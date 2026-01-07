캘린더섹션

경제 달력

국가

브라질 실업률 3-개월 (Brazil Unemployment Rate 3-months)

국가:
브라질
BRL, 브라질 헤알
소스:
브라질 지리통계연구소(IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
분야:
노동
중간 5.2% 5.3%
5.4%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
5.0%
5.2%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

실업률은 브라질 지리통계연구소(IBGE)가 발행하고 미국 가구 표본조사(PNAD)를 통해 실현됩니다.

전국 가구 표본 조사(PNAD)는 가구 단위를 표본으로 하여 경제활동인구의 관찰을 기반으로 매월 실시됩니다. 그러나, 전체 인구를 위한 절대적인 방법으로 이 조사를 실현하는 것은 불가능하다. PNAD는 주로 분기별 파동을 따르며, 단기, 중기 및 장기간의 인력 상황 매핑과 브라질의 사회경제적 발전에 대한 연구를 위한 기타 유용한 데이터를 목표로 합니다. 그 목적을 달성하기 위해, 정보 수집은 분기별 지표와 노동 상황을 설명하는 분기별 지표뿐만 아니라 추가 지속적 사실(예: 일자리 및 기타 작업 형태, 인력 관리 및 업무 커뮤니케이션 기술 등)에 대한 연간 지표도 통해 실현되고 있습니다.

이 연구는 2011년 10월 실험으로 시작되었으며 2012년 1월부터 브라질 영토 전체에 걸쳐 공식화되었습니다. 실업률은 Continuous PNAD에 의해 고려된 다른 여러 가지 측면 중 하나입니다.

실업률은 GDP 성장과 반비례하며 경기 순환에 일정한 지연으로 대응하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 경제가 GDP 성장기를 갖기 시작하면, 실업률(실업)이 이 성장에 바로 반응하지 않는다면, 그것은 어느 정도 시간을 줄여야 합니다. 시장이 처음에는 생산량 증가로 반응해 직원들의 노동시간을 늘리기 때문인데, 이 해법이 충분하지 않을 때 신규 채용 단계는 생산을 늘리기 위한 목적으로 시작되며, 실업률은 마침내 하락하기 시작합니다.

연속 전국 가구 표본 조사(연속 PNAD)는 IBGE 자동 복구 시스템(SIDRA)에 공개됩니다. 실업률 감소는 경제성장을 반영하고 브라질 실질(BRL)에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"브라질 실업률 3-개월 (Brazil Unemployment Rate 3-months)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
5.2%
5.3%
5.4%
10월 2025
5.4%
5.7%
5.6%
9월 2025
5.6%
5.6%
5.6%
8월 2025
5.6%
5.5%
5.6%
7월 2025
5.6%
5.7%
5.8%
6월 2025
5.8%
6.0%
6.2%
5월 2025
6.2%
6.4%
6.6%
4월 2025
6.6%
6.7%
7.0%
3월 2025
7.0%
7.0%
6.8%
2월 2025
6.8%
6.7%
6.5%
1월 2025
6.5%
6.4%
6.2%
12월 2024
6.2%
6.0%
6.1%
11월 2024
6.1%
6.2%
6.2%
10월 2024
6.2%
6.2%
6.4%
9월 2024
6.4%
6.4%
6.6%
8월 2024
6.6%
6.8%
6.8%
7월 2024
6.8%
7.0%
6.9%
6월 2024
6.9%
6.8%
7.1%
5월 2024
7.1%
7.3%
7.5%
4월 2024
7.5%
7.9%
7.9%
3월 2024
7.9%
7.8%
7.8%
2월 2024
7.8%
7.7%
7.6%
1월 2024
7.6%
7.6%
7.4%
12월 2023
7.4%
7.6%
7.5%
11월 2023
7.5%
7.7%
7.6%
10월 2023
7.6%
7.5%
7.7%
9월 2023
7.7%
8.0%
7.8%
8월 2023
7.8%
7.6%
7.9%
7월 2023
7.9%
8.0%
8.0%
6월 2023
8.0%
8.2%
8.3%
5월 2023
8.3%
8.2%
8.5%
4월 2023
8.5%
8.4%
8.8%
3월 2023
8.8%
8.8%
8.6%
2월 2023
8.6%
8.8%
8.4%
1월 2023
8.4%
7.9%
7.9%
12월 2022
7.9%
8.1%
8.1%
11월 2022
8.1%
8.1%
8.3%
10월 2022
8.3%
8.4%
8.7%
9월 2022
8.7%
8.8%
8.9%
8월 2022
8.9%
8.7%
9.1%
7월 2022
9.1%
9.3%
9.3%
6월 2022
9.3%
9.4%
9.8%
5월 2022
9.8%
10.1%
10.5%
4월 2022
10.5%
11.5%
11.1%
3월 2022
11.1%
11.5%
11.2%
2월 2022
11.2%
11.5%
11.2%
1월 2022
11.2%
11.0%
11.1%
12월 2021
11.1%
11.2%
11.6%
11월 2021
11.6%
11.9%
12.1%
10월 2021
12.1%
12.2%
12.6%
1234
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드