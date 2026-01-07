경제의 다양한 부문은 항상 다른 새로운 부문을 창출하여 경제를 확장시켜 모든 부문이 실질적으로 상호의존적이 되도록 하고, 그렇게 함으로써 시장은 점점 더 복잡해지고 새로운 니즈를 창출합니다.

자동차 산업은 자동차(자동차, 경형 광고, 트럭, 버스), 자주 농업 및 도로 기계(바퀴와 추적 트랙터, 수확기, 백호)의 산업을 아우르는 이 주장이 얼마나 진실인지를 보여주는 한 예입니다. 따라서, 그들은 새로운 산업을 창출하는, 예를 들어, 브라질에서 생산, 마케팅에서 유지보수에 이르는 거대한 산업과 서비스 시장을 창출하는 부품과 자동차 부품의 필요성 같은 다른 부문이 필요합니다.

자동차 산업의 발전 증가는 개인과 화물 운송의 이동성, 브라질의 인프라 건설, 농업 기계화에서 강한 반사작용을 일으켜 농업 생산을 증가시킵니다.

이 때문에 브라질의 성장을 촉진하고, 새로운 일자리를 창출하며, 인구의 소득 증가를 촉진하는 이 부문의 경제지표를 따르는 것이 중요합니다.

브라질 최대의 자동차, 자주 농업, 도로 기계 제조업체와 산업계를 결집한 협회인 전미자동차공업협회(ANFAVEA) 공식 홈페이지에는 월별 차량 생산 통계 자료 그리고 생산 시설이 공개됩니다.

이 지수의 예상보다 높은 판독치는 브라질 경제에 긍정적인/높은 것으로 간주될 수 있으며, 따라서 브라질 통화인 BRL에 대해서도 마찬가지입니다.

마지막 값: