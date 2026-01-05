LIVE SIGNAL: 실시간 실적을 보려면 여기를 클릭하세요

중요: 가이드를 먼저 읽어주세요

이 EA를 사용하기 전에 설정 가이드를 읽고 브로커 요구 사항, 전략 모드 및 스마트 접근 방식을 이해하는 것이 중요합니다. 공식 Akali EA 가이드를 읽으려면 여기를 클릭하세요

개요

Akali EA는 골드(XAUUSD)를 위해 특별히 설계된 고정밀 스캘핑 전문가 고문(Expert Advisor)입니다. 변동성이 높은 기간 동안 즉시 수익을 확보하기 위해 매우 타이트한 트레일링 스톱 알고리즘을 활용합니다. 이 시스템은 정확성을 위해 구축되었으며, 급격한 시장 움직임을 활용하고 시장이 되돌리기 전에 수익을 확정하여 높은 승률을 목표로 합니다.

설정 요구 사항

심볼: XAUUSD (골드)

시간 프레임: M1 (1분)

계정 유형: Raw ECN / 낮은 스프레드는 필수입니다.

추천 브로커: 가이드 참조

참고: 이 EA는 타이트한 트레일링 스톱에 의존합니다. 높은 스프레드 계정은 성과에 부정적인 영향을 미칩니다. 서버 시간 및 브로커 선택에 대한 자세한 내용은 가이드를 참조하십시오.

왜 Akali EA인가?

높은 승률 로직: 빠른 움직임을 정밀하게 포착하도록 설계되었습니다.

스마트 회복: 이 전략은 긴 연승을 유지하도록 구축되었습니다.

유연한 모드: "Tighter Trailing(더 타이트한 트레일링)" 및 "Wider Trailing(더 넓은 트레일링)"을 위한 특정 모드가 포함되어 있습니다.

가격 정책

가격은 수요에 따라 업데이트됩니다. 전략의 품질을 유지하고 과밀을 방지하기 위해 판매 카피 수가 증가함에 따라 가격이 점진적으로 인상됩니다.

위험 경고: 외환 및 CFD 거래는 높은 수준의 위험을 수반합니다. 과거 실적은 미래 결과를 나타내지 않습니다. 책임감 있게 거래하고 데모 계정에서 먼저 테스트하십시오.