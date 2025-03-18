라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어)

Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다.



2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런 문제 없이 적응할 수 있음을 보여주는 중요한 증거입니다. 많은 전문가 자문가들은 언젠가는 실패할 하드코딩된 최적화된 시한폭탄과 같지만, Zenox는 새로운 시장 상황에 적응할 수 있습니다.



Zenox는 항상 미리 정의된 손절매 및 이익실현 수준을 사용하고, 매수/매도 손절매 주문을 활용하여 높은 수익률로 거래를 시작합니다. 통화쌍당 매수 포지션과 매도 포지션을 각각 하나씩만 허용하여 엄격한 위험 관리를 보장합니다. 트레일링 손절매를 사용하지 않아 슬리피지(slippage)를 줄이고 수익과 안정성을 모두 향상시킵니다. 위험한 그리드 전략이나 마틴게일 전략은 피합니다. 중요한 점은 지표 매개변수를 과도하게 최적화하지 않았다는 것입니다. 많은 설정이 좋은 성과를 보여 안정성에 대한 확신을 더욱 강화했습니다.



질문이 있으시면 직접 메시지, 이메일 또는 Microsoft Teams(peter.omer.m.deschepper@outlook.com)를 통해 문의해 주시고, 공개 채널 여기에 가입하시면 Zenox에 대한 최신 정보를 받아보실 수 있습니다.

유의하세요: Zenox는 MQL5 플랫폼을 통해서만 이용 가능합니다. 만약 다른 웹사이트에서 판매되고 있다면, 그것은 사기입니다.

권장 설정:

위험 설정: 거래당 위험은 5%가 기본입니다. 본인의 위험 감수 수준에 맞게 조정하세요. 최대 오픈 포지션이 5 이하로 설정되어 있지 않는 한 10% 이상은 권장되지 않습니다.

시간대 및 심볼: Zenox는 차트 시간대에 의존하지 않습니다. 일반적으로 EUR/USD H1 차트에서 사용되지만, 어떤 심볼이나 시간대에서도 실행할 수 있습니다. 여러 차트에 첨부할 필요가 없으며, Zenox는 단일 차트 인스턴스에서 모든 거래를 관리할 수 있습니다.

최소 계좌 잔액: 자동 위험률을 5%로 설정하면 750달러입니다. 원하는 위험 수준에 따라 조정하세요.

브로커 호환성: 모든 브로커 및 계좌 통화와 호환됩니다. 최상의 성능을 위해 VPS 사용을 권장합니다(예: 라이브 시그널에 사용되는 MQL5 VPS). Zenox는 높은 스프레드나 슬리피지에 민감하지 않습니다.

백테스팅: 고품질 틱 데이터로 정확한 백테스팅을 하려면, MQL5에서 직접 다운로드한 기본 MetaTrader 5 터미널을 사용하는 것이 가장 좋습니다. Zenox는 스윙 트레이드 로직으로 인해 오픈 포지션을 묶음(basket)으로 보유하는 경향이 있음을 유의하십시오. 백테스팅을 수행하고 종료 날짜에 도달하면, 모든 오픈 포지션을 마감하며, 아마도 약간의 손실이 발생할 수 있습니다. 그러나 실제로는 이러한 포지션은 이익실현(Take Profit) 또는 손절매(Stop Loss)에 도달할 때까지 열려 있으므로, 백테스트의 종료 시점은 정확하지 않습니다.

매개변수:

자동 위험 설정 -> 각 주문에 대한 자동 로트 크기를 계산하는 데 사용되며, 각 주문은 현재 잔액의 이 위험(%)을 갖게 됩니다.

자동 위험 설정에 에쿼티(equity) 사용 -> 여러 전문가 자문가(Expert Advisor) 또는 수동 거래를 실행할 때 유용하며, 잔액 대신 에쿼티를 사용하여 위험을 계산합니다.

자동 위험 설정에 고정 잔액을 사용합니다 -> 설정을 조정할 필요 없이 정기적으로 자금을 인출하려는 경우 유용하며, 백테스트에서 장기간에 걸친 월 평균 수익을 계산하기도 쉽습니다.

고정 잔액 금액 -> 고정 잔액에 사용되는 금액입니다. 고정 잔액 로직에는 실제 계좌 잔액을 초과하지 않도록 체크하는 기능이 있습니다. 실제 잔액을 초과하는 경우, 실제 잔액을 사용합니다.

고정 로트 크기 (0보다 클 경우 자동 위험 설정 비활성화) -> 0보다 큰 값을 설정하면 자동 로트 크기 조정이 비활성화됩니다.

최대 오픈 포지션 -> 매직 넘버를 기반으로 Zenox의 최대 오픈 포지션 수를 설정하며, 프롭 펌(prop firm) 사용자에게 유용할 수 있습니다.

특정 쌍에 대한 거래 활성화/비활성화 -> XAUUSD (금) GBPUSD GBPAUD GBPJPY EURUSD EURGBP EURJPY AUDUSD AUDCHF AUDNZD NZDUSD NZDCAD NZDJPY USDCAD USDCHF USDJPY



심볼 접두사 (예: "mEURUSD"의 접두사는 "m") -> 귀하의 브로커가 이 심볼에 접두사를 사용하는 경우 여기에 정의할 수 있습니다. 사용하지 않으면 비워 두십시오.

심볼 접미사 (예: "EURUSDm"의 접미사는 "m") -> 귀하의 브로커가 이 심볼에 접미사를 사용하는 경우 여기에 정의할 수 있습니다. 사용하지 않으면 비워 두십시오.

