Autorithm AI

기술 설명

AUTORITHM은 MetaTrader 5용으로 설계된 첨단 인공지능 기반 거래 시스템으로, 10개의 전문 AI 레이어를 활용해 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 고급 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 처리하고, 거래 기회를 식별하며, 지능형 위험 관리 프로토콜을 통해 거래를 실행합니다.

⸻ 핵심 기능 이 시스템은 10개의 개별 AI 레이어가 협력하여 시장 상황을 분석하고 거래를 실행합니다. 각 AI 레이어는 다음과 같은 시장 분석 분야에 특화되어 있습니다.

• 기술적 분석

• 패턴 인식

• 가격 행동 분석

• 추세 분석

• 변동성 분석

• 위험 관리

• 뉴스 분석

• 시간 분석

• 마틴게일 시스템 관리

• 최종 의사결정 EA에는 시간 기반 거래 세션 설정, 뉴스 이벤트 필터링, AI 기반 변동성 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다.





⸻ 10대 AI 지능 레이어





1. 기술 분석 AI 여러 기술 지표와 오실레이터를 처리하여 고급 패턴 인식 알고리즘으로 시장 모멘텀, 과매수/과매도 상태 및 잠재적 반전 지점을 식별합니다.

2. 패턴 인식 AI 차트 패턴, 캔들스틱 패턴, 가격 구조를 식별 및 분석하며, 역사적 시장 데이터로 학습된 머신러닝 알고리즘을 사용합니다.

3. 가격 행동 분석 AI 전통적인 지표에 의존하지 않고 원시 가격 움직임, 지지/저항 수준, 시장 구조 변화를 분석합니다.

4. 추세 분석 AI 다중 타임프레임 데이터를 처리하는 정교한 알고리즘으로 시장 방향, 추세 강도 및 추세 변화를 파악합니다.

5. 변동성 분석 AI 시장 변동성 패턴을 모니터링하고 비정상적인 시장 상황을 식별하며, 자본 보호를 위해 거래 매개변수를 조정합니다.

6. 위험 관리 AI 최적 포지션 크기를 계산하고 손절매 수준을 관리하며, 현재 시장 상황과 계좌 자산에 따라 동적 위험 관리를 실행합니다.

7. 뉴스 분석 AI 경제 캘린더 이벤트를 처리하고 뉴스 영향 수준을 필터링하며, 고영향 뉴스 발표 시 거래 행태를 조정하여 위험을 최소화합니다.

8. 시간 분석 AI 최적 거래 세션, 시장 개장/마감 시간, 시간 기반 시장 행동 패턴을 분석하여 거래 효율성을 극대화합니다.

9. 마틴게일 시스템 AI 포지션 확장을 지능적으로 관리하고 추가 포지션의 최적 진입점을 계산하며 전체 포지션 시퀀스를 종료할 시점을 결정합니다.

10. 최종 의사결정 AI 이전 모든 레이어의 입력을 종합하고, 다양한 신호를 가중 평가하여 고급 의사결정 트리 알고리즘을 사용해 최종 거래 결정을 내립니다.





⸻ 시스템 요구 사항

• 최소 잔액: 500 USD

• 계좌 유형: 스탠다드 또는 ECN

• 최소 레버리지: 1:100

• 추천 브로커: 저스프레드, 안정적 체결

• 플랫폼: MetaTrader 5





⸻ 입력 매개변수 설정 스마트 스케줄 관리자

• TradingStartTime: 일일 거래 시작 시간 (기본: 06:00)

• TradingEndTime: 일일 거래 종료 시간 (기본: 20:00)

• AutoCloseOutsideHours: 거래 시간 외 포지션 자동 청산 AUTORITHM 코어 엔진

• EnableAIAnalysis: AI 분석 시스템 활성화/비활성화

• UsePersonalAPI: 개인 API 키 사용 여부

• PersonalAPIKey: 개인 API 키 입력 (해당 시)

• SelectedAIModel: AI 모델 선택 (기본: openai/gpt-5) AUTORITHM 거래 엔진

• AutoClearOldOrders: 오래된 미결 주문 자동 삭제

• EAMagicNumber: EA 고유 식별 번호 (기본: 808080)

• SpreadAdjustment: 스프레드 조정 계수 (기본: 2)

• TradeIdentifier: 거래 코멘트 식별자 (기본: AUTORITHM) 주말 보호 시스템

• ActivateWeekendShield: 주말 포지션 보호 활성화

• FridayCloseHour: 금요일 포지션 청산 시간(시) (0–23)

• FridayCloseMinute: 금요일 포지션 청산 시간(분) (0–59) 지능형 뉴스 필터

• EnableNewsProtection: 뉴스 이벤트 보호 시스템 활성화

• PreNewsStopMinutes: 뉴스 발표 전 거래 중지 시간(분)

• PostNewsStopMinutes: 뉴스 발표 후 거래 재개 시간(분)

• FilterLowImpactNews: 저영향 뉴스 필터

• FilterMediumImpactNews: 중간 영향 뉴스 필터

• FilterHighImpactNews: 고영향 뉴스 필터

• MonitoredCurrencies: 뉴스 모니터링 통화 (기본: USD, EUR, GBP, JPY, XAU) 동적 트레일링 시스템

• EnableTrailingStop: 트레일링 스탑 활성화 • TrailingTrigger: 트레일링 시작 이익 임계값(핍)

• TrailingDistance: 현재 가격과 유지할 거리(핍) 자본 보호 방패

• RiskPercentage: 거래당 계좌 위험 비율 (기본: 1.0%)

• UseAutoLotSizing: 자동 로트 크기 계산 활성화

• FixedLotSize: 자동 계산 비활성 시 고정 로트 크기 시장 변동성 보호

• EnableVolatilityProtection: 변동성 기반 거래 필터링 활성화

• MaxVolumeMultiplier: 최대 거래량 급증 배수

• MaxPriceChange: 허용 가능한 최대 가격 변동(핍)

• VolumeLookbackPeriod: 거래량 분석 기간(봉 수)

• MaxExecutionSlippage: 허용 가능한 최대 슬리피지(포인트) 고급 AI 마틴게일 시스템

• MartingaleProfitTargetPips: 모든 포지션 청산 이익 목표(핍)

• MartingaleLossTargetPips: 모든 포지션 청산 손실 한도(핍)

• MartingaleMultiplier: 후속 주문 로트 크기 증가 배수

• MartingaleMaxOrders: 최대 연속 주문 수(권장: 3–8)

• MartingaleOrderSpacingPips: 마틴게일 주문 간격(핍)





Strategy Tester에 대한 중요 안내:

MetaTrader의 기술적 제한으로 인해 Strategy Tester 환경에서는 인터넷 접속이 허용되지 않습니다. 따라서 백테스트 중 EA는 실시간 AI 데이터 대신 고정된 사전 학습 데이터 세트를 사용합니다. 이는 다음을 의미합니다: • 서로 다른 매개변수 조합에서 백테스트 결과가 정적이거나 동일하게 나타날 수 있습니다. • 동적이고 적응적인 AI 기능을 활용하려면 실거래가 필요합니다.

성공적인 설치를 위해 이 가이드를 따르세요.https://www.mql5.com/en/blogs/post/764247

