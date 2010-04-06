Crypto_Forex MT5用インジケーター「ボリンジャーバンド速度」、リペイント機能なし。

ボリンジャーバンド速度は、独自のトレンドインジケーターです。





- このインジケーターの計算は、物理学の方程式に基づいています。

- 速度は、標準的なボリンジャーバンドの1階微分です。

- ボリンジャーバンド速度インジケーターは、ボリンジャーバンドの中間線と境界の方向が変化する速度を示します。

- デフォルト：青線はボリンジャーバンドの中間線の速度、赤線は下端の境界の速度、緑線は上端の境界の速度です。

- トレンド戦略では、ボリンジャーバンド速度の使用をお勧めします。ボリンジャーバンドの中間線の速度が0未満の場合はトレンドが下降、0を超える場合はトレンドが上昇します。

- 以下の取引エントリーを検討できます。

- 青線が0を上回り、緑線が青線を下方にクロスしたら、買い注文を開きます。

- 青線が0を下回り、赤線が青線を下方にクロスしたら、売り注文を開きます。

- インジケーターにはモバイルとPCのアラートが組み込まれています。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。