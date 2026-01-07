실업률은 브라질 지리통계연구소(IBGE)가 발행하고 미국 가구 표본조사(PNAD)를 통해 실현됩니다.

전국 가구 표본 조사(PNAD)는 가구 단위를 표본으로 하여 경제활동인구의 관찰을 기반으로 매월 실시됩니다. 그러나, 전체 인구를 위한 절대적인 방법으로 이 조사를 실현하는 것은 불가능하다. PNAD는 주로 분기별 파동을 따르며, 단기, 중기 및 장기간의 인력 상황 매핑과 브라질의 사회경제적 발전에 대한 연구를 위한 기타 유용한 데이터를 목표로 합니다. 그 목적을 달성하기 위해, 정보 수집은 분기별 지표와 노동 상황을 설명하는 분기별 지표뿐만 아니라 추가 지속적 사실(예: 일자리 및 기타 작업 형태, 인력 관리 및 업무 커뮤니케이션 기술 등)에 대한 연간 지표도 통해 실현되고 있습니다.

이 연구는 2011년 10월 실험으로 시작되었으며 2012년 1월부터 브라질 영토 전체에 걸쳐 공식화되었습니다. 실업률은 Continuous PNAD에 의해 고려된 다른 여러 가지 측면 중 하나입니다.

실업률은 GDP 성장과 반비례하며 경기 순환에 일정한 지연으로 대응하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 경제가 GDP 성장기를 갖기 시작하면, 실업률(실업)이 이 성장에 바로 반응하지 않는다면, 그것은 어느 정도 시간을 줄여야 합니다. 시장이 처음에는 생산량 증가로 반응해 직원들의 노동시간을 늘리기 때문인데, 이 해법이 충분하지 않을 때 신규 채용 단계는 생산을 늘리기 위한 목적으로 시작되며, 실업률은 마침내 하락하기 시작합니다.

연속 전국 가구 표본 조사(연속 PNAD)는 IBGE 자동 복구 시스템(SIDRA)에 공개됩니다. 실업률 감소는 경제성장을 반영하고 브라질 실질(BRL)에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: