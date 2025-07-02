Telegram To MT5 Signal Trader

Telegram to MT5 Signal Trader 는 곧 공식 알파 버전을 출시할 예정입니다. 일부 기능은 아직 개발 중이며, 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 문제가 있으면 꼭 보고해 주세요. 여러분의 피드백은 소프트웨어 개선에 도움이 됩니다.


가격은 20건 판매 후 인상됩니다. 남은 $90 카피: 2/20.

Telegram to MT5 Signal Trader는 Telegram 채널 또는 그룹의 거래 신호를 자동으로 MetaTrader 5 계정으로 복사하는 강력한 도구입니다.

공개 및 비공개 채널을 모두 지원하며, 여러 신호 제공자를 여러 MT5 계정에 연결할 수 있습니다. 소프트웨어는 빠르고 안정적으로 동작하며, 복사된 거래를 완벽히 제어할 수 있습니다.

인터페이스는 깔끔하며 대시보드와 차트가 시각적으로 구성되어 있고, 직관적인 네비게이션이 가능합니다. 여러 Signal Account를 관리하고, 공급자별 설정을 세밀하게 조정하며, 모든 동작을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.

필수 조건

MQL의 제한으로 인해 EA는 Telegram 통신을 위한 데스크탑 앱이 필요합니다.
설치 파일은 공식 설치 가이드에서 제공됩니다.

주요 기능

  • 다중 공급자 지원: 여러 Telegram 채널로부터 MT5 계정에 신호 복사
  • 고급 신호 인식: 키워드, 패턴, 태그를 통한 완전 사용자 정의 지원
  • 공급자별 설정: 주문 유형, SL/TP, 부분 청산, 수정 등을 개별 설정 가능
  • 유연한 리스크 관리: 고정 로트, 고정 금액, 잔고/에쿼티 비율, 부분 청산 설정 가능
  • SL/TP 커스터마이징: 신호값 재정의, 다중 TP 레벨 설정 가능
  • 브레이크이븐 & 트레일링 스탑: SL/TP/Pips 기준으로 자동 실행
  • Prop Firm 보호: 엔트리 오프셋 추가로 원본 신호와 차별화
  • 자금 보호: 일/주/월 손익 한계 도달 시 자동 청산 및 거래 중지 기능
  • 거래 제한: 일일 또는 주간 거래 횟수 제한
  • 시간 필터: 특정 시간대 거래 허용/차단, 주말 자동 청산 설정 가능
  • 뉴스 필터: 주요 뉴스 이벤트 시 신호 차단 (통화 매칭 지원)
  • 알림 기능: Email, 모바일 앱, Telegram 알림 (현재 개발 중)
  • 스크린샷 기능: 거래 화면 자동 캡처 (개발 중)

스크린샷과 제품 매뉴얼을 확인하여 더 알아보세요. 질문이나 피드백이 있으시면 언제든지 연락 주시면 기쁘게 도와드리겠습니다!

시스템 요구 사항

  • Windows 10 이상

  • Windows Server 2016 이상 (WebView2 전체 지원을 위해 권장). Windows Server 2012 R2에서도 앱을 실행할 수 있지만, 사용자 인터페이스가 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다

  • Microsoft Edge WebView2 런타임 (최신 버전 필요)

리뷰 16
hipplan
67
hipplan 2026.01.06 12:02 
 

I completely agree with all the previous reviews — this app truly stands out. This is by far the best signal copy app I’ve used! Great support and tons of useful features. Makes copying Telegram signals to MT5 simple and reliable. Highly recommended!

STtrader
44
STtrader 2025.12.04 21:08 
 

"One Of the Best Programs I have bought in Years" It's amazing to think it's still in beta. Everything mostly works well and I am satisfied with the purchase. I strongly recommend it, this will be the cream of the crop for sure.Thanks Lukas keep up the good coding.

Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.10.21 09:09 
 

Amazing work Thank you, it works great.

