Zenox

4.63

라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다.

라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요!

사용자 설명서 다운로드(영어)

Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다.

2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런 문제 없이 적응할 수 있음을 보여주는 중요한 증거입니다. 많은 전문가 자문가들은 언젠가는 실패할 하드코딩된 최적화된 시한폭탄과 같지만, Zenox는 새로운 시장 상황에 적응할 수 있습니다.

Zenox는 항상 미리 정의된 손절매 및 이익실현 수준을 사용하고, 매수/매도 손절매 주문을 활용하여 높은 수익률로 거래를 시작합니다. 통화쌍당 매수 포지션과 매도 포지션을 각각 하나씩만 허용하여 엄격한 위험 관리를 보장합니다. 트레일링 손절매를 사용하지 않아 슬리피지(slippage)를 줄이고 수익과 안정성을 모두 향상시킵니다. 위험한 그리드 전략이나 마틴게일 전략은 피합니다. 중요한 점은 지표 매개변수를 과도하게 최적화하지 않았다는 것입니다. 많은 설정이 좋은 성과를 보여 안정성에 대한 확신을 더욱 강화했습니다.

질문이 있으시면 직접 메시지, 이메일 또는 Microsoft Teams(peter.omer.m.deschepper@outlook.com)를 통해 문의해 주시고, 공개 채널 여기에 가입하시면 Zenox에 대한 최신 정보를 받아보실 수 있습니다.

유의하세요: Zenox는 MQL5 플랫폼을 통해서만 이용 가능합니다. 만약 다른 웹사이트에서 판매되고 있다면, 그것은 사기입니다.

권장 설정:

  • 위험 설정: 거래당 위험은 5%가 기본입니다. 본인의 위험 감수 수준에 맞게 조정하세요. 최대 오픈 포지션이 5 이하로 설정되어 있지 않는 한 10% 이상은 권장되지 않습니다.

  • 시간대 및 심볼: Zenox는 차트 시간대에 의존하지 않습니다. 일반적으로 EUR/USD H1 차트에서 사용되지만, 어떤 심볼이나 시간대에서도 실행할 수 있습니다. 여러 차트에 첨부할 필요가 없으며, Zenox는 단일 차트 인스턴스에서 모든 거래를 관리할 수 있습니다.

  • 최소 계좌 잔액: 자동 위험률을 5%로 설정하면 750달러입니다. 원하는 위험 수준에 따라 조정하세요.

  • 브로커 호환성: 모든 브로커 및 계좌 통화와 호환됩니다. 최상의 성능을 위해 VPS 사용을 권장합니다(예: 라이브 시그널에 사용되는 MQL5 VPS). Zenox는 높은 스프레드나 슬리피지에 민감하지 않습니다.

  • 백테스팅: 고품질 틱 데이터로 정확한 백테스팅을 하려면, MQL5에서 직접 다운로드한 기본 MetaTrader 5 터미널을 사용하는 것이 가장 좋습니다. Zenox는 스윙 트레이드 로직으로 인해 오픈 포지션을 묶음(basket)으로 보유하는 경향이 있음을 유의하십시오. 백테스팅을 수행하고 종료 날짜에 도달하면, 모든 오픈 포지션을 마감하며, 아마도 약간의 손실이 발생할 수 있습니다. 그러나 실제로는 이러한 포지션은 이익실현(Take Profit) 또는 손절매(Stop Loss)에 도달할 때까지 열려 있으므로, 백테스트의 종료 시점은 정확하지 않습니다.

매개변수:

  • 자동 위험 설정 -> 각 주문에 대한 자동 로트 크기를 계산하는 데 사용되며, 각 주문은 현재 잔액의 이 위험(%)을 갖게 됩니다.

  • 자동 위험 설정에 에쿼티(equity) 사용 -> 여러 전문가 자문가(Expert Advisor) 또는 수동 거래를 실행할 때 유용하며, 잔액 대신 에쿼티를 사용하여 위험을 계산합니다.

  • 자동 위험 설정에 고정 잔액을 사용합니다 -> 설정을 조정할 필요 없이 정기적으로 자금을 인출하려는 경우 유용하며, 백테스트에서 장기간에 걸친 월 평균 수익을 계산하기도 쉽습니다.

  • 고정 잔액 금액 -> 고정 잔액에 사용되는 금액입니다. 고정 잔액 로직에는 실제 계좌 잔액을 초과하지 않도록 체크하는 기능이 있습니다. 실제 잔액을 초과하는 경우, 실제 잔액을 사용합니다.

  • 고정 로트 크기 (0보다 클 경우 자동 위험 설정 비활성화) -> 0보다 큰 값을 설정하면 자동 로트 크기 조정이 비활성화됩니다.

