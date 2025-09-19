ABS GoldGrid

4.1
별 가격 $109 (정가: $365).
설정 및 사용 가이드ABS Channel.
실시간 모니터링: ABS Signal

라이브 시그널 설정 파일
기본 설정 파일


ABS EA란 무엇인가요?

ABS EA는 H1 시간대의 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 트레이딩 로봇입니다.
마틴게일 시스템을 기반으로 하며 내장 위험 통제 기능.

초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 ABS EA는 설정이 쉽고 완전 자동화되어 있으며 다양한 거래 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다.

주요 기능

  • 사용자 정의 안전 설정이 있는 마틴게일 전략

  • 유연한 로트 관리: 고정 로트 또는 자동 로트

  • 선택한 임계값에서 거래를 일시 중지하는 최대 손실 한도

  • 간단한 설정: 차트에 첨부하고 설정을 구성한 후 거래

기술 사양

  • 심볼: XAUUSD

  • 시간대: H1

  • 최소 입금액: $300

  • 권장 입금액: $1,000

  • 계좌 유형: ECN / Raw Spread

  • 레버리지: 1:50 이상(1:100+ 권장)

  • VPS: 지속적인 운영을 위해 권장

면책 조항

거래에는 상당한 위험이 수반되며 손실이 초기 투자를 초과할 수 있습니다.
마틴게일 전략은 높은 위험을 수반하며 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 본인의 판단하에 사용하십시오.

지원이나 문의 사항이 있으면 댓글 섹션 또는 개인 메시지를 통해 판매자에게 문의하십시오.

리뷰 32
MatyasK2
584
MatyasK2 2026.01.01 12:47 
 

I'm completely satisfied with the operation of this EA and moreover the support from the creator is extraordinary. According to the instructions I only have money in my account that I am willing to lose, profit so far 65%, which I'm continuously withdrawing. I halved my risk in early December. My last trades are from 23.12., and then I immediately turned off the ABS. I intend to turn it on sometime in mid-January. But I turned off all my EAs! Letting everything run non-stop even around holidays and New Year's is the risk squared, these days the markets are crazy!

Ken
26
Ken 2025.12.31 07:56 
 

Don't be discouraged by those who blew their account in the recent crash. Author had already made it clear its a high risk high EA. If you can't risk your account blowing up, then manage your risk. Survived the crash due to setting a 20% DD, Currently it is slowly recovering the losses.

ko1031
96
ko1031 2025.12.30 07:48 
 

This EA is a typical high-risk martingale strategy, and it’s built on the assumption that a blow-up will eventually occur.

The backtest includes an option that simulates regular profit withdrawals, and if you run it that way, you’ll see it can blow up two to three times per year.

That’s why the “correct” way to operate this EA is to withdraw profits periodically and run it only with an amount you can afford to lose.

Some users left negative reviews because it blew up on December 29—or even shortly after they purchased it—but if you understand the risk properly and trade it with an appropriate amount of capital, it will be profitable over the medium to long term. The strategy’s underlying design philosophy, along with its backtest and forward-test results, is very strong.

This type of grid-based “blow-up-by-design” approach can fully leverage high leverage settings, so for traders who truly understand how it works and can manage it correctly, it can be an extremely effective EA.

heon
43
heon 2026.01.05 21:20 
 

The seller's user response was good, but I only set a DD of 10% for high-risk situations, and I suffered a loss of over 30%. It was the worst for me. I'm sorry, but I gave up using this EA. I just lost money.

MatyasK2
584
MatyasK2 2026.01.01 12:47 
 

I'm completely satisfied with the operation of this EA and moreover the support from the creator is extraordinary. According to the instructions I only have money in my account that I am willing to lose, profit so far 65%, which I'm continuously withdrawing. I halved my risk in early December. My last trades are from 23.12., and then I immediately turned off the ABS. I intend to turn it on sometime in mid-January. But I turned off all my EAs! Letting everything run non-stop even around holidays and New Year's is the risk squared, these days the markets are crazy!

Pa-trader
224
Pa-trader 2025.12.31 15:12 
 

I bought this Expert Advisor and I’m genuinely happy with it — the entries are really solid and the execution feels well done. That said: read the manual / how it works carefully and only run it on an account that contains money you’re truly willing to use — and can afford to lose completely. This is a grid EA, and especially with the High-Risk Set-File you must factor in that a total account loss can happen at some point. I’m also seeing comments from users whose expectations seem completely off: the EA doesn’t trade nonstop, and depending on the set file / settings, high risk is totally normal and part of the strategy. If you watch the developer’s live signal, you can clearly see he follows a specific, consistent approach. He has had a total loss himself, but overall he’s still well in profit — and that’s exactly how you should run this EA: secure profits regularly and don’t pretend it’s risk-free. I’ve been running it live since 22/12 (I have a lot of experience with EAs and use it exactly as intended) and I already withdrew my first 20% today (12% DD). My plan is to withdraw profits consistently every 20–25%, keep it running, and accept the possibility of a total loss — with the goal of still ending up net positive. For the price, it’s a very good opportunity if you manage the risk with discipline.

brainiacz
236
brainiacz 2025.12.31 13:49 
 

Overall i have mixed feelings.... Core 1 seems stable, while Core 2 made stupid entry that resulted in a loss. Whats more is the DD protection is not filtered by its own magic number, so if you are running more EAs, it will be triggered by other EAs positions in drawdown. The author tries, but should be more refined.

