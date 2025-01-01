개체가 첨부된 차트 모서리

차트 모서리를 설정할 수 있는 여러 그래픽 개체가 있으며, 이 개체에 상대적인 좌표는 픽셀 단위로 지정됩니다. 다음은 개체의 유형입니다 (괄호 안에 개체 유형 식별자가 지정됨):

레이블 (OBJ_LABEL);

버튼 (OBJ_BUTTON);

비트맵 레이블 (OBJ_BITMAP_LABEL);

편집 (OBJ_EDIT).

직사각형 레이블 (OBJ_RECTANGLE_LABEL);

개체 ID X/Y 너비/높이 날짜/가격 OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE 텍스트 OBJ_TEXT — — 예 — 예 예 레이블 OBJ_LABEL 예 예(읽기 전용) — 예 예 예 버튼 OBJ_BUTTON 예 예 — 예 — — 비트맵 OBJ_BITMAP — 예(읽기 전용) 예 — 예 — 비트맵 레이블 OBJ_BITMAP_LABEL 예 예(읽기 전용) — 예 예 — 편집 OBJ_EDIT 예 예 — 예 — — 직사각형 레이블 OBJ_RECTANGLE_LABEL 예 예 — 예 — —

표에서 사용되는 명칭은 다음과 같습니다:

X/Y – 차트 모서리에 상대적인 픽셀로 지정된 고정점 좌표;

너비/높이 – 개체의 너비와 높이를 가집니다. "읽기 전용"의 경우 개체가 차트에 렌더링된 후에만 너비와 높이 값이 계산됩니다;

날짜/가격 – 고정점 좌표는 날짜 및 가격 값을 사용하여 지정됩니다;

OBJPROP_CORNER – 고정점 좌표가 지정되는 차트 모서리를 정의합니다. ENUM_BASE_CORNER 열거의 4개 값 중 하나일 수 있습니다;

OBJPROP_ANCHOR – 개체 자체에 고정점을 정의하며, ENUM_ANCHOR_POINT 열거의 9개 값 중 하나일 수 있습니다. 좌표는 바로 이 지점에 선택한 차트 모서리까지 지정됩니다;

OBJPROP_ANGLE – 개체 회전 각도를 시계 반대 방향으로 지정합니다.

X 및 Y 좌표를 픽셀 단위로 측정할 차트 모서리를 지정하려면 다음에서 ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_CORNER, chart_corner)를 사용합니다:

chartID - 차트 식별자;

name – 그래픽 개체의 이름;

OBJPROP_CORNER – 바인딩 모서리를 지정하는 속성 ID;

chart_corner – 원하는 차트 코너는 ENUM_BASE_CORNER 열거값 중 하나일 수 있습니다.

ENUM_BASE_CORNER

ID 설명 CORNER_LEFT_UPPER 좌표 중심은 차트의 좌측 상단 모서리에 있습니다 CORNER_LEFT_LOWER 좌표 중심은 차트의 좌측 하단 모서리에 있습니다 CORNER_RIGHT_LOWER 좌표 중심은 차트의 우측 하단 모서리에 있습니다 CORNER_RIGHT_UPPE 좌표 중심은 차트의 우측 상단 모서리에 있습니다

예: