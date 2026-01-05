記事"MQL5.community での新規記事発表システム"についてのディスカッション - ページ 7 1234567891011 新しいコメント Kyle Young Sangster 2025.06.27 05:38 #61 こんにちは、 ある論文のアウトラインを提出しようとしています。https://www.mql5.com/ja/articles/408。 アウトラインはエディターの中にあり、校閲の準備ができています。査読のために送信」ボタンを押しました。記事の長さが1.5ページでは少なすぎます」というエラーが表示されました。 ドキュメントには、記事は最低5ページ必要だと書かれていますが、アウトラインの長さについては何も書かれていません。 アウトラインを提出する別の方法はありますか？ よろしくお願いします。 Aleksandr Slavskii 2025.06.27 05:50 #62 Kyle Young Sangster #: こんにちは、 査読用に論文のアウトラインを提出しようとしています。 https://www.mql5.com/ja/articles/408。 アウトラインはエディタにあり、査読の準備ができています。査読に投稿する」ボタンをクリックしました。記事の長さが1.5ページと短すぎます。ドキュメントには、記事の長さは少なくとも5ページ必要であると書かれていますが、アウトラインの長さについては何も書かれていません。 アウトラインを提出する他の方法はありますか？どのモデレーターにプライベートメッセージを送ればよいでしょうか？ よろしくお願いします。 通常、ここで そのトピックが興味を引くかどうかを尋ね、トピックのアウトラインを提供します。管理者がそのトピックを承認すれば、あなたは記事を書く。 Пиши и зарабатывай на MQL5 2025.05.13Maxim Dmitrievskywww.mql5.com Наша компания всегда опирается на помощь трейдеров при создании своих новых продуктов. В целях популяризации языка MQL5 на сайте MQL5... Rashid Umarov 2025.06.27 10:54 #63 Kyle Young Sangster #: こんにちは、 査読用に論文のアウトラインを提出しようとしています。 https://www.mql5.com/ja/articles/408。 アウトラインはエディタにあり、査読の準備ができています。査読に投稿する」ボタンをクリックしました。記事の長さが1.5ページと短すぎます。ドキュメントには、記事は少なくとも5ページ必要であると書かれていますが、アウトラインの長さについては何も書かれていません。 アウトラインを提出する他の方法はありますか？どのモデレーターにプライベートメッセージを送ればよいでしょうか？ よろしくお願いします。 AIによって作成された文章を見ることができます。 トピック自体は、人間の言葉で、人間のために書かれたものであれば、興味深いものになるでしょう。 この記事は、トレーディングにおけるデジタル信号処理（DSP）の応用に関するものです。市場ノイズに関連する主な問題と、ラグフィルターのような従来のテクニカル分析の限界を明らかにしている。本稿では、ノイズの多いデータから意味のある情報を抽出するツールとしてDSPを提案し、トレーダーにより明確な市場洞察と取引判断の改善を約束する。 トレーダーにとって興味深いのは、サイクルや繰り返しパターンの識別が難しい時間領域分析から、時系列を構成周波数に分解できる周波数領域への移行である。波形や市場サイクルを理解することで、トレンドと繰り返しの変動を区別することができ、より正確な分析が可能になる。 さらに、エイリアシングや歪みが偽シグナルや不正確な指標につながり、リスクを増大させる危険性を強調している。結論では、より効果的な取引戦略を開発するために、トレーダーにDSP技術をさらに探求するよう勧めている。このように理論を実践的な応用とともに提供することで、戦略の改善を目指すトレーダーにとって、この記事は特に価値のあるものとなっている。 Kyle Young Sangster 2025.06.27 15:10 #64 Rashid Umarov #:AIが作った文章が見える。人間の言葉で、人間のために書かれたものであれば、話題そのものは面白いものになるだろう ご回答ありがとうございます。AIを使ってアウトラインを解析し、要約するということですね？それは正しいですか？このプロジェクトの目的は、DSPの高度なコンセプトを理解しやすく、親しみやすくすることです。そのために、コンセプトを伝えるための例やアナロジーを交えながら、平易な英語で書かれる予定です。