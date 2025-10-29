Prop Firm Gold EA

4.36

먼저 이것을 읽어주세요 (매우 중요)

  • 금(XAUUSD) 관련 프롭포트 펌의 도전 과제를 위해 설계되었습니다.
  • 일중 돌파 및 패턴 기반 시스템
  • 내장된 위험 및 자금 인출 보호 기능
  • 마틴게일 없음 / 그리드 없음

실시간 결과:   FTMO 결과   |   주요 포트폴리오   |   실시간 신호   |   비디오 리뷰

출시 기념 특별 할인! 현재 가격은 한정 수량에 한해 적용됩니다. 수량 소진 후에는 가격이 인상됩니다.

전략

Prop Firm Gold EA는 MT5 플랫폼에서 금(XAUUSD) 거래를 위해 특별히 설계된 멀티 전략 트레이딩 시스템입니다.

이 시스템은 여러 논리를 결합하여 돌파 기반 개념을 활용해 장중 추세 방향과 가격 패턴을 포착합니다.
이를 통해 단일 설정에 의존하지 않고 다양한 장중 시장 상황에 적응할 수 있습니다.

이 전략은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다.

Prop Firm Gold EA는 다양한 거래 포트폴리오의 일부로 활용하기에 적합하도록 설계되었습니다. 일중 거래에 초점을 맞춘 로직 덕분에 다양한 접근 방식을 사용하는 다른 시스템과 결합하여 사용하기에도 적합합니다.

이 시스템은 15년 이상의 고품질 과거 가격 데이터를 사용하여 테스트되었으며 MQL5에 출시되기 전 15개월 동안 실제 거래에 사용되었습니다.


설정

설치는 플러그 앤 플레이 방식입니다.
EA는 사용자 친화적이고 사용하기 쉽도록 설계되었습니다.

EA를 차트에 연결하고 위험 수준  (낮음/중간/높음)  을 선택하기만 하면 됩니다 .
설정이 완료되면 시스템을 실행할 준비가 됩니다.

자체 거래 회사의 경우, 일일 손실률 보호 기능을 활성화하고
모든 미결 포지션을 청산해야 하는 일중 손실률을 설정하십시오.

또한, 자신만의 특별한 마법의 숫자와 거래 코멘트를 설정하는 것이 좋습니다.
이는 임의의 숫자와 이름 조합으로 설정할 수 있습니다.


라이선스를 구매하시면 저희 비공개 커뮤니티에 접속하실 수 있습니다. 구매 후 저희에게 연락 주시면 초대장을 보내드리겠습니다.

커뮤니티에 참여  하세요    https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01


특징

  • 일일 손실 방지 장치 (프롭 트레이딩 회사 친화적, 예: FTMO)
  • 내장형 거래 무작위화 기능 (프롭 트레이드 회사 친화적)
  • 수동 위험 % 옵션
  • 고정된 부지 크기 옵션
  • FIFO(선입선출) 방식 거래 모드
  • 첫 거래 진입 지연 시간 (시장 개장 시간이 늦은 전업매매 회사에 유용)
  • 사용자가 조정 가능한 거래 댓글
  • 사용자가 조정 가능한 매직 넘버
  • 프롭펌 합격률 테스트 도구 (전략 테스트 모드)
  • 선택 사항: 차트 정보 표시
    • 현재 일일 유량 감소량 표시
    • 현재 일일 수익 표시


브로커 타임

이 시스템은 미국 표준 거래 시간( GMT+2/GMT+3  )  을 사용하는 브로커를 위해 설계되었으며 ,
이는 전 세계 주요 브로커들이 가장 일반적으로 사용하는 서버 시간입니다. 사용
하시는 브로커의 서버 시간을 잘 모르시겠다면 언제든지 문의해 주시면 확인해 드리겠습니다.


