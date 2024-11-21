Quantum Bitcoin EA

4.81
퀀텀 비트코인 EA : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다!


최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작, Quantum Bitcoin EA  비트코인 거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다.


중요! 구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요.



10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999

퀀텀 비트코인/퀸 채널:   여기를 클릭하세요

***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요!

Quantum Bitcoin EA는 H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는 추세 추종 전략을 사용합니다. 정교한 그리드 접근 방식을 활용하여 모든 거래 주기가 승리로 끝나도록 보장하여 변동성을 도전에서 기회로 전환합니다. 비트코인 시장은 4년 주기로 작동하며 Quantum Bitcoin EA는 이러한 각 주기 동안 발생하는 패턴을 포착하도록 최적화되어 항상 유리한 방식으로 거래를 마감합니다.

왜 Quantum Bitcoin EA를 선택해야 하나요?

  • 예측 불가능한 상황을 극복하세요: 세계에서 가장 변동성이 크고 역동적인 자산인 비트코인을 위해 특별히 설계되었습니다.
  • 트렌드 중심의 정확성: 최첨단 트렌드 분석과 지능적인 진입 및 종료 지점을 결합합니다.
  • Win-Sealed Grid 시스템: 획기적인 전략을 채택하여 거래를 관리하고 지속적인 수익성 있는 거래를 확보합니다.
  • 시간에 검증된 우수성: Quantum Emperor, Quantum Queen 및 Quantum StarMan의 제작자가 전 세계 수천 명의 거래자가 신뢰하는 유명 도구


    추천사항:

  • 통화 쌍: BTCUSD(BITCOIN
  • 기간: H1
  • 최소입금 : $1000
  • 계좌 유형: ECN, Raw 또는 Razor, 매우 낮은 스프레드. 추천 브로커에 대해 개인적으로 문의하세요.
  • 중요: 최고의 결과를 얻으려면 LOW SPREAD 계좌를 사용하는 것이 매우 중요합니다!
  • 레버리지 - 1:500
  • 계좌 유형: 헤지

암호화폐 시장을 지배하세요

Quantum Bitcoin은 그저 또 다른 거래 봇이 아닙니다. 시장을 제자리에서 이기도록 설계된 전략적 천재성의 원동력입니다. 강세장의 고점이나 폭락의 심연을 헤쳐 나가든 Quantum Bitcoin은 앞서 나가며 최고의 정밀도로 포트폴리오를 관리합니다.

양자 혁명에 동참하세요

Quantum Bitcoin EA로 비트코인 거래 방식을 혁신하세요. 폭풍을 견뎌내는 EA가 아니라 폭풍 속에서 번창하는 EA를 활용하세요.


리뷰 137
Anh Tuan Bui
198
Anh Tuan Bui 2025.11.20 04:07 
 

I’m really glad that I made the right decision to join the Quantum ecosystem. After almost a week of using Quantum Bitcoin on both demo and real accounts, I’m truly impressed by how smoothly and efficiently it operates. BTC has been moving sideways, yet every trade has been profitable. Of course, the EA still needs further testing during strong market volatility for a more objective evaluation, and I’m looking forward to seeing that. But for now, I’m extremely satisfied with QB. Quantum Queen has already surpassed 900%, and I’m genuinely impressed! QQ will definitely be my next choice, and I have absolutely no regrets purchasing it immediately. There’s no doubt anymore — QQ has reclaimed the #1 position on MQL5. Whenever I have any questions regarding setup or configuration, the author responds instantly and is always very helpful. I truly appreciate that. I wish Bogdan Ion Puscasu and the entire Quantum EA development team continued success, achieving even more milestones as you keep improving these amazing EAs. P/S: See you all again soon with my personal review of Quantum Queen after some more real trading experience.

andrius144
136
andrius144 2025.10.05 10:26 
 

After a week of testing on a demo account, I decided to move to live trading, as Quantum Bitcoin appears to be a well-designed EA where quality truly comes before quantity. Bogdan provides excellent and responsive support whenever needed. I’ll share an update after one month of live trading.

Michael Schuster
1518
Michael Schuster 2025.09.30 23:33 
 

The EA is very promising and for till now, it did very good performance! Clearly ⭐⭐⭐⭐⭐!

