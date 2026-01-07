캘린더섹션

경제 달력

국가

브라질 중앙은행 IBC-Br 경제활동 (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)

국가:
브라질
BRL, 브라질 헤알
소스:
브라질 중앙은행 (Central Bank of Brazil)
분야:
비즈니스
낮음 N/D
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

브라질 중앙은행 경제활동지수(IBC-Br)는 브라질 국내총생산(GDP)의 예비지표로 개발된 지표입니다. 이런 의미에서 브라질 중앙은행이 이 지수를 브라질 경제의 기본금리(셀릭금리)를 규정하는 도구로 활용하는 것은 경제에 대한 온도계다.

이 지수는 총생산 공급의 진화를 고려한 농업, 산업 및 서비스 부문의 성장 추정치를 수입 제품과 함께 포함하며, 정부와 전국 의회가 승인한 세금도 포함

IBC-Br과 국내총생산(GDP)은 경제 활동을 측정하는 지표로, IBC-Br은 GDP 기울기를 반영하지만 반드시 예측은 아닙니다. 왜냐하면 IBC-Br은 계산 방법론과 관련하여 매우 중요한 차이를 보이기 때문입니다. 두 지표 간의 차이는 최종 결과에 반영됩니다.

IBC-Br은 통화정책위원회(COPOM)에 의해 인플레이션 통제 정책을 안내하는 경제활동의 행동을 반영합니다. GDP는 브라질 지리통계연구소(IBGE)가 브라질에서 생산한 상품과 서비스의 총합에서 산출합니다. IBC-Br 지수가 높을수록 브라질 경제가 좋아져 브라질 시세의 가치가 높아집니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"브라질 중앙은행 IBC-Br 경제활동 (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
N/D
9월 2025
N/D
8월 2025
N/D
-0.35%
-0.50%
7월 2025
-0.50%
7.52%
-0.10%
6월 2025
-0.10%
-0.35%
-0.70%
5월 2025
0.10%
32.94%
-10.90%
4월 2025
0.20%
-0.35%
0.80%
3월 2025
0.80%
-0.35%
0.40%
2월 2025
0.40%
0.04%
0.90%
1월 2025
0.89%
0.07%
-0.60%
12월 2024
-0.73%
0.16%
0.16%
11월 2024
0.10%
0.05%
0.09%
10월 2024
0.14%
-0.05%
0.88%
9월 2024
0.84%
-0.21%
0.24%
8월 2024
0.23%
-0.04%
-0.59%
7월 2024
-0.41%
0.42%
1.36%
6월 2024
1.37%
-0.21%
0.41%
5월 2024
0.25%
-1.09%
0.26%
4월 2024
0.01%
-0.34%
-0.36%
3월 2024
-0.34%
0.10%
0.34%
2월 2024
0.40%
0.69%
0.52%
1월 2024
0.60%
0.07%
0.82%
12월 2023
0.82%
-0.05%
0.10%
11월 2023
0.01%
-0.44%
-0.18%
10월 2023
-0.06%
-0.36%
-0.05%
9월 2023
-0.06%
0.01%
-0.81%
8월 2023
-0.77%
0.19%
0.42%
7월 2023
0.44%
0.19%
0.22%
6월 2023
0.63%
-0.03%
-2.05%
5월 2023
-2.00%
-0.13%
0.81%
4월 2023
0.56%
-0.18%
-0.14%
3월 2023
-0.15%
-0.02%
2.53%
2월 2023
3.32%
0.13%
-0.09%
1월 2023
-0.04%
0.21%
0.47%
12월 2022
0.29%
0.02%
-0.77%
11월 2022
-0.55%
-0.25%
-0.28%
10월 2022
-0.05%
-0.26%
0.00%
9월 2022
0.05%
0.06%
-1.13%
8월 2022
-1.13%
0.24%
1.67%
7월 2022
1.17%
0.24%
0.93%
6월 2022
0.69%
-0.14%
-0.26%
5월 2022
-0.11%
-0.64%
4월 2022
-0.44%
-0.39%
1.09%
2월 2022
0.34%
0.06%
-0.73%
1월 2022
-0.99%
0.63%
0.32%
12월 2021
0.33%
0.29%
0.51%
11월 2021
0.69%
-0.45%
-0.28%
10월 2021
-0.40%
-0.08%
-0.46%
9월 2021
-0.27%
0.24%
-0.29%
8월 2021
-0.15%
0.64%
0.23%
1234
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드