  • 최대 오픈 포지션 -> 매직 넘버를 기반으로 Zenox의 최대 오픈 포지션 수를 설정하며, 프롭 펌(prop firm) 사용자에게 유용할 수 있습니다.
  • 특정 쌍에 대한 거래 활성화/비활성화 ->
    • XAUUSD (금)
    • GBPUSD
    • GBPAUD
    • GBPJPY
    • EURUSD
    • EURGBP
    • EURJPY
    • AUDUSD
    • AUDCHF
    • AUDNZD
    • NZDUSD
    • NZDCAD
    • NZDJPY
    • USDCAD
    • USDCHF
    • USDJPY

  • 심볼 접두사 (예: "mEURUSD"의 접두사는 "m") -> 귀하의 브로커가 이 심볼에 접두사를 사용하는 경우 여기에 정의할 수 있습니다. 사용하지 않으면 비워 두십시오.

  • 심볼 접미사 (예: "EURUSDm"의 접미사는 "m") -> 귀하의 브로커가 이 심볼에 접미사를 사용하는 경우 여기에 정의할 수 있습니다. 사용하지 않으면 비워 두십시오.

  • 매직 넘버 -> 주문에 고유 식별자를 할당하며, 여러 전문가 자문가를 실행할 때 유용합니다.

  • 댓글 -> Zenox 거래를 쉽게 식별하기 위한 사용자 지정 주문 레이블.

  • 차트 패널 표시 -> 차트 패널을 켜거나 끕니다.

  • 진입, SL, TP에 랜덤화 장치(randomizer) 사용 -> 랜덤화 장치를 켜거나 끕니다 (기본값은 꺼짐). 이는 사용자 간의 동일한 거래를 허용하지 않는 프롭 펌 계정을 위해 설계되었습니다. 성능이 약간 저하될 수 있으므로, 대부분의 사용자에게는 true로 설정하는 것을 권장하지 않습니다.

  • 랜덤화 장치의 최대 랜덤 포인트 -> 랜덤화 장치에 허용되는 최대 랜덤 포인트를 설정합니다.

리뷰 25
Gui Gen Freddy Tay
253
Gui Gen Freddy Tay 2025.12.22 13:55 
 

Many thanks, Peter. Good and stable EA, just have to be patient with the markets, the profits will come.

Matias Hernan Nulman
539
Matias Hernan Nulman 2025.12.14 08:01 
 

After a month using this EA, I can only say it's a great product and as described. After one month it returned the investment and more in a great fashion. I highly recommend this product. Maybe the only con is that each trade took a long time to close, but if you take the right risk % for you it could manageable without a high DD. I will keep posting un update after 3 - 6 and 12 months.

Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 20:28 
 

Just gonna give a very blunt review! This EA has been my most expensive ever purchase on here, Although I have used it for about a week it has made up most of what I paid for it. Just be sure to control your risk management and This will definitively be one of your best investments :)

KARMIC
104
KARMIC 2025.12.25 18:41 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.25 18:56
Thank you for the review. I choose quality over quantity for sure. With the right patience and knowledge, I have come to understand that you can build a complete multi-pair EA. When combined with the right strategy, it can be really powerful. This is where my focus will be over the long term, as I believe in my own trading systems.
Kind regards,
Peter
Gui Gen Freddy Tay
253
Gui Gen Freddy Tay 2025.12.22 13:55 
 

Many thanks, Peter. Good and stable EA, just have to be patient with the markets, the profits will come.

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.22 14:09
Thanks, I appreciate your review! Patience is indeed key, and as seen in the live signal, it pays off over time.
Kind regards,
Peter
Guosheng Chen
1057
Guosheng Chen 2025.12.18 11:58 
 

开单的位置非常夸张，盈亏比差太多了，亏损一次要4次差不多回本，第一次就亏损，我想发了这么多钱买的是这东西，感觉非常不好，想买的要三思而后行

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.18 12:43
您需要一些时间才能了解它的长期表现。每笔交易都有固定的止损，并且每个货币对只允许一次买入/卖出，因此风险并不高。此外，风险回报比并非总是 3:1，有时可能是 1:1。风险回报比本身并不能说明全部情况，重要的是风险回报、盈利因子和恢复因子的组合，这种组合才是最重要的，而且它非常平衡。其表现非常出色。使用几周后，您会更好地理解。
此致敬礼
Matias Hernan Nulman
539
Matias Hernan Nulman 2025.12.14 08:01 
 

After a month using this EA, I can only say it's a great product and as described. After one month it returned the investment and more in a great fashion. I highly recommend this product. Maybe the only con is that each trade took a long time to close, but if you take the right risk % for you it could manageable without a high DD. I will keep posting un update after 3 - 6 and 12 months.

