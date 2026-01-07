브라질 실업률 3-개월 (Brazil Unemployment Rate 3-months)
|중간
|5.2%
|5.3%
|
5.4%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|5.0%
|
5.2%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
실업률은 브라질 지리통계연구소(IBGE)가 발행하고 미국 가구 표본조사(PNAD)를 통해 실현됩니다.
전국 가구 표본 조사(PNAD)는 가구 단위를 표본으로 하여 경제활동인구의 관찰을 기반으로 매월 실시됩니다. 그러나, 전체 인구를 위한 절대적인 방법으로 이 조사를 실현하는 것은 불가능하다. PNAD는 주로 분기별 파동을 따르며, 단기, 중기 및 장기간의 인력 상황 매핑과 브라질의 사회경제적 발전에 대한 연구를 위한 기타 유용한 데이터를 목표로 합니다. 그 목적을 달성하기 위해, 정보 수집은 분기별 지표와 노동 상황을 설명하는 분기별 지표뿐만 아니라 추가 지속적 사실(예: 일자리 및 기타 작업 형태, 인력 관리 및 업무 커뮤니케이션 기술 등)에 대한 연간 지표도 통해 실현되고 있습니다.
이 연구는 2011년 10월 실험으로 시작되었으며 2012년 1월부터 브라질 영토 전체에 걸쳐 공식화되었습니다. 실업률은 Continuous PNAD에 의해 고려된 다른 여러 가지 측면 중 하나입니다.
실업률은 GDP 성장과 반비례하며 경기 순환에 일정한 지연으로 대응하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 경제가 GDP 성장기를 갖기 시작하면, 실업률(실업)이 이 성장에 바로 반응하지 않는다면, 그것은 어느 정도 시간을 줄여야 합니다. 시장이 처음에는 생산량 증가로 반응해 직원들의 노동시간을 늘리기 때문인데, 이 해법이 충분하지 않을 때 신규 채용 단계는 생산을 늘리기 위한 목적으로 시작되며, 실업률은 마침내 하락하기 시작합니다.
연속 전국 가구 표본 조사(연속 PNAD)는 IBGE 자동 복구 시스템(SIDRA)에 공개됩니다. 실업률 감소는 경제성장을 반영하고 브라질 실질(BRL)에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"브라질 실업률 3-개월 (Brazil Unemployment Rate 3-months)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용