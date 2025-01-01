개체가 첨부된 차트 모서리
차트 모서리를 설정할 수 있는 여러 그래픽 개체가 있으며, 이 개체에 상대적인 좌표는 픽셀 단위로 지정됩니다. 다음은 개체의 유형입니다 (괄호 안에 개체 유형 식별자가 지정됨):
- 레이블 (OBJ_LABEL);
- 버튼 (OBJ_BUTTON);
- 비트맵 레이블 (OBJ_BITMAP_LABEL);
- 편집 (OBJ_EDIT).
- 직사각형 레이블 (OBJ_RECTANGLE_LABEL);
|
개체
|
ID
|
X/Y
|
너비/높이
|
날짜/가격
|
텍스트
|
—
|
—
|
예
|
—
|
예
|
예
|
레이블
|
예
|
예(읽기 전용)
|
—
|
예
|
예
|
예
|
버튼
|
예
|
예
|
—
|
예
|
—
|
—
|
비트맵
|
—
|
예(읽기 전용)
|
예
|
—
|
예
|
—
|
비트맵 레이블
|
예
|
예(읽기 전용)
|
—
|
예
|
예
|
—
|
편집
|
예
|
예
|
—
|
예
|
—
|
—
|
직사각형 레이블
|
예
|
예
|
—
|
예
|
—
|
—
표에서 사용되는 명칭은 다음과 같습니다:
- X/Y – 차트 모서리에 상대적인 픽셀로 지정된 고정점 좌표;
- 너비/높이 – 개체의 너비와 높이를 가집니다. "읽기 전용"의 경우 개체가 차트에 렌더링된 후에만 너비와 높이 값이 계산됩니다;
- 날짜/가격 – 고정점 좌표는 날짜 및 가격 값을 사용하여 지정됩니다;
- OBJPROP_CORNER – 고정점 좌표가 지정되는 차트 모서리를 정의합니다. ENUM_BASE_CORNER 열거의 4개 값 중 하나일 수 있습니다;
- OBJPROP_ANCHOR – 개체 자체에 고정점을 정의하며, ENUM_ANCHOR_POINT 열거의 9개 값 중 하나일 수 있습니다. 좌표는 바로 이 지점에 선택한 차트 모서리까지 지정됩니다;
- OBJPROP_ANGLE – 개체 회전 각도를 시계 반대 방향으로 지정합니다.
X 및 Y 좌표를 픽셀 단위로 측정할 차트 모서리를 지정하려면 다음에서 ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_CORNER, chart_corner)를 사용합니다:
- chartID - 차트 식별자;
- name – 그래픽 개체의 이름;
- OBJPROP_CORNER – 바인딩 모서리를 지정하는 속성 ID;
- chart_corner – 원하는 차트 코너는 ENUM_BASE_CORNER 열거값 중 하나일 수 있습니다.
|
ID
|
설명
|
CORNER_LEFT_UPPER
|
좌표 중심은 차트의 좌측 상단 모서리에 있습니다
|
CORNER_LEFT_LOWER
|
좌표 중심은 차트의 좌측 하단 모서리에 있습니다
|
CORNER_RIGHT_LOWER
|
좌표 중심은 차트의 우측 하단 모서리에 있습니다
|
CORNER_RIGHT_UPPE
|
좌표 중심은 차트의 우측 상단 모서리에 있습니다
예:
|
void CreateLabel(long chart_id,