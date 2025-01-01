개체 바인딩 방법

Graphical objects Text, Label, Bitmap and Bitmap Label 그래픽 개체 텍스트, 레이블, 비트맵 및 비트맵 레이블 (OBJ_TEXT, OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP 및 OBJ_BITMAP_LABEL)은 OBJPROP_ANCHOR 속성에 의해 정의된 9가지 좌표 바인딩 방법 중 하나를 가질 수 있습니다.

개체 ID X/Y 너비/높이 날짜/가격 OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE 텍스트 OBJ_TEXT — — 예 — 예 예 레이블 OBJ_LABEL 예 예(읽기 전용) — 예 예 예 버튼 OBJ_BUTTON 예 예 — 예 — — 비트맵 OBJ_BITMAP — 예(읽기 전용) 예 — 예 — 비트맵 레이블 OBJ_BITMAP_LABEL 예 예(읽기 전용) — 예 예 — 편집 OBJ_EDIT 예 예 — 예 — — 직사각형 레이블 OBJ_RECTANGLE_LABEL 예 예 — 예 — —

표에서 사용되는 명칭은 다음과 같습니다:

X/Y – 차트 모서리에 상대적인 픽셀로 지정된 고정점 좌표;

너비/높이 – 개체의 너비와 높이를 가집니다. "읽기 전용"의 경우 개체가 차트에 렌더링된 후에만 너비와 높이 값이 계산됩니다;

날짜/가격 – 고정점 좌표는 날짜 및 가격 값을 사용하여 지정됩니다;

OBJPROP_CORNER – 고정점 좌표가 지정되는 차트 모서리를 정의합니다. ENUM_BASE_CORNER 열거의 4개 값 중 하나일 수 있습니다;

OBJPROP_ANCHOR – 개체 자체에 고정점을 정의하며, ENUM_ANCHOR_POINT 열거의 9개 값 중 하나일 수 있습니다. 좌표는 바로 이 지점에 선택한 차트 모서리까지 지정됩니다;

OBJPROP_ANGLE – 개체 회전 각도를 시계 반대 방향으로 지정합니다.

필요한 번영은 ObjectSetInteger 함수(chart_handle, object_name, OBJPROP_ANCHOR, anchor_point_mode)를 사용하여 지정할 수 있습니다. 여기서 anchor_point_mode는 ENUM_ANCHOR_POINT 값 중 하나입니다.

ENUM_ANCHOR_POINT

ID 설명 ANCHOR_LEFT_UPPER 좌측 상단 모서리의 고정점 ANCHOR_LEFT 가운데의 좌측에 고정점 ANCHOR_LEFT_LOWER 좌측 하단 모서리의 고정점 ANCHOR_LOWER 가운데 아래의 고정점 ANCHOR_RIGHT_LOWER 우측 하단 모서리의 고정점 ANCHOR_RIGHT 가운데 우측의 고정점 ANCHOR_RIGHT_UPPER 우측 상단 모서리의 고정점 ANCHOR_UPPER 가운데 위의 고정점 ANCHOR_CENTER 고정점이 개체의 가운데에 정확히 위치

OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT 및 OBJ_CHART 개체의 좌측 상단 모서리(ANCHOR_LEFT_UPPER)에 고정점이 고정되어 있습니다.

예:

string text_name="my_OBJ_TEXT_object";

if(ObjectFind(0,text_name)<0)

{

Print("Object ",text_name," not found. Error code = ",GetLastError());

//--- 차트의 최대값 가져오기

double chart_max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);

//--- 개체 레이블 생성

ObjectCreate(0,text_name,OBJ_TEXT,0,TimeCurrent(),chart_max_price);

//--- 글씨 색상 설정

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_COLOR,clrWhite);

//--- 배경 색상 설정

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_BGCOLOR,clrGreen);

//--- 레이블 개체의 텍스트 설정

ObjectSetString(0,text_name,OBJPROP_TEXT,TimeToString(TimeCurrent()));

