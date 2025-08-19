How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저.

대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요.

자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일

타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지 1:25+ 브로커 임의, ECN/Raw 저스프레드 테스트 Strategy Tester: EURUSD, 01.01.2025 — 오늘, every tick 특징 SL/TP, 트레일링, 브레이크이븐, 비상 모드, 그래픽 패널.

How To Trade Pro EA 는 추측하지 않습니다 — 변화에 따르고 적응합니다. 이는 규율 있고 살아 있는 알고리즘으로, 시장과 함께 변화하며 다른 것들이 무너지는 곳에서 효과를 유지합니다. Entry Points Pro의 저자에 의해 생성 — MQL5 탑을 3년간 리드한 인디케이터. 거래 어드바이저는 펜딩 오더로만 작동 — 정확한 실행 보장. 도구당 하나의 거래만. SL과 TP는 개시 시 설정. 모든 포지션은 매일 종료됩니다.

중요! 어드바이저 데모 버전을 테스트할 때는 01.01.2025부터 EURUSD만 사용하세요. 어드바이저는 각 도구에 고유 설정이 있습니다 — 구매 후 받습니다.

How To Trade Pro EA — 안정성, 제어, 명확한 작동 논리를 중시하는 트레이더를 위해 생성된 신세대 완전 자동 거래 알고리즘입니다. "마법 인디케이터", 마틴게일, 그리드를 사용하지 않습니다. 그 핵심은 시장 임펄스의 적응 처리와 엄격한 알고리즘 제어입니다. 최대 안전이 우선 — 스탑로스와 테이크프로핏은 즉시 설정되어 거래 개시부터 위험의 완전 투명성을 보장합니다.

주요 특징 과 이점

100% 자동 작동 + 그래픽 패널





엘리트 위험 관리: SL/TP, 트레일링, 브레이크이븐, 일일 종료





범용성: 금만 거래하지 않음 — 탑 10 어드바이저 8개와 달리





안전성: 펜딩 오더, 무 마틴게일, 비상 스탑





간단함: 최소 설정, 12회 활성화 (PC/VPS/예비)





쉬운 시작: 예금 $100부터, 레버리지 1:25부터





프로프 펌 적합, 모든 브로커 작동, 모든 업데이트 포함





가격 정책

10회 판매마다 가격 상승 — 지원 품질과 독점성을 유지하기 위해. 이는 마케팅 속임수가 아닙니다 — 필요성입니다. 모든 고객을 소중히 여기며 최고의 서비스를 추구합니다.

판매 가격, USD 남음 1-10 99 —

... ... ...

41-50 299 —

51-60 349 1 61-70 399 10 71-80 449 10

경험과 수준에 관계없이 — How To Trade Pro EA는 프로의 엘리트 무기고로 무장시킵니다. 이 기회를 활용 — 프로처럼 거래를 시작 하세요.

이상적인 조건을 기다리지 마세요. 그것들은 오지 않습니다.