추천 제품
Sigma Trend Protocol STP
Bashir Abdi Jama
Experts
️ Warning – Fake Sigma Trend Protocol EA STP Any “Sigma Trend Protocol EA STP” sold outside my official MQL5 page is a fake scam product using my name to take your money. The only real and supported version is here: https://www.mql5.com/en/market/product/152096   https://www.mql5.com/en/market/product/157301 Don’t spend your hard-earned money expecting premium performance from a cheap copy. STP cannot be easily copied or sold as a discount scrap version. STP Signal: Before any thin
Hybrid Coco EA
Suharmoko
Experts
Price at $499 7 Copy left Hybrid Coco EA  is a modern, tropical-themed automated trading system that blends simplicity with high-performance market technology. Inspired by the balance and clarity of a fresh young coconut, this EA delivers smooth and powerful trading using momentum-based indicators  instead of traditional candle engines. Built for gold and major forex pairs, Hybrid Coco uses multi-layered momentum analysis  to detect early trend bursts, continuation waves, and exhaustion points
Doubling Force EA
Amer Ali Mousa Jaradat
Experts
Doubling Force EA The Ultimate Smart Martingale Solution by JoSignals Transform your BTCUSD trading experience with **Doubling Force EA**, the intelligent Expert Advisor designed to help traders harness the power of smart Martingale strategies while maintaining flexibility and control. Developed by **JoSignals**, this EA enables traders to adapt to market trends and maximize profitability with minimal effort. Key Features: 1. Smart Martingale Logic with Trend Optimization:    - Combines a clas
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Experts
This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
Gold trading manager
Chak Fung Chan
Experts
XAU Gold Expert is a Trading Robot designed specifically for trading gold. Fully automated and not need to worry about. More than 200% profit in 6 months (Tested by Real Acc) Symbol  XAUUSD(Gold) Timeframe Any Deposit : Lots Recommended ratio £500 : 0.2  (or equivalent in another currency) Account Type Better with the lower spread Leverage 1:500 Default setting (can be changed by yourself in inputs) Lots size 0.2 For a better result, it is recommended to run this EA in a VPS, you can just simply
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Demus MT5
Nico Demus Sitepu
1.8 (5)
Experts
Promo, Only 2  copies left at current price!, Next Price 5 99 USD.   T he newest and a very powerful Demus MT5 of Expert Advisors. My specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair. Demus MT5 EA is a fully automated scalping trading system designed for traders who love speed, accuracy, and consistency. Built with a smart scalping engine, this EA takes advantage of micro market movements and executes trades with lightning-fast precision making it perfect for volatile market sessions. Live S
AI Gold Master
Jian Jie
Experts
AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
PCA Pairs Trader Pro
Oleksandr Art'omenko
Experts
PCA Pairs Trader Pro — 전문가용 EA로서 주성분 분석(PCA) 방법을 기반으로 다섯 개 자산으로 구성된 포트폴리오에서 최적의 자산 쌍을 자동으로 찾아 두 개의 LONG 및 SHORT 포지션으로 시장 중립 헤징 포지션을 구축합니다. 전통적인 페어 트레이딩이 단일 페어만을 분석하는 것과 달리, PCA Pairs Trader Pro는 다차원 통계 분석을 수행하여 숨겨진 패턴을 식별하고 수동 설정 없이 변화하는 시장 여건에 적응합니다. “전문가들은 일반적으로 뛰어난 지식이나 고도의 기술을 가진 것이 아닙니다. 그들은 완전히 다른 게임을 하기 때문에 수익을 창출합니다.” 거래 방식을 바꾸십시오. 성공적인 대형 기관과 헤지펀드가 사용하는 ‘다른’ 규칙과 접근 방식을 도입하십시오. 이 제품은 평생 라이선스 10부 한정으로 제공됩니다. EA 가격은 빠르게 상승할 예정이니, 평생 라이선스를 소유할 수 있는 특별 할인가로 지금 바로 구매하세요! 이후에는 대여 방식만 제공됩니다.
LazyBoy AI Trader Prob Firms Ready
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Experts
NEW! Jan 8th 2024 Flash sale - 90% discount! SEP 29 2023   - Get the source code and redistribute the EA as you wish, contact us for details. SEP 11 2023   - Now you can pay only $1000 a monthly installment and get full access to the EA. Trades; Currency pairs - Metals and more! The Strategy; Our Advanced Support/Resistance Trading Strategy is a powerful tool designed to help traders achieve consistent gains while effectively managing risk and avoiding losses. Here are the key strengths of th
King ElChart
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Experts
King ElChart – Advanced Dual-System EA for MetaTrader 5 Overview   King ElChart is a premium Expert Advisor engineered for serious traders who demand accuracy, stability, and flexibility in every market condition.   It combines adaptive logic, intelligent capital protection, and multi-phase trading control under one unified framework. Key Highlights   - Dual-core architecture that dynamically adjusts to changing volatility   - Smart position-management and recovery logic built for both short-te
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Experts
시드니는 전통적인 기술적 분석과 함께 인공 지능을 사용하여 GBPUSD 및 USDJPY 심볼의 미래 시장 움직임을 예측하는 복잡하고 새로운 알고리즘입니다. 이 전문가용 어드바이저는 기술적 분석 지표의 데이터를 사용하여 훈련된 순환신경망, 특히 장단기 기억 셀을 사용합니다. 이 방법을 통해 EA는 향후 가격 변동과 가장 관련성이 높은 지표를 학습하고 이에 따라 행동 할 수 있습니다. 또한 LSTM 네트워크는 단기 및 장기 과거 데이터를 모두 고려할 수 있으므로 시계열 분석에 특히 적합합니다. 참고: 이 혜택은 한정된 소개용 혜택 입니다: 이 EA는 현재 가격으로 10장 중 1장만 판매됩니다. 다음 가격: $799 이 EA의 가격은 이 시스템으로 거래하는 사용자 수를 제한하기 위해 꾸준히 인상될 것입니다. 실시간 신호: https://www.mql5.com/en/signals/2223419 중요: 추가 정보 및 추가 혜택을 받으시려면 제품 구매 후 PM을 통해 직접 문의하시기 바랍니다.
Gold Scalper Beta
Gabriel Katao Silwamba
Experts
The Katsil Scalper is an innovative approach in the financial market that has been developed through years of meticulous research and development. This strategy encapsulates the very essence of the iconic Katsil brand, which is renowned for its blend of sophistication, excellence, and meticulous attention to detail. With the help of cutting-edge technology, the Katsil Scalper is designed to provide a competitive edge to those seeking to achieve leadership in the financial market. The method is
CalcWave
Mohit Kumar
Experts
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – 시장과 함께 진화하는 정량적 적응형 그리드 시스템 NEXUS는 실시간으로 규칙 조합을 생성하고, 이를 샘플 외 검증(out-of-sample) 으로 필터링하며, 유효한 시장 환경에서 통계적 이점이 감지될 때만 진입하는 100% 자동 거래 시스템입니다. 빠른 스펙 요약 시스템 유형: OOS(샘플 외) 검증이 포함된 적응형 그리드, 뉴스·변동성·세션/요일·선택적 거래량 가치 영역을 고려하는 환경 필터 탑재. 종목: 주요 및 교차 Forex 통화쌍 (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD) 및 세트에 따라 XAUUSD 포함. 포함된 리스크 프로필: Conservative(보수형), Classic(표준형), Aggressive(공격형). 타임프레임: 각 세트를 로드할 때 자동으로 설정 되며, 차트 주기를 수동으로 변경할 필요가 없습니다. 세트 검증: 모든 세트는 2018–2025 구간에 대해 샘플 외(o
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Yellow mouse NEO MT5
Vasiliy Kolesov
Experts
Yellow mouse neo   Yellow mouse neo       - fully automatic Expert Advisor designed to test the strategy of the Yellow mouse scalping Expert Advisor with advanced settings and additional filters. To purchase this version, you can contact in a personal. The standard RSI and ATR indicators are used to find entry points. Closing of transactions takes place according to the author's algorithm, which significantly improves the risk control and security of the deposit. Risky strategies like "martingal
