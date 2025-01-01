新しい記事 ウェブサイトにMetaTrader 4/5 ウェブターミナルを無料で埋め込んで利益を得ましょう はパブリッシュされました: ブラウザから直接金融市場取引ができるウェブターミナルはトレーダーによく知られています。お客様のウェブサイトにウェブターミナルウィジェットを追加なさってください。これは完全に無償です。ご自分のウェブサイトでブローカーを照会して利益を得ることができます。このためにすぐに使えるWebベースのソリューションを用意させていただきました。お客様がなさるのはウェブサイトにiframeを1つ埋め込むことだけです。
MQL5での正規表現の動作の為のRegularExpressions : 正規表現は、迅速かつ柔軟なテキストの処理の為の正式言語です。各正規表現は、正規表現エンジンが入力テキスト内で一致するものを検索するテンプレート（マスク）です。パターンは、一個以上の文字リテラルや演算子、構成体で構成されています。 また、ライブラリと一緒に一度にテストケースの役割を実行するいくつかのデモンストレーション例が含まれています。全ての例は Microsoft Corporation の公式サイトより転載されており、これらの例はC#正規表現とMQL5での使用の特徴との、主要な違いを明確に示しています。
新しい記事「 MQL5.communityでのチャネルとグループチャットの使用 」はパブリッシュされました: MQL5.com Webサイトには、世界中のトレーダーが集まっています。ユーザーは記事を公開し、無料コードを共有し、市場で製品を販売し、フリーランスの注文を実行し、取引シグナルをコピーできます。フォーラム、トレーダーチャット、MetaTraderチャネルでは彼らとコミュニケーションをとることができます。
新しい記事 このプロジェクトは、収益性の高いトレーディングロボットを作成する手助けになります! 少なくとも、そうなるでしょう。 はパブリッシュされました: 大きなプログラムは小さなファイルから始まり、関数やオブジェクトを追加し続けるにつれてサイズが大きくなります。 ほとんどのトレードロボット開発者は、この問題を処理するためにインクルードファイルを利用しています。 しかし、より良い解決策があります。:それは、プロジェクト内の任意のトレードアプリケーションの開発を開始することです。 そうする理由はたくさんあります。
新しい記事 MetaTrader 5にポジション計算のヘッジシステムが追加されました はパブリッシュされました: MetaTrader 5プラットフォームは、元々ネッティングのポジション計算を使用した取引の為に設計されています。ネッティングの計算では、一つのシンボルにつき一つのポ ジションしか持つことができない為、そのシンボルにおける全てのその後の操作は、ボリュームの変更や既存のポジションの反転またはクローズをもたらしま す。リテールFXトレーダーの可能性を拡大する為に、プラットフォームに2つ目の計算システムであるヘッジングが追加されました。これからは、シンボルご
新しい記事「 流動性狩り取引戦略 」はパブリッシュされました: 流動性狩り(Liquidity Grab)取引戦略は、市場における機関投資家の行動を特定し、それを活用することを目指すSmart Money Concepts(SMC)の重要な要素です。これには、サポートゾーンやレジスタンスゾーンなどの流動性の高い領域をターゲットにすることが含まれます。市場がトレンドを再開する前に、大量の注文によって一時的な価格変動が引き起こされます。この記事では、流動性狩りの概念を詳しく説明し、MQL5による流動性狩り取引戦略エキスパートアドバイザー(EA)の開発プロセスの概要を紹介します。 市場操作
新しい記事 MQL5.community 支払いシステム はパブリッシュされました: MQL5.community のビルトインサービスは MQL5 開発者、プログラム技能のない通常のトレーダー双方に多大な機会を与えてくれます。ただ、こういった機能はすべて売り手と買い手の間での清算をするための便利な基盤を提供する組織内での安全な支払システムなしには導入できないものです。本稿では MQL5.community 支払いシステムがどのように機能しているのかお話していきます。 作者: MetaQuotes Software Corp
