소비자 신뢰 지수는 게툴리오 바르가스 재단(FGV)의 브라질 경제 연구소(IBRE)가 발행합니다. 그것은 개인 지출, 저축 계좌 결정, 월 지출, 지역 경제 상황, 가계 재정 상황, 일자리 전망, 내구재 구입 의향 및 기타 데이터에 대한 소비자의 심리와 그들의 기대를 보여줍니다.

소비자들이 미래에 대해 만족하고 낙관적일 때, 그들은 더 많은 돈을 쓰는 경향이 있습니다. 그들이 불만족스럽고 비관적일 때, 소비자들은 덜 소비합니다.

소비자 신뢰도 조사는 향후 지출과 저축 결정을 매핑하고 단기적으로 경제의 방향을 예측하는 데 유용한 정보를 제공한다는 목표를 가지고 응답자의 심리를 따릅니다.

수집된 데이터는 2,000명의 개인 그룹에서 얻었으며, 조사는 브라질 주요 수도 중 7곳에서 실시됩니다: 벨로 호라이즌테, 브라질리아, 포르투 알레그레, 레시페, 살바도르, 리우데자네이루, 상파울루.

소비자 신뢰도는 수집된 데이터에 따라 경기 예측이 가능하기 때문에 경제성장에 강한 영향을 미칩니다.. 지표의 값이 예상보다 높으면 브라질 실제 시세에 대해 긍정적으로 간주할 수 있습니다.