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - 거래를 시작하도록 설계되었습니다! 이 거래 로봇은 특별하고 혁신적이며 고급 알고리즘을 사용하여 가치를 계산합니다. 금융 시장의 세계에서 여러분의 조수입니다. SolarTrade Suite 시리즈의 지표 세트를 사용하여 이 로봇을 시작할 순간을 더 잘 선택하세요. 설명 하단에서 SolarTrade Suite 시리즈의 다른 제품을 확인하세요. 투자와 금융 시장의 세계를 자신 있게 탐색하고 싶으신가요? SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert는 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 수익을 늘리는 데 도움이 되도록 만들어진 혁신적인 소프트웨어입니다. SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert의 장점: - 정확한 계산: 로봇은 고급 알고리즘과 분석 방법을 사
Sususu for major forex
Xiang He
Experts
This is an EA targeting 5 major forex , please do not use it elsewhere. Please ensure internet health and meet the minimum funding requirements. The maximum capital should not exceed 100,000 USD Revenue depends on the product and current market conditions, with an expected monthly revenue of 5% -10% Please ensure that the symbol name is as follows and do not run outside of them, otherwise profit cannot be guaranteed EURUSD GBPUSD USDCHF  AUDUSD USDCAD Note that it does not include : USDJPY P
Imbalance HFT
Mei Yang
Experts
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
Forex Trend Hunter MT5
Gyunay Sali
4 (3)
Experts
>>> CHRISTMAS SALE: -60% OFF!  - Promo price: $68 / Regular price $169 <<< - The promotion will end soon! Forex Trend Hunter Live Results: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter is an entirely automated trading system for the MetaTrader 4 trading terminal, developed especially for the needs of ordinary forex traders, yet also used successfully by many professional traders. Forex Trend Hunter is perhaps the best trend-following and long-term profitable Forex robot on the ma
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Experts
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experts
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Experts
현재 프로모션: 349$에 단 1개 남음 최종 가격: 999$ 프로모션 블로그   에서 "   Ultimate EA 콤보 패키지 "   를 확인하십시오   !   저위험 라이브   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA는 거래 세션의 기간(23시에서 1시 GMT+2, US DST 사이) 동안 날카롭고 효과적인 "평균 회귀" 항목을 사용합니다.    이러한 거래는 이미 매우 높은 성공률을 보였지만 시장이 포지션에 반대하는 경우 EA는 트레이드마크 복구 모드를 초기화합니다. 복구 알고리즘은 실패한 모든 첫 항목을 수익성 있는 결과로 변환하려고 시도합니다.   이 EA는 이전 EA의 실시간 결과를 시작점으로 사용하여 개발되었으며 MT5에서 99.99% Tickdata를 사용하여 최적화되었으며 각 거래에서 7$/lot 수수료를 사용했습니다. 모든 쌍에 대해 여러 "무작위 설정"으로 스트레스 테스트를 거쳤으며 모든 단일 테스트에
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
Experts
Quantum Index — Expert Advisor for Index Trading Live Signal       Key Features: Supported Instruments: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Broker : RoboForex ( ECN or Prime account).    Average Monthly Activity: 100–200 orders Expected Profit: 10–20% per month Maximum Drawdown: Up to 20% with default lot settings Description: Quantum Index is a high-precision, reliable, and profitable expert advisor designed for automated trading on major stock indices. It is fully optimized for RoboForex broker
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된 정확성으로 거래 우위
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.34 (29)
Experts
Aria Connector EA – V4 (학습 머신 + XGBoost 학습 모델 +112개 유료 및 무료 AI + 투표 시스템 + 외부 및 편집 가능한 프롬프트) 시장의 대부분 EA들이 "AI"나 "신경망"을 사용한다고 주장하면서도 실제로는 기본적인 스크립트만 실행하는 반면, Aria Connector EA V4 는 진정한 AI 기반 거래의 의미를 재정의합니다. 이것은 이론도 마케팅 과장도 아닙니다. 이는 귀하의 MetaTrader 5 플랫폼과 112개의 실제 AI 모델 간의 직접적이고 검증 가능한 연결이며, 차세대 XGBoost 엔진, 편집 가능한 프롬프트, 그리고 멀티 AI 투표 시스템과 결합되어 있습니다. 첫날부터 Aria는 투명하고 진화하는 생태계로 설계되었습니다: 먼저 직접 GPT 연결, 그 다음 자동화, 그 다음 전략 감사. 이제 V4에서 Aria는 진정한 학습 머신이 됩니다 . 시장 조건에 적응하고, 실시간으로 전략을 최적화하며, 외부의 편집 가능한 프롬프트로 지
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experts
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ 버전 5.0 - 기관 아키텍처를 통한 자율 지능 규칙 기반 자동화에서 진정한 자율 지능으로의 진화는 알고리즘 거래의 자연스러운 진보를 나타냅니다. 10년 전 기관 퀀트 데스크가 탐구하기 시작한 것이 실용적 구현으로 성숙했습니다. AIQ 버전 5.0은 이러한 성숙을 구현합니다: 정교한 다중 모델 AI 분석, 독립적 검증 아키텍처, 그리고 광범위한 프로덕션 배포를 통해 개선된 지속적 학습 시스템. 이것은 AI 기능이 추가된 자동화가 아닙니다. 이것은 기초부터 구축된 자율 지능으로, 기관 트레이딩 데스크가 의사 결정 검증을 구조화하고, 운영 신뢰성을 관리하며, 적응형 학습 시스템을 구현하는 방법에 대한 수년간의 연구를 기반으로 합니다. 버전 5.0은 이러한 개발 접근 방식의 정점을 나타냅니다. 버전 5.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대한 액세스, 독립적 검증을 제공하는 이중 AI 분석가 및 리스크 관리자 역할, 무중단 운영을 보장하는 자
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Experts
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (92)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA는 강력한 평균 회귀 전략을 기반으로 하는 스마트하고 효율적인 자동 거래 시스템입니다. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP 등 상관 관계가 높은 통화쌍을 거래하여 큰 방향성 움직임 후 가격이 평균으로 되돌아가는 점을 활용합니다. 구매 후 전체 설정 안내를 받으시려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭 현재 가격 — 다음 10명의 구매자에게 단 $1337. FastWay EA는 복잡한 설정 없이도 높은 유연성의 자금 관리와 리스크 제어를 원하는 분께 적합합니다. “설정 후 방치” 철학으로 설계되어 수년간 안정적으로 운용될 수 있습니다. 단독 사용 또는 포트폴리오 보강용으로 활용 가능합니다. 차트에 부착만 하면 나머지는 EA가 처리합니다. FastWay EA 주요 특징: 통화쌍 시세뿐 아니라 다음 요소를 고려: 글로벌 주식 시장 변동성 기준 통화 금리 선물 변동성 해당 통화쌍 옵션 시장 신호 그리드 시스템 사용, 마
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT 버전 11.0 - 한국어 Mean Machine GPT 버전 11.0 - 기관 인텔리전스와 전문 트레이딩의 만남 알고리즘 트레이딩에서 진정한 AI 통합을 개척한 이래, 우리는 여러 시장 사이클, 경제 체제, 기술 진화를 통해 이 접근 방식을 다듬어왔습니다. 적응형 기계 학습이 정량적 트레이딩의 자연스러운 발전을 나타낸다는 우리의 확신으로 시작된 것이 업계 방향이 되었습니다. 버전 11.0은 지금까지 우리의 가장 정교한 구현을 나타냅니다. 이것은 마케팅 용어로서의 AI가 아닙니다. 이것은 다양한 시장 조건에 걸친 수년간의 프로덕션 배포를 통해 정제된, 전문 트레이딩 전략에 기관 수준의 엄격함으로 적용된 계산 인텔리전스입니다. 버전 11.0을 지원하는 인프라는 적응형 포지션 관리, 다중 모델 합의 시스템, 신경망 가중치 최적화에서 지속적인 연구 개발의 정점을 나타냅니다. 버전 11.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Experts
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experts
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Precision trading for XAUUSD Live Signal Avalut X1 is a professional Expert Advisor for automated trading on XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. The system combines four complementary strategies in a single EA to handle varying market regimes. It is self-contained for MT5 and requires no external DLLs or third-party installers. Key features Four strategies in one EA: coordinated strategies that complement each other to address trend, range, and volatil
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Experts
Core Concept Bollinger Grid Pro is a fully automated EA that combines Bollinger Band trend detection with an intelligent grid trading system . It automatically builds buy grids during ranging markets and intelligently takes profit during breakouts—capturing consistent profits from price volatility. The system operates 100% automatically with no manual intervention required, allowing your account to grow steadily under any market condition.  Strategy Logic Bollinger Band Trend Recognition The E
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experts
OrionXAU 는 XAUUSD(금) 및 US100 / 나스닥 시장에서 거래하도록 설계된 알고리즘 트레이딩 시스템입니다. 스캘핑과 스윙 트레이딩 전략을 결합하여 장기적 안정성을 목표로 한 위험 관리 구조를 갖추고 있습니다. 주요 지원 시장 • XAUUSD (금) • US100 / 나스닥 두 가지 전략 엔진 1. 스캘핑 • 단기 시장 참여 • 일중 거래 • 작은 가격 변동 포착 • 엄격한 위험 관리 2. 스윙 트레이딩 • 추세적 움직임 포착 • 거래 빈도 낮음 • 작은 손실이 자주 발생 • 수익 거래는 대부분 매우 큰 이익 을 제공 3.5 버전 – 신규 기능 OrionXAU는 다음과 같이 사용할 수 있습니다: • 금 시장만, • 나스닥 시장만, • 또는 한 계정에서 두 시장 모두 운용 가능. 보안 로직: • 하루 최대 2건의 거래 • 시장당 최대 1건 • 첫 거래가 손실이면 두 번째 거래는 실행되지 않음 그러나 안정성을 위해 한 번에 한 시장만 사용하는 것을 권장합니다. 운용 방식
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA는 보류 포지션 전략(PPS)과 매우 진보된 비밀 거래 알고리즘을 기반으로 합니다. Bonnitta EA의 전략은 비밀 사용자 지정 지표, 추세선, 지원 및 저항 수준(가격 조치) 및 위에서 언급한 가장 중요한 비밀 거래 알고리즘의 조합입니다. 실제 돈으로 3개월 이상 테스트하지 않고 EA를 구입하지 마십시오. 실제 돈으로 BONNITTA EA를 테스트하고 아래 링크에서 결과를 확인하는 데 100주 이상(2년 이상)이 걸렸습니다. BONNITTA EA는 사랑과 권한 부여로 만들어졌습니다. 불법 복제 알고리즘의 가격 및 구현의 이유는 소수의 구매자에게만 해당됩니다. Bonnitta EA는 테스트를 거쳤으며 22년 동안 99,9% 품질의 실제 진드기를 사용하여 실제 시장 조건에 가까운 슬리피지 및 수수료로 스트레스 테스트를 성공적으로 통과했습니다. Expert Advisor에는 완전한 통계 제어를 통해 통계 수집 및 미끄러짐 제어 알고리즘이 포함되어 있습니다.
Milioron mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experts
The   Milioron   robot, developed for the Forex market, has significant flexibility and offers many mechanisms for maintaining a series of orders. It allows traders to automate and optimize their trading using built-in strategies and risk management approaches. Some of the main features and capabilities of the Milioron robot include: 1. **Flexibility of settings**: The robot provides traders with a wide range of parameters and settings that can be adapted to specific trading strategies and tr
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experts
Gold Throne EA – 금 거래용 비마팅게일 그리드 트레이딩 시스템(XAUUSD) 5회 판매 후 가격은 100달러씩 인상되며 최종 가격은 1300달러입니다. 뉴스 필터 통합 EA에는 영향력이 큰 경제 이벤트 전후에 거래를 일시 정지할 수 있는 통합 뉴스 필터가 탑재되어 있습니다. 이 기능은 변동성이 극심한 시기에 거래가 체결될 가능성을 줄이는 데 도움이 되며, 특히 급격한 변동이 잦은 금 시장에서 매우 중요합니다. 시간 프레임 및 거래 스타일 골드 쓰론 EA는 M30 시간대에 최적화되어 있습니다. 권장 최소 시간대는 M10입니다. 이보다 짧은 시간대를 사용하면 지나치게 공격적인 거래 행동으로 이어질 수 있습니다. 이보다 짧은 시간대를 사용하면 EA가 약하거나 신뢰도가 낮은 시장 신호에 기반하여 여러 거래를 개시하여 계좌에 불필요한 부담을 줄 수 있습니다. 위험 및 자본 권장 사항 그리드 트레이딩은 본질적으로 여러 개의 미결제 포지션을 보유하기 때문에 신중한 자본
제작자의 제품 더 보기
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
안녕하세요 여러분, 제 자신을 소개하겠습니다. 저는   Quantum EAs   제품군의 가장 흥미진진하고 신선한 멤버   , Quantum StarMan   입니다. 저는   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD 등   최대 5개의 동적 통화쌍을 처리할 수 있는 완전 자동화된 다중 통화 EA입니다. 최고의 정확성과 확고한 책임감으로 여러분의 트레이딩 실력을 한 단계 높여드리겠습니다. 핵심은 바로 이것입니다. 저는 마틴게일 전략에 의존하지 않습니다. 대신 최고의 성과를 위해 설계된 정교한 그리드 시스템을 활용합니다. 그리고 여러분의 안심을 위해, 총 손실액이 계좌의 미리 정해진 한도에 도달하면 모든 거래를 종료할 수 있는 옵션도 제공합니다. 하지만 그게 전부가 아니에요. 저는 말만 하는 사람이 아니에요! 생방송 중계도 하고 있으니, 제 모습을 직접 보실 수 있어요. IMPORTANT! After the purchase please send me
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
지표
소개       Quantum Breakout PRO   , 브레이크아웃 존 거래 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한   Quantum Breakout PRO는   혁신적이고 역동적인 브레이크아웃 영역 전략으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. Quantum Breakout Indicator는 5개의 이익 목표 영역이 있는 브레이크아웃 영역의 신호 화살표와 브레이크아웃 상자를 기반으로 한 손절 제안을 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 중요한! 구매 후 설치 매뉴얼을 받으려면 개인 메시지를 보내주십시오. 추천: 기간: M15 통화쌍: GBPJPY, EURJPY, USDJPY,NZDUSD, XAUUSD 계정 유형: 스프레드가 매우 낮은 ECN, Raw 또는 Razo
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
지표
소개       Quantum Trend Sniper Indicator는   추세 반전을 식별하고 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한       Quantum Trend Sniper 표시기       매우 높은 정확도로 추세 반전을 식별하는 혁신적인 방법으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. ***Quantum Trend Sniper Indicator를 구입하면 Quantum Breakout Indicator를 무료로 받을 수 있습니다!*** Quantum Trend Sniper Indicator는 추세 반전을 식별하고 세 가지 이익실현 수준을 제안할 때 경고, 신호 화살표를 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT5 버전:       여기를 클릭하세요 추천: 기간: 모든 기간
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
지표
소개       Quantum Trend Sniper Indicator는   추세 반전을 식별하고 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한       Quantum Trend Sniper 표시기       매우 높은 정확도로 추세 반전을 식별하는 혁신적인 방법으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. ***Quantum Trend Sniper Indicator를 구입하면 Quantum Breakout Indicator를 무료로 받을 수 있습니다!*** Quantum Trend Sniper Indicator는 추세 반전을 식별하고 세 가지 이익실현 수준을 제안할 때 경고, 신호 화살표를 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT4 버전:       여기를 클릭하세요 추천: 기간:모든 기간.
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
지표
소개       Quantum Heiken Ashi PRO   차트 시장 동향에 대한 명확한 통찰력을 제공하도록 설계된 Heiken Ashi 양초는 노이즈를 필터링하고 잘못된 신호를 제거하는 기능으로 유명합니다. 혼란스러운 가격 변동에 작별을 고하고 더 매끄럽고 신뢰할 수 있는 차트 표현을 만나보세요. Quantum Heiken Ashi PRO를 정말 독특하게 만드는 것은 전통적인 촛대 데이터를 읽기 쉬운 색상 막대로 변환하는 혁신적인 공식입니다. 빨간색과 녹색 막대는 각각 약세와 강세 추세를 우아하게 강조하여 잠재적 진입점과 퇴장점을 매우 정확하게 파악할 수 있습니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT5 버전:       여기를 클릭하세요 이 놀라운 지표는 다음과 같은 몇 가지 주요 이점을 제공합니다. 선명도 향상: Heiken Ashi 바는 가격 변동을 완화하여 시장 추세를 보다 명확하게 나타내므로 유리한 거래 기회를 쉽게 식별할 수 있습니다.
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
지표
소개       Quantum Breakout PRO   , 브레이크아웃 존 거래 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한       퀀텀 브레이크아웃 PRO       혁신적이고 역동적인 브레이크아웃 존 전략으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. Quantum Breakout Indicator는 5개의 이익 목표 영역이 있는 브레이크아웃 영역의 신호 화살표와 브레이크아웃 상자를 기반으로 한 손절 제안을 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 중요한! 구매 후 설치 매뉴얼을 받으려면 개인 메시지를 보내주십시오. 추천: 기간: M15 통화쌍: GBPJPY, EURJPY, USDJPY,NZDUSD, XAUUSD 계정 유형: 스프레드가 매우 낮은 ECN, Raw 또는 Razor 브로커 시간: GMT +3 중개인 :
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
지표
시장 동향에 대한 명확한 통찰력을 제공하도록 설계된 Heiken Ashi 양초는 노이즈를 필터링하고 잘못된 신호를 제거하는 기능으로 유명합니다. 혼란스러운 가격 변동에 작별을 고하고 더 매끄럽고 신뢰할 수 있는 차트 표현을 만나보세요. Quantum Heiken Ashi PRO를 정말 독특하게 만드는 것은 전통적인 촛대 데이터를 읽기 쉬운 색상 막대로 변환하는 혁신적인 공식입니다. 빨간색과 녹색 막대는 각각 약세와 강세 추세를 우아하게 강조하여 잠재적 진입점과 퇴장점을 매우 정확하게 파악할 수 있습니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT4 버전:       여기를 클릭하세요 이 놀라운 지표는 다음과 같은 몇 가지 주요 이점을 제공합니다. 선명도 향상: Heiken Ashi 바는 가격 변동을 완화하여 시장 추세를 보다 명확하게 나타내므로 유리한 거래 기회를 쉽게 식별할 수 있습니다. 소음 감소: 종종 잘못된 신호로 이어지는 불규칙한 가격 변동에 작별을
Quantum Price Magnifier
Bogdan Ion Puscasu
유틸리티
양자 가격 확대경 – 가격을 명확하게 보고 자신 있게 거래하세요 Quantum Price Magnifier는   현재 시장 가격을 더 크고, 더 명확하고, 완벽하게 사용자 정의 가능한 형식으로 MetaTrader 차트에 직접 표시하여 차트 가시성을 향상시키도록 설계된 강력한 유틸리티 도구입니다. 빠르게 움직이는 가격에 집중해야 하는 스캘퍼이든, 주요 구역을 모니터링하는 스윙 트레이더이든, Quantum Price Magnifier는 항상 실시간 가격을 중앙에 표시하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징:   굵은 가격 표시 확대된 글꼴로 현재 자산 가격의 가시성을 높여 실시간으로 모니터링하고 대응하기가 더 쉬워졌습니다. 완벽하게 사용자 정의 가능한 인터페이스 당신의 스타일에 맞게 모양과 느낌을 조정하세요: 위치 - 차트에서 가격이 표시되는 위치(왼쪽 상단, 오른쪽 하단, 오른쪽 상단, 왼쪽 하단)를 선택합니다. 글꼴 및 크기 – 사용 가능한 글꼴 중에서 선택하고 원하는 글꼴
필터:
Anh Tuan Bui
198
Anh Tuan Bui 2025.11.20 04:07 
 

