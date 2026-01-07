캘린더섹션

FGV 브라질 소비자 신뢰도 (FGV Brazil Consumer Confidence)

브라질
BRL, 브라질 헤알
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
소비자
소비자 신뢰 지수는 게툴리오 바르가스 재단(FGV)의 브라질 경제 연구소(IBRE)가 발행합니다. 그것은 개인 지출, 저축 계좌 결정, 월 지출, 지역 경제 상황, 가계 재정 상황, 일자리 전망, 내구재 구입 의향 및 기타 데이터에 대한 소비자의 심리와 그들의 기대를 보여줍니다.

소비자들이 미래에 대해 만족하고 낙관적일 때, 그들은 더 많은 돈을 쓰는 경향이 있습니다. 그들이 불만족스럽고 비관적일 때, 소비자들은 덜 소비합니다.

소비자 신뢰도 조사는 향후 지출과 저축 결정을 매핑하고 단기적으로 경제의 방향을 예측하는 데 유용한 정보를 제공한다는 목표를 가지고 응답자의 심리를 따릅니다.

수집된 데이터는 2,000명의 개인 그룹에서 얻었으며, 조사는 브라질 주요 수도 중 7곳에서 실시됩니다: 벨로 호라이즌테, 브라질리아, 포르투 알레그레, 레시페, 살바도르, 리우데자네이루, 상파울루.

소비자 신뢰도는 수집된 데이터에 따라 경기 예측이 가능하기 때문에 경제성장에 강한 영향을 미칩니다.. 지표의 값이 예상보다 높으면 브라질 실제 시세에 대해 긍정적으로 간주할 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"FGV 브라질 소비자 신뢰도 (FGV Brazil Consumer Confidence)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
N/D
8.2
1.3
11월 2025
1.3
29.2
1.0
10월 2025
1.0
36.1
1.3
9월 2025
1.3
80.4
86.2
8월 2025
86.2
63.5
86.7
7월 2025
0.8
148.3
85.9
6월 2025
85.9
-5.9
86.7
5월 2025
1.9
-6.9
0.5
4월 2025
0.5
81.8
0.7
3월 2025
84.3
81.6
83.6
2월 2025
83.6
86.5
86.2
1월 2025
86.2
91.9
92.0
12월 2024
92.0
93.6
95.6
11월 2024
95.6
92.9
93.0
10월 2024
93.0
89.1
93.7
9월 2024
93.7
89.4
93.2
8월 2024
93.2
91.1
92.9
7월 2024
92.9
92.2
91.1
6월 2024
91.1
92.3
89.2
5월 2024
89.2
95.0
93.2
4월 2024
93.2
93.3
91.3
3월 2024
91.3
92.3
89.7
2월 2024
89.7
92.0
90.8
1월 2024
90.8
91.9
93.2
12월 2023
93.7
92.8
93.0
11월 2023
93.0
94.8
93.2
10월 2023
93.2
98.0
97.0
9월 2023
97.0
98.9
96.8
8월 2023
96.8
93.3
94.8
7월 2023
94.8
89.9
92.3
6월 2023
92.3
87.1
88.2
5월 2023
88.2
86.5
86.8
4월 2023
86.8
85.4
87.0
3월 2023
87.0
84.7
84.5
2월 2023
84.5
86.5
85.8
1월 2023
85.8
86.3
88.0
12월 2022
88.0
86.5
85.3
11월 2022
85.3
88.4
88.6
10월 2022
88.6
85.9
89.0
9월 2022
89.0
81.1
83.6
8월 2022
83.6
78.8
79.5
7월 2022
79.5
76.8
79.0
6월 2022
79.0
76.5
75.5
5월 2022
75.5
76.2
78.6
4월 2022
78.6
75.4
74.8
3월 2022
74.8
75.1
77.9
2월 2022
77.0
74.3
74.1
1월 2022
74.1
74.7
75.5
12월 2021
75.5
75.1
74.9
11월 2021
74.9
75.3
76.3
