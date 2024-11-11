Vortex Gold EA

5

볼텍스 - 미래를 위한 투자

메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다. Vortex Gold EA로 미래에 투자하세요.

가격 $755 (3/10 남은), 다음 가격 $ 895

https://www.mql5.com/en/signals/2345024

Check out the live results in Profile >>>>>> Check my profile

Instruction(Manual)

사양:

  • 작동 기호: XAUUSD(GOLD)
  • 작동 기간: H1
  • 최소 권장 예치금 $300
  • 레버리지는 위험 설정에 따라 다르며, 보수적이고 낮은 위험에서는 1:30의 레버리지가 적합합니다.
  • 계좌 유형 모든
  • 좋은 ECN 브로커가 필요합니다 (브로커 추천은 저자에게 문의).
  • VPS를 적극 권장합니다.

혜택

  • 마틴 게일 없음
  • 위험한 자금 관리 방법을 사용하지 않습니다.
  • 각 포지션에 대한 손절 및 이익 실현
  • 99.9% 품질 견적을 통한 안정적인 테스트 결과
  • 브로커 조건에 민감하지 않음
  • 간편한 설치
  • FTMO 및 소품 회사 준비

볼텍스 어드바이저는 다음을 제공합니다.

두 개의 독립적인 전략에 각각 추가 주문 기능이 포함되어 있습니다. 모든 전략은 하드 스톱로스로 보호되어 예치금 손실을 최소화합니다. 전문가용 어드바이저는 설정이 매우 유연하며 사용자의 필요에 따라 손절매 수준과 테이크프로핏을 설정하여 모든 RR 비율로 모든 거래 요구에 맞게 최적화할 수 있습니다. 기본적으로 작성자가 선택할 수 있는 두 가지 전략이 제공됩니다. 전문가에게는 스마트 위험 선택 시스템도 있습니다. 사용자는 전략과 위험 수준을 선택하고 어드바이저를 차트에 첨부하기만 하면 됩니다.

프롭 펌 트레이딩 지원:

  • EA는 실시간 드로다운 제어 및 적응형 랏 사이징 등 리스크 관리에 중점을 두고 설계되었습니다. 따라서 대부분의 프롭 펌 요구사항과 완벽하게 호환되며, 안전하고 규정을 준수하는 거래를 위한 모든 주요 리스크 표준에 부합합니다.

인디케이터:

  • CCI(상품 채널 지수): 과매수 및 과매도 수준을 파악하여 추세 방향과 강도에 따라 정확한 진입과 청산을 할 수 있도록 도와줍니다.
  • 파라볼릭 SAR: 시장 추세에 맞춰 동적 스톱 레벨을 설정하여 추세장에서 효과적인 리스크 관리와 수익 극대화를 제공합니다.

머신러닝 및 신경망:

  • 적응형 신경망 기술로 시장 상황 변화에 동적으로 대응할 수 있습니다.
  • 시장 데이터를 지속적으로 학습하여 매매 결정을 개선하고 매매 정확도를 높입니다.

리스크 관리 도구:

  • 손절 및 이익실현 설정을 조정해 각 거래의 리스크를 관리할 수 있습니다.
  • 트레이딩이 유리하게 움직일 때 수익을 고정하는 추적손절 기능.
  • 스프레드 및 슬리피지 필터로 불리한 시장 조건에서 거래 진입을 방지합니다.

사용자 지정 가능한 매개변수:

  • 사용자 친화적인 설정을 통해 트레이더는 거래 스타일과 위험 허용 범위에 따라 위험 수준, 랏 크기 및 기타 매개변수를 조정할 수 있습니다.

위험 경고: 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다. 관련된 위험에 유의하시기 바랍니다. 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않습니다(EA가 손실을 낼 수도 있습니다).

리뷰 29
shafiqrzl90
243
shafiqrzl90 2026.01.05 10:34 
 

What I value most about this EA is the peace of mind it provides. The strategy is consistent, but the real star is the robust risk management. Having a reliable stop loss on every trade means I never have to worry about sudden market volatility ruining my balance. The author’s transparency and availability also deserve 5 stars. They are highly active in the community, reply to questions within the day, and provide support that goes above and beyond. If you are looking for a reliable long-term performer backed by a trustworthy developer, this is it.

Witt Sr.
101
Witt Sr. 2025.12.10 04:24 
 

I'm starting to use Votex Gold for a week now and satisfied with the result with profitable trades so far. Stanislav is very supportive. This is the worth EA comparing to the higher price.