I’m really glad that I made the right decision to join the Quantum ecosystem. After almost a week of using Quantum Bitcoin on both demo and real accounts, I’m truly impressed by how smoothly and efficiently it operates. BTC has been moving sideways, yet every trade has been profitable. Of course, the EA still needs further testing during strong market volatility for a more objective evaluation, and I’m looking forward to seeing that. But for now, I’m extremely satisfied with QB. Quantum Queen has already surpassed 900%, and I’m genuinely impressed! QQ will definitely be my next choice, and I have absolutely no regrets purchasing it immediately. There’s no doubt anymore — QQ has reclaimed the #1 position on MQL5. Whenever I have any questions regarding setup or configuration, the author responds instantly and is always very helpful. I truly appreciate that. I wish Bogdan Ion Puscasu and the entire Quantum EA development team continued success, achieving even more milestones as you keep improving these amazing EAs. P/S: See you all again soon with my personal review of Quantum Queen after some more real trading experience.

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.11.20 07:35
Thank you so much for sharing your experience! I’m really happy to hear that Quantum Bitcoin has been performing well for you. It’s always encouraging to see the system handle sideways market with stability, and your results so far show that the logic is doing what it was designed to do. As you mentioned, the real picture becomes clearer once the market gets more volatile, and I appreciate that you’re taking the time to evaluate it properly in different conditions. You’re absolutely right about diversification as well. Combining multiple independent strategies is one of the smartest ways to build a more balanced portfolio, and Quantum Queen is an excellent choice for that — especially as the top-rated EA on the entire MQL5 marketplace. I’m glad to hear it’s on your list, and I think it will complement QB nicely. Also, thank you for mentioning the support. I try to be as quick and clear as possible whenever someone needs help with setup or configuration. Good tools matter, but good guidance matters just as much, and I’m always here if you need anything along the way.
NN
959
NN 2025.10.29 21:26 
 

