개체 바인딩 방법
Graphical objects Text, Label, Bitmap and Bitmap Label 그래픽 개체 텍스트, 레이블, 비트맵 및 비트맵 레이블 (OBJ_TEXT, OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP 및 OBJ_BITMAP_LABEL)은 OBJPROP_ANCHOR 속성에 의해 정의된 9가지 좌표 바인딩 방법 중 하나를 가질 수 있습니다.
개체
ID
X/Y
너비/높이
날짜/가격
텍스트
—
—
예
—
예
예
레이블
예
예(읽기 전용)
—
예
예
예
버튼
예
예
—
예
—
—
비트맵
—
예(읽기 전용)
예
—
예
—
비트맵 레이블
예
예(읽기 전용)
—
예
예
—
편집
예
예
—
예
—
—
직사각형 레이블
예
예
—
예
—
—
표에서 사용되는 명칭은 다음과 같습니다:
- X/Y – 차트 모서리에 상대적인 픽셀로 지정된 고정점 좌표;
- 너비/높이 – 개체의 너비와 높이를 가집니다. "읽기 전용"의 경우 개체가 차트에 렌더링된 후에만 너비와 높이 값이 계산됩니다;
- 날짜/가격 – 고정점 좌표는 날짜 및 가격 값을 사용하여 지정됩니다;
- OBJPROP_CORNER – 고정점 좌표가 지정되는 차트 모서리를 정의합니다. ENUM_BASE_CORNER 열거의 4개 값 중 하나일 수 있습니다;
- OBJPROP_ANCHOR – 개체 자체에 고정점을 정의하며, ENUM_ANCHOR_POINT 열거의 9개 값 중 하나일 수 있습니다. 좌표는 바로 이 지점에 선택한 차트 모서리까지 지정됩니다;
- OBJPROP_ANGLE – 개체 회전 각도를 시계 반대 방향으로 지정합니다.
필요한 번영은 ObjectSetInteger 함수(chart_handle, object_name, OBJPROP_ANCHOR, anchor_point_mode)를 사용하여 지정할 수 있습니다. 여기서 anchor_point_mode는 ENUM_ANCHOR_POINT 값 중 하나입니다.
ID
설명
ANCHOR_LEFT_UPPER
좌측 상단 모서리의 고정점
ANCHOR_LEFT
가운데의 좌측에 고정점
ANCHOR_LEFT_LOWER
좌측 하단 모서리의 고정점
ANCHOR_LOWER
가운데 아래의 고정점
ANCHOR_RIGHT_LOWER
우측 하단 모서리의 고정점
ANCHOR_RIGHT
가운데 우측의 고정점
ANCHOR_RIGHT_UPPER
우측 상단 모서리의 고정점
ANCHOR_UPPER
가운데 위의 고정점
ANCHOR_CENTER
고정점이 개체의 가운데에 정확히 위치
OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT 및 OBJ_CHART 개체의 좌측 상단 모서리(ANCHOR_LEFT_UPPER)에 고정점이 고정되어 있습니다.
예:
string text_name="my_OBJ_TEXT_object";
그래픽 개체 화살표(OBJ_ARROW)에는 좌표를 연결하는 두 가지 방법만 있습니다. 식별자는 ENUM_ARROW_ANCHOR에 나열됩니다.
ID
설명
ANCHOR_TOP
상부 측면 앵커
ANCHOR_BOTTOM
하부 측면 앵커
예:
void OnStart()
스크립트 실행 후 차트는 이 그림과 같이 표시됩니다.