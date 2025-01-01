MetaQuotes 記事「流動性狩り取引戦略」についてのディスカッション ( 4 ) 新しい記事「 流動性狩り取引戦略 」はパブリッシュされました: 流動性狩り(Liquidity Grab)取引戦略は、市場における機関投資家の行動を特定し、それを活用することを目指すSmart Money Concepts(SMC)の重要な要素です。これには、サポートゾーンやレジスタンスゾーンなどの流動性の高い領域をターゲットにすることが含まれます。市場がトレンドを再開する前に、大量の注文によって一時的な価格変動が引き起こされます。この記事では、流動性狩りの概念を詳しく説明し、MQL5による流動性狩り取引戦略エキスパートアドバイザー(EA)の開発プロセスの概要を紹介します。 市場操作

Automated-Trading インディケータ: Spread indicator MT5 ( 2 ) Spread indicator MT5 : スプレッド MetaTrader インジケーター - チャートのメインウィンドウに現在のスプレッドを表示します。フォントパラメータ、インジケータの位置、スプレッド値の正規化を変更できます。スプレッドはティックごとに再描画され、最新のアクティブなスプレッ ド値が保証されます。これは、スプレッドが変動するブローカーや、スプレッドが頻繁に拡大するブローカーに便利です。また、現在のビッドラインの近くにスプレッドラベルを表示することもできます。このインディケータは、MT4とMT5の両方で使用できます。 Author: Tuan Nguyen Van

MetaQuotes 記事「MQL5での取引戦略の自動化（第35回）：ブレーカーブロック取引システムの作成」についてのディスカッション ( 1 ) 新しい記事「 MQL5での取引戦略の自動化（第35回）：ブレーカーブロック取引システムの作成 」はパブリッシュされました: 本記事では、MQL5でブレーカーブロック取引システムを作成します。本システムは、レンジ相場を識別し、ブレイクアウトを検出、スイングポイントでブレーカーブロックを検証した上で、リスクパラメータを定義してリテスト取引を実行します。また、オーダーブロックおよびブレーカーブロックを動的なラベルと矢印で可視化し、自動売買やトレーリングストップにも対応しています。 ブレーカーブロック戦略

MetaQuotes 記事「モスクワ取引所(MOEX)におけるストップ注文を利用した取引所グリッド取引の自動化」についてのディスカッション 14 1 2) 新しい記事「 モスクワ取引所(MOEX)におけるストップ注文を利用した取引所グリッド取引の自動化 」はパブリッシュされました: 本稿では、MQL5エキスパートアドバイザー(EA)に実装されたストップ指値注文に基づくグリッド取引についてモスクワ取引所(MOEX)で考察します。市場で取引する場合、最も単純な戦略の1つは、市場価格を「キャッチ」するように設計された注文のグリッドです。 グリッドは以下のパラメータで特徴付けられます。 グリッド幅, グリッドステップ, 利食い, 損切り

MetaQuotes 記事"「マーケット」で効果的にプロダクトプレゼンテーションをするためのアドバイス"についてのディスカッション 102 1 2 3 4 5 ... 10 11) 新しい記事 「マーケット」で効果的にプロダクトプレゼンテーションをするためのアドバイス はパブリッシュされました: トレーダーに効果的にプログラムを販売することは効率的で便利なプロダクトを書いて「マーケット」で公表するだけではありません。解りやすく詳しい説明書きやよいイラストを付けるのが肝心です。よいロゴと正しいスクリーンショットは『真のコーディング』とおなじくらい重要です。シンプルな式を憶えておいてください。"0" ダウンロード = "0" セールス。 MetaTrader 「マーケット」

MetaQuotes 記事「データサイエンスとML（第37回）：ローソク足パターンとAIを活用して市場をリードする」についてのディスカッション ( 6 ) 新しい記事「 データサイエンスとML（第37回）：ローソク足パターンとAIを活用して市場をリードする 」はパブリッシュされました: ローソク足パターンは、トレーダーが市場の心理を理解し、金融市場におけるトレンドを特定するのに役立ちます。これにより、より情報に基づいた取引判断が可能となり、より良い成果につながる可能性があります。本記事では、AIモデルとローソク足パターンを組み合わせて最適な取引パフォーマンスを実現する方法を探っていきます。 ローソク足の基本

MetaQuotes 記事"トレーダーの注文を実装し、MQL5Freelanceサービスにて利益を生む方法"についてのディスカッション ( 4 ) 新しい記事 トレーダーの注文を実装し、MQL5Freelanceサービスにて利益を生む方法 はパブリッシュされました: MQL5フリーランスは、開発者がトレーダー顧客のために取引アプリケーションを作成して報酬を得ることができるオンラインサービスです。このサービスは2010年以来成功裏に運営されており、これまでに10万件以上のプロジェクトが完了し、その総額は700万ドルに達しています。ご覧の通り、相当な額の資金が絡んでいます。 MQL5フリーランス

Automated-Trading インディケータ: 修正済み出来高加重移動平均 ( 6 ) 修正済み出来高加重移動平均 : 修正済み出来高加重移動平均 作者: Mladen Rakic

MetaQuotes 記事「知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第80回）：TD3強化学習で一目均衡表とADX-Wilderのパターンを使用する」についてのディスカッション 新しい記事「 知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第80回）：TD3強化学習で一目均衡表とADX-Wilderのパターンを使用する 」はパブリッシュされました: 本記事は第74回の続編です。第74回では、教師あり学習の枠組みにおける一目均衡表とADXの組み合わせを検討しました。本記事では焦点を強化学習に移します。一目均衡表とADXは、サポート/レジスタンスの把握とトレンドの強さの検出という点で、互いに補完し合う組み合わせを形成します。今回は、TD3 (Twin Delayed Deep Deterministic Policy

Automated-Trading インディケータ: Gaps ( 2 ) Gaps : 以前の終値と現在の始値との価格差の指標 作者: Alexey Kozitsyn