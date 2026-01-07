캘린더섹션

FGV 브라질 IGP-M 인플레이션 지수 m/m (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)

국가:
브라질
BRL, 브라질 헤알
소스:
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
분야:
가격
낮음 -0.01% 0.62%
0.27%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.27%
-0.01%
다음 발표 실제 예측
이전
일반 시장 가격 지수 (IGP-M)는 Getulio Vargas Foundation에서 매월 발행 IGP-DI와 유사하게, 동일한 비율의 3가지 물가 지수의 가중 평균을 사용하여 계산됩니다: 광생산자물가지수(IPA-M) - 60%, 소비자물가지수(CPI-M) - 30%, 국가건설원가지수(INCC-M) - 10%.

IGP-M의 목적은 브라질 경제의 다양한 부문들, 즉 산업, 건설, 농업, 소매 무역 및 가계에 제공되는 서비스들 사이의 가격 이동을 검증하기 위해 인구 소비의 변화를 감시하는 것입니다. 이들 업종의 품목 가격이 전월에 비해 높을수록 물가상승률이 높습니다.

요약하면 IGP-M은 브라질의 재정 상황을 지도하면서 소득의 발전을 책임지는 거의 모든 부문이 모이기 때문에 브라질의 경제 균형을 읽어줍니다. IGP-M 지수는 브라질에서 학교 등록금, 임대료, 전기 에너지 요금 조정 등 계약상 가치 조정에 가장 많이 사용되는 지수입니다. 또한 재무부 IGP-M과 같이 브라질 재무부가 발행하는 정부 유가증권의 지표로도 사용됩니다. 이 지수에서 음수 값은 브라질에서 조사 기준 기간에 디플레이션이 발생했음을 나타냅니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"FGV 브라질 IGP-M 인플레이션 지수 m/m (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
-0.01%
0.62%
0.27%
11월 2025
0.27%
0.24%
-0.36%
10월 2025
-0.36%
-0.03%
0.42%
9월 2025
0.42%
-0.44%
0.36%
8월 2025
0.36%
-0.13%
-0.77%
7월 2025
-0.77%
-0.13%
-1.67%
6월 2025
-1.67%
0.56%
-0.49%
5월 2025
-0.49%
-0.43%
0.24%
4월 2025
0.24%
-1.60%
-0.34%
3월 2025
-0.34%
2.16%
1.06%
2월 2025
1.06%
0.15%
0.27%
1월 2025
0.27%
1.04%
0.94%
12월 2024
0.94%
1.17%
1.30%
11월 2024
1.30%
1.74%
1.52%
10월 2024
1.52%
0.27%
0.62%
9월 2024
0.62%
0.21%
0.29%
8월 2024
0.29%
0.55%
0.61%
7월 2024
0.61%
1.00%
0.81%
6월 2024
0.81%
1.23%
0.89%
5월 2024
0.89%
0.84%
0.31%
4월 2024
0.31%
-0.22%
-0.47%
3월 2024
-0.47%
-1.07%
-0.52%
2월 2024
-0.52%
-0.69%
0.07%
1월 2024
0.07%
0.50%
0.74%
12월 2023
0.74%
0.59%
11월 2023
0.59%
0.44%
0.50%
10월 2023
0.50%
1.00%
0.37%
9월 2023
0.37%
-0.43%
-0.14%
8월 2023
-0.14%
-1.33%
-0.72%
7월 2023
-0.72%
-1.92%
-1.93%
6월 2023
-1.93%
-1.42%
-1.84%
5월 2023
-1.84%
-0.45%
-0.95%
4월 2023
-0.95%
-0.01%
0.05%
3월 2023
0.05%
0.07%
-0.06%
2월 2023
-0.06%
0.33%
0.21%
1월 2023
0.21%
-0.05%
0.45%
12월 2022
0.45%
-0.77%
-0.56%
11월 2022
-0.56%
-0.83%
-0.97%
10월 2022
-0.97%
-0.83%
-0.95%
9월 2022
-0.95%
1.41%
-0.70%
8월 2022
-0.70%
0.21%
7월 2022
0.21%
1.98%
0.59%
6월 2022
0.59%
1.66%
0.52%
5월 2022
0.52%
1.70%
1.41%
4월 2022
1.41%
1.51%
1.74%
3월 2022
1.74%
1.63%
1.83%
2월 2022
1.83%
1.80%
1.82%
1월 2022
1.82%
1.50%
0.87%
12월 2021
0.87%
0.93%
0.02%
11월 2021
0.02%
0.23%
0.64%
