120 gone! Completely useless garbage I have the results prove me wrong I demand money lost, sorry not recommended.https://www.icloud.com/photos/#/icloudlinks/07e-ztDNYYGMtHbMnAs0K1jfw/ and https://www.icloud.com/photos/#/icloudlinks/0d8qSZN18Bn2KhfIu0E1atCrw/

Zaha Feiz
6337
개발자의 답변 Zaha Feiz 2025.11.13 05:08
Are you sure you read the description fully?
It’s obvious you didn’t check the article link!!
You’re not even aware that this EAhas three different strategies.
One of them can be the Martingale but only if you choose it!!
I hope that when you buy a product on this marketplace you’ll be more careful and take the time to read thoroughly.
Gomez1337
45
Gomez1337 2025.11.09 08:21 
 

Great Product with impressive performance Easy to install and configure Great support every time and really good product price

Gyx Cg
48
Gyx Cg 2025.11.08 05:48 
 

Started a 500$ account for the 500 to 5000 challenge. Bot doubled the account balance in 2 weeks with moderate risk settings. Lot size is automatically decided based on the risk settings. Martingale trades are placed intelligently at key levels instead of at fixed spacings to reduce the change of blowing the account. The bot also comes with 2 other non martingale strategies that can be used on smaller accounts. The developer is very responsive to support request in chat. And she will help to get the bot up and running properly. Overall the bot is well worth the price.

Sayed Mohamed Shehab
485
Sayed Mohamed Shehab 2025.11.05 16:57 
 

Yesterday was the first day i use this bot on my real account. results were amazing and I hope this stability will be continue.. the most thing i like is even if there is some losse .. you can cover it quickly a turn into profit .. till now 5 stars Thank Zaha for supporting and guidance

Lutz1307
117
Lutz1307 2025.11.01 11:44 
 

Hello Traders, this EA is working very successfully in the demo account and is delivering excellent results. Thank you very much for that. Kind regards, Lutz

orua Amabipi-kalio
170
orua Amabipi-kalio 2025.10.25 14:39 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Outstanding Performance and Reliability! Autorithm Bot has truly exceeded my expectations. The AI trading system is smart, efficient, and consistent in its performance. I’ve tested several bots in the past, but Autorithm stands out for its precision in entry and exit points, minimal drawdown, and adaptability to market changes. The user interface is clean and easy to navigate, making setup simple even for non-experts. I appreciate how the developers continue to optimize the algorithm and provide prompt support whenever needed. This bot doesn’t just trade—it learns and adjusts intelligently. It’s evident that a lot of thought and expertise went into its design. Highly recommended for anyone looking for a reliable and profitable AI trading solution.

MarFapump
69
MarFapump 2025.10.14 11:21 
 

Autorithm AI really impressed me from the start. The installation was super easy, and the setup guide made it simple to get the bot running smoothly on my VPS. I appreciate how clear the settings recommendations are — they make it beginner-friendly but still powerful enough for experienced traders. I’m currently using it on BTC and XAUUSD, and I really like how it adapts to different market conditions. The entries are smart, the risk control is solid, and it avoids emotional overtrading completely. I’ve tested several EAs, but this one feels more stable and consistent. Great work by the developer and very helpful support. Definitely worth it!

리뷰 답변