ボリューム・オシレーター : 出来高オシレーターは、価格トレンドの強弱を予測する有用なテクニカル分析指標です。 Author: Artyom Trishkin
新しい記事 MetaTrader 5での自己組織化機能マップ(Kohonenマップ)の使用 はパブリッシュされました: 自己組織化機能マップ（Kohonenマップ）の最も興味深い特徴に一つとして、データを監視することなく分類するという点です。基礎的な形式では、入力データの類似マップを作成します。SOMマップは、高次元のデータの分類とビジュアル化のために使用することができます。この記事では、Kohnenマップのいくつかの簡単な使用方法を紹介します。 作者: MetaQuotes Software Corp
新しい記事「 データサイエンスとML（第32回）：AIモデルを最新の状態に保つ、オンライン学習 」はパブリッシュされました: 常に変化する取引の世界では、市場の変動に適応することは選択肢ではなく、必要不可欠です。新たなパターンやトレンドが日々生まれる中で、最先端の機械学習モデルでさえ、進化する環境に対応し続けることが困難になっています。本記事では、モデルを自動的に再訓練することで、その有効性を維持し、新しい市場データに柔軟に適応させる方法を解説します。
Spread indicator MT5 : スプレッド MetaTrader インジケーター - チャートのメインウィンドウに現在のスプレッドを表示します。フォントパラメータ、インジケータの位置、スプレッド値の正規化を変更できます。スプレッドはティックごとに再描画され、最新のアクティブなスプレッ ド値が保証されます。これは、スプレッドが変動するブローカーや、スプレッドが頻繁に拡大するブローカーに便利です。また、現在のビッドラインの近くにスプレッドラベルを表示することもできます。このインディケータは、MT4とMT5の両方で使用できます。 Author: Tuan Nguyen Van
新しい記事「 初心者からエキスパートへ：MQL5を使用したバックエンド操作モニター 」はパブリッシュされました
新しい記事「 MQL5での取引戦略の自動化（第35回）：ブレーカーブロック取引システムの作成 」はパブリッシュされました: 本記事では、MQL5でブレーカーブロック取引システムを作成します。本システムは、レンジ相場を識別し、ブレイクアウトを検出、スイングポイントでブレーカーブロックを検証した上で、リスクパラメータを定義してリテスト取引を実行します。また、オーダーブロックおよびブレーカーブロックを動的なラベルと矢印で可視化し、自動売買やトレーリングストップにも対応しています。 ブレーカーブロック戦略
新しい記事「 プライスアクション分析ツールキットの開発（第42回）：ボタンロジックと統計レベルを用いたインタラクティブチャートの検証 」はパブリッシュされました
エキスパート : 任意のエキスパートアドバイザーのパラメータの読み書きのためのライブラリ 作者: fxsaber
新しい記事「 MQL5での取引戦略の自動化（第34回）：R²適合度を用いたトレンドラインブレイクアウトシステム 」はパブリッシュされました
新しい記事「 共和分株式による統計的裁定取引（第5回）：スクリーニング 」はパブリッシュされました
新しい記事「 モスクワ取引所(MOEX)におけるストップ注文を利用した取引所グリッド取引の自動化 」はパブリッシュされました: 本稿では、MQL5エキスパートアドバイザー(EA)に実装されたストップ指値注文に基づくグリッド取引についてモスクワ取引所(MOEX)で考察します。市場で取引する場合、最も単純な戦略の1つは、市場価格を「キャッチ」するように設計された注文のグリッドです。 グリッドは以下のパラメータで特徴付けられます。 グリッド幅, グリッドステップ, 利食い, 損切り
新しい記事 「マーケット」で効果的にプロダクトプレゼンテーションをするためのアドバイス はパブリッシュされました: トレーダーに効果的にプログラムを販売することは効率的で便利なプロダクトを書いて「マーケット」で公表するだけではありません。解りやすく詳しい説明書きやよいイラストを付けるのが肝心です。よいロゴと正しいスクリーンショットは『真のコーディング』とおなじくらい重要です。シンプルな式を憶えておいてください。"0" ダウンロード = "0" セールス。 MetaTrader 「マーケット」