FedericaLG94
20
FedericaLG94 2025.12.08 09:27 
 

I've been trying this ea for a week. So far, it's opened a few trades, but the setting I used is low risk, so that's fine. It seems very good on prop, too.

이 제품의 구매자들이 또한 구매함
제작자의 제품 더 보기
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (38)
Experts
Aura Bitcoin Hash EA는 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura BTC는 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은 통화 쌍 BTCUSD(비트코인)를 거래하도록 설계되었습니다. 2017년부터 2025년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일이나 그리드 거래와 같은 위험한 자금 관리 기술을 피합니다. Aura Bitcoin Hash는 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층, 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사용합니다. 네트워크
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
One Gold MT5
Stanislav Tomilov
4.77 (35)
Experts
Meta Trader 플랫폼에서 거래자가 고급 시장 분석을 할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 정교한 금 거래 로봇인 One Gold EA를 소개합니다. 당사의 독점 기술은 신경망과 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 과거 및 실시간 금 시장 데이터를 분석하여 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 기존의 수동 전략과 달리 One Gold EA는 최소한의 개입으로 작동하여 거래 프로세스를 간소화하고 관련 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 고급 신경 플러그인을 사용하면 로봇의 분석 기능이 향상되지만 다른 거래 도구와 마찬가지로 One Gold EA는 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 보다 정보에 입각하고 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래 성과를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 설계되었습니다. One Gold EA는 인간 거래자가 파악하기 어려울 수 있는 패턴과 추세를 감지하기 위해 금 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 다양한 시장 상황
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Meta Trader 플랫폼에서 거래자가 고급 시장 분석을 할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 정교한 금 거래 로봇인 One Gold EA를 소개합니다. 당사의 독점 기술은 신경망과 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 과거 및 실시간 금 시장 데이터를 분석하여 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 기존의 수동 전략과 달리 One Gold EA는 최소한의 개입으로 작동하여 거래 프로세스를 간소화하고 관련 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 고급 신경 플러그인을 사용하면 로봇의 분석 기능이 향상되지만 다른 거래 도구와 마찬가지로 One Gold EA는 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 보다 정보에 입각하고 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래 성과를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 설계되었습니다. One Gold EA는 인간 거래자가 파악하기 어려울 수 있는 패턴과 추세를 감지하기 위해 금 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 다양한 시장 상황
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Oracle: 트레이딩의 미래 Meta Trader용 Oracle Trading Expert는 최신 프로그래밍 기술과 머신 러닝 도구를 활용하여 GBPUSD 및 금 시장에서 신뢰할 수 있는 성과를 제공하도록 제작되었습니다. 독점 알고리즘과 통합 신경망을 통해 Oracle은 데이터를 효과적으로 분석하여 사용자가 정보에 입각한 거래 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. Oracle의 설계는 또한 안정성을 강조합니다. Oracle의 전략은 과도한 최적화를 피하도록 설계되어 과도한 튜닝 없이도 다양한 시장 상황에 적응할 수 있습니다. 이 시스템은 머신 러닝 모듈을 RSI 및 Bollinger Bands와 같은 주요 지표와 결합하여 시장 분석 및 진입 타이밍에 대한 포괄적인 접근 방식을 만듭니다. 과거 데이터에서 테스트한 Oracle은 유망한 결과를 보여 꾸준한 성과를 중시하는 거래자에게 실용적인 옵션을 제공합니다. GBPUSD 및 금에서 거래하는 모든 사람에게 Oracle Trading Ex
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Aura Superstar 는   롤오버 기간 동안 통화를    거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다    .    머신 러닝 클러스터 분석과 유전적 스캘핑    알고리즘을 기반으로 합니다. 딥 머신 러닝 메커니즘, 멀티레벨 퍼셉트론, 적응형 신경 필터를 고전적 지표와 결합한 최초의 다중 통화 스캘퍼입니다. 전문가는 2003년부터 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 헤지가 사용되지 않았습니다. 모든 우수한 ECN 브로커에 적합합니다.  가까운 미래에 전문가 자문의 가격이 상당히 인상되어 독점성과 제한된 수의 사용자를 유지할 것입니다. 다음 가격은 750달러, 최종 가격은 1000달러, 이 가격으로는 2/10부 남았습니다. All signals in Profile   >>>>>>  Check my profile MT4용 Aura Superstar    https://www.mql5.com/en/market/product/86495 정보:
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
Experts
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
