The ORB Master

"ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다 : 오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요

ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다.

ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다.





ORB Master가 결과를 제공하는 방식 :

ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여 SP500, US30(Dow Jones), NASDAQ 및 DAX 등 4대 주요 지수의 중요한 개장 범위를 타겟으로 합니다.

이러한 돌파구는 종종 그날의 지배적인 추세를 나타내며 신뢰할 수 있는 방향성 편향을 제공합니다.

EA는 정밀성을 바탕으로 이러한 이점을 활용하여 최대 이익 잠재력을 갖춘 거래에 진입합니다.

EA는 각 지수에 대해 세 가지 뚜렷한 전략 변형을 배치하여 상관관계가 없는 12가지 접근 방식으로 구성된 견고한 포트폴리오를 만듭니다.

이러한 다각화를 통해 위험은 최소화되고 기회는 확대됩니다.

모든 포지션은 이익을 확보하고 자본을 보호하기 위한 동적 트레일링 손절매(SL) 및 트레일링 이익실현(TP) 메커니즘을 포함한 고급 거래 관리의 혜택을 누립니다.





엄격한 테스트를 핵심으로 신뢰성을 위해 제작:

우리는 처음부터 견고성을 우선시했습니다.

ORB 마스터는 보이지 않는 데이터에 대해 광범위한 샘플 외부 스트레스 테스트를 거쳤으며, EA 실패의 주요 원인인 곡선 맞춤의 함정 없이 실제 시장 변동성에서도 성공할 수 있는지 확인했습니다.

이는 시스템이 미래에도 작동할 확률이 가장 높다는 것을 의미합니다!





라이브/데모 계정 설정: 몇 분 안에 거래 시작

시작하기는 간단합니다. 복잡한 구성이 필요하지 않습니다.

MT4/MT5 터미널의 "허용된 URL"(도구 > 옵션 > 전문가 자문)에 이 URL을 추가합니다: "https : // www . worldtimeserver.com/"(공백 제거).

MT5에서 자동거래를 활성화하세요.

EURUSD M15 차트를 엽니다.

EA를 차트로 끌어다 놓습니다.

사전 설정 파일을 선택합니다 . 입력 창에서 로드를 클릭하고선택합니다 .

귀하의 브로커 규칙에 맞게 US30, SP500, NASDAQ 및 DAX의 심볼 이름을 사용자 정의하세요.

확인을 누르고 실행하세요!





백테스트 실행: 확신을 가지고 검증하세요:

EURUSD M15에 대한 백테스트를 실행합니다(EA는 해당 설정에서 4개 지수를 모두 자동으로 실행합니다)

포함된 세트 파일 중 하나를 로드합니다 . 중 하나를 로드합니다

귀하의 브로커에 따라 US30, SP500, NASDAQ 및 DAX의 심볼 이름을 업데이트하세요.

브로커가 GMT+2(겨울)/GMT+3(여름)을 사용하지 않는 경우 백테스팅을 위해 매개변수의 GMT 오프셋 설정 또는 심볼의 거래 시간을 조정해야 합니다.

포괄적인 통찰력을 얻으려면 최소 2~3년의 테스트 기간을 선택하세요.









주요 기능 한눈에 보기

특징 세부 위험 관리 그리드도 없고, 마팅게일도 없고, 공격적인 전술도 없습니다. 오직 현명하고 지속 가능한 전략만 있을 뿐입니다. 최적화된 자산 US30, SP500, NASDAQ 및 DAX 권장 기간 M15. 사용할 차트 EURUSD(EA는 여기에서 세 가지 지수를 모두 원활하게 처리합니다). 전략 카운트 다양한 노출을 위해 12개의 상관관계 없는 변형이 병렬로 실행됩니다. Prop Firm 호환 완벽하게 규정을 준수하며 대부분의 자금이 있는 계좌에 적합합니다. 최소 잔액 500달러(중개인의 최소 로트 크기에 따라 조정). 브로커 추천 낮은 스프레드 브로커를 추천합니다(추천 브로커는 저에게 문의하세요)





매개변수:

ShowInfoPanel -> 차트에 정보 패널을 표시합니다.

Infopanel 크기 조정 -> 4K 디스플레이의 경우 값을 "2"로 설정

테스트 중 정보 패널 업데이트 -> 더 빠른 백테스팅을 위해 비활성화됨

SetSL_TP_After_Entry -> 브로커가 SL 및 TP가 포함된 보류 주문을 허용하지 않는 경우에만 활성화합니다.

가상 만료 사용 -> 브로커가 만료일이 있는 보류 주문을 허용하지 않는 경우에만 활성화

BaseMagicNumber -> 모든 전략에 사용될 기본 매직 넘버

거래에 대한 설명 -> 거래에 사용할 설명

주석 접미사 제거 -> 주석에 더 많은 정보를 추가하는 부분(예: 'US500_A')을 제거합니다.

RunUS500 -> US500 지수(SP500) 전략 활성화

US500_Symbol -> US500 통화쌍의 심볼 이름을 설정합니다(정확하게 설정하는 것이 매우 중요!!)

시작 시간/종료 시간 -> 여기서 심볼에 대한 필터의 시작 및 종료 시간을 설정할 수 있습니다.

US500_Strat1 -> 이 쌍에 대해 전략 1을 활성화합니다.

US500_Strat2 -> 이 쌍에 대해 전략 2 활성화

US500_Strat3 -> 이 쌍에 대해 전략 3 활성화

1단위 이동 시 $ 단위 값 -> 기본값은 "0"(자동)입니다. 로트 크기가 너무 큰 경우에만 이 값을 변경하세요. 자세한 내용은 문의하세요.

US500_MaxSpread -> 허용된 최대 스프레드

US500_Randomization -> 진입가, 청산가, 그리고 TrailingSL 값을 약간 무작위로 설정하여, 같은 브로커를 사용하는 여러 사용자가 서로 다른 거래를 하도록 합니다. 프롭(prop) 회사에도 유용합니다.

US30, NAS100(USTECH) 및 DAX에 대한 동일한 옵션

PROPIRM 고유 거래 설정 -> 여기에서 거래의 진입 및 종료를 수동으로 수정하여 EA의 다른 사용자(소품 회사용)와 비교하여 다르게 만들 수 있습니다.

로트 사이즈 계산 방법 -> 여기서 로트 사이즈를 계산하는 방법을 결정합니다: 고정 로트 사이즈 또는 전략당 최대 위험

Startlots -> 고정된 lotsize 옵션을 선택할 경우 해당 값을 설정합니다. 이 매개변수는 lotsize 계산에 다른 두 가지 옵션을 사용할 때 "최소 lotsize"로 사용됩니다.

전략별 최대 위험 -> 각 전략에 대해 선호하는 최대 허용 총 손실률(%)입니다. EA는 해당 전략의 과거 최대 손실률을 기반으로 로트 사이즈를 결정합니다.

최대 일일 손실률 설정 -> 여기에서 허용되는 최대 일일 손실률(%)을 설정할 수 있습니다. 이 값에 도달하면 EA는 모든 거래와 보류 주문을 마감하고 다음 날까지 기다립니다. 이는 부동산 회사에 유용합니다.

잔액 대신 자본을 사용하세요 -> 계정의 자본을 사용하여 모든 lotsize 값을 계산하세요

OnlyUp -> 이렇게 하면 손실 후 lotsize가 감소하는 것을 방지합니다(손실 후 더 공격적이지만 복구가 더 빠름)

AutoGMT -> EA가 브로커에 대한 올바른 GMT 오프셋을 계산하도록 하여 NFP 시간이 올바르게 되도록 합니다.

GMT_OFFSET_Winter -> 겨울철에 GMT 오프셋을 수동으로 설정합니다(AutoGMT가 꺼져 있거나 백테스팅 중일 때!)

GMT_OFFSET_Summer -> 여름철에 GMT 오프셋을 수동으로 설정합니다(AutoGMT가 꺼져 있거나 백테스팅 중일 때!)

EnableNFP_Filter -> NFP 필터를 켜거나 끕니다.

NFP_CloseOpenTrades -> NFP가 시작될 때(NFP 시작 전 X분) EA가 모든 미결 거래를 닫도록 강제합니다.

NFP_ClosePendingOrders -> NFP가 시작될 때(NFP 시작 X분 전) EA가 보류 중인 모든 주문을 삭제하도록 강제합니다.

NFP_MinutesBefore -> NFP 이벤트가 발생하기 몇 분 전에 거래 및 보류 주문을 마감해야 하는지

NFP_MinutesAfter -> NFP 이벤트 후 EA가 다시 거래를 재개하기까지 걸리는 시간(분)

IR_FILTER (이자율) 및 CPI FILTER는 NFP 필터와 동일하게 작동합니다.

거래 시간 필터 활성화 -> 여기서 거래 시간 필터를 활성화/비활성화할 수 있습니다.

시간 소스 -> 사용할 시간 소스를 선택하세요("최적화"가 권장됩니다!)

DeletePending -> 거래 시간대 밖에서 보류 중인 주문이 삭제됩니다.

DeleteOpen -> 거래 시간대가 끝나면 열린 거래가 닫힙니다.









나에 대해: 저는 "신경망/머신러닝 AI/ChatGPT/양자 컴퓨터/완벽 직선 백테스트"에 대한 판매 이야기에 참여하지 않습니다. 오히려 저는 검증된 개발 및 실시간 실행 방법론을 기반으로 현실적이고 정직한 거래 시스템을 구축하는 데 집중하고 있습니다. 개발자로서 저는 자동화 거래 시스템을 만드는 데 15년 이상의 경험이 있으며, 높은 평가를 받은 MQL5 제품에 대한 경험이 있습니다. 나는 무엇이 성공할 가능성이 있고 무엇이 성공할 수 없는지 알고 있습니다. 저는 부정행위 없이 백테스트 결과에 따라 실제 결과가 나올 확률이 가장 높은 정직한 시스템을 만듭니다.