//--- 글씨 글꼴 설정

ObjectSetString(0,text_name,OBJPROP_FONT,"Trebuchet MS");

//--- 글꼴 크기 설정

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_FONTSIZE,10);

//--- 상단 우측 모서리에 바인딩

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_RIGHT_UPPER);

//--- 시계 반대 방향으로 90도 회전

ObjectSetDouble(0,text_name,OBJPROP_ANGLE,90);

//--- 마우스를 통한 개체 선택 금지

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);

//--- 개체 다시 그리기

ChartRedraw(0);

}

그래픽 개체 화살표(OBJ_ARROW)에는 좌표를 연결하는 두 가지 방법만 있습니다. 식별자는 ENUM_ARROW_ANCHOR에 나열됩니다.

ENUM_ARROW_ANCHOR

ID 설명 ANCHOR_TOP 상부 측면 앵커 ANCHOR_BOTTOM 하부 측면 앵커

예:

void OnStart()

{

//--- 보조 배열

double Ups[],Downs[];

datetime Time[];

//--- 배열을 시계열로 설정

ArraySetAsSeries(Ups,true);

ArraySetAsSeries(Downs,true);

ArraySetAsSeries(Time,true);

//--- 지표 프랙탈 핸들 생성

int FractalsHandle=iFractals(NULL,0);

Print("FractalsHandle = ",FractalsHandle);

//--- 마지막 오류 값을 0으로 설정

ResetLastError();

//--- 지표 값 복사 시도

int copied=CopyBuffer(FractalsHandle,0,0,1000,Ups);

if(copied<=0)

{

Print("상위 프랙탈을 복사할 수 없습니다. Error = ",GetLastError());

return;

}



ResetLastError();

//--- 지표 값 복사 시도

copied=CopyBuffer(FractalsHandle,1,0,1000,Downs);

if(copied<=0)

{

Print("하위 프랙탈을 복사할 수 없습니다. Error = ",GetLastError());

return;

}



ResetLastError();

//--- 마지막 1000개의 시작 막대가 포함된 시계열 복사

copied=CopyTime(NULL,0,0,1000,Time);

if(copied<=0)

{

Print("마지막 100개 막대 시작 시간을 복사할 수 없습니다.");

return;

}



int upcounter=0,downcounter=0; // 화살표 수를 파악

bool created;// 개체 생성 시도의 결과를 수신

for(int i=2;i<copied;i++)// 지표 iFractals 값 실행

{

if(Ups[i]!=EMPTY_VALUE)// 상위 프랙탈 발견

{

if(upcounter<10)// 10개 이하의 "위쪽" 화살표 생성

{

//--- "위쪽" 개체 생성 시도

created=ObjectCreate(0,string(Time[i]),OBJ_ARROW_THUMB_UP,0,Time[i],Ups[i]);

if(created)// 설정된 경우 - 튜닝을 수행합니다

{

//--- 막대를 덮지 않기 위해 점 앵커가 아래에 있습니다

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_BOTTOM);

//--- 최종 터치 - 색칠

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_COLOR,clrBlue);

upcounter++;

}

}

}

if(Downs[i]!=EMPTY_VALUE)// 하부 프랙탈 발견

{

if(downcounter<10)// 10개 이하의 "아래로" 화살표 만들기

{

//--- "아래쪽" 개체 생성 시도

created=ObjectCreate(0,string(Time[i]),OBJ_ARROW_THUMB_DOWN,0,Time[i],Downs[i]);

if(created)// 설정된 경우 - 튜닝을 수행합니다

{

//--- 막대를 덮지 않기 위해 점 앵커가 위에 있습니다

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_TOP);

//--- 최종 터치 - 색칠

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_COLOR,clrRed);

downcounter++;

}

}

}

}

}

스크립트 실행 후 차트는 이 그림과 같이 표시됩니다.