Gold vs Bitcoin Arbitrage

라이브 시그널 - https://www.mql5.com/en/signals/2348132





EA:

추천 브로커 (지속적으로): IC Markets

거래쌍: XAUUSD, BTCUSD

첨부 파일 기호: XAUUSD H1

거래되는 통화쌍이 시장 감시 창에 추가되었는지 꼭 확인하세요!

계좌 유형: ECN/로우 스프레드





접두사 설정:

브로커에 XAUUSD_i 와 같이 심볼 접두사가 있는 통화쌍이 있는 경우

그런 다음 설정에서 접두사 " _i " 를 입력하세요.





금 vs 비트코인 차익거래:

이 전략은 일반적으로 직접 거래되는 쌍이라기보다는 서로 경쟁하는 "안전 자산"으로 작용하는 이러한 자산 간의 가격 차이를 이용하는 데 기반을 두고 있습니다. 트레이더들은 시장 불확실성이나 추세 반전 시기에 금 가격이 비트코인 대비 저평가되거나(또는 그 반대로) 가격이 비트코인 대비 고평가될 때를 노려 저렴한 금을 매수한 후 고가에 매도합니다. 또는 금 기반 암호화폐(예: PAXG, XAUT)를 다양한 플랫폼에서 거래하여 금(디지털과 실물) 간의 가격 차이를 이용하기도 하지만, 이를 위해서는 양측의 변동성과 위험성을 모두 이해해야 합니다.