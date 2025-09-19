ABS GoldGrid

별 가격

$109

(정가: $365)

.

.

설정 및 사용 가이드실시간 모니터링:

ABS EA는 H1 시간대의 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 트레이딩 로봇입니다.

마틴게일 시스템을 기반으로 하며 내장 위험 통제 기능.

초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 ABS EA는 설정이 쉽고 완전 자동화되어 있으며 다양한 거래 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다.

사용자 정의 안전 설정이 있는 마틴게일 전략

유연한 로트 관리: 고정 로트 또는 자동 로트

선택한 임계값에서 거래를 일시 중지하는 최대 손실 한도

간단한 설정: 차트에 첨부하고 설정을 구성한 후 거래

심볼: XAUUSD

시간대: H1

최소 입금액: $300

권장 입금액: $1,000

계좌 유형: ECN / Raw Spread

레버리지: 1:50 이상(1:100+ 권장)

VPS: 지속적인 운영을 위해 권장