ご協力ありがとうございました。 Rashid Umarov 2025.06.27 15:57 #65 Kyle Young Sangster #: このプロジェクトの目標は、高度なDSPの概念を理解しやすく、親しみやすくすることである。この目的のために、この本は平易な英語で書かれ、概念を伝えるために例や類推が用いられます。 ご協力ありがとうございました。 では、どんな文章になるか見てみましょう。 Eugene Mmene 2025.06.29 17:29 #66 この記事では、さまざまなタイプのフェアバリュー・ギャップについて説明し、どのようにフェアバリュー・ギャップを検証し、どのようにフェアバリュー・ギャップで取引を行うか、また、フェアバリュー・ギャップで何を期待するかについて説明します。 Carl Schreiber 2025.06.29 19:24 #67 Eugene Mmene 市場構造シフトを 使ったフェア・バリュー・ギャップの取引方法について書きたいと思います。この記事では、さまざまなタイプのフェア・バリュー・ギャップ、フェア・バリュー・ギャップの検証方法、フェア・バリュー・ギャップの取引方法、フェア・バリュー・ギャップに期待することについて説明します。モデレーターの方にこのトピックを承認していただけると、すぐに始めることができます。 私たちモデレーターにはそれができません、 https://www.mql5.com/en/articles 右上の隅に「新規記事」または「新規記事を追加」とあります。 それをクリックしてください。 MQL5 Articles www.mql5.com MQL5 Programming Articles Eugene Mmene 2025.06.29 19:57 #68 Carl Schreiber #: 私たちモデレーターにはできません、 https://www.mql5.com/en/articles 右上に「新規記事」または「新規記事を追加」とあります。 それをクリックしてください。 「私たちは、あなたがすぐにレビューと承認のためにモデレーターのための記事のプランを提出することをお勧めします。 Rashid Umarov 2025.06.30 11:23 #69 "検査に出す "というコマンドがある。 Rashid Umarov 2025.06.30 11:26 #70 Eugene Mmene #: この記事では、フェア・バリュー・ギャップのさまざまなタイプ、フェア・バリュー・ギャップの確認方法、フェア・バリュー・ギャップでの取引方法、フェア・バリュー・ギャップでの期待値について説明します。 記事を書く前に、このトピックについてサイト検索をしてください。例えば、このような記事は ここにあります。 そうすることで、： どのように記事を書くべきか どのようなトピックがすでに取り上げられているか 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ある論文のアウトラインを提出しようとしています。https://www.mql5.com/ja/articles/408。 アウトラインはエディターの中にあり、校閲の準備ができています。査読のために送信」ボタンを押しました。記事の長さが1.5ページでは少なすぎます」というエラーが表示されました。
ドキュメントには、記事は最低5ページ必要だと書かれていますが、アウトラインの長さについては何も書かれていません。
アウトラインを提出する別の方法はありますか？
よろしくお願いします。
通常、ここで そのトピックが興味を引くかどうかを尋ね、トピックのアウトラインを提供します。管理者がそのトピックを承認すれば、あなたは記事を書く。
AIによって作成された文章を見ることができます。 トピック自体は、人間の言葉で、人間のために書かれたものであれば、興味深いものになるでしょう。
トレーダーにとって興味深いのは、サイクルや繰り返しパターンの識別が難しい時間領域分析から、時系列を構成周波数に分解できる周波数領域への移行である。波形や市場サイクルを理解することで、トレンドと繰り返しの変動を区別することができ、より正確な分析が可能になる。
さらに、エイリアシングや歪みが偽シグナルや不正確な指標につながり、リスクを増大させる危険性を強調している。結論では、より効果的な取引戦略を開発するために、トレーダーにDSP技術をさらに探求するよう勧めている。このように理論を実践的な応用とともに提供することで、戦略の改善を目指すトレーダーにとって、この記事は特に価値のあるものとなっている。
では、どんな文章になるか見てみましょう。
"検査に出す "というコマンドがある。
この記事では、フェア・バリュー・ギャップのさまざまなタイプ、フェア・バリュー・ギャップの確認方法、フェア・バリュー・ギャップでの取引方法、フェア・バリュー・ギャップでの期待値について説明します。
記事を書く前に、このトピックについてサイト検索をしてください。例えば、このような記事は ここにあります。
そうすることで、：