完璧だ！ありがとう、友よ。

 
ビルド5120のアップデート後、テーブルが機能しなくなり、ヘッダーとデータが左に移動し、何も理解できなくなりました。

おそらく、MQが導入したchar/ucharとint/uintの厳密な分離のせいで、ライブラリのコードに混乱が生じているのだろう。

どなたかこの問題に遭遇し、解決に成功された方はお返事ください。


解決しましたか？何ヶ月か前にも同じような問題がありましたが、モニタの解像度や外部モニタを接続するケーブルに関連しているようです。
問題を解決できたかどうか教えてください。

 
MT4ではテストしていませんが、MT5では完全に機能しています。

こんにちは、このライブラリのインクルード、画像などのファイルを共有してください。
 
申し訳ありませんが、パスを使ってどのように画像を検索しているのか教えてください。パネルを読み込むと、画像が読み込めませんでしたというプリントが出てきます。いろいろな方法でパスを修正しましたが、どれもうまくいかなかったので不思議です。 画像はMQL5/Imagesフォルダにあります。

#resource "\\Images\\SpinInc.bmp"
#resource "\\Images\\SpinDec.bmp"

例
void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // 主ボタン (コンボボックスのボタン)
   CTextBox *entry  = textEdit.GetTextBoxPointer();
   CButton  *btnInc = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton  *btnDec = textEdit.GetDecButtonPointer();
   
   entry.LabelColor(            corEntryTexto);
   entry.LabelColorHover(       corEntryTextoHover);
   entry.LabelColorPressed(     corEntryTextoPress);
   entry.BackColor(             corEntryFundo);
   entry.BackColorHover(        corEntryFundoHover);
   entry.BackColorPressed(      corEntryFundoPress);
   entry.BorderColor(           corEntryBorda);
   entry.BorderColorHover(      corEntryBordaHover);
   entry.BorderColorPressed(    corEntryTextoPress); 

   // 増減ボタン 
   btnInc.BackColor(        corEntryFundo);
   btnInc.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnInc.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnInc.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);   
   btnInc.IconFile("::Images\\SpinInc.bmp");
   
   btnDec.BackColor(        corEntryFundo);
   btnDec.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnDec.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnDec.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);
   btnDec.IconFile("::Images\\SpinDec.bmp");  
}
 
EasyAndFastGUI v2.0 ライブラリへの リンクがありません。どうすれば入手できますか?誰か助けてください。ありがとうございます。
 
それは有料でした。作者は、彼の雇用主の要請で販売を取りやめたと書いています。
