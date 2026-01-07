브라질 중앙은행 IBC-Br 경제활동 (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)
브라질 중앙은행 경제활동지수(IBC-Br)는 브라질 국내총생산(GDP)의 예비지표로 개발된 지표입니다. 이런 의미에서 브라질 중앙은행이 이 지수를 브라질 경제의 기본금리(셀릭금리)를 규정하는 도구로 활용하는 것은 경제에 대한 온도계다.
이 지수는 총생산 공급의 진화를 고려한 농업, 산업 및 서비스 부문의 성장 추정치를 수입 제품과 함께 포함하며, 정부와 전국 의회가 승인한 세금도 포함
IBC-Br과 국내총생산(GDP)은 경제 활동을 측정하는 지표로, IBC-Br은 GDP 기울기를 반영하지만 반드시 예측은 아닙니다. 왜냐하면 IBC-Br은 계산 방법론과 관련하여 매우 중요한 차이를 보이기 때문입니다. 두 지표 간의 차이는 최종 결과에 반영됩니다.
IBC-Br은 통화정책위원회(COPOM)에 의해 인플레이션 통제 정책을 안내하는 경제활동의 행동을 반영합니다. GDP는 브라질 지리통계연구소(IBGE)가 브라질에서 생산한 상품과 서비스의 총합에서 산출합니다. IBC-Br 지수가 높을수록 브라질 경제가 좋아져 브라질 시세의 가치가 높아집니다.
"브라질 중앙은행 IBC-Br 경제활동 (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