I bought Quantum Bitcoin EA after seeing more than a year of stable signal results. It worked fine at first, but a few weeks ago it started buying non-stop while the market was falling and ended up draining my account, losing over $400. Very disappointing after such promising performance. When I contacted the developer with questions, he replied at first, but later just sent me a Discord link, saying it was easier for him to communicate there. For someone selling multiple expensive products — and since I bought two of them — I expected much better support and at least some responsibility for the product’s performance.

Update!

My Account size was $1800 and I lost around $400 few weeks ago. Stop blaming your customers! Your EA and you are the problem. Be accountable. Sometimes things stop working and thats ok, but dont blame others!

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.10.30 05:06
Hi. The signal is still working well, without any interruptions, and Quantum Bitcoin is now at %530+ growth myfxbook.com/portfolio/quantum-bitcoin/11657355 . The problem here is not the EA itself but rather the user. Quantum Bitcoin is a GRID EA and it's normal to open multiple positions in the same direction. The minimum capital is $1000, not just $400, which is visible in the EA description and in the very detailed manual that you have received. Also, after-sales support is offered on Discord, where we have very qualified staff to help you configure out the EA correctly, but you haven't even bothered to ask any help there. Instead, you lost your capital due to your own lack of interest and then you blame me and the EA for it.
Mantas Bekešius
52
Mantas Bekešius 2025.10.17 17:03 
 

Unfortunately, I have to share a rather disappointing experience with this product. While it's presented as an advanced trading robot tailored for the Bitcoin market, my analysis and testing reveal that its strategy essentially relies on a concealed Martingale approach, disguised under the label of a grid system. This means the system opens multiple trades in the same direction, banking on a recovery, but without robust stop-loss mechanisms, leading to inevitable large drawdowns—sometimes exceeding 80% or more, as noted in other reviews. Initially, the results might appear promising, especially in the short term, but over the long haul, it's merely a matter of time before market volatility or unexpected trends wipe out the entire balance. Swap fees accumulating from open positions held for weeks or months further exacerbate the issue. Regrettably, despite the developer's promises of stability and ongoing updates, it comes across as a high-stakes gamble rather than a reliable investment tool. I would strongly advise potential buyers to evaluate such systems with extreme caution and perhaps opt for alternatives with clearer risk management features. My experience has been underwhelming, and I hope others can avoid similar losses. Check his live signals and you will see, they all blow up, and when they do, he just relaunches new ones (and releases "update" for it). Chat group that he is providing is also super censored and you can get banned in matter of few messages for asking wrong things ;D

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.10.18 09:51
Thank you for your feedback. However, your “analysis” and conclusions are completely inaccurate and do not reflect how Quantum Bitcoin is designed or optimized to operate. The system executes trades based on advanced algorithms and logic, not based on personal assumptions or superficial testing. Just to clarify, Quantum Bitcoin does not use a Martingale strategy. It applies a soft multiplier, you can also clearly see this in the Settings of the EA. A full trading cycle can include up to 10 steps, and the system functions correctly only when users apply proper risk and money management. If you experienced an 80% drawdown, that is not a failure of the EA, that is a direct result of user error. Running the system on excessively high risk settings or oversized lot sizes guarantees account instability. Quantum Bitcoin gives you the possibility to choose from 8 different risk levels(Very Low- Extreme), precisely so users can match their setup to their balance and risk tolerance. Choosing to ignore those options and operating the EA recklessly has nothing to do with the product and everything to do with poor risk management decisions. This is a trading tool, not a gambling machine. Users who don’t understand or respect the principles of money management will inevitably face losses, no matter what system they use. Quantum Bitcoin is built and optimized for stable, long-term growth of the account. All verified live-account statistics are publicly visible, so anyone can review Quantum Bitcoin’s performance for themselves. The results demonstrate the system’s potential when used with correct risk and money-management settings. If you need guidance with configuration or money management, please feel free to reach out to me, I'm always ready to help ensure you get the best possible performance from Quantum Bitcoin.
Evgeny Mikhaylov
864
Evgeny Mikhaylov 2025.10.17 14:02 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.10.17 14:40
Hello. Review based on assumptions... While it is true that Bitcoin has been more volatile lately, the EA is ultimately just a tool and it's up to the user to adjust the lot size accordingly.
Fabio Quantumless
308
Fabio Quantumless 2025.10.11 09:41 
 

QBitcoin started as an EA that only opened buy trades. Later, the developer updated it to include sell trades as well — but nothing really changed in the results or logic. The system still behaves the same way, with poor risk control and bad trade management. In reality, QBitcoin is just a basic grid trading system — nothing advanced or unique. You can easily find similar or even better free alternatives, or spend $50–100 for the same outcome. Don’t be fooled by the positive reviews: many come from people who don’t really know anything about trading or understand how grid strategies and risk management work. I’ve personally seen QBitcoin open new buy cycles at the absolute top (ATH) — yes, it really does that — and then keep those cycles open for even over a month, causing huge swap losses. The EA was developed without real attention to long-term risk exposure or position management. The developer, Bogdan, now claims to teach “risk managemen" and lower risk but this is the same person who blew a $650k MAM account using his own EAs and reckless manual trading with other people’s funds. That alone should make you think twice about trusting him or his products. My honest advice: stay away from the entire “Quantum” family of EAs. They might look appealing, but they lack true design quality, reliability, and professional risk control. In the end, it’s your capital that will suffer.