경고

자동 거래 시스템은 흔히 AI, 인공지능, 머신러닝, ChatGPT, 심지어 양자 컴퓨터 시스템으로 둔갑하여 판매됩니다. 이는 트레이더들이 주의해야 할 주요 이유 중 하나입니다. 시중에 나와 있는 많은 EA(Expert Advisor)는 오해를 불러일으키고 오직 한 가지 목적, 즉 돈을 찍어내는 기계를 찾았다는 착각을 심어주기 위해 만들어졌습니다.

실제로 이런 경우는 드뭅니다. 대부분의 시스템은 시간이 지남에 따라 고장이 나고 손실이나 계정 폭락으로 이어지는 경우가 많습니다.

제가 제공하는 시스템은 유행어나 마케팅 문구에 의존하지 않습니다. 외환 시장에 존재하는 잘 알려진 기본적 및 기술적 아이디어를 기반으로 구축되었으며, 체계적이고 규칙에 기반한 방식으로 적용했을 때 장기적인 이점을 실제로 입증했습니다.

ICT 또는 SMC로 홍보되는 시스템에 대해서는 신중을 기해야 합니다. 이러한 접근 방식은 본질적으로 대부분 재량에 맡겨져 있으며, 자동화된 규칙으로 전환될 경우 명확하게 정의되거나 입증된 이점이 없는 경우가 많습니다.

리뷰 24
Rudy74
126
Rudy74 2025.12.28 18:39 
 

I’m leaving this review because truly honest Gold EAs on MQL5 are extremely rare. Prop Firm Gold EA is clearly not a “marketing EA”. There is no grid, no martingale, no fake AI narrative, and no over-optimized backtests. The strategy is based on real market logic and realistic risk management, which unfortunately already puts it far above most products on this platform. This EA is designed for long-term trading, not for instant profits. Like any serious Gold strategy, it can go through drawdowns, and that is completely normal, especially given Gold’s volatility. Judging this EA after one or two weeks makes no sense at all. Even strong systems can be negative for several weeks or months and still perform very well over a full year. What I personally appreciate is the transparency: live signals are not manipulated, trades are realistic, and risk is clearly visible. The EA behaves exactly like a real trading system should. On top of that, Jimmy is one of the very few developers on MQL5 I genuinely trust. He is honest, responsive, and always willing to help users understand risk, drawdowns, and proper settings instead of selling unrealistic dreams. If you are looking for a serious Gold EA for prop firms or personal accounts, built with discipline and realism, Prop Firm Gold EA is absolutely worth considering.

SRTB
105
SRTB 2025.12.19 13:30 
 

I bought the PropFirmGold EA several weeks ago and its trading strategy is exactly doing what it was doing in the backtests. Even though we are currently facing a DD-period, the EA handles its risk very well. Jimmy as a developer is doing an outstanding Job. His support is fast and very professional - 10 out of 10.

LPK68
58
LPK68 2025.12.06 09:58 
 

I have been using this EA for exactly 1 month, I have some impartial reviews:

1- This EA does not use grid, safe for the account and limits risk.

2- EA uses a quite unique order entry method, based on the timeline and has been tested by the author Jimmy for many years.

3- EA is not over-optimized, I think this is an advantage.

4- EA is plug and play, very simple.

5- The author's support is very dedicated and great, the community of members is also very active.

However, to be fair, there are still some limitations:

6- The market is in a difficult period for EA, so capital management and keys.

7- There are too many exchanges/prop firms, and the author needs to test the EA himself to adapt to all of them. It's a tough job but I hope in the future he will continue to improve it so that the EA can maximize its automatic lot calculation ability. Yes, currently my account is not as expected but with a good EA. Hopefully everything will be fine in the future.

I just want to send encouragement to the author, he did well and continue to do better in the future with this EA and his other EAs.

(I will update again in a while.)

