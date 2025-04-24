AI Gold Sniper MT5

4.68

실제 거래 계정을 통한 실시간 신호: 

기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래): https://www.mql5.com/en/signals/2329380
IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래): https://www.mql5.com/en/signals/2340132

MQL5의 외환 EA 거래 채널: 제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요. MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티입니다.

10개 중 3개만 남았습니다. $399!

그 후 가격은 $499로 인상됩니다.

EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다.


AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱 신경망(CNN)과 순환 신경망(RNN)을 사용하여 과거 가격 데이터, 거시경제 변동(금리, 인플레이션), 다중 시간대 기술 신호, 실시간 뉴스 데이터를 자연어 처리(NLP)를 통해 동시에 분석합니다. 심층 강화 학습(DRL) 메커니즘을 통해 EA는 XAU/USD와 관련 지수(USD 지수, 미국 국채 금리, 원유 가격) 간의 다차원적 상호작용을 평가하여 시장 변화에 동적으로 적응할 수 있습니다. 확률적 메타 학습 모델은 재무 정보의 감정 분석과 기본적 분석의 장기 추세를 기반으로 단기 전략의 균형을 맞추는 데 적용됩니다. 이 시스템은 몬테카를로 백테스팅을 통해 검증되었으며, 다중 기간 데이터 세트에서 99% 신뢰도를 보였습니다. 이는 변동성이 큰 시장 상황에서 손실률(<5%)을 최소화하고 샤프 비율(>2.3)을 최적화하는 능력을 보여줍니다.
EA는 모든 주문에 손절매를 사용하며, 그리드, 마팅게일 등 위험한 거래 방식을 사용하지 않습니다. AI Gold Sniper는 제가 사용해 본 EA 중 하나입니다. 수년간 펀드 관리 계좌를 사용하고 거래해 왔습니다. 저는 공식적으로 가장 최적화된 EA 버전을 출시했습니다. EA에서 거래 기간은 중요하지 않습니다. 하지만 EA가 H1부터 모든 기간의 데이터를 매개변수로 사용할 수 있도록 H1 기간을 그대로 두는 것이 좋습니다.
한정 가격 $299는 첫 10회 판매에만 적용됩니다. 10회 판매 후에는 가격이 +$100 인상됩니다. AI Gold Sniper의 최종 가격은 $1999입니다.

일부 기능:

위험한 거래 방법을 사용하지 마십시오: 그리드 없음, 마팅게일 없음,... 단 한 번의 거래

- 주문은 항상 손절매로 보호됩니다

- 기본 설정으로 EA 최적화 - 사용이 쉬움

- 예상치 못한 하락, 상승, 갭을 방지하기 위한 스마트 시간 필터...

...

MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/111082
이 전략은 MT4에서 Dukascopy Real Ticks 100% 틱 품질을 사용하여 모든 틱을 실제 틱 기준으로 2003년부터 2024년까지 안정적으로 백테스트되었습니다. 여러 브로커에서 실시간 거래가 원활하게 진행되고 있습니다.
Gold Trading AI는 XAUUSD(GOLD)를 지원하는 EA입니다. 완전 자동 어드바이저.

- EA 설정:

심볼 XAUUSD
시간 프레임 H1
테스트 시작 2003
설정 기본 설정
브로커 모든
최소 예치금 $200/0.01 lot
추천 입금 $500/0.01 lot (인출 약 10%)
특징

- 마팅게일 없음, 그리드 없음

- 주문은 항상 Stoploss로 보호됩니다

- 기본적으로 사용하기 쉽습니다
리뷰
Canny Eric
38
Canny Eric 2025.12.29 01:20 
 

I purchased both of your EAs and am very satisfied with your support. Backtesting historical data with AI Gold Sniper yielded very good results. I will provide further live evaluation after one month of running both EAs.

Alireza Kalamati
712
Alireza Kalamati 2025.12.24 10:00 
 

I have known this developer for over 2 years, he has always treated me professionally, I have bought all his products over time and I am satisfied, especially with the two gold robots. In my years of activity in the market, I have not seen such results.

provanet
111
provanet 2025.12.22 11:43 
 

I bought this Expert Advisor who was very intrigued by the history of long-term signals and the excellent results shown. I decided to give the seller full confidence and I'm really excited to follow his path in 2026. I can't wait to start in January and see how it will behave in the following months: I will update the review with the actual results. The premises are really interesting Merry Christmas to all

필터:
JRBSJ
39
JRBSJ 2026.01.05 19:56 
 

Dear Mr. Ho Tuan Thang I have purchased your EA and I would like to clarify two quick points, please: Time / Session Filter Does the EA have any built-in time or session filter to allow trading only during specific hours? If not, do you recommend any EA or tool that can be used as a time filter together with your robot? Multiple accounts on the same computer / VPS I have two trading accounts running on the same VPS. Is it allowed to use the EA on two different accounts on the same computer/VPS if I have multiple activations available? If any additional activation or configuration is required, could you please let me know where to enable it? Thank you very much for your support. Best regards, JR