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.14 09:05
Thanks for the review. That is a great start! Indeed, thanks to proper risk management capabilities, everything can stay under control without any issues.
Kind regards,
Peter
Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 20:28 
 

Just gonna give a very blunt review! This EA has been my most expensive ever purchase on here, Although I have used it for about a week it has made up most of what I paid for it. Just be sure to control your risk management and This will definitively be one of your best investments :)

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.11 20:34
Thank you for the review! Great to hear about the strong performance. Wishing you continued long term success.
Kind regards,
Peter
yoshishi0120
29
yoshishi0120 2025.12.11 14:20 
 

I've only been using Zenox for three weeks, and my account balance is already up 15%. I really appreciate how dedicated the creator is to frequent updates and improving usability. With public live signals, it’s a trustworthy tool, and personally, I consider it a masterpiece. Hats off to the creator's knowledge and dedication. Thank you.

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.11 14:31
Thank you for the kind words! It's my pleasure to add useful features and it’s great to hear about your positive results.
Kind regards,
Peter
Gravity Tool
339
Gravity Tool 2025.12.07 15:46 
 

Great bot for swing trading. Real strategy. Runs on many of my live accounts now. Keep in mind that trades might be open for several weeks which generates equity drawdown. It's normal and save. All trades have a SL. I recommend everybody to start with 1 - 2% risk per trade to get a feeling for this trading style. Once you adapt I am sure this benefits everybody since these are strategies which tend to work in the long run. Also great portfolio with many currency pairs for risk diversification.

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.07 16:00
Thank you for the review, that’s a great summary with good recommendations! I agree it can be a good idea to start with lower risk to get used to it. It’s always possible to increase the risk later on, even if there are open orders and positions. With the magic number, Zenox is able to pick up activity and restart without an issue. It’s true that some positions stay open for longer periods while others close within a short period. Because of the fixed stoploss on each position, the risk management possibilities, and a balanced pairs basket, everything evens out.
Kind regards,
Peter
AHT TAR
406
AHT TAR 2025.12.05 03:48 
 

Thank you for This EA , Really This EA Good for Investment for Long Time

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.05 06:13
Thank you for the review, long term is the way to go!
Kind regards,
Peter
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
828
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.12.01 22:25 
 

This expert advisor (EA) disappointed me due to its very high price and below-average performance. Trades could remain open for up to a month. I own all the EAs listed here in mql5 all and can say I have better ones at better prices. I will update this review if this EA improves. Currently, I don't use this robot on my own accounts. Another negative point is that it doesn't work at all on funded accounts. This review is honest.

update 2-12-2025 /When I meant owning all the robots, I meant owning most of them, in, the first 3 or 4 pages in MQL5.

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.05 06:20
Zenox is a swing-trading EA, which is explained clearly in its documentation. There is also a live signal on a reputable broker that shows a very stable growth curve. This live signal also demonstrates that trades can remain open for longer periods, so I don’t really understand your negative claims. Furthermore, your review isn’t honest, as your claim that it doesn't work on funded account is simply false, it also works on funded accounts, the Risk per trade in combination with Max open positions gives you the opportunity to create multiple unique setups for funded accounts, it allows you to respect the requested maximum drawdown.
Kind regards,
Peter
Ibraheem Salah
37
Ibraheem Salah 2025.11.22 16:09 
 

keep going, bro you're great EA is amazing

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.11.22 16:38
Thank you for the review!
Kind regards,
Peter
Ibrahim Siraz
816
Ibrahim Siraz 2025.11.07 09:35 
 

Finally ended up buying Zenox and added it to my portfolio. I’m hopeful it will perform differently and work well in the long term. Wim’s review definitely pushed me to go for it. I’ll share the results and my review in a couple of months

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.11.07 09:54
Sounds good, thank you for the review!
Kind regards,
Peter
Profalgo Limited
83525
Wim Schrynemakers 2025.10.31 14:32 
 

Solid product, based on an actual strategy and very decent live results on a respectable broker. A lot of diversification already inside the EA, as it runs on a bunch of different pairs, all from 1 chart. That's how it should be. I don't buy a lot of products myself as I'm very picky. But this is a good one, and it has proven already it's robustness with the live results. Good EA's deserve more attention on this platform in my opinion, so even though it's "competition" to my own products, I want to see more products like this in the top 10, instead of all the martingales that have no real strategy behind it. Good work!