필터:
Rudy74
126
Rudy74 2025.12.28 18:39 
 

I’m leaving this review because truly honest Gold EAs on MQL5 are extremely rare. Prop Firm Gold EA is clearly not a “marketing EA”. There is no grid, no martingale, no fake AI narrative, and no over-optimized backtests. The strategy is based on real market logic and realistic risk management, which unfortunately already puts it far above most products on this platform. This EA is designed for long-term trading, not for instant profits. Like any serious Gold strategy, it can go through drawdowns, and that is completely normal, especially given Gold’s volatility. Judging this EA after one or two weeks makes no sense at all. Even strong systems can be negative for several weeks or months and still perform very well over a full year. What I personally appreciate is the transparency: live signals are not manipulated, trades are realistic, and risk is clearly visible. The EA behaves exactly like a real trading system should. On top of that, Jimmy is one of the very few developers on MQL5 I genuinely trust. He is honest, responsive, and always willing to help users understand risk, drawdowns, and proper settings instead of selling unrealistic dreams. If you are looking for a serious Gold EA for prop firms or personal accounts, built with discipline and realism, Prop Firm Gold EA is absolutely worth considering.

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.28 23:23
Thank you for the detailed review!
SRTB
105
SRTB 2025.12.19 13:30 
 

I bought the PropFirmGold EA several weeks ago and its trading strategy is exactly doing what it was doing in the backtests. Even though we are currently facing a DD-period, the EA handles its risk very well. Jimmy as a developer is doing an outstanding Job. His support is fast and very professional - 10 out of 10.

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.19 13:34
Thank you for the review!
LPK68
58
LPK68 2025.12.06 09:58 
 

I have been using this EA for exactly 1 month, I have some impartial reviews:

1- This EA does not use grid, safe for the account and limits risk.

2- EA uses a quite unique order entry method, based on the timeline and has been tested by the author Jimmy for many years.

3- EA is not over-optimized, I think this is an advantage.

4- EA is plug and play, very simple.

5- The author's support is very dedicated and great, the community of members is also very active.

However, to be fair, there are still some limitations:

6- The market is in a difficult period for EA, so capital management and keys.

7- There are too many exchanges/prop firms, and the author needs to test the EA himself to adapt to all of them. It's a tough job but I hope in the future he will continue to improve it so that the EA can maximize its automatic lot calculation ability. Yes, currently my account is not as expected but with a good EA. Hopefully everything will be fine in the future.

I just want to send encouragement to the author, he did well and continue to do better in the future with this EA and his other EAs.

(I will update again in a while.)

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.06 15:14
Thank you for the detailed review and feedback!
shino1486
338
shino1486 2025.12.04 11:20 
 

Posting a review after 3 weeks of use. Since it's a single-position trading system and avoids risky methods like averaging down or grid trading, I feel secure with the SL and TP settings. However, so far I'm 16 losses out of 27 trades, with a win rate around 40%, putting me in the red. It seems weak in ranges, with noticeable buying at highs and selling at lows, so I suspect it targets breakouts. I'll continue posting updates for the long haul.

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.04 11:28
Hi! Thanks a lot for the honest review after 3 weeks.
Yes, the system uses a mix of directional intraday patterns and breakout logic. Gold has strong breakout characteristics historically, so it makes sense to buy or sell near the breakout areas. That does mean there will be periods where the market ranges tightly and conditions aren’t ideal. Just like any strategy, there are good and bad periods, even if the long-term edge stays the same.
This is also why I offer multiple EAs for different symbols and behaviors — so users can diversify and build a portfolio, rather than rely on only one style or one market. Diversification gives smoother monthly results overall.
Just give it more time and let it go through different market conditions — historically these weaker range phases get recovered when volatility picks up again.
Thanks again for the detailed feedback, appreciate it!
drasi
106
drasi 2025.12.01 08:45 
 

A real robot, for long-term operation. Honest developer, great customer support!

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.01 09:03
Thank you! appreciate the review :)
Caique Moreno
97
Caique Moreno 2025.12.01 01:54 
 

The Prop Firm Gold EA has been very stable and realistic in my trading. It follows real market behavior and handles volatility well. What makes the biggest difference is Jimmy — he is active every single day, guiding the community, explaining trades, and supporting everyone through good and bad periods. His transparency and presence give a lot of confidence. Great EA for long-term consistency.

