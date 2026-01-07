장기이자율(TJLP)은 2018년 1월 1일부터 시행되고 있습니다. 이것은 BNDES 즉, 경제 및 사회 개발을 위한 국립 은행의 주요 금융 금리입니다. 현재의 TLP는 매 3개월마다 그 해의 인플레이션 목표를 기준으로 정의됩니다.

정부는 특정 기업과 부문을 자극하기 위해 더 작은 금리를 부여할 수도 있습니다. 하지만 그러기 위해서는 공공 예산을 검토해야 합니다. 즉, 구 TJLP는 의회의 승인이 필요하였습니다. 이러한 정치적 이슈로 인해, 그리고 정부의 간섭으로부터 자유로워지기 위해, BNDES에 의해 금리가 개편되었고, 2023년까지는 점차 시장 금리와 같아질 것입니다. 이런 식으로 시장 기준 안의 금리가 될 것입니다.

이자율이지만 TLP는 투자자와 BNDES 금융을 인수하는 사람들에게 몇 가지 이점이 있습니다. 실질금리는 자금조달 시작부터 종료까지 확정돼 채권단에 자금조달 비용 불안과 담보 불안감이 덜해 향후 실질금리에 대한 확신을 심어줍니다. 고쳐지다 보니 TLP에 대한 불신이 적고 타깃 시스템의 버팀목 역할을 합니다. TLP가 IPCA(전국 소비자물가지수) 변동의 영향을 받아 자금조달 가치에 지장을 줄 수 있다고 해도 상품 및 서비스 판매가격의 수정은 최소화돼 시장의 현실에 맞게 조정됩니다.

국가개발은행(BNDES)의 자금조달 목적의 금리이기 때문에 TLP 금리 인상이 경제에 불리하고 브라질 시세를 약화시킬 수 있습니다.

마지막 값: