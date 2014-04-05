この Gann Candles インジケーターは、W.D. Gann の一連の戦略を 1 つのトレーディング インジケーターに統合したものです。Gann は 1878 年から 1955 年まで生きた伝説のトレーダーです。彼は綿花農家としてスタートし、1902 年に 24 歳でトレーディングを始めました。彼の戦略には、幾何学、天文学、占星術、周期、古代数学などが含まれています。Gann は数冊の本を執筆しましたが、彼の戦略をすべて網羅している本は 1 冊もないため、習得するには何年もの勉強が必要です。彼は聖書や古代ギリシャおよびエジプトの文化の熱心な学者でもあり、スコットランド式のフリーメーソンの 33 階級でもありました。





Gann の戦略の中で私が最も優れていると考えるものを簡素化するために、それらの戦略が同期している場合と同期していない場合に既存の価格バーに色を付けるだけの 1 つのインジケーターにまとめました。これにより、チャートが乱雑になる可能性が大幅に軽減されます。また、入力設定の数を 2 つに減らしました:





FastFilter、





SlowFilter





FastFilter と SlowFilter は両方とも 5 以上に設定する必要があります。これは、インジケーターをチャートにアタッチするときに [入力] タブで説明されています。





Gann Candles は、通常の時間ベースのチャート (M5、M15、M20 など) とカスタム チャート (Renko、レンジ バーなど) で機能します。インジケーターは再描画されません。





デフォルト設定を使用する場合、青いキャンドルは強気の価格パターンを形成し、灰色のキャンドルはフラット (横ばい) の価格パターンを形成し、白いキャンドルは弱気の価格パターンを形成します。 Gann Candles を取引する最も簡単な方法は、青いキャンドルの終値で買い、灰色のキャンドルの終値で決済し、次に白いキャンドルの終値で売り、灰色のキャンドルの終値で決済することです。チャート上の Gann Candles の画像 (以下) は、多かれ少なかれその意味を物語っています。





法的免責事項: この投稿の内容は、取引または投資に関するアドバイスとして解釈されるものではありません。上記のすべての例は、ここに掲載されているインジケーターの技術的特徴と仮想的な使用法を示すものにすぎません。