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.01 09:02
Thank you for the review :)
Alexander Seidel
1035
Alexander Seidel 2025.11.26 11:22 
 

ist den Marktanforderungen nicht gewachsen.. Ergebnisse sind eher zufälliger Natur...

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 11:26
If you read the EA description, it explains very clearly that this is a real trading system based on market behaviour, not a curve-fitted or artificial strategy.
Real systems naturally have sideways periods, and patience is a key part of long-term trading. It’s unfortunate to see you give up on the strategy after such a short time.
If someone expects to win every single day, the only way to achieve that is by using martingale/grid EAs, but those eventually blow accounts, which is exactly what this EA is designed to avoid. This system is built for traders who value long-term, realistic performance, not short-term illusions.
krzys1973
541
krzys1973 2025.11.22 17:25 
 

Don't be mad, Jjmmy, you're a cool guy, but I also had to disable EA because it ruined my account. I wish you success,

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.22 19:45
Yeah, I really wish you would give it some more time.
All real trading strategies have ups and downs, that’s just how the market works. If you stop after a bad week or two, you’ll never be there for the recovery. And that’s exactly the reason most traders fail, they don’t stick to a system long enough to benefit from the long-term edge.
SEAN
226
SEAN 2025.11.21 00:14 
 

Jimmy is hands-down one of the most honest, responsible, and genuinely caring sellers I’ve ever dealt with. He responds incredibly fast and is always ready to guide you – it literally feels like he’s online 24/7 just to make sure his customers are happy and everything is running smoothly. I’ve been running the bot for a little over a week now. Of course that’s still early days for long-term results, but the parameter setup alone shows how much thought and care went into the design. Everything is logical, well-documented, and clearly built to deliver consistent performance. I’ll definitely come back with a detailed update once I have more data points, but I already have full confidence in this EA. When the time comes for my next bot, I’m buying straight from Jimmy again – no question about it. Highly recommended!

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.21 00:43
Thank you man! appreciate the review :)
Qing Dui Meng
609
Qing Dui Meng 2025.11.20 13:07 
 

The result was disappointing and a complete waste of time.

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.20 13:18
Quitting after 1–2 weeks says more about you than about the EA. The system is up 20% in one month so I am not sure what you are talking about.
What you were expecting when buying a bot. Printing money and becoming millionaire in 1 month? Maybe time for you to come back to reality. If you expect to win every single day with zero drawdown, better that you go and buy a martingale bot.
This EA is built for real long-term profitability. If you’re looking for instant gratification instead of real trading results, then this system simply isn’t for you.
Ibrahim Siraz
816
Ibrahim Siraz 2025.11.17 08:23 
 

I don’t understand why people judge and leave bad reviews on someone’s hard work after just a single trading day. Jimmy seems like an honest and legit person, and he has an active Telegram group as well. I already like the strategy, and I’ll at least give it a couple of months before making any review. So far it’s working well — the EA is up 24%. And it definitely won’t ruin your entire balance in a single trade or from a few consecutive losses. Keep up the good work, mate, and hopefully we’ll have good months and years ahead. Cheers!!!

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.17 09:04
Thank you man!
Yeah some people have no idea what real trading is. They think it is money printing and if there is a loss the system doesn't work.
Andichan
193
Andichan 2025.11.15 04:37 
 

After using Prop Firm Gold for two weeks, I can confidently say that this EA is safe and reliable. Every trade comes with a clear Stop Loss and Take Profit, which makes the strategy very comfortable to run. Jimmy is an outstanding developer — he responds to every question with patience, clarity, and full transparency. Thank you, Jimmy, for your hard work and dedication

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.15 05:25
Thank you for the review!
Gonzalo Javier Bardesio Grana
570
Gonzalo Javier Bardesio Grana 2025.11.12 17:46 
 

This EA has terrible risk management; each loss requires about 5 winning trades to recover. It's clear that with such a long stop loss you'll see small gains, but with consecutive losses, the trading is ruined.

