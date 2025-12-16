Gold vs Bitcoin Arbitrage

3.5

세계 최초의 금과 비트코인 간 공개 차익거래 알고리즘!

매일 진행되는 특가 행사!

라이브 시그널 - https://www.mql5.com/en/signals/2348132


EA:

추천 브로커 (지속적으로): IC Markets

거래쌍: XAUUSD, BTCUSD

첨부 파일 기호: XAUUSD H1

거래되는 통화쌍이 시장 감시 창에 추가되었는지 꼭 확인하세요!

계좌 유형: ECN/로우 스프레드


접두사 설정:

브로커에 XAUUSD_i 와 같이 심볼 접두사가 있는 통화쌍이 있는 경우

그런 다음 설정에서 접두사 " _i " 를 입력하세요.


금 vs 비트코인 차익거래:

이 전략은 일반적으로 직접 거래되는 쌍이라기보다는 서로 경쟁하는 "안전 자산"으로 작용하는 이러한 자산 간의 가격 차이를 이용하는 데 기반을 두고 있습니다. 트레이더들은 시장 불확실성이나 추세 반전 시기에 금 가격이 비트코인 대비 저평가되거나(또는 그 반대로) 가격이 비트코인 대비 고평가될 때를 노려 저렴한 금을 매수한 후 고가에 매도합니다. 또는 금 기반 암호화폐(예: PAXG, XAUT)를 다양한 플랫폼에서 거래하여 금(디지털과 실물) 간의 가격 차이를 이용하기도 하지만, 이를 위해서는 양측의 변동성과 위험성을 모두 이해해야 합니다.


리뷰 6
vijay franco
119
vijay franco 2025.12.29 21:40 
 

I think the robot arbitrage is the best but i would like the next update put the stop loss.

5093786
202
5093786 2025.12.27 16:28 
 

I respect this developer a lot, wishing him continued success in his journey

Forester82
44
Forester82 2025.12.25 10:48 
 

It works beautifully. I started with 400 and then it makes 0.04 lots. Every $100 increases by 0.01 lots. I already earned $25 in two days, steady and smart.

리뷰 답변