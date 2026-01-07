전국 광역소비자물가지수(IPCA)는 소득원에 관계없이 소득이 최저임금 1~40%에 이르는 가계소비와 관련해 소매제품 및 서비스 가격 인플레이션을 측정합니다. 이 지수는 국가 소비자 지수 체계(SNIPC)에 포함된 도시 지역에 거주하는 가정의 90%를 대상으로 하고 있습니다.

SNIPC는 벨렘, 포르탈레자, 레시페, 살바도르, 벨로 호라이즌테, 리우데자네이루, 상파울루, 쿠리티바, 포르투 알레그레, 연방관구, 고이니아 등의 11개 도시 지역에서 데이터를 수집합니다.

일반적으로 IPCA 방법론은 다음과 같은 분야를 포함합니다: 일반가격구조의 구성, 제품과 장소의 등록기준의 구분, 가격 및 계산방법.

가격은 구체적인 조사 방법에 따라 제보자와 제품 등록부에서 구합니다. 제보자를 등록하기 위해서는 검색되는 각종 물품의 성격에 따라 다음 두 라인의 절차를 사용합니다.

주요 절차는 구매 위치 검색 - PLC를 통한 정보 제공자에 대한 설문 조사입니다.

두 번째 라인은 PLC 방법론을 사용할 수 없는 특수한 하위 항목에 대해 만들어집니다(예: 주택, 가정 공무원, 콘도미니엄, 유틸리티, 세금 등).

산정방법은 주로 당월에 조사된 상품별 상권별 징수가격의 산정을 통해 이루어지며, 평균가격은 전월 결과와 비교합니다. 이후 하위 항목 지수는 하위 항목에 속하는 제품의 결과를 집계하기 위해 간단한 기하학적 평균을 적용하여 계산합니다. 마지막으로, 모든 상위 수준의 Aggregate 세트에 대해 Laspeyres 공식이 사용됩니다.

연간 IPCA는 IBGE 자동 복구 시스템 SIDRA에 의해 매월 공식적으로 발표됩니다. 이 지표의 성장은 브라질 현실 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: