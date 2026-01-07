FGV 브라질 소비자 신뢰도 (FGV Brazil Consumer Confidence)
|낮음
|N/D
|8.2
|
1.3
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
소비자 신뢰 지수는 게툴리오 바르가스 재단(FGV)의 브라질 경제 연구소(IBRE)가 발행합니다. 그것은 개인 지출, 저축 계좌 결정, 월 지출, 지역 경제 상황, 가계 재정 상황, 일자리 전망, 내구재 구입 의향 및 기타 데이터에 대한 소비자의 심리와 그들의 기대를 보여줍니다.
소비자들이 미래에 대해 만족하고 낙관적일 때, 그들은 더 많은 돈을 쓰는 경향이 있습니다. 그들이 불만족스럽고 비관적일 때, 소비자들은 덜 소비합니다.
소비자 신뢰도 조사는 향후 지출과 저축 결정을 매핑하고 단기적으로 경제의 방향을 예측하는 데 유용한 정보를 제공한다는 목표를 가지고 응답자의 심리를 따릅니다.
수집된 데이터는 2,000명의 개인 그룹에서 얻었으며, 조사는 브라질 주요 수도 중 7곳에서 실시됩니다: 벨로 호라이즌테, 브라질리아, 포르투 알레그레, 레시페, 살바도르, 리우데자네이루, 상파울루.
소비자 신뢰도는 수집된 데이터에 따라 경기 예측이 가능하기 때문에 경제성장에 강한 영향을 미칩니다.. 지표의 값이 예상보다 높으면 브라질 실제 시세에 대해 긍정적으로 간주할 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"FGV 브라질 소비자 신뢰도 (FGV Brazil Consumer Confidence)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용