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.12 18:45
Sorry to hear that you’re not happy with the system.
But it’s not really fair to judge a strategy after one losing day — the EA has been winning almost every day for the past 3 weeks, reaching around +21% profit with only 4.8% drawdown in that time. The system is based on patterns and volatility, so it needs some room to move for those setups to play out.
You can always adjust the risk level in the inputs to match your own preference. Losses are a natural part of trading — after several weeks of consistent profits, it’s normal to have a few losing days.
If you expect to win every day, only martingale or grid systems can do that — but those always end up blowing the account.
This EA is designed for long-term, steady profitability, not short-term gambling. Please reach out to me in a private message and I’ll be happy to explain more about how the system works — so you can better understand the logic behind it and gain more confidence when using it.
Abdullah Uygar Tuna
427
Abdullah Uygar Tuna 2025.11.11 19:04 
 

It is a solid product with a unique strategy. The seller apparently has put quite a lot of effort and honest work into it. So far very happy with this EA and Jimmy's approach. Kudos to him.

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.11 21:44
Thanks for the review!
Isaac Brempong Oppong Mensah
116
Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.11.10 21:06 
 

I've been testing Prop Firm Gold EA for a while on my vantage demo accounts, and its been solid so far. The EA trades gold smartly with great risk control-no martingale, no over- trading, just clean and consistent setups. I really like how it respects prop firm rules automatically, especially the drawdown protection and low-risk management. Todays trades closed in profit an it handled the market smoothly even in high volatility. The developer, Jimmy, is also very supportive and explains everything clearly. overall, I'm genuinely impressed- this EA feels professional and reliable, not just hype . Definitely worth it if you 're serious about prop firm or personal account. This EA isn't a 'get-rich-quick' robot-it trades methodically, manages risk and focuses on steady growth.

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.10 22:45
Thank you man! Appreciate it
hubergut
114
hubergut 2025.11.09 12:17 
 

Very good support. EA works great. Using it for real and propfirm accounts

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.09 12:19
Appreciate the review :)
Ahmad Rafizi
115
Ahmad Rafizi 2025.11.09 01:20 
 

After 3 days of using the EA I am very happy. The risk is well defined and controlled for prop firms which makes it even safer for personal accounts. The EA trades similar to how one would trade manually minus the emotion part obviously as it is a robot😃Jimmy is a great person and he provides support quickly and explains about the EA clearly.

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.09 03:15
Thank you for the Review :)
Todo Muhamit Schaft
755
Todo Muhamit Schaft 2025.11.07 16:51 
 

First of all, Jimmy is a genuine great guy. Heads up for his support and customer experience. Next to that, he developed an EA that actually works. Yes, there will be losses, but the profits are so far larger than the losses. He shared his vision and some of the EA background. He takes time to support anyone. So you can't go wrong. Of course, follow his instructions and don't do any monkey testing, as that can change the results.

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.07 16:59
Thank you for the Review!
Abel Liu
1189
Abel Liu 2025.11.06 13:17 
 

I have done backtest on this EA and also been foward testing on FTMO trial account for a week. I can say, the live signal so far matches, the backtest also matches. There is no martingale or grid or any red flags that im concerned of. In fact, the EA is off to a great start on my FTMO trial and looking forward to its performance down the road (especially how the EA handle difficult dd). I do believe this is a real gem here. Thank you Jimmy for this EA and your support.

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.06 13:46
Thank you for the great feedback! I’m really grateful that some traders notice the hard work behind building real trading systems, it means a lot.
Frank Alexander Nitsch
606
Frank Alexander Nitsch 2025.11.06 06:47 
 

I've used this EA for a week and I am very satisfied. Setup was easy, and performance stable. I appreciate it avoids risky strategies like martingale or grid. Thanks to Jimmy for the great work and support! I'll update my review after more live trading data.

Jimmy Peter Eriksson
3739
개발자의 답변 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.06 15:07
Thanks for your kind words! Happy to hear it’s running smoothly for you, appreciate the trust!
12
리뷰 답변