新しい記事「 MQL5での取引戦略の自動化（第33回）：プライスアクションに基づくシャークハーモニックパターンシステムの作成 」はパブリッシュされました
新しい記事「 データサイエンスとML（第37回）：ローソク足パターンとAIを活用して市場をリードする 」はパブリッシュされました: ローソク足パターンは、トレーダーが市場の心理を理解し、金融市場におけるトレンドを特定するのに役立ちます。これにより、より情報に基づいた取引判断が可能となり、より良い成果につながる可能性があります。本記事では、AIモデルとローソク足パターンを組み合わせて最適な取引パフォーマンスを実現する方法を探っていきます。 ローソク足の基本
新しい記事 トレーダーの注文を実装し、MQL5Freelanceサービスにて利益を生む方法 はパブリッシュされました: MQL5フリーランスは、開発者がトレーダー顧客のために取引アプリケーションを作成して報酬を得ることができるオンラインサービスです。このサービスは2010年以来成功裏に運営されており、これまでに10万件以上のプロジェクトが完了し、その総額は700万ドルに達しています。ご覧の通り、相当な額の資金が絡んでいます。 MQL5フリーランス
トレーダーのためのMQL5プログラミング - 書籍からのソースコード。第6部 : 『トレーダーのためのMQL5プログラミング』の第6部では、MQL5言語の重要な要素である取引の自動化について学びます。まず、金融商品の仕様や取引口座の設定など、基本的なエンティティについて説明します。これらはエキスパートアドバイザー(EA)を適切に動作させるための前提条件です。 作者: MetaQuotes
修正済み出来高加重移動平均 : 修正済み出来高加重移動平均 作者: Mladen Rakic
トレーダーのためのMQL5プログラミング - 書籍からのソースコード。第7部 : 本書最後となる第7部では、MetaTrader 5のプログラムを開発する際に役立つMQL5 APIの高度な機能について説明します。これには、カスタム金融銘柄、組み込みの経済指標カレンダーイベント、およびネットワーキング、データベース、暗号化などの汎用テクノロジーが含まれます。 作者: MetaQuotes
新しい記事「 知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第80回）：TD3強化学習で一目均衡表とADX-Wilderのパターンを使用する 」はパブリッシュされました: 本記事は第74回の続編です。第74回では、教師あり学習の枠組みにおける一目均衡表とADXの組み合わせを検討しました。本記事では焦点を強化学習に移します。一目均衡表とADXは、サポート/レジスタンスの把握とトレンドの強さの検出という点で、互いに補完し合う組み合わせを形成します。今回は、TD3 (Twin Delayed Deep Deterministic Policy
新しい記事「 MetaTrader 5機械学習の設計図（第2回）：機械学習のための金融データのラベリング 」はパブリッシュされました: 本連載「機械学習の設計図」の第2回では、単純なラベル付けがなぜモデルを誤った方向に導いてしまうのか、そしてトリプルバリア法やトレンドスキャン法といった高度な手法をどのように適用すれば、リスクを考慮した堅牢なターゲットを定義できるのかをご紹介します。計算負荷の高いこれらの手法を最適化する実践的なPythonコード例も多数取り上げ、市場のノイズに満ちたデータを、現実の取引環境に即した信頼性の高いラベルへと変換する方法を詳しく解説します。
インディケータ: Gaps (2)
Gaps : 以前の終値と現在の始値との価格差の指標 作者: Alexey Kozitsyn
New Candle or Bar formation. : このBotは、設定された時間枠で新しいローソク足のオープンを検出し、それによって1回限りのコードを実行し、取引を行い、他の機能を呼び出すことを容易にします。コードはOnTick()関数に書かれています。 Author: Clinton Dennis Edem
インディケータ: BuySell (1)
BuySell : この指標は、現在のトレンドの「究極のサポート/レジスタンス」レベルを示します。トレンド変化は色付きの長方形、トレンド方向は色付きの点で示されます。 作者: Nikolay Kositsin
