서비스 볼륨 y/y는 보고된 달 브라질 가계에 제공되는 총 서비스 양이 전년도 같은 달에 비해 변화한 비율을 반영합니다. 계산에는 가계 서비스, 정보통신 서비스, 전문, 행정 및 보조 서비스, 교통 및 우편 서비스, 여행 및 기타 서비스가 포함됩니다. 예상보다 높은 판독치는 브라질 실제 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"브라질 서비스 볼륨 y/y (Brazil Services Volume y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.