Review edit: if you read well is honest review on Quantum Bitcoin, my thinking, i am not an haters just fair review. you can like or not, anyway not my problem. your signal all manipulated, you dont need to be smart to check..I have no any personal "vendetta" against you, is just fair review, not eveynone does bad review hate you.. I dont personally I dont care about you. I just review an EA not you

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.10.11 11:25
Hey, Fabio!
Thanks again for your feedback, but people already know that you are a hater and your reviews are based only on your own frustrations and bad intentions, and they have nothing to do with the quality of Quantum EAs. Quntum EAs are the best quality EAs on the entire mql5 marketplace, and the results speak for themselves. Your reviews are just empty salad words. Sometimes, people like you get emotional and upset but spreading false claims helps no one. The truth is in the data:
Quantum Bitcoin live signal shows over 530% growth, 84% win rate, and consistent results over 12 months of verified live trading. Quantum Bitcoin never had a single losing month. Your negative review is the only one out of hundreds of other genuine reviews, which tell the true story of Bitcoin. Yes, positions can remain open for several days or more, and swaps can accumulate, but this is well known and not something unusual or unexpected. I invite everyone to check the live signal and see the facts for themselves. Let’s keep this space for constructive discussion and for traders who are genuinely interested in Quantum Bitcoin, rather than your personal vendetta against me.
andrius144
136
andrius144 2025.10.05 10:26 
 

After a week of testing on a demo account, I decided to move to live trading, as Quantum Bitcoin appears to be a well-designed EA where quality truly comes before quantity. Bogdan provides excellent and responsive support whenever needed. I’ll share an update after one month of live trading.

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.10.06 07:50
Thank you so much for your review! I really appreciate the time and effort you put into testing Quantum Bitcoin on a demo before going live. That’s exactly the kind of careful approach that leads to consistent results in the long run. I’m happy to hear you see the EA as a well-designed system. I’ve spent a lot of time fine-tuning it to focus on quality setups rather than quantity, and it’s great to know that comes through in your experience. Also, I’m really glad to hear, that you’re satisfied with my support. I always try to be as responsive and transparent as possible because I know how important it is to have someone there when you’re dealing with live markets. Thank you for trusting Quantum Bitcoin!
Michael Schuster
1518
Michael Schuster 2025.09.30 23:33 
 

The EA is very promising and for till now, it did very good performance! Clearly ⭐⭐⭐⭐⭐!

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.10.01 06:17
Thank you so much for your great feedback and the 5 stars, Michael! I’m really glad to hear the EA has been performing well for you so far. It was designed to deliver steady results over time, and it’s encouraging to know that you’re already seeing promising outcomes. Thank you for trusting Quantum Bitcoin!
covcosay1
19
covcosay1 2025.09.11 08:37 
 

I bought this quantum bitcoin, it is really amazing... I am very comfortable with the trades. thanks

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.09.12 15:40
Thank you very much for your review! I’m really glad to hear, that you’re happy with the performance of Quantum Bitcoin so far! Hearing that you’re comfortable with the trades and finding real value in it makes me proud of the work I've put into this EA.
Ka Leung Jacky Chan
326
Ka Leung Jacky Chan 2025.08.26 03:14 
 

I purchased it and tested it with a demo account for a week, the result is impressive. I followed Bogdan's strategy on risk where i felt comfortable. Bogdan really responsive and always reply promptly.

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.08.26 08:26
Thank you very much for your review! I'm glad to hear, that the results have been solid so far and that you took the time to adjust the risk to what felt right for you, that’s exactly how it should be. Appreciate you taking the time to test things properly on demo first, that’s always the smart move.
jarrod emery
37
jarrod emery 2025.08.22 18:47 
 

Quantum Bitcoin EA has really impressed me with the results I’ve seen so far. Backtests have been outstanding, and it’s rare to find an EA that delivers this level of consistency across different market conditions. I’m currently running it on three live demo accounts as part of some prop firm challenges. Performance has been smooth and in line with what I expected from the backtests. The only thing to watch is daily drawdown since it uses a grid approach, but that’s the nature of the strategy. For personal capital accounts with 1:500 leverage (as the author recommends), it’s a great fit and has huge potential. If I had to point out one area for improvement, it would be the stats panel. At the moment it just says “Quantum Bitcoin is currently active” and reminds you to use the H1 timeframe. It would be great to see a few more useful stats up there — for example, total profit, or whether it’s currently active during London/New York sessions. Nothing major, just something that would make it more informative at a glance. Overall, I’m very happy with this EA and look forward to sharing more feedback as I gather additional results. Solid work from the author.

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.08.24 09:59
Thank you very much for taking the time to write such a detailed review! I'm glad to hear, that Quantum Bitcoin is delivering results in line with your expectations. That consistency across market conditions is exactly what I was aiming for when building it. You’re absolutely right about the grid approach. It’s a very powerful strategy, but it definitely needs good risk money managment and the right account type to shine.
Alex Ciobanu
399
Alex Ciobanu 2025.08.20 12:09 
 

My second purchase after Quantum Queen, and as always, Bogdan's products don't disappoint. I've been testing the bot for a week now and am very happy with the results. I hope to purchase more products soon :-) Thanks, Bogdan!

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.08.20 13:40
Thank you very much for your review, Alex! I truly appreciate your support and kind words! It’s great to know, that Quantum Queen and now Quantum Bitcoin have both met your expectations. Thank you for putting your trust in my work — I’m glad, that the EAs are performing well for you.
Tim543
161
Tim543 2025.08.20 01:17 
 

My rating for this EA is negative. Since I bought this EA we had 2 sharp Bitcoin sell- offs. But all trades were only "long". The last sell-off now is now about more than 10,000$. What huge profit - potential we are missing. Instead, you got only huge DD. The author should think about a redesign of his EA.