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2026.01.06 02:34
Hi my friend JR,
Thank you for your trust in purchasing my EA. Here are the answers to your technical questions:
Regarding the Time and Session Filter:
The EA does not have a built-in manual time filter setting, and I do not recommend using an external tool to block it. The reason is that my system uses a sophisticated AI backbone that analyzes market context and sentiment continuously. It is designed to find high-probability setups regardless of the specific hour. Restricting the time manually interferes with the AI's logic and may cause you to miss optimal entries. My philosophy for this EA is simplicity: just turn it on with the default settings and let the AI handle the optimization.
Regarding Multiple Accounts on the Same VPS:
Yes, you are absolutely allowed to use the EA on different trading accounts within the same VPS or computer, provided you have sufficient activations. You simply need to attach the EA to the charts on each terminal.
Let me know if you need further assistance with the setup. Let's grow our profits together!
JadeBernard
35
JadeBernard 2026.01.05 13:38 
 

Purchased last year and no trade so far. I have no user manual, nothing.Trying to contact author is usless because he blocked incoming messages. I hope for a resolution.

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2026.01.05 15:10
Thank you for your feedback, my friend Jade Bernard.
Currently, on MQL5, I have set my account to 'Friends' mode so that I can send messages. I have sent you a friend request so that we can message each other.
Regarding operations, I have several posts on my profile explaining the mechanism for stopping trading during the Christmas and New Year holidays. The EA will stop trading starting from 24 December 2025 until the end of the Non-Farm Payrolls report at the beginning of 2026 (after 9 January 2026). This is an annual trading halt to allow the market to absorb the current momentum and geopolitical instability. I have also sent you a few of my in-depth articles analysing the reasons behind this trading suspension in greater detail. I am a developer, but first and foremost, we must be risk managers. Do not let one unprecedented news event destroy years of trading discipline. Thank you and I wish you a productive trading day.
Алексей Погребняк
37
Алексей Погребняк 2026.01.01 17:50 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2026.01.05 17:51
Thank you. If you need help, feel free to contact me.
Canny Eric
38
Canny Eric 2025.12.29 01:20 
 

I purchased both of your EAs and am very satisfied with your support. Backtesting historical data with AI Gold Sniper yielded very good results. I will provide further live evaluation after one month of running both EAs.

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2026.01.02 16:04
Thank you so much for this wonderful feedback! I truly appreciate your trust in choosing both EAs. I'm delighted to know you're satisfied with the support and backtest results of the AI Gold Sniper
Please feel free to contact me if you need any support in the future.
ismail4455
59
ismail4455 2025.12.27 23:47 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2026.01.02 15:54
Thank you for your honest review. Feel free to ask me anytime.
Alireza Kalamati
712
Alireza Kalamati 2025.12.24 10:00 
 

I have known this developer for over 2 years, he has always treated me professionally, I have bought all his products over time and I am satisfied, especially with the two gold robots. In my years of activity in the market, I have not seen such results.

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.24 12:05
Thank you so much for your trust and loyalty over these two years. It means a great deal to me. Hearing that you are satisfied, especially with the gold robots, and that you haven't seen such results before, is the highest compliment I could receive.
I am truly honored by your long-term support and will continue to dedicate my utmost effort to maintaining your confidence.
KARMIC
104
KARMIC 2025.12.23 07:18 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.24 12:03
Thank you so much for sharing this wonderful start! I'm thrilled that your first trade was a winning one. Wishing you many more successful trades ahead. It's an honor to be part of your trading journey.
Warmly,
Patrick Pham
217
Patrick Pham 2025.12.23 03:54 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.23 05:14
Thank you so much for your kind words and for sharing your positive experience. I'm thrilled to hear that the EA has delivered amazing results in your first two weeks. Wishing you continued success in your trading journey. I'm here to support you every step of the way.
provanet
111
provanet 2025.12.22 11:43 
 

I bought this Expert Advisor who was very intrigued by the history of long-term signals and the excellent results shown. I decided to give the seller full confidence and I'm really excited to follow his path in 2026. I can't wait to start in January and see how it will behave in the following months: I will update the review with the actual results. The premises are really interesting Merry Christmas to all

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.22 18:30
Thank you so much for your wonderful feedback and for placing your trust in our Expert Advisor. We are truly honored by your confidence and are just as excited as you are to begin this journey together in 2026.
It means a lot to us that you took the time to analyze the long-term performance and decided to join our trading community. We are committed to maintaining the transparency, discipline, and consistency that you observed in the historical signals, and we will be with you every step of the way as you start live trading in January.
infos1982
100
infos1982 2025.12.20 12:05 
 

