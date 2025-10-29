Prop Firm Gold EA
- Experts
- Jimmy Peter Eriksson
- 버전: 2.0
- 업데이트됨: 28 12월 2025
- 활성화: 10
먼저 이것을 읽어주세요 (매우 중요)
전략
Prop Firm Gold EA는 MT5 플랫폼에서 금(XAUUSD) 거래를 위해 특별히 설계된 멀티 전략 트레이딩 시스템입니다.
이 시스템은 여러 논리를 결합하여 돌파 기반 개념을 활용해 장중 추세 방향과 가격 패턴을 포착합니다.
이를 통해 단일 설정에 의존하지 않고 다양한 장중 시장 상황에 적응할 수 있습니다.
설정
설치는 플러그 앤 플레이 방식입니다.
EA는 사용자 친화적이고 사용하기 쉽도록 설계되었습니다.
EA를 차트에 연결하고 위험 수준 (낮음/중간/높음) 을 선택하기만 하면 됩니다 .
설정이 완료되면 시스템을 실행할 준비가 됩니다.
자체 거래 회사의 경우, 일일 손실률 보호 기능을 활성화하고
모든 미결 포지션을 청산해야 하는 일중 손실률을 설정하십시오.
또한, 자신만의 특별한 마법의 숫자와 거래 코멘트를 설정하는 것이 좋습니다.
이는 임의의 숫자와 이름 조합으로 설정할 수 있습니다.
라이선스를 구매하시면 저희 비공개 커뮤니티에 접속하실 수 있습니다. 구매 후 저희에게 연락 주시면 초대장을 보내드리겠습니다.
커뮤니티에 참여 하세요 : https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01
특징
- 일일 손실 방지 장치 (프롭 트레이딩 회사 친화적, 예: FTMO)
- 내장형 거래 무작위화 기능 (프롭 트레이드 회사 친화적)
- 수동 위험 % 옵션
- 고정된 부지 크기 옵션
- FIFO(선입선출) 방식 거래 모드
- 첫 거래 진입 지연 시간 (시장 개장 시간이 늦은 전업매매 회사에 유용)
- 사용자가 조정 가능한 거래 댓글
- 사용자가 조정 가능한 매직 넘버
- 프롭펌 합격률 테스트 도구 (전략 테스트 모드)
- 선택 사항: 차트 정보 표시
- 현재 일일 유량 감소량 표시
- 현재 일일 수익 표시
브로커 타임
이 시스템은 미국 표준 거래 시간( GMT+2/GMT+3 ) 을 사용하는 브로커를 위해 설계되었으며 ,
이는 전 세계 주요 브로커들이 가장 일반적으로 사용하는 서버 시간입니다. 사용
하시는 브로커의 서버 시간을 잘 모르시겠다면 언제든지 문의해 주시면 확인해 드리겠습니다.
경고
자동 거래 시스템은 흔히 AI, 인공지능, 머신러닝, ChatGPT, 심지어 양자 컴퓨터 시스템으로 둔갑하여 판매됩니다. 이는 트레이더들이 주의해야 할 주요 이유 중 하나입니다. 시중에 나와 있는 많은 EA(Expert Advisor)는 오해를 불러일으키고 오직 한 가지 목적, 즉 돈을 찍어내는 기계를 찾았다는 착각을 심어주기 위해 만들어졌습니다.
실제로 이런 경우는 드뭅니다. 대부분의 시스템은 시간이 지남에 따라 고장이 나고 손실이나 계정 폭락으로 이어지는 경우가 많습니다.
제가 제공하는 시스템은 유행어나 마케팅 문구에 의존하지 않습니다. 외환 시장에 존재하는 잘 알려진 기본적 및 기술적 아이디어를 기반으로 구축되었으며, 체계적이고 규칙에 기반한 방식으로 적용했을 때 장기적인 이점을 실제로 입증했습니다.
ICT 또는 SMC로 홍보되는 시스템에 대해서는 신중을 기해야 합니다. 이러한 접근 방식은 본질적으로 대부분 재량에 맡겨져 있으며, 자동화된 규칙으로 전환될 경우 명확하게 정의되거나 입증된 이점이 없는 경우가 많습니다.
I’m leaving this review because truly honest Gold EAs on MQL5 are extremely rare. Prop Firm Gold EA is clearly not a “marketing EA”. There is no grid, no martingale, no fake AI narrative, and no over-optimized backtests. The strategy is based on real market logic and realistic risk management, which unfortunately already puts it far above most products on this platform. This EA is designed for long-term trading, not for instant profits. Like any serious Gold strategy, it can go through drawdowns, and that is completely normal, especially given Gold’s volatility. Judging this EA after one or two weeks makes no sense at all. Even strong systems can be negative for several weeks or months and still perform very well over a full year. What I personally appreciate is the transparency: live signals are not manipulated, trades are realistic, and risk is clearly visible. The EA behaves exactly like a real trading system should. On top of that, Jimmy is one of the very few developers on MQL5 I genuinely trust. He is honest, responsive, and always willing to help users understand risk, drawdowns, and proper settings instead of selling unrealistic dreams. If you are looking for a serious Gold EA for prop firms or personal accounts, built with discipline and realism, Prop Firm Gold EA is absolutely worth considering.