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.08.20 04:05
Thank you for sharing your detailed feedback — I really appreciate you taking the time to explain your experience. First, I want to clarify that Quantum Bitcoin is a grid-based Expert Advisor, and it’s completely normal for it to open multiple trades in the same direction without a traditional stop loss. It can open up to 10 trades in a single cycle, this is not a bug or unexpected behavior — this has been its designed strategy from day one, and it’s how it has consistently delivered profitable results since launch. As with any grid EA, temporary drawdowns are part of the strategy, especially during extended market moves or high volatility. What you’re seeing now — including the current drawdown — is within expected parameters for the Medium risk setting. If you feel uncomfortable with the current drawdown, which I repeat, it's perfectly normal, I would strongly suggest lowering the risk level and the lot size you are trading with. That will make the EA trade more conservatively and help reduce the exposure during market swings. If you need help adjusting the settings or would like a custom configuration to match your preferences better, feel free to reach out anytime.
Daniel Baixauli Bou
149
Daniel Baixauli Bou 2025.08.18 19:48 
 

I'm using this EA, and it works correctly. It makes a lot of trades, and all of them are winners. I recommend not taking too many risks and setting the parameters to Medium or similar for peace of mind. This is my third Quantum EA, and I'm very happy with it. I recommend it to everyone.

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.08.20 13:38
Thank you so much for your review, Daniel! I’m really glad to hear, that Quantum Bitcoin is working well for you and that you are satisfied with the other Quantum EAs. I really appreciate your trust and recommendation!
NJ87
21
NJ87 2025.08.16 18:24 
 

This is my first EA, and I'm very happy to choose QB. It's super easy to install, and Bogdan is always available to help with any questions.

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.08.18 08:31
Thank you so much for your reivew. I’m glad to hear, that Quantum Bitcoin has been easy to install and that you’ve felt supported along the way. If you have any questions, feel free to reach out to me.
yi1618
34
yi1618 2025.08.15 17:54 
 

I have been running Quantum Bitcoin EA for about one week and I’m impressed with its performance. The risk management is solid, and it operates smoothly. It has exceeded my expectations so far.

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.08.16 10:23
Thank you so much for your review! I’m really glad to hear, that the EA is performing well for you and that the risk management gives you confidence. I hope it continues to exceed your expectations in the long run.
csmsola
23
csmsola 2025.08.12 02:58 
 

Thank you Bodgan. The assistance on setting the expert was excellent. I will come back after weeks of tradding

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.08.16 10:22
Thank you very much for your review! I’m glad I could help you set up the expert. Looking forward to hearing about your experience after a few weeks.
김민석
324
김민석 2025.08.08 13:08 
 

Thank you for your kind response. There are three things that are important to people who use EA. 1. Profitability - I think this is the most important factor. 2. Stability - No matter how much money you make, if you feel uneasy, you can't help but have various thoughts. 3. Communication and updates - When questions or issues arise regarding the EA, are they resolved promptly and is there effective communication? While the first point may not be dramatically different when compared to other EAs, I believe there are very few EAs that fulfill both the second and third points. I will continue to use this EA both now and in the future.

I left my initial review during the EA's early stages.

I'm now leaving this review after using it for about two months.

I strongly urge you to consider this review carefully.

The bottom line is that my money has actually decreased.

Maintaining the EA requires maintaining a VPS, so if the money stays at the original amount, it's a loss.

Here's how the EA's process and my account balance changed after purchase:

My account started at $1046 and steadily gained about $40-50, reaching around $1092.

However, taking long positions during a downtrend caused my account's drawdown (DD) to hit 80%, losing roughly $800-$900.

After holding that position for over a month, I finally closed it. But due to fees, my account balance ended up back at the initial $1046.

Over a month passed, and I lost the VPS costs, opportunity costs, and everything else.

After that, the EA was updated (to the current version).

The EA, which previously only bought, was updated to allow selling.

However, this time it took a sell position in a bull market, resulting in a current -55% loss (approximately -$500 to -$600). I don't know how long this position will last, whether it will be liquidated, or if the market will drop again and recover the money. But while this EA makes $5 to $10 per trade when profitable, when it loses, the drawdown reaches -50~80%, its stability is severely compromised.

I can't understand why anyone would use an EA like this. It's garbage—betting against the market in uptrends and betting for it in downtrends. I'm extremely angry right now, and if the funds recover, I plan to immediately stop the EA and withdraw all my money.

The changes in my account balance are as follows:

$1046 (initial capital) -> $1092 (initial profit of about $40~50) -> $200 (about -$800~$900) -> $1046 (my account after one month)

I should have withdrawn all funds here. I proceeded to try the updated EA, but the balance changes are as follows:

$1046 -> $1072 (approx. $20~$30 profit) -> $500 (approx. -$500~-$600 loss currently).

Literally, the current drawdown (DD) is over -50%, and Bitcoin has entered a bull market. I'm anxious because I don't know when this position will close.

The bottom line is this: An EA that frequently experiences -50~80% drawdowns (2 instances in just one month) can't even earn $100 in a month. What is this? Even if it does make money, you'd have to hand over all your profits to fees.

All potential buyers of this EA should carefully review what I've written before purchasing. I bought it based on other positive reviews too, but I am extremely disappointed.

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.10.30 05:13
Unfortunately, you were explained in the private conversation that you lot size was too big - since I asked you further details like what is your broker, account capital etc. you never even bothered to reply to me, in order to help you use Quantum Bitcoin correctly. The problem is that most poeple are over-leveraged and are using higher lots than recommended, due to their own lack of patience and extreme greed. This is not an EA fault, but rather a user fault. You can see in my signal that the EA is performing well, like always : myfxbook.com/portfolio/quantum-bitcoin/11657355
T P
67
T P 2025.08.08 08:12 
 

I've been using it on a live account for some time now and I'm happy with the results so far. It's not the first EA from this developer, so I knew what I was getting into. I like that he constantly improves all of his EAs and they become more effective with each update.

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.08.09 13:57
Thank you for your review! It’s great to hear, that Quantum Bitcoin is performing well for you on a live account and the results are meeting your expectations. Constant improvement is something I take seriously, and it’s great to know you’ve noticed the progress with each update.
Rui Amagawa
60
Rui Amagawa 2025.08.01 00:49 
 

It worked well so far. can't wait to try this in real account.

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.08.01 11:26
Thank you for your review, Rui! I’m really glad to hear, that it’s been working well for you so far. I totally get the excitement about trying it on a real account—it’s a big step!
fmw1961
504
fmw1961 2025.07.30 13:50 
 

I have been using Quantum BTC for just over 3 weeks and have yet to have a loss , it doesn’t trade all the time but picks the best moments . Bogd@n as has always answered my questions promptly and I am more than happy with the product . I hope in time to be able to add more of the quantum ea’s to my portfolio

Bogdan Ion Puscasu
48899
개발자의 답변 Bogdan Ion Puscasu 2025.08.01 11:24
Thank you so much for taking the time to share your experience. It’s awesome to hear, that Quantum Bitcoin has been reliable and patient in choosing the right trades, that’s exactly what I aimed for when building it.
Looking forward to having you onboard with more of the Quantum EAs soon!
1234567
리뷰 답변