Edit: The DD control was updated, good job - updated my rating. If we stick to Core1 and have the new tiered option enabled, it should be much safer.

Ken
26
Ken 2025.12.31 07:56 
 

Don't be discouraged by those who blew their account in the recent crash. Author had already made it clear its a high risk high EA. If you can't risk your account blowing up, then manage your risk. Survived the crash due to setting a 20% DD, Currently it is slowly recovering the losses.

rfirszt
82
rfirszt 2025.12.30 18:43 
 

Just bought it but its not making trades so I cant give it a high mark. Hopefully the author will reach out to me so I can amend this review.

Kwun Lin Liu
1358
Kwun Lin Liu 2025.12.30 11:06 
 

Completely useless EA. Margin called with just .01, I also see many users also had similar experiences and blew their accounts or margin called.

ko1031
96
ko1031 2025.12.30 07:48 
 

This EA is a typical high-risk martingale strategy, and it’s built on the assumption that a blow-up will eventually occur.

The backtest includes an option that simulates regular profit withdrawals, and if you run it that way, you’ll see it can blow up two to three times per year.

That’s why the “correct” way to operate this EA is to withdraw profits periodically and run it only with an amount you can afford to lose.

Some users left negative reviews because it blew up on December 29—or even shortly after they purchased it—but if you understand the risk properly and trade it with an appropriate amount of capital, it will be profitable over the medium to long term. The strategy’s underlying design philosophy, along with its backtest and forward-test results, is very strong.

This type of grid-based “blow-up-by-design” approach can fully leverage high leverage settings, so for traders who truly understand how it works and can manage it correctly, it can be an extremely effective EA.

Tobias Kaan Iris
378
Tobias Kaan Iris 2025.12.30 04:42 
 

Great EA. Working perfectly for me. Happy i bought it. Le's support is outstanding. Thank you very much.

Othman Mohammed O Almahrab
559
Othman Mohammed O Almahrab 2025.12.29 17:06 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Dzmitry Kurylenka
1005
Dzmitry Kurylenka 2025.12.29 14:39 
 

Deposit destruction, even with minimal risk. But the support is good.

I Trading
412
I Trading 2025.12.29 14:34 
 

The EA completely blew up today, as advertised, it is not safe or worthy of long-term use. Everything followed as per instructions with developer, however, in my first 1.5 weeks of using it all capital gone. I am not even going to recommend or even attempt at using this again myself. The developer aside from this high-risk EA is actually quite helpful, and still wish him the best.

tianes1994
124
tianes1994 2025.12.29 14:14 
 

Dear Author, please note: the best option is to replace this expert advisor with AOT and send this one for revision. I highly recommend not running it again without changing the entry and exit position settings. I hope you will treat my proposal with understanding.

Brendan Wayne King
837
Brendan Wayne King 2025.12.29 13:58 
 

Just lost 80% of my account when gold dropped over 2.5% in a day while ABS was taking large long positions. If you use this instead of the default 0.01 per $1000 is probably needs to be like .01 per $5000.

krzys1973
541
krzys1973 2025.12.29 13:50 
 

First week earned 0.5% Second week lost 90%

Amit-AX
107
Amit-AX 2025.12.29 11:11 
 

Sadly EA did not work for me. $800 account and resulted in -$200 loss after placing 6 loss making trades one after the other. Be careful with this EA as Lee makes it clear it will wipe your account. I set DD at 50% to ensure trades do not empty the account and this this EA is based on martingale strategy it will result in big losses or big gains. For me risk to make some profit is too high and not worth it. Lee is fantastic communicator and always responds. I still have AOT EA running although no profits trades seen on it since a week I have been using it. I would suggest if you buy this EA - follow the guidance from Lee and ONLY risk what you can afford to lose. I prefer protect my capital over making big losses so right now that is $300 down the drain (including cost of EA) but nevertheless you learn something everyday.

Thi Ngoc Tram Le
14215
개발자의 답변 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.29 12:11
Thank you for your detailed review I truly appreciate your transparency. Indeed, the ABS is a high‑risk project and may not be suitable for everyone. Wishing you a strong and successful year ahead!
Forester82
44
Forester82 2025.12.25 10:47 
 

Works beautifully

small river p.f.
148
small river p.f. 2025.12.22 19:22 
 

good

fery379
118
fery379 2025.12.17 20:47 
 

Good one. I have had many grid eas. This is one of the better ones. Read developer guide carefully. My personal suggestion is you MUST use a stop loss; 5 to 10% Max DD.

Ming Zhe Lu
245
Ming Zhe Lu 2025.12.16 08:41 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

12
