FGV 브라질 IGP-M 인플레이션 지수 m/m (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)
|낮음
|-0.01%
|0.62%
|
0.27%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|0.27%
|
-0.01%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
일반 시장 가격 지수 (IGP-M)는 Getulio Vargas Foundation에서 매월 발행 IGP-DI와 유사하게, 동일한 비율의 3가지 물가 지수의 가중 평균을 사용하여 계산됩니다: 광생산자물가지수(IPA-M) - 60%, 소비자물가지수(CPI-M) - 30%, 국가건설원가지수(INCC-M) - 10%.
IGP-M의 목적은 브라질 경제의 다양한 부문들, 즉 산업, 건설, 농업, 소매 무역 및 가계에 제공되는 서비스들 사이의 가격 이동을 검증하기 위해 인구 소비의 변화를 감시하는 것입니다. 이들 업종의 품목 가격이 전월에 비해 높을수록 물가상승률이 높습니다.
요약하면 IGP-M은 브라질의 재정 상황을 지도하면서 소득의 발전을 책임지는 거의 모든 부문이 모이기 때문에 브라질의 경제 균형을 읽어줍니다. IGP-M 지수는 브라질에서 학교 등록금, 임대료, 전기 에너지 요금 조정 등 계약상 가치 조정에 가장 많이 사용되는 지수입니다. 또한 재무부 IGP-M과 같이 브라질 재무부가 발행하는 정부 유가증권의 지표로도 사용됩니다. 이 지수에서 음수 값은 브라질에서 조사 기준 기간에 디플레이션이 발생했음을 나타냅니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"FGV 브라질 IGP-M 인플레이션 지수 m/m (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
