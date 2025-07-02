베타 출시 Telegram to MT5 Signal Trader 는 곧 공식 알파 버전을 출시할 예정입니다. 일부 기능은 아직 개발 중이며, 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 문제가 있으면 꼭 보고해 주세요. 여러분의 피드백은 소프트웨어 개선에 도움이 됩니다.

가격은 20건 판매 후 인상됩니다. 남은 $90 카피: 2/20.

Telegram to MT5 Signal Trader는 Telegram 채널 또는 그룹의 거래 신호를 자동으로 MetaTrader 5 계정으로 복사하는 강력한 도구입니다.

공개 및 비공개 채널을 모두 지원하며, 여러 신호 제공자를 여러 MT5 계정에 연결할 수 있습니다. 소프트웨어는 빠르고 안정적으로 동작하며, 복사된 거래를 완벽히 제어할 수 있습니다.

인터페이스는 깔끔하며 대시보드와 차트가 시각적으로 구성되어 있고, 직관적인 네비게이션이 가능합니다. 여러 Signal Account를 관리하고, 공급자별 설정을 세밀하게 조정하며, 모든 동작을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.

필수 조건

MQL의 제한으로 인해 EA는 Telegram 통신을 위한 데스크탑 앱이 필요합니다.

설치 파일은 공식 설치 가이드에서 제공됩니다.

주요 기능

다중 공급자 지원: 여러 Telegram 채널로부터 MT5 계정에 신호 복사

여러 Telegram 채널로부터 MT5 계정에 신호 복사 고급 신호 인식: 키워드, 패턴, 태그를 통한 완전 사용자 정의 지원

키워드, 패턴, 태그를 통한 완전 사용자 정의 지원 공급자별 설정: 주문 유형, SL/TP, 부분 청산, 수정 등을 개별 설정 가능

주문 유형, SL/TP, 부분 청산, 수정 등을 개별 설정 가능 유연한 리스크 관리: 고정 로트, 고정 금액, 잔고/에쿼티 비율, 부분 청산 설정 가능

고정 로트, 고정 금액, 잔고/에쿼티 비율, 부분 청산 설정 가능 SL/TP 커스터마이징: 신호값 재정의, 다중 TP 레벨 설정 가능

신호값 재정의, 다중 TP 레벨 설정 가능 브레이크이븐 & 트레일링 스탑: SL/TP/Pips 기준으로 자동 실행

SL/TP/Pips 기준으로 자동 실행 Prop Firm 보호: 엔트리 오프셋 추가로 원본 신호와 차별화

엔트리 오프셋 추가로 원본 신호와 차별화 자금 보호: 일/주/월 손익 한계 도달 시 자동 청산 및 거래 중지 기능

일/주/월 손익 한계 도달 시 자동 청산 및 거래 중지 기능 거래 제한: 일일 또는 주간 거래 횟수 제한

일일 또는 주간 거래 횟수 제한 시간 필터: 특정 시간대 거래 허용/차단, 주말 자동 청산 설정 가능

특정 시간대 거래 허용/차단, 주말 자동 청산 설정 가능 뉴스 필터: 주요 뉴스 이벤트 시 신호 차단 (통화 매칭 지원)

주요 뉴스 이벤트 시 신호 차단 (통화 매칭 지원) 알림 기능: Email, 모바일 앱, Telegram 알림 (현재 개발 중)

Email, 모바일 앱, Telegram 알림 (현재 개발 중) 스크린샷 기능: 거래 화면 자동 캡처 (개발 중)

스크린샷과 제품 매뉴얼을 확인하여 더 알아보세요. 질문이나 피드백이 있으시면 언제든지 연락 주시면 기쁘게 도와드리겠습니다!