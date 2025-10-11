Aura Ultimate EA
- 버전: 1.40
- 업데이트됨: 5 12월 2025
- 활성화: 10
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다.
Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다.
매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다.
Aura Ultimate Advisor를 구매하면 두 개의 거래 계좌 번호에 연결된 Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이선스를 받을 수 있습니다.
실시간 결과는 여기에서 확인하세요:
10,000 USD 실제 계좌 https://www.mql5.com/en/signals/2336509
3k ICMarkets Both Strategies Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2337522
핵심 기술
-
3중 계층 신경 논리 는 모멘텀 인식, 변동성 매핑, 적응형 필터링을 결합하여 차트에 나타나기 전에 미세 추세 변화를 예측합니다.
-
진정한 다중 전략 시스템 - 검증된 두 가지 핵심 전략(추세 및 브레이크아웃)과 개발 중인 세 번째 전략이 포함됩니다 .
-
엄격한 위험 관리 원칙 - 그리드나 평균화 없음. 각 포지션은 정의된 손절매와 동적으로 계산되는 수익 목표에 의해 보호됩니다.
-
자동 조정 필터 - 시스템은 유동성, 변동성, 거래 세션 조건에 따라 지속적으로 자체 균형을 유지합니다.
-
플러그 앤 플레이 구성 - 최적화된 SET 파일, 간단한 입력, ECN 및 Prop Firm 계정과의 완벽한 호환성.
Aura Ultimate를 독특하게 만드는 것
이전 모델과 달리 Aura Ultimate는 단순히 개선된 버전이 아닙니다. 다중 컨텍스트 패턴 인식을 통해 시장 행동을 인식하도록 근본적으로 재설계된 새로운 신경 프레임워크 입니다 .
|핵심 초점
|XAUUSD의 추세 구조와 반대 추세 구조를 모두 인식하도록 설계된 다중 컨텍스트 하이브리드 인텔리전스입니다.
| 건축학
|뛰어난 정밀도를 위해 딥 러닝, 패턴 인식, 예측 행렬 모델링을 통합한 고급 교차 계층 신경 앙상블입니다 .
| 전략 엔진
|3단계 시스템 - 두 가지 독립적인 전략이 동시에 운영되고, 세 번째 확장 전략이 개발 중입니다.
| 시장 범위
|다양한 시장 상황에 적응하여 확장할 수 있는 골드에 최적화되어 있습니다. 차분한 축적부터 공격적인 돌파 단계까지 다양합니다.
| 위험 관리
|자본 보호 기능 내장: 고정 손절매, 스마트 포지션 사이징, 그리고 역동적인 수익 추적. 그리드나 평균화 기능 없음.
| 자기 최적화
|변동성, 유동성, 거래 세션 활동에 따라 내부 NN 매개변수를 조정하는 지속적인 학습 주기입니다.
| 실행 속도
|비동기 신호 처리를 갖춘 초경량 코드 - VPS 또는 Prop Firm 환경에서도 안정적인 성능을 제공합니다.
| 유연성
|보수적 소품, 균형 잡힌, 공격적인 거래 스타일을 위한 광범위한 사용자 정의 옵션.
| 통합 준비 완료
|새로운 신경 모듈과 외부 전략 계층을 수용할 수 있는 미래 지향적 프레임워크입니다.
| 투명도
|모든 결정에 대한 완전한 실제 신호 모니터링과 자세한 로그 - 숨겨진 논리는 없으며 검증 가능한 기계 분석과 투명한 거래 결과만 있습니다.
Aura Ultimate 는 신경망 알고리즘을 기반으로 장기적이고 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 혁신적인 설계로 마틴게일이나 그리드 트레이딩과 같은 위험한 전략이 배제되어 자동 트레이딩을 위한 안전한 옵션입니다.
정보:
- 거래 가능한 거래 쌍 : XAUUSD(GOLD)
- 기간: H1
- 권장 보증금: $500 이상
- 최소 입금 금액: $100 (고위험 거래)
- 최소 레버리지 1:20
- 모든 브로커와 호환 가능하지만 ECN 저스프레드 브로커를 권장합니다.
특징:
- 2개의 독립적인 전략 (세 번째 전략은 나중에 추가될 예정입니다)
- 그리드 거래 없음
- 평균화 없음
- 위험한 자금 관리 기술은 없습니다
- 모든 거래에 대해 손절매와 이익실현을 엄격히 시행합니다.
- 99.9% 품질 견적으로 안정적인 결과 제공
- 브로커 조건에 그다지 민감하지 않음
- 설치 및 사용이 간편합니다
- FTMO 및 Prop 회사 준비 완료
- FIFO 규칙을 준수합니다
구매 전 중요 참고 사항:
-
손절매 는 전략의 필수적인 부분으로, 시스템 오류가 아닌 정상적인 위험 관리를 나타냅니다.
-
성과는 개별 며칠이 아닌, 한 달 이상의 전체 거래 기간을 대상으로 평가해야 합니다 .
-
미결제 거래가 없는 기간 도 정상입니다.
모델이 불규칙성이나 불안정한 시장 구조를 감지하면 시스템이 의도적으로 일시 중지될 수 있습니다.
-
이미 Aura Neuron 또는 Aura Black 어드바이저를 사용 중이 시라면 , 일부 거래가 Aura Ultimate 어드바이저와 겹칠 수 있다는 점을 유의하세요. 어드바이저는 전날 고가 또는 저가 돌파 전략과 부분적으로 유사한 로직을 사용하기 때문입니다.
가격 정책:
전문가의 독점권을 유지하기 위해 판매되는 사본의 수는 제한됩니다!
위험 경고: 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다. 어떤 거래 시스템도 손실로부터 자유로울 수 없습니다. 백테스트 및 과거 실적은 예시일 뿐입니다. 적절한 위험 관리를 활용하고 실제 배포 전에 데모에서 EA를 테스트하십시오.
Among a huge number of Expert Advisors (EAs), I finally chose this one. Its performance in small-scale testing did not disappoint me, with very stable profits. The author's after-sales support is very detailed and timely. Highly recommended!