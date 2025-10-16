ライブラリ: EasyAndFastGUIグラフィックインターフェース作成ライブラリ - ページ 45 1...3839404142434445 新しいコメント Tiago Silvano Souza Felipe 2025.08.18 23:37 #441 Arturo Hugo Ninamango #: 完璧だ！ありがとう、友よ。 Samuel Bandi Roccatello 2025.08.19 20:19 #442 Sergei Lebedev #:ビルド5120のアップデート後、テーブルが機能しなくなり、ヘッダーとデータが左に移動し、何も理解できなくなりました。 おそらく、MQが導入したchar/ucharとint/uintの厳密な分離のせいで、ライブラリのコードに混乱が生じているのだろう。 どなたかこの問題に遭遇し、解決に成功された方はお返事ください。 解決しましたか？何ヶ月か前にも同じような問題がありましたが、モニタの解像度や外部モニタを接続するケーブルに関連しているようです。 問題を解決できたかどうか教えてください。 Jefferson Judge Metha 2025.08.21 16:18 #443 Arturo Hugo Ninamango #:MT4ではテストしていませんが、MT5では完全に機能しています。 こんにちは、このライブラリのインクルード、画像などのファイルを共有してください。 Tiago Silvano Souza Felipe 2025.08.25 13:13 #444 Arturo Hugo Ninamango #: 申し訳ありませんが、パスを使ってどのように画像を検索しているのか教えてください。パネルを読み込むと、画像が読み込めませんでしたというプリントが出てきます。いろいろな方法でパスを修正しましたが、どれもうまくいかなかったので不思議です。 画像はMQL5/Imagesフォルダにあります。 #resource "\\Images\\SpinInc.bmp" #resource "\\Images\\SpinDec.bmp" void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit) { // 主ボタン (コンボボックスのボタン) CTextBox *entry = textEdit.GetTextBoxPointer(); CButton *btnInc = textEdit.GetIncButtonPointer(); CButton *btnDec = textEdit.GetDecButtonPointer(); entry.LabelColor( corEntryTexto); entry.LabelColorHover( corEntryTextoHover); entry.LabelColorPressed( corEntryTextoPress); entry.BackColor( corEntryFundo); entry.BackColorHover( corEntryFundoHover); entry.BackColorPressed( corEntryFundoPress); entry.BorderColor( corEntryBorda); entry.BorderColorHover( corEntryBordaHover); entry.BorderColorPressed( corEntryTextoPress); // 増減ボタン btnInc.BackColor( corEntryFundo); btnInc.BackColorHover( corBtnScrollFundoHover); btnInc.BorderColor( corEntryFundo); btnInc.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover); btnInc.IconFile("::Images\\SpinInc.bmp"); btnDec.BackColor( corEntryFundo); btnDec.BackColorHover( corBtnScrollFundoHover); btnDec.BorderColor( corEntryFundo); btnDec.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover); btnDec.IconFile("::Images\\SpinDec.bmp"); } Amy Liu 2025.10.16 13:59 #445 EasyAndFastGUI v2.0 ライブラリへの リンクがありません。どうすれば入手できますか?誰か助けてください。ありがとうございます。 Edgar Akhmadeev 2025.10.16 17:58 #446 Amy Liu #: EasyAndFastGUI v2.0 ライブラリへの リンクがありません。どうすれば入手できますか?どなたか助けてください。ありがとうございます。 それは有料でした。作者は、彼の雇用主の要請で販売を取りやめたと書いています。 1...3839404142434445 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