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.31 14:51
Thank you for this thoughtful review! I truly appreciate your perspective as a selective buyer and fellow developer, it means a lot that Zenox stands out to you for its real strategy, diversification, and proven live performance. You're absolutely right: running multiple pairs from a single chart is a smart way to manage risk and achieve sustainable growth. I'm glad the robustness shines through in the results, especially on a solid broker. Your support for quality EA's over short-term gimmicks is refreshing, and I share that vision for the platform. Wishing you continued success with your own projects!
Kind regards,
Peter
Leonstevey20
377
Leonstevey20 2025.10.30 08:40 
 

Right from the beginning when i saw Zenox EA i was super impressed and had a strong belief this is an EA that can generate me profits patiently long-term, so far my insticts were right and i'm glad i got it at fair price while i could, the developer is also honest and super helpful, looking forward to more profits ahead with ZENOX💎

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.30 08:53
Thank you for the amazing review!
Kind regards,
Peter
Nguyen Van Hung
528
Nguyen Van Hung 2025.10.01 13:41 
 

Thật sự không có lời gì để nói. tôi đã mua gần 100 EA trên MQL 5 và đây là EA mà tôi đánh giá là ổn định và tốt nhất để đi dường dài. Điều bạn cần là thuê một VPS 5 năm. sau đó Set and forget

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.01 14:09
Exactly! Long term performance is what matters and no manual intervention is needed, just set and forget.
Kind regards,
Peter
Zi Qing Zhu
550
Zi Qing Zhu 2025.09.17 03:52 
 

I don't know how I ended up buying this EA. It's a fantastic design. The author is very responsible. I 100% recommend this EA. Without doubt, this EA deserves 5 stars.

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.09.17 04:51
Thank you for the amazing review!
Kind regards,
Peter
ken2pa
449
ken2pa 2025.08.19 11:37 
 

I have been observing for nearly four months, and about 95% of the entries immediately move against the position and turn negative right after entry. They either end up being stopped out, or remain as negative positions that I am still holding. The take-profit range is far too narrow compared to the stop-loss range. I am not ready to dismiss this EA yet. Depending on future results, I may reconsider my evaluation.

----

October 20 Update

This EA is constantly evolving and has been performing even better than when I first purchased it.

The R/R ratio, which I was concerned about, has also improved. I’m looking forward to seeing its future performance.

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.20 08:35
Thank you for the updated review. It's great to see the EA is evolving and performing better, with an improved R/R ratio as you noted. Some positions do indeed go into profit quickly, while others stay open longer, which aligns with the swing trading behavior of this EA—clearly visible in back tests. Long-term tests with MQL5's default terminal and every tick provide ample insight into its live signal performance. Looking forward to the future results as well!
Kind regards,
Peter
Biohacker1
240
Biohacker1 2025.08.15 16:12 
 

Good live signal that uses a breakout strategy, which is typically less prone to over-optimization. The EA has been stress-tested with 25% out-of-sample data and possibly a Monte Carlo ‘ESC’ stress test, indicating strong robustness. It’s also well diversified. Peter implemented the randomizer feature just days after I requested it, so excellent user support. The EA trades on higher timeframes, which I believe increases the probability of long-term profitability, and it employs a money management method similar to that of many top-ranked signals. It maintains a solid risk-to-reward ratio, leveraging reinforcement learning principles to achieve a high win rate and robust analysis. Because the EA places many trades, no single loss can significantly impact the account and unlike some AI-based EAs where one losing trade could wipe out half the account balance. As the saying goes, ‘In the short run, the market is a voting machine, but in the long run, it is a weighing machine.’

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.08.15 16:55
Thanks for the awesome review, it is indeed the long term performance that matters. Glad I could help with the randomizer function!
Kind regards,
Peter
pooborde
99
pooborde 2025.07.03 08:05 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.07.03 08:22
Thanks for the great review! Glad you like its trend-following and risk control features.
Kind regards,
Peter
Nice Trader
2765
Aller Uja 2025.06.16 11:09 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.06.16 11:25
This is a fantastic and insightful review! Thank you so much for your thorough testing and for sharing your valuable long-term perspective.
Zenox is indeed designed for long-term, balanced growth, not taking aggressive risks to grow fast in a short period. However, with the help of sixteen pairs since version 2.0, we can expect even more balanced growth and activity. I hope the live signal, with a real live account and a proper broker, will already help manage expectations for later on. Version 2.0 has just been released, so we can expect even more long-term growth from now. The great thing is that it is not spread sensitive, so it's also not really broker sensitive. Looking forward to the future!
Kind regards,
Peter
Michael Arthur Schorr
1761
Michael Arthur Schorr 2025.06.12 21:19 
 

So far Support is very good and ea is stable and profitable of author Renaissance Committed to the ea as he has been it will be great

PETER OMER M DESCHEPPER
3483
개발자의 답변 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.06.12 21:26
Thank you! Looking forward to Zenox's profitability.
Kind regards,
Peter
12
리뷰 답변