Prop Firm Gold EA

먼저 이것을 읽어주세요 (매우 중요) 금(XAUUSD) 관련 프롭포트 펌의 도전 과제를 위해 설계되었습니다.

일중 돌파 및 패턴 기반 시스템

내장된 위험 및 자금 인출 보호 기능

마틴게일 없음 / 그리드 없음 실시간 결과: FTMO 결과 | 주요 포트폴리오 | 실시간 신호 | 비디오 리뷰 출시 기념 특별 할인! 현재 가격은 한정 수량에 한해 적용됩니다. 수량 소진 후에는 가격이 인상됩니다.

전략 Prop Firm Gold EA는 MT5 플랫폼에서 금(XAUUSD) 거래를 위해 특별히 설계된 멀티 전략 트레이딩 시스템입니다. 이 시스템은 여러 논리를 결합하여 돌파 기반 개념을 활용해 장중 추세 방향과 가격 패턴을 포착합니다.

이를 통해 단일 설정에 의존하지 않고 다양한 장중 시장 상황에 적응할 수 있습니다. 이 전략은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다.

Prop Firm Gold EA는 다양한 거래 포트폴리오의 일부로 활용하기에 적합하도록 설계되었습니다. 일중 거래에 초점을 맞춘 로직 덕분에 다양한 접근 방식을 사용하는 다른 시스템과 결합하여 사용하기에도 적합합니다.

이 시스템은 15년 이상의 고품질 과거 가격 데이터를 사용하여 테스트되었으며 MQL5에 출시되기 전 15개월 동안 실제 거래에 사용되었습니다.

설정 설치는 플러그 앤 플레이 방식입니다.

EA는 사용자 친화적이고 사용하기 쉽도록 설계되었습니다. EA를 차트에 연결하고 위험 수준 (낮음/중간/높음) 을 선택하기만 하면 됩니다 .

설정이 완료되면 시스템을 실행할 준비가 됩니다. 자체 거래 회사의 경우, 일일 손실률 보호 기능을 활성화하고

모든 미결 포지션을 청산해야 하는 일중 손실률을 설정하십시오. 또한, 자신만의 특별한 마법의 숫자와 거래 코멘트를 설정하는 것이 좋습니다.

이는 임의의 숫자와 이름 조합으로 설정할 수 있습니다.

라이선스를 구매하시면 저희 비공개 커뮤니티에 접속하실 수 있습니다. 구매 후 저희에게 연락 주시면 초대장을 보내드리겠습니다. 커뮤니티에 참여 하세요 : https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01

특징

일일 손실 방지 장치 (프롭 트레이딩 회사 친화적, 예: FTMO)

내장형 거래 무작위화 기능 (프롭 트레이드 회사 친화적)

수동 위험 % 옵션

고정된 부지 크기 옵션

FIFO(선입선출) 방식 거래 모드

첫 거래 진입 지연 시간 (시장 개장 시간이 늦은 전업매매 회사에 유용)

사용자가 조정 가능한 거래 댓글

사용자가 조정 가능한 매직 넘버

프롭펌 합격률 테스트 도구 (전략 테스트 모드)

선택 사항: 차트 정보 표시

현재 일일 유량 감소량 표시



현재 일일 수익 표시





브로커 타임



이 시스템은 미국 표준 거래 시간( GMT+2/GMT+3 ) 을 사용하는 브로커를 위해 설계되었으며 ,

이는 전 세계 주요 브로커들이 가장 일반적으로 사용하는 서버 시간입니다. 사용

하시는 브로커의 서버 시간을 잘 모르시겠다면 언제든지 문의해 주시면 확인해 드리겠습니다.





경고



자동 거래 시스템은 흔히 AI, 인공지능, 머신러닝, ChatGPT, 심지어 양자 컴퓨터 시스템으로 둔갑하여 판매됩니다. 이는 트레이더들이 주의해야 할 주요 이유 중 하나입니다. 시중에 나와 있는 많은 EA(Expert Advisor)는 오해를 불러일으키고 오직 한 가지 목적, 즉 돈을 찍어내는 기계를 찾았다는 착각을 심어주기 위해 만들어졌습니다.

실제로 이런 경우는 드뭅니다. 대부분의 시스템은 시간이 지남에 따라 고장이 나고 손실이나 계정 폭락으로 이어지는 경우가 많습니다.

제가 제공하는 시스템은 유행어나 마케팅 문구에 의존하지 않습니다. 외환 시장에 존재하는 잘 알려진 기본적 및 기술적 아이디어를 기반으로 구축되었으며, 체계적이고 규칙에 기반한 방식으로 적용했을 때 장기적인 이점을 실제로 입증했습니다.

ICT 또는 SMC로 홍보되는 시스템에 대해서는 신중을 기해야 합니다. 이러한 접근 방식은 본질적으로 대부분 재량에 맡겨져 있으며, 자동화된 규칙으로 전환될 경우 명확하게 정의되거나 입증된 이점이 없는 경우가 많습니다.