I’ve been trading Gold for many years and have tested countless EAs, but AI Gold Sniper truly stands out as one of the most precise and intelligent systems I’ve used so far. What impressed me the most is the quality of the entries. The EA does not overtrade, does not chase the market, and clearly waits for high-probability setups. Trades are well-timed, structured, and aligned with real market behavior on XAUUSD. Risk management is handled professionally, and the system remains stable even during volatile market phases. The logic behind the EA feels mature and well thought-out, not experimental or over-optimized. After running it on a live account, I can confidently say that AI Gold Sniper delivers consistent performance exactly as described. It’s a serious tool for serious traders who value precision over hype. Highly recommended.

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.20 16:29
Thank you sincerely for your trust in running the EA on a live account and providing such accurate conclusions about consistent performance. Feedback like this is not only praise but also a great source of motivation for us to continue maintaining and developing the product. We wish you continued success with accurate and sustainable transactions. We look forward to accompanying you on your journey ahead! We deeply appreciate you pointing out the core philosophies we've built: patiently waiting for quality setups, avoiding overtrading, and aligning with the actual market behavior of XAUUSD. Your assessment of the system as having a "mature and well-thought-out" logic is exactly what the development team always strives for – creating a serious, stable tool, rather than experimental or over-optimized strategies.
Abraham Hz
159
Abraham Hz 2025.12.18 06:39 
 

This EA looks very promising, based on the trading results shared by the developer, it has a 100% win rate. I'll update again in a month.

.

If there are any failures someday, I hope the developer remains focused on improving this excellent EA to make it even more perfect.

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.18 14:37
Thank you for your thoughtful feedback.
I'm pleased to share that the EA's live signal, which is fully transparent, has been active for nearly 10 months and has maintained a 100% win rate. My primary focus remains on its continuous optimization and long-term stability: https://www.mql5.com/en/signals/2329380 .
AI Gold Sniper is a project I've dedicated significant effort to, and my commitment is to ensure it delivers value reliably. I strive to improve it based on real-world results and user input, aiming to contribute positively to the trading community.
5093786
202
5093786 2025.12.17 22:46 
 

I respect this developer a lot, wishing him continued success in his journey

zuojingzj
36
zuojingzj 2025.12.16 21:40 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.18 13:34
Thank you for your feedback.
Ming Zhe Lu
245
Ming Zhe Lu 2025.12.15 12:51 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:03
Thank you for trusting EA AI Gold Sniper. If you encounter any difficulties during use, please send me a message and I will do my best to assist you promptly.
zhuo wang
78
zhuo wang 2025.12.11 19:48 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:04
Thank you for your feedback. Hopefully, the Gold Sniper AI will be a powerful EA to support you in automated trading alongside manual trading.
aoliao
35
aoliao 2025.12.11 05:26 
 

It's my first time trading with an EA. I bought this EA and chose to trade gold. Could you please tell me how to set the parameters? Thank you!

第一次用EA做交易，我购买了这款EA，我选择交易黄金，麻烦告知一下参数应该怎么设置，谢谢！

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:06
感谢您对EA的信任。我已经给您发送了一条消息，希望能为您提供帮助。我希望在未来的交易旅程中继续陪伴您。 Thank you for your trust in EA. I have sent you a message to assist you. I hope to continue accompanying you on your trading journey for a long time to come.
Sajuahmed
23
Sajuahmed 2025.12.08 15:58 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.08 17:43
I am delighted that you have shared your real-world experience after using AI Gold Sniper and AI Gold Trading. Thank you, and I wish you a productive trading day.
Odd Harald Soerhaug
530
Odd Harald Soerhaug 2025.12.02 14:49 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.04 12:48
Thank you so much for your honest review, All customers using EA AI Gold Sniper also have the same results as you
Markus Peter Hohmann
1415
Markus Peter Hohmann 2025.11.30 13:22 
 

Contrary to the assessments of so-called independent portals, I give this EA 5 stars in all categories. I'm impressed by its precise agreement with the test results (+/- 5 seconds). Please also see the performance in the comments. The EA has been running for me since November 11, 2025, and has shown a 100% win rate. Bravo and happy trading, Markus

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.12.04 12:48
Thank you so much for your honest review, Markus
Fares3D
391
Fares3D 2025.11.29 12:41 
 

I have tried This Ea for a month now and it has been profitable

Ho Tuan Thang
49619
개발자의 답변 Ho Tuan Thang 2025.11.29 16:22
Thanks for your feedback bro. For me the profit that the customer earns is always the top priority
12
리뷰 답변