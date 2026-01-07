브라질 소비자 가격 지수(CPI) s.a. m/m (Brazil Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)
국가:
브라질
BRL, 브라질 헤알
분야:
가격
|낮음
|0.12%
|
0.07%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
0.12%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
소비자물가지수(CPI, s.a, m/m)는 보고된 달의 상품과 서비스에 대한 가격변동을 전월에 비해 변동값을 보여줍니다. 지표 값은 계절에 따라 조정됩니다. 이 지수는 가계 지출에서 더 많은 부분을 차지하는 상품과 서비스 바스켓을 평가합니다. CPI는 소비자 심리와 국가 인플레이션의 핵심 척도 중 하나입니다. CPI의 성장은 브라질 실질 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"브라질 소비자 가격 지수(CPI) s.a. m/m (Brazil Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
0.12%
0.07%
10월 2025
0.07%
0.52%
9월 2025
0.52%
-0.04%
8월 2025
-0.04%
0.35%
7월 2025
0.35%
0.31%
6월 2025
0.31%
0.32%
5월 2025
0.32%
0.41%
4월 2025
0.41%
0.51%
3월 2025
0.51%
1.32%
2월 2025
1.32%
0.06%
1월 2025
0.06%
0.44%
12월 2024
0.44%
0.33%
11월 2024
0.33%
0.54%
10월 2024
0.54%
0.50%
9월 2024
0.50%
0.08%
8월 2024
0.08%
0.50%
7월 2024
0.50%
0.28%
6월 2024
0.28%
0.49%
5월 2024
0.49%
0.33%
4월 2024
0.33%
0.10%
3월 2024
0.10%
0.82%
2월 2024
0.82%
0.32%
1월 2024
0.32%
0.49%
12월 2023
0.49%
0.23%
11월 2023
0.23%
0.23%
10월 2023
0.23%
0.31%
9월 2023
0.31%
0.30%
8월 2023
0.30%
0.19%
7월 2023
0.19%
-0.02%
6월 2023
-0.02%
0.28%
5월 2023
0.28%
0.58%
4월 2023
0.58%
0.64%
3월 2023
0.64%
0.85%
2월 2023
0.85%
0.44%
1월 2023
0.44%
0.53%
12월 2022
0.53%
0.36%
11월 2022
0.36%
0.59%
10월 2022
0.59%
-0.23%
9월 2022
-0.23%
-0.30%
8월 2022
-0.30%
-0.61%
7월 2022
-0.61%
0.73%
6월 2022
0.73%
0.52%
5월 2022
0.52%
1.03%
4월 2022
1.03%
1.54%
3월 2022
1.54%
1.02%
2월 2022
1.02%
0.47%
1월 2022
0.47%
0.64%
12월 2021
0.64%
0.87%
11월 2021
0.87%
1.22%
10월 2021
1.22%
1.18%
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용