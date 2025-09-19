ABS GoldGrid
- Experts
- Thi Ngoc Tram Le
- 버전: 2.10
- 업데이트됨: 1 1월 2026
- 활성화: 20
설정 및 사용 가이드: ABS Channel.
실시간 모니터링: ABS Signal.
라이브 시그널 설정 파일
기본 설정 파일
ABS EA란 무엇인가요?
ABS EA는 H1 시간대의 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 트레이딩 로봇입니다.
마틴게일 시스템을 기반으로 하며 내장 위험 통제 기능.
초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 ABS EA는 설정이 쉽고 완전 자동화되어 있으며 다양한 거래 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다.주요 기능
-
사용자 정의 안전 설정이 있는 마틴게일 전략
-
유연한 로트 관리: 고정 로트 또는 자동 로트
-
선택한 임계값에서 거래를 일시 중지하는 최대 손실 한도
-
간단한 설정: 차트에 첨부하고 설정을 구성한 후 거래
-
심볼: XAUUSD
-
시간대: H1
-
최소 입금액: $300
-
권장 입금액: $1,000
-
계좌 유형: ECN / Raw Spread
-
레버리지: 1:50 이상(1:100+ 권장)
-
VPS: 지속적인 운영을 위해 권장
거래에는 상당한 위험이 수반되며 손실이 초기 투자를 초과할 수 있습니다.
마틴게일 전략은 높은 위험을 수반하며 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 본인의 판단하에 사용하십시오.
지원이나 문의 사항이 있으면 댓글 섹션 또는 개인 메시지를 통해 판매자에게 문의하십시오.
I'm completely satisfied with the operation of this EA and moreover the support from the creator is extraordinary. According to the instructions I only have money in my account that I am willing to lose, profit so far 65%, which I'm continuously withdrawing. I halved my risk in early December. My last trades are from 23.12., and then I immediately turned off the ABS. I intend to turn it on sometime in mid-January. But I turned off all my EAs! Letting everything run non-stop even around holidays and New Year's is the risk squared, these days the markets are crazy!