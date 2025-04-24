AI Gold Sniper MT5

실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:

AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱 신경망(CNN)과 순환 신경망(RNN)을 사용하여 과거 가격 데이터, 거시경제 변동(금리, 인플레이션), 다중 시간대 기술 신호, 실시간 뉴스 데이터를 자연어 처리(NLP)를 통해 동시에 분석합니다. 심층 강화 학습(DRL) 메커니즘을 통해 EA는 XAU/USD와 관련 지수(USD 지수, 미국 국채 금리, 원유 가격) 간의 다차원적 상호작용을 평가하여 시장 변화에 동적으로 적응할 수 있습니다. 확률적 메타 학습 모델은 재무 정보의 감정 분석과 기본적 분석의 장기 추세를 기반으로 단기 전략의 균형을 맞추는 데 적용됩니다. 이 시스템은 몬테카를로 백테스팅을 통해 검증되었으며, 다중 기간 데이터 세트에서 99% 신뢰도를 보였습니다. 이는 변동성이 큰 시장 상황에서 손실률(<5%)을 최소화하고 샤프 비율(>2.3)을 최적화하는 능력을 보여줍니다.

EA는 모든 주문에 손절매를 사용하며, 그리드, 마팅게일 등 위험한 거래 방식을 사용하지 않습니다. AI Gold Sniper는 제가 사용해 본 EA 중 하나입니다. 수년간 펀드 관리 계좌를 사용하고 거래해 왔습니다. 저는 공식적으로 가장 최적화된 EA 버전을 출시했습니다.

EA에서 거래 기간은 중요하지 않습니다. 하지만 EA가 H1부터 모든 기간의 데이터를 매개변수로 사용할 수 있도록 H1 기간을 그대로 두는 것이 좋습니다.

일부 기능:



- 위험한 거래 방법을 사용하지 마십시오: 그리드 없음, 마팅게일 없음,... 단 한 번의 거래



- 주문은 항상 손절매로 보호됩니다

- 기본 설정으로 EA 최적화 - 사용이 쉬움

- 예상치 못한 하락, 상승, 갭을 방지하기 위한 스마트 시간 필터...

...







이 전략은 MT4에서 Dukascopy Real Ticks 100% 틱 품질을 사용하여 모든 틱을 실제 틱 기준으로 2003년부터 2024년까지 안정적으로 백테스트되었습니다. 여러 브로커에서 실시간 거래가 원활하게 진행되고 있습니다.





Gold Trading AI는 XAUUSD(GOLD)를 지원하는 EA입니다. 완전 자동 어드바이저.

- EA 설정: