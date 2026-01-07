셀릭 금리는 브라질 경제의 기본 금리입니다. 금통위는 이 비율을 정할 책임이 있습니다. 이를 위해 1년 동안 8차례 회의가 열립니다. 시장이 사용하는 사실상 모든 이자 계산은 셀릭 금리에 기초하고 있으며, 브라질 연방 정부가 통화 정책의 주요 참고 자료가 되고 있습니다. 브라질 중앙은행(BCB)은 COPOM이 정한 비율 내에서 셀릭 금리를 유지할 임무를 가지고 있습니다. 그것의 주요 목표는 인플레이션을 조절하는 것인데, 종종 설정된 목표를 달성하기 위해 은행간 시장에 개입해야 합니다.

COPOM 회의 동안 브라질 경제에 대한 관점은 과거 및 예상 인플레이션, 국가의 경제성장, 환율, 외국 금리, 신용 활동 수준 등과 같이 논의됩니다. 이러한 논의에 비추어 볼 때, 그들은 국가 금리의 이상적인 수준, 즉 금리를 인상할지, 인하할지, 유지할지 결정합니다.

실제로 은행간 시장의 일일 영업에서 셀릭 레이트는 두 가지로 나뉩니다: 셀릭 메타 및 셀릭 오버.

셀릭 오버 레이트는 은행간 시장 현실을 나타냅니다. 일 단위로 계산하면 연방정부 증권이 뒷받침하고 특별결제 및 보관시스템(SELIC)으로 운영되는 브라질 은행간 시장의 모든 금융업무의 가중평균치입니다. 이날 말에는 모든 은행간 대출에 대한 거래량 가중평균금리가 산정됩니다.

브라질 중앙은행은 금리평형 유지 의무를 이행하기 위해 COPOM이 세일금리 목표치로 설정한 바에 따라 1차 및 2차 시장에서 동작합니다. 1차 시장은 은행에 의한 국채 매입을 포함 2차 시장은 이 시장에서 중앙은행 자체를 포함합니다.

중앙은행이 셀릭오버가 셀릭메타와 거리를 두고 있다는 사실을 확인하면 BCB는 필요에 따라 오픈마켓에서 공채를 매입하거나 매도해 은행간 시장에 대한 이자가 셀릭금리 목표치 안에 들어가 통화정책에 따라 경제의 유동성을 규제합니다.

셀릭 메타는 은행간 거래의 기초가 되고 셀릭 오버 레이트는 은행간 자금 조달의 필요성에서 비롯됩니다. 자금조달을 위한 투자자의 수를 늘림으로써 셀릭 오버는 감소합니다. 채권 포트폴리오를 가진 대출자가 많아지면 셀릭 오버가 늘어납니다. 셀릭 오버금리는 실질적으로 매일 변동하며, 중앙은행이 은행간 시장에서 침범을 통해 셀릭 메타에 근접해 시장의 균형을 유지

셀릭 레이트는 다음과 같은 영향을 미칠 수 있습니다:

변동소득

이론적으로, 셀릭 금리의 하락은 신용에 대한 접근을 증가시키기 때문에 자본 시장에 유리하다.

이자율이 낮으면 경기가 좋다는 뜻입니다.

시장이 둔화되면 셀릭 금리가 상승하고 소비가 줄어드는 경향이 있습니다. 결과적으로, 실업률은 다른 나쁜 결과들 중에서도 증가합니다.

중기적으로 변동소득은 보통 실사율과 연계된 고정소득을 초과합니다.

소비자의 관점에서, 셀릭 금리는 대출, 금융 및 금융 투자와 관련하여 큰 비중을 차지합니다.

