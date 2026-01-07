연간 무역 조사(PAC)는 월간 무역 조사(PMC)와 동일한 보고서에 매월 발표됩니다. IBGE가 매년 실시하는 기업별 구조 조사 프로그램의 일부이며 브라질 내 도매 및 소매 판매 부문의 기타 데이터 중 수익, 지출, 고용인원, 임금, 인출 및 기타 보수, 구매, 재고 및 상업적 이익에 대한 데이터를 수집됩니다.

PAC의 경우, 기술 기준에 의해 회사에 제공되는 전자 인터뷰의 두 가지 모델이 사용됩니다. 완전하고 단순합니다.

이번 완결모델은 연구 관련 기간에 오너, 협력업체 등 20명 이상의 직원이 근무하는 기업이 이용할 수 있도록 했습니다. 다만 대기업과 양립할 수 있는 수익을 제시하는 개인 20인 미만 기업은 완결모델을 작성합니다.

단순화된 모델은 연구 관련 기간에 오너와 파트너 등 20명 미만의 개인 기능인력을 보유한 기업이 이용할 수 있도록 했습니다.

브라질에서의 연간 무역 조사(PAC)는 소매 무역의 전형적인 계절적, 상황적 변동의 세부 사항 및 브라질에서의 소비에도 영향을 미치기 때문에 월간 무역 조사(PMC)와 공동으로 실현됩니다.

연간 무역 조사(PAC)와 연계한 월간 무역 조사(PMC)의 통계는 IBGE 자동 복구 시스템(SIDRA)에 공개됩니다.

평균 이상의 지표 판독치는 브라질 현실 시세에서 긍정적인/높은 것으로 간주할 수 있습니다.

