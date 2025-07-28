Syna

Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템

Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다.

Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대화형 AI 어시스턴트를 원활하게 결합하는 듀얼 기능 아키텍처로 혁명을 일으켰습니다. 시스템은 24/7 자동화된 거래 파트너로 동시에 작동하면서 전문 분석 버튼을 통해 온디맨드 인텔리전스를 제공하여 모든 결정이 인공 지능에 의해 구동되는 완전한 AI 거래 생태계를 만듭니다.

버전 3+의 주요 향상 기능:

  • 직접 다중 공급자 API 액세스: 더 이상 OpenRouter에만 제한되지 않습니다. 이제 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral 및 DeepSeek API와의 직접 통합으로 AI 모델 선택에서 최대의 유연성과 중복성을 제공합니다.
  • 비전/이미지 입력 기능: AI 모델이 이미지 입력을 통해 차트, 패턴 및 시각적 시장 데이터를 직접 해석할 수 있도록 하는 혁명적인 시각 분석 추가.
  • 자동 API 키 관리: API 키가 이제 자동으로 저장되고 재사용되어 반복적인 설정을 제거하고 세션 간 원활한 작동을 보장합니다.
  • EA용 확장된 AI 옵션: 자동화된 EA는 이제 향상된 거래 결정을 위해 OpenAI, Anthropic, Gemini, Grok, Mistral 및 DeepSeek 모델에 직접 액세스할 수 있습니다.
  • GPT-5 모델 지원: 이미 구현된 GPT-5 모델 통합으로 미래 준비.
  • 업데이트된 AI 웹 그라운딩 프로토콜: 보다 정확한 시장 분석을 위한 향상된 실시간 데이터 통합.
  • 개선된 AI 프롬프트: 향상된 응답 품질과 거래 정확도를 위해 최적화된 프롬프트 엔지니어링.
  • 간소화된 구성: 더 쉬운 조정을 위해 필터 입력을 이동하고 전략 유연성을 높이기 위해 추세 소진 확인을 비활성화하는 옵션 추가.

면책 조항

Syna는 고급 AI 기반 자동화와 대화형 안내를 결합하지만 외환 거래에는 위험이 수반된다는 점을 항상 기억하십시오. 자동화된 EA 결정과 AI 권장 사항 모두 위험 허용 범위 내에서 평가되어야 합니다. 책임감 있게 거래하십시오.

Todd Daugherty
93
Todd Daugherty 2025.11.20 15:03 
 

I use Syna as a master AI. It has reduced my AI costs by at least 5 times. It works beautifully and I am completely happy with the results. I have purchased all of Brandon’s EA’s and every time a new version or even EA comes out, it is designed to complement all of the others. As stated by others, his devotion and love of his products shows in himself, including in our community. I have completely enjoyed my journey and look forward to the future.

MrDr Wave
222
MrDr Wave 2025.11.20 14:25 
 

Nothing but good things to say about Brandon and his tools. Syna is powerhouse all on its own, but it shines when combined with the other EAs from Brandon (AiQ or Mean Machine). Syna has EA capabilities just like the others, has capabilities to give you an in-depth Ai-powered analysis on any symbol, and can even manage trades you place on your own. But if you have any of Brandon's other EAs you can get Syna to act as a leader of the group, where Syna does all the analysis and sends that off to the other EAs. In other words, you can run as many AiQ or Mean Machine setups as you like, and your costs stay the same. You can literally get Syna to pay for itself from the cost savings alone. If you have AiQ or Mean Machine already, this is a must have. If you don't, Syna is a great place to start building from. Also Brandon himself is still one of the most genuine, honest, and also kind-hearted EA authors on the platform. He's done so much to help me out since I've used the EAs, can't say anything better about the guy. One of the best on the platform, without a doubt.

Stephen J Martret
2760
Stephen J Martret 2025.11.17 05:29 
 

SYNA is truly the "mothership" and a higher intelligence than anything I have seen. Yes its profitable, can control AIQ and Mean Machine but can intelligently help you with ANY EA or manual trading - when to trade, when to stay out of the market, even when to close or adjust TP/SL but with AIQ an Mean Machine it can supervise them and help you to get the best trading decisions 100% hands free. Any trader using any strategy can benefit from Syna. Brandon has created a work of art with this! cannot recommend enough and still way under priced for what this can do and it will only get better. Its scary just how good SYNA is!

